Fostul premier pakistanez Imran Khan este sănătos, dar izolat în închisoare, spune sora sa. Familia solicită acces la el
Aktual24, 2 decembrie 2025 21:50
Fostul premier pakistanez Imran Khan, aflat în închisoare, se află într-o stare fizică bună, dar se confruntă cu izolare și presiune psihologică, a declarat sora sa marți, după o vizită supravegheată, în urma unor săptămâni în care familia sa a declarat că accesul la el a fost blocat. Uzma Khanum, una dintre cele trei surori […]
Acum 5 minute
22:30
Hegseth apără a doua lovitură asupra unei presupuse ambarcațiuni care transporta droguri, invocând „ceața războiului”. El a spus că nu a rămas să vadă ce urmează după primul atac # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a apărat marți al doilea atac al armatei americane asupra unei presupuse ambarcațiuni cu droguri din Marea Caraibelor, invocând „ceața războiului” – termen folosit pentru a descrie confuzia, incertitudinea și lipsa de informații clare care apar în timpul unui conflict militar – drept motiv pentru care nu a văzut […]
Acum 30 minute
22:10
Avalanșă de pomeni electorale: Partidul lui Orban reduce decalajul față de principalul rival din opoziție, Tisza # Aktual24
Partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban a redus decalajul față de rivalul său din opoziție, partidul Tisza, în noiembrie, datorită cheltuielilor mari înainte de alegerile de anul viitor și a unei ușoare îmbunătățiri a încrederii consumatorilor. Rezultatele corespunzătoare au fost arătate de un sondaj de opinie publică publicat marți, relatează Reuters. Sondajul, realizat între […]
22:10
Trump spune că somalezii „nu contribuie cu nimic” și că nu-i vrea în țară. Administrația sa ar pregăti o operațiune în Minnesota # Aktual24
La sfârșitul unei lungi ședințe de cabinet de marți, Trump a declarat că nu dorește imigranți somalezi. El a spus că oamenii din această țară est-africană devastată de război se bazează prea mult pe sistemul de asistență socială și fac puține pentru Statele Unite, potrivit AP. Comentariul președintelui a venit la câteva zile după ce […]
22:00
Concursul Eurovision se confruntă cu un test major. Țările analizează participarea Israelului # Aktual24
Concursul Eurovision se va confrunta cu un „moment de cotitură” joi, când membrii organismului care organizează concursul ar putea vota participarea Israelului în 2026, deoarece unele națiuni amenință să se retragă dacă nu este exclus din cauza războiului din Gaza. Membrii Uniunii Europene de Radiodifuziune se vor reuni pentru a discuta noi reguli menite să […]
Acum o oră
21:50
21:40
Președintele american Donald Trump îl presează pe liderul venezuelean Nicolas Maduro să plece din funcție. Și nu doar retoric. O flotă militară americană puternică a fost trimisă în apropierea țării sud-americane, iar bărci venezuelene care se presupune că ar căra droguri sunt lovite și scufundate permanent de rachetele americane. Trump a anunțat „închiderea” spațiului aerian […]
Acum 2 ore
21:30
Autoritățile din Hong Kong vor institui o comisie de anchetă independentă care să investigheze cauza incendiului # Aktual24
Liderul Hong Kong-ului a declarat marți că o comisie independentă va investiga cauza celui mai grav incendiu din oraș din ultimele decenii, inclusiv supravegherea renovărilor responsabile pentru dezastrul care a făcut 151 de victime. Poliția a arestat 13 persoane pentru suspiciunea de omor din culpă într-o anchetă penală privind dezastrul de săptămâna trecută, iar organismul […]
21:10
Papa Leon și-a încheiat prima călătorie în străinătate rugându-se alături de 150.000 de libanezi # Aktual24
Papa Leon al XIV-lea și-a încheiat, în Liban, prima sa călătorie în străinătate ca lider catolic, în timpul căreia a pledat pentru pace în Orientul Mijlociu și a avertizat că viitorul umanității este în pericol din cauza conflictelor sângeroase din lume. Primul papă american s-a rugat la locul exploziei chimice din 2020 din portul Beirut, […]
21:10
Putin amenință că va „izola Ucraina de mare” ca răspuns la atacurile asupra petrolierelor „flotei din umbră” – și a avertizat că va permite atacuri asupra navelor aliaților Kievului # Aktual24
Comentând posibilul răspuns al Moscovei la atacurile ucrainene asupra petrolierelor aparținând „flotei din umbră” ruse în Marea Neagră, președintele rus Vladimir Putin a amenințat Kievul cu noi atacuri. El a declarat că Rusia ar putea „izola” Ucraina de mare și a descris atacurile în sine drept „piraterie”. „Ceea ce fac acum forțele armate ucrainene este […]
20:50
Canada se apropie și mai mult de UE, în detrimentul SUA. Canadienii vor participa la fondul de apărare de 150 de miliarde de euro # Aktual24
UE și Canada au anunțat un acord care permite Ottawa să se alăture programului european de finanțare a apărării SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro. „În aceste vremuri geopolitice instabile, SAFE este un mijloc de a consolida cooperarea, de a atinge obiectivele de apărare și de a utiliza mai bine resursele, pe […]
20:50
Fostul președinte al Hondurasului a fost eliberat din închisoare după ce a fost grațiat de Donald Trump # Aktual24
Fostul președinte hondurian Juan Orlando Hernandez a fost eliberat luni din penitenciarul din Statele Unite, unde executa o pedeapsă de 45 de ani de închisoare pentru trafic de droguri și arme de foc, se arată în registrul Biroului Federal al Penitenciarelor. Soția lui Hernandez, Ana Garcia, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că […]
20:40
Contracepția reprezintă astăzi una dintre cele mai importante intervenții medicale în sănătatea reproductivă, influențând direct calitatea vieții, planificarea familială, siguranța femeii și chiar starea de sănătate la nivel populațional. Într-o lume în care aproape 45% dintre sarcinile globale sunt neintenționate, iar trei din zece femei ajung cel puțin o dată în viață într-o situație de […]
20:40
Apple refuză să se supună cererii autorităților indiene de a preinstala o aplicație administrată de stat. Reacțiile politice se intensifică # Aktual24
Apple nu intenționează să respecte cererea de a preinstala pe smartphone-urile sale o aplicație de siguranță cibernetică deținută de stat și va transmite îngrijorările sale către New Delhi, au declarat trei surse familiarizate cu situația, după ce măsura guvernului a stârnit îngrijorări legate de supraveghere. Guvernul indian a ordonat confidențial companiilor precum Apple, Samsung și […]
20:40
Un cunoscut actor român a devenit membru al prestigioasei Échansonnerie des Papes, confreria bachică dedicată marilor vinuri din sudul Ronului # Aktual24
La al 362-lea Mare Consiliu de Iarnă al Échansonnerie des Papes, confreria bachică dedicată marilor vinuri din sudul Ronului, noii membri au primit o cheie, un diploma și un magnum, simboluri ale intrării în ordin. Printre noii membri se află și actorul român Cătălin Adrian Păduraru. În Sala Conclavului din Palatul Papilor, şaisprezece personalităţi au […]
Acum 4 ore
20:20
Rusia nu are de gând să atace țările europene, dar dacă Europa ar declanșa un război, Moscova este „pregătită chiar acum”, a declarat marți președintele rus, care a dat vina pe liderii europeni pentru faptul că nu ar avea „o agendă pașnică”. Dacă Europa vrea să poarte război, atunci Moscova este „pregătită acum”, a spus […]
20:10
Economia Germaniei este „în cădere liberă”, anunță liderul Federației Industriilor Germane: ”Sunt necesare reforme structurale” # Aktual24
Federația Industriilor Germane (BDI) vede economia Germaniei în „cădere liberă”. Industria germană se va confrunta cu un punct scăzut dramatic la sfârșitul anului 2025, a declarat președintele BDI, Peter Leibinger. „Economia se află în cea mai profundă criză istorică de la fondarea Republicii Federale, dar guvernul federal nu reacționează suficient de decisiv”, a mai spus […]
19:50
Germania va înființa o nouă unitate federală de contracarare a dronelor, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de creșterea numărului de aparate suspecte care survolează obiective militare și infrastructuri critice, a anunțat marți ministrul de interne Alexander Dobrindt. Formațiunea va fi subordonată structurii naționale de operațiuni speciale a poliției federale și va fi instruită […]
19:40
Noi contre între cel mai bogat și cel mai puternic om din lume. Elon Musk: ”Tarifele lui Trump distorsionează piețele” # Aktual24
CEO-ul Elon Musk a declarat că SUA a beneficiat de talente din India, adăugând în același timp că programul de vize H-1B a fost utilizat în mod abuziv de companii. Într-un podcast cu antreprenorul indian Nikhil Kamath, Musk a spus că, deși unele companii au folosit viza H-1B pentru a angaja specialiști din străinătate la […]
19:20
Drulă, replică dură pentru Grindeanu: „Anca Alexandrescu e trecutul vostru, Sorin Grindeanu. Asumaţi-o. Consiliera arogantului Adrian Năstase, a eliberatorului de hoţi şi criminali Liviu Dragnea, a şpăgarului Sorin Oprescu” # Aktual24
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, i-a răspuns marţi preşedintelui PSD Sorin Grindeanu, după ce acesta afirmase că „adevăratul duşman al bucureştenilor este Cătălin Drulă”. Drulă a susţinut că lupta sa este îndreptată împotriva „mafiilor şi clanurilor imobiliare” care ar controla dezvoltarea urbană din Capitală. „Da, sunt adevăratul duşman al mafiilor care bagă bani […]
19:10
Adrian Pleșca a decedat, marți, anunță apropiații săi. El a fost fondatorul trupei Timpuri Noi. Doi apropiați ai solistului au declarat pentru aktual24.ro că Artan a murit în urma unui AVC. Născut la 29 mai 1961, la București, Artan a devenit cunoscut ca solist al trupei Timpuri Noi, pe care a fondat-o în 1983 împreună […]
19:00
Procurorul general al României, Alex Florența, a cerut Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) eliberarea din funcție a procurorului militar Bogdan Pîrlog, șef al Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București. Procurorii din CSM au decis să analizeze această cerere la o ședință viitoare. Hotărârea a fost luată cu 2 voturi […]
18:40
Putin și Șoigu, amenințari în rafală la adresa Europei: ”Hidra militarismului îşi ridică din nou capul. Dar Moscova şi China au acumulat suficientă experienţă pentru a o opri” # Aktual24
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi, la un forum de investiţii organizat la Moscova, că Rusia „nu intenţionează să intre în război cu Europa”, însă „dacă Europa doreşte acest lucru şi începe, suntem pregătiţi chiar acum”, informează agențiile de presă. Declaraţiile au fost făcute cu puţin timp înainte de consultările de la Kremlin cu […]
Acum 6 ore
18:30
Kovesi, lovitură la vârful UE: Federica Mogherini şi Stefano Sannino, reţinuţi în ancheta privind presupusa fraudă din programul „Academia Diplomatică a UE” # Aktual24
Autorităţile belgiene au efectuat marţi percheziţii în Bruxelles şi Bruges, la cererea Parchetului European (EPPO) condus de Laura Codruţa Kövesi, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă în atribuirea contractului pentru programul „Academia Diplomatică a Uniunii Europene”, destinat formării diplomaţilor juniori din statele membre. Percheziţiile au avut loc la sediul administrativ al Serviciului European […]
18:10
”Mă distanțez și mă disociez de orice candidat la Primăria Capitalei”, a declarat Călin Georgescu, marți, după semnarea controlului judiciar. Declarația liderului mișcării „suveraniste” este o lovitură în plex pentru Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR pentru aceste alegeri. De altfel, mare parte din popularitatea și intenția de vot pentru Anca Alexandrescu vine din asocierea […]
18:10
Atacurile Ucrainei în Marea Neagră se intensifică: O navă rusească a fost lovită, dar „a scăpat” # Aktual24
Un petrolier rusesc ar fi fost ținta unui atac cu dronă în Marea Neagră, în timp ce se îndrepta spre un port din nordul Turciei, pe 2 decembrie, potrivit autorităților turce. „Petrolierul MIDVOLGA-2, care transporta ulei de floarea-soarelui din Rusia către Georgia, a raportat că a fost atacat la 80 de mile de coasta noastră”, […]
18:10
România a depășit Ungaria și la capitolul Bunăstare-Sănătate, arată Barometrul Bunăstării # Aktual24
România obţine un scor de 6,53 la analiza dedicată sănătăţii din Barometrul Bunăstării, care plasează ţara noastră peste Ungaria (6,46), dar sub toate celelalte state din grupul de comparaţie: Cehia (7,60), Slovacia (7,18), Polonia (7,07) şi Bulgaria (6,98), conform unui comunicat al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR). ABS – […]
18:10
Ziua cea neagră pentru Georgescu se apropie. Al doilea om în stat anunță că președintele Dan va prezenta ”tabloul complet” legat de interferența rusă ”cât de curând” # Aktual24
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat, marţi, că preşedintele Nicuşor Dan este cel mai în măsură să prezinte „tabloul complet” privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, menţionând că el nu a primit vreo informare suplimentară pe această temă. „Tabloul complet o să fie prezentat cât de curând, a spus-o şi preşedintele care, până la […]
18:00
Încă un dosar penal în contul fasciștilor de la Tâncăbeşti: ”Nu au lipsit ritualuri legionare sau salutul nazist” # Aktual24
Poliţia a deschis un dosar penal după ce un bărbat a făcut salutul nazist la Tâncăbeşti, unde simpatizanţi ai mişcării legionare l-au comemorat, duminică, pe liderul acesteia, Corneliu Zelea Codreanu. Mai multe persoane au mers duminică lângă pădurea din Tâncăbeşti, pe locul unde, la 30 noiembrie 1938, Corneliu Zelea Codreanu şi alţi lideri legionari au […]
17:40
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a refuzat să prezinte explicații legate de uriașa avere a familiei candidatului PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluță. Grindeanu a avut o replică inspirată de la Florin Iordache, din timpul amplelor proteste legate de OUG 13: ”Altă întrebare”. Întrebat de jurnaliști despre casele și apartamentele fratelui și părinților lui Bălută, Grindeanu […]
17:40
Bolojan și-a asumat răspunderea pe noua lege a pensiilor magistraților. Grindeanu iar l-a atacat: ”S-au pierdut câteva săptămâni bune, s-a pierdut vremea” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi, în plenul Parlamentului, la angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor, că actualele condiţii de pensionare reprezintă o inechitate majoră în sistemul public. „Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme, la 48 – 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există […]
17:10
Ruptură majoră între suveraniști. Gavrilă: ”Anca Alexandrescu a fost aproape de personajele negative ale istoriei României în ultimii 35 de ani. A făcut parte din propaganda pe care acești oameni și partide au dus-o pentru 35 de ani” # Aktual24
Președinta POT, Ana Maria Gavrilă, a denunțat marți că se fac presiuni asupra ei pentru a o susține pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei. Gavrilă a spus că Alexandrescu nu e suveranistă și că aceasta a fost ”aproape” de ”personajele negative ale istoriei României”. „Oamenii sunt foarte confuzi și nu mai înțeleg cine e cu […]
16:50
Surse: Funcționari din Ministerul Mediului și organizații silvice avertizează asupra riscului ca un ONG înființat de Romsilva să preia patrimoniul regiei. ”3,1 milioane de hectare de pădure ale statului, precum și infrastructură, clădiri și mijloace fixe” # Aktual24
În urma consultărilor tehnice derulate cu specialiști din Ministerul Mediului și cu organizații profesionale din domeniul silviculturii, au fost formulate observații critice privind proiectul de hotărâre de guvern pentru reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Proiectul a fost inițiat de conducerea ministerului. Documentele analizate indică un risc major asociat prevederii care permite regiei să înființeze […]
16:40
Regatul Unit conturează o nouă abordare față de China, căutând să echilibreze protecția securității naționale cu dezvoltarea legăturilor economice. Prim-ministrul Keir Starmer a declarat că China reprezintă o „amenințare la adresa securității naționale” pentru Regatul Unit, subliniind în același timp că extinderea cooperării economice rămâne în interesul Londrei, relatează The Independent. Guvernul laburist consideră actualizarea […]
Acum 8 ore
16:10
Donald Trump i-a dat președintelui venezuelean Nicolas Maduro o săptămână pentru a părăsi țara, în timpul unei conversații între cei doi, dar acesta a refuzat. În timpul unui apel telefonic din 21 noiembrie, Trump i-a spus lui Maduro că poate călători în orice destinație dorește împreună cu familia sa. Termenul limită al președintelui a expirat […]
16:10
Centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat din cauza crizei de apă. Explicațiile celor de la Apele Române # Aktual24
Centrala electrică Brazi a fost oprită neplanificat, compania anunțând că decizia a fost determinată de debitul scăzut al apei tehnologice și de restricțiile de apă. Reprezentanții OMV Petrom au declarat că situația este cauzată de factori aflați în afara controlului companiei. Criza de apă din Prahova continuă, iar Administrația Națională „Apele Române” a transmis noi […]
15:40
Un nou semnal prost. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, nu participă la reuniunea NATO privind Ucraina # Aktual24
În ciuda negocierilor în curs pentru o soluționare a păcii în războiul din Ucraina, guvernul SUA nu consideră necesar ca secretarul de stat Marco Rubio să participe la o reuniune NATO planificată de mult timp. „Ar fi complet nerealist să ne așteptăm la el la fiecare reuniune”, a declarat un purtător de cuvânt al Departamentului […]
15:20
Parlamentarii Peia și Peiu vor să dea jos Guvernul Bolojan pentru a elimina USR din ministere. Peia este un apropiat al cuplului Firea – Pandele # Aktual24
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat că parlamentarii opoziţiei vor depune, până la finalul actualei sesiuni parlamentare, o moţiune de cenzură. Moțiunea a fost inițiată de extremistul Ninel Peia, fost parlamentar PSD, apropiat de cuplul Gabriela Firea – Florentin Pandele. „Este, dacă vreţi, o moţiune de cenzură care, aşa cum ştiţi, se iniţiază în […]
15:10
Nașterea este unul dintre cele mai transformatoare momente din viața unei familii. Indiferent de forma în care se întâmplă, aduce cu sine emoții intense, vulnerabilitate și o putere pe care puține experiențe o pot egala. De aceea, discuția despre naștere naturală versus cezariană nu este doar una medicală este una umană, profundă. Există multe mituri, […]
Acum 12 ore
14:10
Parchetul francez: Numirea cehului Babis în funcția de prim-ministru nu va afecta ancheta împotriva sa care se derulează în Franța # Aktual24
Numirea liderului partidului ceh ANO, Andrej Babis, în funcția de prim-ministru al Republicii Cehe nu ar trebui să fie un obstacol în calea continuării anchetei împotriva sa în Franța. Acest lucru a fost anunțat de Parchetul Financiar Național (PNF) francez, ca răspuns la o solicitare din partea agenției de presă cehe ČTK, relatează European Truth. […]
13:40
Premierul UK acționează pentru anularea acordului Brexit: Acesta „a afectat semnificativ” Marea Britanie # Aktual24
Brexitul a „afectat semnificativ” economia britanică, a avertizat premierul Keir Starmer, el menționând că dorește o „relație mai strânsă” cu Bruxelles-ul sub mandatul său de premier. Prim-ministrul a criticat din nou modul în care Marea Britanie a părăsit UE în 2019, dând vina pe aceasta, alături de austeritatea conservatoare, pentru teribila lipsă de productivitate a […]
13:10
Președintele bulgar solicită alegeri anticipate pe fondul amplelor proteste antiguvernamentale. Ar fi a opta rundă de alegeri în ultimii cinci ani # Aktual24
În seara zilei de 1 decembrie, președintele bulgar, Rumen Radev, s-a pronunțat în favoarea alegerilor anticipate după ce au izbucnit revolte fără precedent în capitală în timpul unui protest împotriva unui proiect de buget cu taxe mai mari. După cum relatează publicația bulgară BGNES, Radev a publicat declarația pe rețelele sale de socializare. Președintele Bulgariei […]
12:40
SUA ar dori să returneze Rusiei activele suverane înghețate în UE ca urmare a sancțiunilor, după semnarea unui acord de pace în războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei. Politico a aflat despre acest lucru de la doi diplomați influenți. Când trimisul UE pentru sancțiuni, David O’Sullivan, a vizitat Washingtonul în vară, oficialii americani i-au spus clar […]
12:10
Primăria din Paris a anulat tradiționalul concert de Revelion de pe Champs-Élysées, din „rațiuni de securitate” # Aktual24
Pentru prima dată după mulți ani, celebrul concert live de Revelion de pe Champs-Élysées nu va mai avea loc. Prefectura de Poliție și Primăria Parisului au decis anularea evenimentului muzical din motive de securitate, invocând riscurile majore generate de aglomerația uriașă – până la un milion de oameni – care se adună în fiecare 31 […]
11:40
Tragedie șocantă în Brazilia: un tânăr de 19 ani a fost sfâșiat de o leoaică după ce a escaladat gardul de 8 metri al grădinii zoologice – VIDEO # Aktual24
Un tânăr de doar 19 ani, Gerson de Melo Machado, a murit duminică într-un mod cumplit la Grădina Zoologică Bica (Parcul Zoobotanic Arruda Câmara) din João Pessoa, statul Paraíba. Imaginile filmate de vizitatori și devenite virale pe rețelele sociale arată cum adolescentul escaladează un gard de aproximativ 8 metri, coboară cu ajutorul crengilor unui copac […]
11:20
BREAKING Georgescu anunță că NU o susține pe Anca Alexandrescu: ”Mă distanțez și mă disociez de orice candidat la Primăria Capitalei” # Aktual24
”Mă distanțez și mă disociez de orice candidat la Primăria Capitalei”, a declarat Călin Georgescu, marți, după semnarea controlului judiciar. Reamintim că Anca Alexandrescu face eforturi pentru a atrage de partea sa voturile susținătorilor lui Călin Georgescu, după ce luni de zile i-a adresat osanale la Realitatea Plus. Anterior, Georgescu a îndemnat de mai multe […]
11:10
„Sfântul Graal” al medicinei: cercetătorii israelieni au descoperit celulele imunitare care pot încetini îmbătrânirea # Aktual24
O echipă de la Universitatea Ben-Gurion din Negev, coordonată de prof. Alon Monsonego, a publicat recent un studiu revoluționar care identifică un tip special de limfocite T „citotoxice helper” ca posibilă cheie pentru prelungirea duratei de viață sănătoasă. Aceste celule, descoperite în cantități mari la super-centenari (persoane trecute de 100 de ani) din zonele cu […]
10:40
O delegație americană condusă de Steve Witkoff și ginerele lui Trump, Jared Kushner, va fi primită la Kremlin de Vladimir Putin – din ea nu face parte niciun diplomat de rang înalt # Aktual24
Emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi ginerele acestuia, Jared Kushner, vor avea marţi după-amiază o întrevedere cu Vladimir Putin la Kremlin. Scopul declarat: identificarea unei căi pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, conform agenţiei Reuters. Întâlnirea vine după ce, în ultimele săptămâni, Statele Unite şi Ucraina au anunţat că au elaborat un „cadru […]
10:30
Băluță ”face” pentru familia lui. Fratele și părinții lui Băluță au ajuns la averi de peste 1,5 milioane euro # Aktual24
O investigaţie realizată de publicaţiile independente Snoop şi Public Record arată că familia primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, deține un patrimoniu imobiliar evaluat la peste 1,5 milioane de euro, înscris însă pe numele părinților și al fratelui edilului. În total, familia Băluță deține trei vile aflate una lângă alta în zona Berceni, opt apartamente într-un […]
10:20
Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria București, anunțând că-l susține pe Ciprian Ciucu. „Candidata extremistă are șanse reale să câștige”, avertizează el # Aktual24
Fostul europarlamentar REPER Vlad Gheorghe a anunțat marți, într-o conferință de presă, retragerea candidaturii sale independente pentru Primăria Capitalei și îndemnul către susținătorii săi să voteze cu Ciprian Ciucu (PNL). Motivul invocat: prevenirea victoriei candidatei AUR, Anca Alexandrescu, pe care o consideră „extremistă cu legături și istoric în PSD”. „După mai multe discuții și după […]
10:10
Psihologii susțin că vizionarea „în buclă” de clipuri pe TikTok provoacă „putrezirea creierului” – recuperarea implică luni întregi de „dezintoxicare digitală” # Aktual24
Cea mai amplă meta-analiză realizată vreodată asupra efectelor video-urilor scurte confirmă ceea ce mulți bănuiau: consumul excesiv de TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts provoacă „brain rot” (putrezirea creierului), un sindrom neurocognitiv real, cu efecte pe termen lung asupra atenției și controlului impulsurilor. Studiul, publicat în noiembrie 2025 în revista Psychological Bulletin a American Psychological […]
