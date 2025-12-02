Dr. Aniela Nodiţi: Foarte multe dintre pacientele care ni se adresează sunt în stadiu avansat de boală. A început să scadă numărul lor/ Investigaţiile imagistice ne ajută să descoperim boala când are câţiva milimetri şi nu se simte la palpare

18:50

Candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală declară, marţi, că nu se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, ea afirmând că nu poate să-i lase pe oameni fără reprezentare, pentru cineva din vechea clasă politică cu care nu are nimic de-a face. Ea a mai afirmat că sunt atacaţi cu retragerile de când strângeau semnături. Despre partidele din actuala coaliţie, Ciceală a afirmat că şi-au pus trei candidaţi care de două luni de zile se atacă între ei furibund.