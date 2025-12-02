Cătălin Drulă: Adevăratul duşman rămân mafiile PNL-PSD
Bursa, 2 decembrie 2025 21:50
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a comentat într-o postare pe Facebook declaraţiile făcute de către Sorin Grindeanu, potrivit cărora Drulă şi USR reprezintă and #8222;adevăratul duşman al bucureştenilor and #8221;, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
• • •
Candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală afirmă că nu se retrage din competiţia electorală, susţinând că nu îşi poate lăsa electoratul fără reprezentare în favoarea and #8222;cuiva din vechea clasă politică and #8221;, potrivit declaraţiilor sale făcute în emisiunea România Politică de la Prima News, de la care transmitem cele ce urmează.
Cargus a anunţat numirea lui Răzvan Drăgoi în poziţia de Chief Sales Officer şi membru al echipei de board a companiei, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Premierul Ilie Bolojan va efectua, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, unde are programate întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, mai mulţi membri ai Guvernului austriac şi participarea la recepţia de Ziua Naţională a României, organizată de Ambasada României, potrivit unui comunicat al Guvernului, de la care transmitem cele ce urmează. În drumul spre capitala Austriei, şeful Executivului român se va opri la Budapesta, pentru o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban şi liderul UDMR, Kelemen Hunor.
Cătălin Drulă a reacţionat la sondajul AtlasIntel în care Anca Alexandrescu este pe primul loc # Bursa
Cătălin Drulă, a declarat, la Europa FM, că rezultatele sondajului AtlasIntel sunt exagerate de PNL, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Potrivit lui Drulă, sondajele interne ale USR arată că el, Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă sunt la scoruri foarte apropiate, în timp ce Anca Alexandrescu este pe locul 4, nu pe primul loc.
Riscurile la adresa securităţii Republicii Moldova generate de Rusia se amplifică, iar autorităţile de la Chişinău nu îşi pot permite să se relaxeze, a declarat preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Naţional de Securitate desfăşurată marţi în capitala Republicii Moldova, relatează mass-media.
Diana Buzoianu: and #8222;Criza apei se poate repeta dacă autorităţile locale nu intervin and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia că situaţia critică a alimentării cu apă din judeţele Prahova şi Dâmboviţa - care afectează peste 107.000 de persoane - riscă să se repete, în condiţiile în care lucrările necesare la barajul Paltinu nici nu au început, iar autorităţile locale nu îşi asumă responsabilităţile, potrivit mass-media.
Federica Mogherini şi un înalt diplomat european au fost reţinuţi în Belgia într-o anchetă privind fraude cu fonduri UE # Bursa
Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, şi secretarul general al Serviciului European de Acţiune Externă, Stefano Sannino, se află în custodia poliţiei belgiene, după o serie de percheziţii efectuate la solicitarea Parchetului European, în cadrul unei anchete privind presupuse fraude cu fonduri europene, potrivit Politico, de unde transmitem cele ce urmează.
Oficiali danezi şi ucraineni au lansat, la Vojens, în vestul Danemarcei, lucrările de construcţie a unei fabrici ucrainene de armament - Fire Point Rocket Technology - pe teritoriul acestei ţări scandinave, cu scopul de a asigura continuitatea şi securizarea producţiei militare a Kievului, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Parchetul Naţional din Polonia a anunţat că a pus sub acuzare, în lipsă, un cetăţean rus suspectat că a condus operaţiuni de spionaj şi sabotaj în 2023, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit, marţi, la Kremlin, pe emisarul american Steve Witkoff, pentru discuţii legate de planul Statelor Unite de încheiere a Războiului din Ucraina, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează. La întrevedere au participat consilierul diplomatic al lui Putin, Iuri Uşakov, şi emisarul rus pentru afaceri economice internaţionale, Kirill Dmitriev, în timp ce Witkoff a fost însoţit de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, a afirmat că sondajele pe care le-a văzut confirmă ascensiunea Ancăi Alexandrescu în opţiunile de vot, astfel că aceasta ar fi principala sa adversară în cursa pentru Bucureşti, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Pe de altă parte, Ciucu a spus că eventualele retrageri din cursă ale altor candidaţi sunt improbabile.
Startupurile Alt.Real şi RongoDesign au fost desemnaţi câştigătorii Romania ClimAccelerator 2025, categoria Seed Stage, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Romania ClimAccelerator, acceleratorul startupurilor verzi, a fost organizat de Impact Hub Bucharest şi partenerul principal Rompetrol, cu sprijinul Climate-KIC şi Philip Morris România.
După un 2025 marcat de prudenţă şi mai puţine achiziţii, românii privesc cu optimism piaţa imobiliară: 8 din 10 respondenţi ai sondajului plănuiesc să facă tranzacţii imobiliare în 2026, iar jumătate intenţionează să cumpere o locuinţă, conform celui mai recent sondaj recurent realizat de Storia.
Ministrul Proiectelor Europene a explicat ce se întâmplă cu cei 231 de milioane de euro de la UE, după ce ţara noastră a ratat termenul limită privind reforma pensiilor speciale # Bursa
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că and #8222;România a prezentat în scrisoarea depusă vineri (Comisiei Europene) faptul că voinţa politică există, că s-a manifestat în timp util and #8221; şi că and #8222;discutăm de aspecte procedurale care ne-au împiedicat să avem promulgarea încă and #8221;, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
O delegaţie ucraineană ar putea avea miercuri o întrevedere cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner - ginerele preşedintelui american Donald Trump - după discuţiile pe care cei doi le-au purtat la Kremlin cu Vladimir Putin, a declarat pentru AFP o sursă ucraineană de rang înalt.
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat marţi, înaintea unei întâlniri programate la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner, că Moscova nu urmăreşte un conflict cu statele europene, însă este pregătită pentru unul dacă and #8222;Europa îl doreşte şi îl declanşează and #8221;, potrivit AFP.
Institutul and #8221;Elie Wiesel and #8221; a cerut intervenţia autorităţilor după comemorarea prolegionară de la Tâncăbeşti # Bursa
Institutul Naţional de Studiere a Holocaustului din România and #8221;Elie Wiesel and #8221; a lansat un apel public către Ministerul Afacerilor Interne şi către Parchetul General, după ce neolegionarii l-au comemorat din nou pe Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbeşti, cu salutul nazist, conform G4Media, de unde urmează să relatăm.
Înmatriculările de autoturisme noi în ţara noastră au crescut în Noiembrie 2025 cu +35.61% faţă de noiembrie 2024, atingând un volum de 13.882 unităţi, conform unui comunicat de presă din partea ACAROM şi DGPCI, de unde urmează să relatăm.
Petrişor Peiu: De trei luni solicităm raportul privind managementul datoriei publice, dar nici până astăzi nu a venit # Bursa
Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Parlamentului, că Ministerul Finanţelor Publice nu a publicat nici în acest moment un raport privind managementul datoriei publice, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Senatorul a subliniat că în ultimele luni datoria publică a înregistrat o creştere accelerată, în timp ce datoriile generează costuri foarte mari cu dobânzile pentru statul român.
Criza de la Paltinu a fost consecinţa inevitabilă a unui lanţ de neglijenţe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve şi fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituţii şi ignorarea avertismentelor hidrologice, transformând o intervenţie previzibilă într-un colaps regional alimentării cu apă şi într-o vulnerabilitate energetică majoră, transmite Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) într-un comunicat emis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
Înmatriculările de autoturisme noi in ţara noastră au crescut în noiembrie 2025 cu +35.61% faţă de noiembrie 2024 # Bursa
Spirits Romania: Veniturile din accizele pe băuturi spirtoase au rămas cu 4% sub nivelul din 2024 # Bursa
Încasările din accizele la băuturile spirtoase continuă sa rămână sub nivelul de anul trecut în ciuda măririlor în cascadă ale valorii acestora în 2025, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. În primele 10 luni ale acestui an, veniturile provenite din accizele la băuturile spirtoase sunt cu 44,28 milioane RON (aproximativ 4%) mai mici decât cele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2024, în pofida majorării cumulate a accizei cu peste 14,84% (+4,4% de la 1 ianuarie 2025 şi +10% de la 1 august 2025).
DEER a semnat cel mai mare contract din istoria companie: 1,1 milioane de contoare inteligente # Bursa
Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) a anunţat semnarea celui mai mare contract de achiziţie pentru contoare inteligente, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Astfel, 1,1 milioane de contoare inteligente urmează a fi instalate în cadrul celor trei proiecte majore dedicate modernizării şi digitalizării reţelei de distribuţie. Aceste echipamente performante vor consolida infrastructura energetică din oraşe reşedinţă de judeţ, din arealul DEER, marcând o etapă esenţială în accelerarea tranziţiei către sisteme energetice moderne, eficiente şi sustenabile.
Turcia a semnalat marţi dimineaţă un nou atac asupra unui cargobot în Marea Neagră, la 80 de mile marine de coastele sale, potrivit Direcţiei Afacerilor Maritime (DGM).
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că speră ca legea privind pensiile speciale să fie validată de Curtea Constituţională, afirmând că ţara noastră are nevoie urgentă de o reglementare în acest domeniu, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează. Grindeanu a susţinut că întârzierea procesului legislativ a fost generată de Guvern, însă coaliţia a decis să continue demersul pentru a se încadra în calendarul asumat.
Mega Image şi Profi Rom Food, ambele membre ale Grupului Ahold Delhaize, vor funcţiona sub forma unei entităţi juridice unice, începând cu 31 martie 2026, pentru a crea o organizaţie mai puternică şi mai eficientă, păstrând separate brandurile locale atât de îndrăgite şi operaţiunile cu clienţii, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Fuziunea va ajuta cele două branduri să aducă beneficii concrete clienţilor, angajaţilor şi comunităţilor locale, şi totodată va îmbunătăţi eficienţa operaţională, va sprijini furnizorii locali şi va spori calitatea produselor oferite în ţara noastră.
Rutte: NATO accelerează operaţiunea and #8222;Santinela Estică and #8221; pentru a combate ameninţarea dronelor ruseşti # Bursa
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat marţi că operaţiunea and #8222;Eastern Sentry and #8221; - and #8222;Santinela Estică and #8221; - avansează rapid şi include măsuri dedicate combaterii ameninţării reprezentate de dronele ruseşti care au intrat în spaţiul aerian al ţării noastre, potrivit mass-media, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR, pentru că sunt cei care au gestionat de ani buni mersul la Primăria Generală a Capitalei, el arătând că adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Despre acuzaţiile care i se aduc candidatului PSD la Primăria Generală, Danel Băluţă, privind achiziţia de către familia sa a unor case, Grindeanu a spus că and #8222;sunt chestiuni care ţin de sunet şi lumini, pe care ceilalţi contracandidaţi le aruncă în acest moment and #8221;.
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, se deplasează în judeţul Prahova pentru o întâlnire de urgenţă cu managerii spitalelor, Direcţia de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat, în contextul crizei generate de lipsa apei potabile, potrivit Ministerului Sănătăţii, de la care transmitem cele ce urmează. Mai multe unităţi medicale din judeţ se confruntă cu dificultăţi majore de funcţionare şi au primit apă menajeră de la echipajele ISU.
Ministerul Energiei a asigurat că după oprirea centralei Brazi Sistemul Energetic Naţional poate acoperi integral consumul # Bursa
Ministerul Energiei anunţă că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente pentru a acoperi integral necesarul de consum, în contextul opririi temporare a centralei electrice de la Brazi, suspendată pentru două zile din cauza lipsei apei tehnologice, potrivit unui comunicat de presă, de la care transmitem cele ce urmează. Oprirea unităţii, care asigură aproximativ 10% din producţia de energie electrică a României, survine pe fondul problemelor de alimentare cu apă generate de creşterea turbidităţii în barajul Paltinu.
Institutul and #8221;Elie Wiesel and #8221; a făcut un apel public la Ministerul de Interne şi Parchetul General, după ce neolegionarii l-au comemorat din nou pe Zelea Codreanu la Tâncăbeşti # Bursa
Institutul Naţional de Studiere a Holocaustului din România and #8221;Elie Wiesel and #8221; a lansat un apel public către Ministerul Afacerilor Interne şi către Parchetul General, după ce neolegionarii l-au comemorat din nou pe Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbeşti, cu salutul nazist, conform G4Media, de unde urmează să relatăm.
Premierul Ilie Bolojan a discutat cu oficiali ai OMV Petrom, în special despre stadiul proiectului Neptun Deep, dar şi despre planurile de investiţii ale companiei şi rolul acesteia în asigurarea securităţii energetice a ţării noastre, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Potrivit Guvernului, compania a confirmat că îşi menţine angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă şi dezvoltarea capacităţilor pentru biocombustibili.
Aproximativ 20.000 de cartuşe ale armatei germane au fost furate dintr-un camion aflat în parcare # Bursa
Armata germană a fost victima unui furt de muniţie, după ce un transport aflat în grija unui curier civil a dispărut dintr-o parcare nesupravegheată, a declarat un purtător de cuvânt al Bundeswehr pentru AFP, de la care transmitem cele ce urmează. Incidentul a avut loc în urmă cu aproximativ o săptămână, în apropiere de oraşul Magdeburg, în estul Germaniei.
Petrişor Peiu: Dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni # Bursa
Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR, a declarat în şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţionale a României, că, dacă vrem să mai avem România, ar trebui să nu mai acceptăm niciodată ce s-a întâmplat în ultimile şase luni, conform News, de unde urmează să relatăm. El a mai precizat că efortul de reformă al Guvernului a redus numărul de personal bugetar cu 41.000 de oameni.
Liderul PNL Bucureşti, Sebastian Burduja, face apel la and #8222;uniunea forţelor democratice and #8221; pentru a evita fragmentarea votului la alegerile pentru Primăria Capitalei şi anunţă că îl susţine pe Ciprian Ciucu, pe care îl consideră and #8222;singura alegere raţională pentru Bucureşti and #8221;, potrivit unei declaraţii publicate pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
Ştefan Pălărie: and #8222;Nu avem nevoie de instrucţiuni de patriotism scrise în limba rusă and #8221; # Bursa
Senatorul USR Ştefan Pălărie a pledat, marţi, în şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţionale a României, pentru o unitate reală a societăţii, subliniind că aceasta nu poate exista fără egalitate între cetăţeni. Pălărie a afirmat că România are nevoie de and #8222;un patriotism care ne duce către Occident and #8221;, unde valorile democratice sunt consolidate, respingând discursurile care promovează modele politice şi identitare venite and #8222;din Est and #8221;.
Termocentrala Brazi a Petrom s-a oprit astăzi din lipsă de apă tehnologică, într-un context în care judeţul Prahova se confruntă cu o criză severă a resurselor de apă, cauzată de golirea barajului Paltinu, potrivit Economedia, de la care transmitem cele ce urmează. Centrala, amplasată pe platforma industrială a Ploieştiului, asigura o parte importantă din producţia naţională de energie electrică pe gaze.
Premierul Ilie Bolojan a susţinut, marţi, în şedinţa solemnă a Parlamentului dedicată Zilei Naţionale a României, că statul român a avut în ultimii ani and #8222;o temelie din ce în ce mai şubredă and #8221; şi că Executivul a fost nevoit să ia decizii dificile pentru a stabiliza finanţele ţării. Potrivit premierului, România are nevoie de and #8222;responsabilitate politică şi predictibilitate and #8221;, nu de instigare şi conflict permanent.
Ţările membre ale Uniunii Europene au cheltuit 343,2 miliarde de euro pentru apărare în 2024, Germania şi Franţa cumulând 44% din această sumă, potrivit Euronews Business, de la care transmitem cele ce urmează. Cheltuielile de apărare ale Uniunii au crescut accelerat în ultimii cinci ani, pe fondul intensificării ameninţărilor globale, valoarea acestora aproape dublându-se faţă de 2020.
Accor, lider mondial în domeniul ospitalităţii, a numit-o pe Karelle Lamouche în funcţia de CEO pentru Europa şi Africa de Nord, pentru brandurile din segmentele Premium, Midscale and Economy, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. În noul său rol, Karelle va coordona activitatea Accor în regiune, care include peste 3.000 de hoteluri din peste 40 de ţări, reprezentând aproximativ 40% din reţeaua globală a Grupului.
Specialiştii fiscali au cerut o Lege a Fundaţiei Private pentru protejarea afacerilor româneşti la schimbul dintre generaţii # Bursa
Ţara noastră are nevoie urgentă de o Lege a Fundaţiei Private, care să permită antreprenorilor să asigure continuitatea afacerilor atunci când nu există succesori dispuşi să le preia, potrivit Camerei Consultanţilor Fiscali, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Sorin Grindeanu, a criticat marţi, în cadrul şedinţei solemne a Parlamentului dedicate Zilei Naţionale a României, tendinţa recentă de a transforma 1 Decembrie într-o competiţie despre and #8222;cine este cel mai patriot şi mai suveranist din ţară and #8221;, potrivit declaraţiilor sale, de la care transmitem cele ce urmează. Grindeanu a afirmat că cei care împart România în categorii precum and #8222;noi and #8221; şi and #8222;ei and #8221;, and #8222;productivi and #8221; şi and #8222;paraziţi and #8221;, and #8222;reformişti and #8221; şi and #8222;anti-reformişti and #8221; reprezintă and #8222;duşmani la fel de mari ai unităţii naţionale and #8221;.
Departamentul pentru Comerţ SUA în parteneriat cu Ministerul Finanţelor vor organiza la Bucureşti reuniunea regională privind achiziţiile publice şi PPP # Bursa
Ministerul Finanţelor a anunţat organizarea la Bucureşti a celei de-a cincea reuniuni a Grupului Regional European de Lucru privind Achiziţiile Publice şi Parteneriatele Public-Private (PPP), în cadrul Programului pentru Dezvoltare în Domeniul Dreptului Comercial (CLDP) coordonat de Departamentul pentru Comerţ al Statelor Unite ale Americii (SUA), conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Sesiunea de lucru în ţara noastră este organizată cu finanţarea Departamentului de Stat SUA, cu sprijinul Ministerului Finanţelor şi în parteneriat cu Parlamentul României.
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a ales, în şedinţa solemnă dedicată Zilei Naţionale, să vorbească despre unitatea şi puterea românilor, conform News, de unde urmează să relatăm. Uniţi suntem puternici, a spus Abrudean, care consideră că avem nevoie unii de alţii, oriunde ne aflăm. În plus, preşedintele Senatului a făcut apel la o clasă politică unită.
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat marţi cu huiduieli la sosirea în plenul reunit al Parlamentului, unde are loc şedinţa solemnă dedicată Zilei Naţionale a Românie, potrivit mass-media, de la care transmitem cele ce urmează.
AI Access Power Hub: Primul ecosistem românesc care transformă accesibilitatea în strategie de business # Bursa
Primul ecosistem din România, conceput pentru a integra accesibilitatea în strategia de business şi în setul de indicatori de performanţă al companiilor, se lansează la Bucureşti, în cadrul Access Power Days, eveniment desfăşurat în perioada 3-5 decembrie 2025 la sediul Microsoft România şi la Universitatea Româno-Americană, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată Zilei Naţionale a României a început cu intonarea imnului naţional, potrivit informaţiilor disponibile, de la care transmitem cele ce urmează. Evenimentul se desfăşoară într-o atmosferă tensionată, generată de protestele angajaţilor Parlamentului şi de calendarul politic al zilei, care prevede angajarea răspunderii Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan pe proiectul privind pensiile de serviciu ale magistraţilor.
