Canada, prima țară non-UE care s-a alăturat Europei în programul de înarmare de 150.000.000.000 €

Newsweek.ro, 2 decembrie 2025 21:50

Canada s-a alăturat oficial programului de achiziții publice în domeniul apărării al UE, în valoare ...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 30 minute
22:00
De ce îl sună Ciprian Ciucu pe Cătălin Drulă, în această seară? &#34;Nu am această mândrie!&#34; Newsweek.ro
De ce îl sună Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, pe Cătălin Drulă, candidatul USR, ...
Acum o oră
21:50
21:40
Ilie Bolojan merge în vizită oficială la Viena, în Austria. Dar întâi se întâlneşte cu Viktor Orban. Unde? Newsweek.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan merge în vizită oficială la Viena, în Austria. Dar întâi se întâlneşte c...
Acum 2 ore
21:20
Fungul de Pașcani aduce bani frumoși. Al doilea an în care profitul producătorului de drojdie crește Newsweek.ro
Producătorul de drojdie RomPak din Pașcani, care produce în județul Iași sub licența Pakmaya drojdie...
21:20
Prahovenii, rămaşi fără apă. Problemele actuale pot dura şi şase luni Newsweek.ro
Prahovenii, rămaşi fără apă, ar putea-o avea din nou peste o săptămână. Dar problemele actuale pot d...
21:00
Adrian Pleşca, zis Artanu, solistul de la Timpuri Noi şi Partizan, a murit la 64 de ani. Ce s-a întâmplat? Newsweek.ro
Adrian Pleşca, zis şi Artanu, solistul de la Timpuri Noi şi Partizan, a murit fulgerător, la 64 de a...
Acum 4 ore
20:30
Decizia Curții Federale din Germania afectează și românii care locuiesc cu chirie. Furnizorii, în alertă Newsweek.ro
O hotărâre a Curții Federale de Justiție (BGH) din vara aceasta a stârnit îngrijorare în rândul furn...
20:10
Serbia poate să piardă şi gazul din Rusia, şi singura sa rafinărie. Gazprom a refuzat să semneze o prelungire Newsweek.ro
Serbia poate să piardă şi gazul primit din Rusia, şi singura sa rafinărie, cea de la Pancevo. Gazpro...
20:10
Doi polițiști din Iași care ar fi agresat o femeie ce sunase la 112 au scăpat ieftin în fața judecătorilor Newsweek.ro
Acuzați de purtare abuzivă după ce au agresat o săteancă din Cotnari, doi polițiști au scăpat ieftin...
20:00
Viața sănătoasă la pensie. Sfatul medicilor pentru pensionari. Obiceiul zilnic pentru inimă sănătoasă Newsweek.ro
Odată cu trecerea timpului, probabilitatea de a suferi evenimente cardiovasculare crește considerabi...
19:40
Suflantele de frunze sunt ultima trăsnaie care îi divizează pe americani. &#34;Unelte toxice şi zgomotoase&#34; Newsweek.ro
Suflantele de frunze sunt numai ultima trăsnaie care îi divizează pe americani, după imigrația ilega...
19:40
SUA au suspendat livrarea unor arme către Ucraina și au închis canalul cu Germania pentru asistența militară Newsweek.ro
Statele Unite au suspendat furnizarea unor arme către Ucraina și au întrerupt unul dintre canalele d...
19:20
Vicepremierul Semjen: „E timpul ca a fi ungur să fie din nou un avantaj” Newsweek.ro
Aflat la audierile anuale din Parlamentul de la Budapesta, vicepremierul Zsolt Semjen a susținut că,...
19:20
Cum găteau țăranii moldoveni fasolea cu ciolan afumat? Rețeta a apărut prima data în România Newsweek.ro
În inima Moldovei, încă de acum câteva sute de ani, țăranii găteau fasole cu ciolan afumat, o rețetă...
19:10
Putin, ameninţare fără precedent: Dacă Europa intră în război, Moscova nu va avea cu cine să negocieze Newsweek.ro
Vladimir Putin proferează o ameninţare fără precedent. El spune că, dacă Europa intră în război, Mos...
19:10
România e a doua mare destinaţie de export a Ungariei. Ce fac China şi Rusia cu economia vecinului nostru? Newsweek.ro
România este a doua mare destinaţie de export a Ungariei vecine. Ce fac China şi Rusia cu economia s...
19:10
VIDEO Unde se face cel mai lung și mai adânc tunel subacvatic din lume? 27 km, 392 de metri sub nivelul mării Newsweek.ro
Cel mai lung și mai adânc tunel rutier subacvatic din lume este construit în Norvegia, menit să redu...
18:40
Sorin Grindeanu spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi Dâmboviţa este haosul userist Newsweek.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că vinovat pentru criza apei din Prahova şi din Dâmboviţa este c...
Acum 6 ore
18:30
Putin îl părăsește pe aliatul său, Nicolas Maduro. Cetățenii ruși părăsesc Venezuela cu zboruri speciale Newsweek.ro
Putin îl abandonează pe Maduro și își îndeamnă cetățenii să părăsească Venezuela pe fondul tensiunil...
18:20
Primiți adesea mesaje de la firme cu produse ce nu vă interesează? Ați putea face plângere Newsweek.ro
Marketingul agresiv lovește în buzunarul firmelor. Cum a ajuns o companie să plătească amendă dublă ...
18:20
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie de un cofrag de ouă și o creangă de arțar Newsweek.ro
Cum să faci un brad de Crăciun cu un buget redus. Ai nevoie doar de un cofrag de ouă și o creangă de...
18:10
Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scorpion - putere, Capricorn - liniște Newsweek.ro
Schimbări importante pentru toate zodiile. Avem Horoscop decembrie, de Crăciun și de sărbători. Scor...
17:50
Ministerul Energiei: Sistemul Energetic Naţional acoperă consumul, deşi centrala de la Brazi este oprită Newsweek.ro
Ministerul Energiei anunţă, marţi, că Sistemul Energetic Naţional dispune de capacităţi suficiente p...
17:40
Seniorii nevăzători din Bacău descoperă lumea digitală prin atelierele Fundației Regale Margareta a României Newsweek.ro
La Bacău, seniorii nevăzători au descoperit că tehnologia poate fi accesibilă. Aceștia au învățat să...
17:40
Peste 35.000 de cazuri de rujeolă în România. 30 de decese, majoritatea la persoane nevaccinate Newsweek.ro
Institutul Naţional de Sănătate Publică anunţă, marţi, că, în perioada 01.01.2023 – 30.11.2025, în R...
17:30
Scandal în cazul crizei apei din Prahova și Buzău. Ministra Mediului cere demisii: „Știau și nu au spus” Newsweek.ro
Ministra mediului cere demisii după ce două județe au rămas fără apă potabilă. Diana Buzoianu susțin...
17:20
Banca Angliei avertizează că bula AI se poate sparge. Care vor fi consecinţele deosebit de grave? Newsweek.ro
Banca Angliei avertizează din nou că bula inteligentei artificiale se poate sparge. Care vor fi cons...
17:20
FOTO Camion românesc, imobilizat în Germania. Doar capul tractor avea 18 defecțiuni grave. Ce a pățit șoferul? Newsweek.ro
Un camion de transport automobile românesc a fost imobilizat de poliție în Germania. În urma unui co...
17:20
România semnează un acord de 280 milioane € pentru restaurarea marilor monumente culturale Newsweek.ro
Preşedintele României a promulgat, vineri, Legea nr. 200/2025 pentru aprobarea Acordului-cadru de îm...
17:10
Zelenski: SUA și Ucraina au revizuit din nou planul de pace după negocierile din Florida Newsweek.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au revizuit din nou, în întâlnirile de duminică şi luni din Flor...
17:10
Soț și soție, medici la Băile Felix, au recunoscut că au luat mită în mod repetat de la pacienți Newsweek.ro
Doi medici din cadrul Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, soţ şi soţie, au înche...
17:00
Comandamentul Energetic Naţional, convocat după oprirea Centralei de la Brazi. Ce spune Ministerul Energiei? Newsweek.ro
Ministerul Energiei anunță că a fost convocat Comandamentul Energetic Naţional. Măsura a fost decisă...
16:50
Criza din industria auto: „Motorul Europei” s-a gripat. A dat afară 50.000 de angajați în 2025 Newsweek.ro
Criza din industria auto, generată în principal de costurile electrificării și concurența neloială a...
16:50
Elon Musk: „Sfârșitul muncii umane” și cea mai radicală schimbare din următorii 20 de ani Newsweek.ro
Elon Musk afirmă că avansul inteligenței artificiale va transforma complet piața muncii în următoare...
Acum 8 ore
16:30
Spania mobilizează forțe masive după un focar de pestă porcină africană care pune în pericol exporturile Newsweek.ro
Autoritățile spaniole au declanșat o mobilizare masivă în apropiere de Barcelona, după apariția unui...
16:20
Avertisment dur de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze revenirea „regimurilor criminale” în Europa Newsweek.ro
Rusia lansează un nou mesaj tensionat către Occident, prin vocea lui Serghei Șoigu, care afirmă că M...
16:10
Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE. Federica Mogherini, reținută de procurorii Codruței Kovesi Newsweek.ro
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-o anchetă a Parchetului Europe...
16:10
Bolojan și-a asumat tăierea pensiilor speciale în Parlament. „Nicăieri nu există pensionări la 48 de ani ” Newsweek.ro
Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe proiectul pensiilor speciale. Ilie Bolojan a preciz...
16:00
Ce mașini și-au luat românii în 2025? 135.491 noi, 330.557 second-hand Newsweek.ro
În primele 11 luni ale anului 2025, românii și-au luat 135.491 de mașini noi și 330.557 de mașini se...
16:00
Ghid Practic: Cum Să Alegi Mobilierul Esențial Pentru un Apartament Funcțional și Atractiv (P) Newsweek.ro
Când te muți într-un apartament nou, entuziasmul poate fi rapid înlocuit de o senzație de copleșire....
15:50
Vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B, subiect de discuții în SUA. Care este situația în România Newsweek.ro
Datele susțin politica SUA privind vaccinarea nou-născuților împotriva hepatitei B, în timp ce ofici...
15:30
Centrala electrică de la Brazi, oprită din cauza lipsei alimentării cu apă. Asigura 10% din producția țării Newsweek.ro
Centrala electrică cu ciclu combinat (CECC) de la Brazi, din judeţul Prahova, care asigură aproximat...
15:30
Escrocherie nouă pe WhatsApp. Dacă primești acest mesaj, telefonul tău a fost spart. Hackerii îți fură banii Newsweek.ro
Un nou malware pentru Android numit Albiriox, capabil să fure parolele aplicațiilor bancare, se răsp...
15:10
Salariu de 3.300 €/ lunar, plus mașină de serviciu, cazare și alte beneficii. Nu trebuie să ai rău de înălțime Newsweek.ro
Un salariu de 3.300 €/ lunar nu este ușor de câștigat însă cei care au o anumită specializare ar put...
15:10
Pensiile speciale au crescut cu 3.800 lei într-un singur an. Care politicieni au fost darnici cu magistrații? Newsweek.ro
Newsweek vă prezintă azi modul în care pensiile speciale au crescut de la 9.000 de lei pe lună în ur...
15:00
Contructorii auto chinezi inundă lumea cu mașini pe benzină pe care nu le mai pot vinde în China Newsweek.ro
În timp ce țările occidentale se concentrează pe amenințarea mașinilor electrice chinezești, constru...
14:40
Kelemen Hunor, despre demisia lui Moșteanu: Coaliţia merge mai departe. Trebuie un ministru civil, categoric Newsweek.ro
Kelemen Hunor a declarat marţi după demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, că guvernul, coali...
Acum 12 ore
14:20
România, pe ultimul loc în UE și la gunoiul pe cap de locuitor. Ce spune acest lucru despre consum? Newsweek.ro
Din păcate, România se află pe ultimul loc în UE și la gunoiul pe cap de locuitor, pe lângă alte cap...
14:10
Kelemen Hunor, despre angajarea răspunderii pe pensiile speciale: Problema e mare dacă va fi atacată la CCR Newsweek.ro
Kelemen Hunor a vorbit despre angajarea răspunderii pe pensiile speciale. Din discuţiile cu magistra...
14:00
Bolojan, victorie pe pensie speciale. CSM merge la CCR unde 5 judecători au pensii speciale de 50.000 lei Newsweek.ro
Ilie Bolojan a reușit să treacă legea de tăiere a pensiilor speciale cu25%. Legea va ajunge la CCR u...
