Încă o săptămână fără apă în Prahova! Criza apei se transformă în criză sanitară?
National.ro, 2 decembrie 2025 21:50
Criza apei din Prahova s-a acutizat marți, odată cu anunțul Administraţiei Naţionale „Apele Române" privind reluarea livrării apei brute din barajul Paltinu către staţia de tratare Voila, dar și cu activarea unor planuri de urgenţă pentru populație și spitale. Autoritățile avertizează că, în condițiile actuale, problemele de alimentare cu apă ar putea persista luni bune
Economia germană traversează „cea mai profundă criză" din perioada postbelică, a avertizat cea mai importantă federație industrială din țară, reproșând cancelarului Friedrich Merz lipsa de acțiune în ciuda celui de-al patrulea an consecutiv de scădere a producției. „Economia Germană este în cădere liberă, iar guvernul nu reacționează cu determinarea necesară", a denunțat într-un comunicat Peter
20:40
Legiuitorii din coaliția de dreapta a premierului Giorgia Meloni fac presiuni pentru ca rezervele de aur ale Italiei să fie declarate proprietatea poporului italian. Italia are a treia cea mai mare rezervă de aur din lume, după SUA și Germania, cu aproximativ 2.452 de tone. Parlamentarii din partidul Frații Italiei, condus de Meloni, vor să
20:40
Nicușor Dan continuă să fie președintele oricui, mai puțin al românilor. Când nu plânge de mila Ucrainei sau a Republicii Moldova, șeful statului plânge cu lacrimi de crocodil din cauza inundațiilor din Asia. Evenimente devastatoare, e adevărat, dar, la nici 200 de km de Cotroceni, peste 100.000 de români stau zilnic la cozi uriașe pentru…
Moartea lui Adrian Pleșca, cunoscut ca și Artan, a îndurerat lumea muzicală din România, artistul stingându-se marți, la vârsta de 64 de ani, în Spitalul Pantelimon din București, conform unor surse medicale. Vestea dispariției sale a fost confirmată de Radio România București FM și a generat reacții emoționate în rândul celor care l-au cunoscut sau
20:00
Cu excepția unei victorii militare a uneia dintre părți asupra celeilalte, ceea ce pare a fi, în acest stadiu al conflictului ruso-ucrainean, un obiectiv de neatins atât pentru Moscova, cât și pentru Kiev, pacea trebuie negociată. Aici începe o altă aventură. Donald Trump încearcă să convingă Ucraina și aliații europenii să accepte „planul său de
19:40
De 1 Decembrie, unii au sărbătorit România, iar alții au găsit momentul perfect să o pună la colț, cu aceeași eleganță cu care îți scuturi firimiturile de pe costum înainte de un selfie. Între dineuri elitiste și lecții de morală televizate, pare că patriotismul a ajuns un decor de ocazie, folosit doar când dă bine
19:10
Soluția PSD pentru primăriile înglodate în datorii: Concedieri colective și vânzarea patrimoniului # National.ro
Parlamentarii PSD au depus la Senat un proiect de lege prin care susțin că ar salva de la faliment unitățile adminstrativ teritoriale înglodate în datorii, cu ajutorul procedurii de concordat preventiv. În fapt, măsura pare a fi o capcană pentru localitățile din România aflate în dificultate, adică marea majoritate a acestora, dat fiind că acestea
18:40
Banca Centrală Europeană a refuzat să susțină plata unui împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, lovind puternic încercarea Bruxelles-ului de a folosi activele rusești înghețate. Decizia BCE sporește dificultățile Comisiei Europene în obținerea împrumutului, garantat cu activele băncii centrale ruse, imobilizate la Euroclear, depozitarul belgian de valori mobiliare, relatează Financial Times. Cererea
O grupare criminală extrem de bine organizată, cunoscută sub numele de „Gucci Gang", a devenit spaima vedetelor din Premier League, după o serie de jafuri estimate la zeci de milioane de euro. Rețeaua este condusă de irlandezul supranumit „Mr Flashy" și colaborează cu bande de hoți albanezi specializați în spargeri rapide și precise. Hoții monitorizează
18:10
Germania și Franța au înregistrat creșteri majore ale numărului de șomeri în descurs de un an, semn că economiile motoarelor europene se prăbușesc. UE a ajuns la peste 13 milioane de șomeri, iar numărul acestora se preconizează că va fi în continuă creștere. Și în România, numărul șomerilor a crescut, urmând ca fenomenul să se
17:20
FIFA a anunțat pe 5 noiembrie înființarea unui „Premiu pentru Pace", o distincție ce ar urma să recompenseze „acțiuni excepționale pentru pace și unitate" în lume. Primul laureat va fi dezvăluit pe 5 decembrie, la tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial. Între timp, au apărut informații că întreg proiectul a fost decis unilateral de
17:00
Hidroelectrica va fi obligată să o ia de la capăt cu toate studiile de evaluare a impactului asupra mediului pentru hidrocentrala Surduc – Siriu. Ministrul userist al Mediului susține că a solicitat revizuirea studiilor în urma analizei și observațiilor formulate de autoritățile și instituțiile implicate în procedura de evaluare. În fapt, acesta s-a antepronunțat, susținând
16:50
16:40
Comisia Europeană a acceptat să suspende un element important al legii istorice privind inteligența artificială, dar modul în care a fost gestionată decizia ar putea crea o nouă confuzie juridică. În ultimul an, Bruxelles-ul a fost supus unei presiuni crescânde pentru a amâna ultima tranșă de norme care ar putea prezenta riscuri pentru siguranța și
16:40
Guvernele europene se confruntă cu o criză urgentă în domeniul apărării, prinse între războiul din Ucraina și nesiguranța americană. În luna mai, Comisia Europeană a lansat SAFE (Security Action for Europe), un fond de 150 de miliarde de euro care acordă statelor membre împrumuturi cu dobândă redusă pentru investiții în sectorul militar. SAFE este unul
16:40
O dronă cu însemnul înfricoșător de război al Rusiei, hălăduind din nu se știe ce rațiuni prin văzduhul mioritic, s-a prăbușit, de la sine putere, în satul Puiești din Vaslui, apariția ei băgând în spaime mai toate televiziile carpatine, care s-au dat de ceasul morții pe motiv că avioanele de vânătoare „ridicate de la sol"
16:40
Premierul Ilie Bolojan, huiduit și în Parlament. Angajații i-au cerut demisia: „Bolojan, nu uita, România nu-i a ta!” – VIDEO # National.ro
La o zi după ce a fost huiduit la Alba Iulia, de Ziua Națională, premierul Ilie Bolojan a avut parte de o „primire" cu o atitudine similară, de această dată în Parlament, marți, 2 decembrie. Mai mulți angajați din Parlament, ieșiți la un protest spontan pe holurile clădirii Legislativului, l-au întâmpinat cu huiduieli pe șeful
15:30
Scandal cu suspiciuni de fraudă! Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută # National.ro
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, care conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, ar fi fost reținută marți. Totul, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE. Fosta șefa a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută într-un scandal de corupție care zguduie instituțiile europene, notează gandul.ro.
15:10
Trei crize simultane: Siria, grațierea lui Netanyahu și războiul politic pentru Ministerul Apărării # National.ro
Tensiunile dintre Israel și Siria ating un nou punct critic, în timp ce pe scena politică internă de la Ierusalim izbucnește o controversă fără precedent: premierul Benjamin Netanyahu solicită grațiere înainte de finalizarea procesului său de corupție. Pe fundalul raidurilor israeliene din sudul Siriei și al avertismentelor formulate de administrația Trump privind evitarea unei destabilizări
14:50
BREAKING NEWS: Criza apei oprește Centrala electrică de la Brazi, care asigură circa 10% din producția națională de energie # National.ro
Criza apei, problemă care afectează zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița, a dus la întreruperea activității la centrala electrică de la Brazi. Aceasta asigură circa 10% din producția națională de energie electrică. Două grupuri de producție de la centrala pe gaze naturale Brazi a OMV Petrom, cu putere instalată însumată de 569
VIDEO. Zeci de oameni s-au înghesuit să „culeagă” portocale de pe asfalt, după ce un TIR s-a răsturnat, pe o șosea din Mehedinți # National.ro
Imagini surprinse pe o șosea din Mehedinți, după ce un camion plin cu lădițe cu portocale a fost implicat într-un accident, au devenit virale. Zeci de oameni s-au înghesuit să „culeagă" direct de pe asfalt fructele împrăștiate din TIR-ul care se răsturnase. Camionul era plin cu fructe, iar în urma accidentului portocalele au ajuns pe
13:20
36 de ani în care românii nu au înțeles nimic. Pe centurile de socializare, toți prostoboii de elită îi sunt recunoscători lui Gorbaciov pentru că a lichidat comunismul. Nu a lichidat nimic. E cel mult pe locul trei, dar e, de fapt, de la locul patru în jos. Reagan și Papa Ioan Paul al doilea
12:30
Lovitură pentru Anca Alexandrescu! Călin Georgescu: „Mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și, evident, de orice candidat” – VIDEO # National.ro
Călin Georgescu a ajuns marți, 2 decembrie, la sediul Poliției din Buftea, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențialele de anul trecut, ajuns în turul 2 înainte de anularea alegerilor, a fost întâmpinat de zeci de susținători. Călin Georgescu a făcut câteva declarații în fața presei, din care rezultă că nu susține niciun
12:00
Primarul orașului italian Pesaro a fost nevoit să-și ceară scuze public după ce statuia celebrului tenor Luciano Pavarotti a ajuns încercuită de un patinoar amenajat pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Imaginile cu monumentul în gheață au devenit virale, generând critici dure din partea localnicilor, dar și a familiei artistului, care consideră situația lipsită de respect.
11:30
Situația rămâne critică în Prahova și Dâmbovița. Peste 100.000 de locuitori nu vor avea apă potabilă încă o săptămână # National.ro
Situație critică la Barajul Paltinu. Zeci de mii de locuitori din Prahova și Dâmbovița sunt de 5 zile fără apă potabilă, iar furnizarea acesteia nu ar putea fi reluată mai devreme de 8 decembrie, anunță autoritățile. Oamenii primesc acum apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, iar în magazine stocurile au dispărut în ultimele zile.
11:00
Alegeri locale 2025. Cum afli secția de votare unde ești arondat la scrutinul din Bucureşti, de duminică, 7 decembrie # National.ro
Platforma Registrulelectoral.ro afișează automat adresa exactă a secției, oferind astfel o confirmare rapidă și sigură a locului în care trebuie să te prezinți la vot. Trebuie doar să introduceți CNP-ul, numele de familie și să selectaţi tipului de alegeri. Intri pe site-ul Registrulelectoral – adaugi CNP-ul – numele de familie și seletezi tipul alegerilor: Alegeri
11:00
Cum va fi vremea de Crăciun și până aproape de sfârșitul lunii decembrie 2025. ANM a actualizat prognoza! # National.ro
Cum va fi vremea de Crăciun, în 2025? Cu doar câteva săptămâni rămase până la Crăciun, aflăm informații actualizate, venite de la specialiști, referitoare la prognoza meteo pentru perioada Sărbătorilor de iarnă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a făcut publică, marți, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni. Sunt estimări meteo pentru intervalul 2-29 decembrie.
10:40
Proteste masive în Bulgaria, cu zeci de mii de oameni pe străzi/Președintele cere demisia guvernului – VIDEO # National.ro
Proteste masive în Bulgaria. Zeci de mii de bulgari au ieșit pe străzile din Sofia și din marile orașe ale țării pentru a manifesta împotriva guvernului și a proiectului de buget pentru 2026. Proteste de amploare au avut loc luni seară târziu în Bulgaria. Zeci de mii de studenți au protestat atât în Sofia, cât
10:40
Criptomonedele Bitcoin şi Ethereum s-au prăbuşit luni! Care este cauza şi cât a ajuns să valoreze fiecare dintre ele # National.ro
Veşti proaste pentru amatorii de investiţii în crypto! Bitcoin şi Ether au înregistrat luni scăderi abrupte, pe măsură ce valul de vânzări din piaţa criptomonedelor s-a intensificat din nou. Bitcoin a fost tranzacţionat în jurul valorii de 84.305 dolari, potrivit Bloomberg, în scădere cu aproape 8%, în timp ce Ether a coborât cu aproximativ 10%,
10:10
Aparatul din casă care consumă mai mult curent electric decât ai fi crezut. Scoate-l din priză pe timp de noapte şi când pleci în concediu! # National.ro
Poate mulţi români s-ar fi gândit că frigiderul sau un televizor de generaţie mai veche consumă cea mai multă energie electrică, într-o gospodărie. Dar, conform celor mai recente informaţii ce vin de la electricieni, lucrurile nu stau chiar așa. Un device mic, ignorat poate într-o casă
09:50
Un candidat intrat în competiția electorală pentru fotoliul de la Primăria Generală a Capitalei se retrage din cursă pe ultima sută de metri. Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe ar urma să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei, un anunț oficial în acest sens fiind așteptat marți, 2 decembrie. Vestea că fostul europarlamentar urmează să comunice […] The post Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va sprijini first appeared on Ziarul National.
09:40
Răsturnare de situaţie pe piaţa muncii din România: puterea s-ar fi întors la patroni! Domeniul HoReCa, luat cu asalt de CV-uri # National.ro
Schimbările din Codul Fiscal, ce au afectat majoritatea afacerilor, iar multe business-uri au fost închise pentru că n-au mai făcut faţă majorărilor de taxe, impozite şi de TVA, au făcut ca mai mulţi angajaţi din HoReCa, de exemplu, să se „bată” pe mai puţine locuri de muncă. „Dacă înainte căutai un barman şi nimeni nu […] The post Răsturnare de situaţie pe piaţa muncii din România: puterea s-ar fi întors la patroni! Domeniul HoReCa, luat cu asalt de CV-uri first appeared on Ziarul National.
Rusia a anunţat cucerirea oraşelor ucrainene Pokrovsk şi Vovceansk, după o lună noiembrie „neagră” pentru Kiev # National.ro
Rusia a revendicat cucerirea oraşelor Pokrovsk şi Vovceansk, în estul Ucrainei, anunţă Kremlinul. ”Şeful Statului Major Valeri Gherasimov i-a prezentat raportul lui Vladimir Putin despre eliberarea oraşelor Krasnoarmeisk (numele rus al Pokrvskului) şi Vovceansk”, conform unui anunţat pe Telegram. Potrivit Kremlinului, acest raport i-a fost prezentat preşedintelui rus duminică seara, însă această informaţie a fost […] The post Rusia a anunţat cucerirea oraşelor ucrainene Pokrovsk şi Vovceansk, după o lună noiembrie „neagră” pentru Kiev first appeared on Ziarul National.
08:30
Guvernul Ilie Bolojan își angajează răspunderea în Parlament pe proiectul legii pensiilor magistraților # National.ro
Guvernul condus de Ilie Bolojan își angajează răspunderea, marți, pe proiectul legii pensiilor magistraților, în plenul reunit al Parlamentului. Aceasta este a doua încercare a premierului, după ce prima dată legea a picat la Curtea Constituțională a României (CCR). Termenul din PNRR până la care ar fi trebuit rezolvată această problemă a trecut, iar de […] The post Guvernul Ilie Bolojan își angajează răspunderea în Parlament pe proiectul legii pensiilor magistraților first appeared on Ziarul National.
07:20
05:10
Horoscop 2 decembrie 2025 – Este mult mai bine să fii optimist compulsiv decât pesimist neglijent # National.ro
BERBEC Odată ce ne-am format o impresie inițială despre cineva, este nevoie de un eveniment dramatic pentru a ne face să reevaluăm prima impresie. Un efect secundar nefericit al acestui lucru este că uneori trecem cu vederea detalii valoroase… TAUR Sunteți predispuși la un anume tip de gândire negativă și de multe ori, de […] The post Horoscop 2 decembrie 2025 – Este mult mai bine să fii optimist compulsiv decât pesimist neglijent first appeared on Ziarul National.
Platformele online urmăresc minorii. Estimarea vârstei prin selfie, în plină expansiune # National.ro
De la TikTok și Instagram la site-urile pornografice, platformele online urmăresc din ce în ce mai mult utilizatorii prea tineri. Instrumentele de estimare a vârstei prin selfie video câștigă teren, alimentând dezvoltarea companiilor specializate. Impulsionată de noi legislații mai stricte, în special în Australia, unde interdicția rețelelor sociale pentru persoanele cu vârsta sub 16 ani […] The post Platformele online urmăresc minorii. Estimarea vârstei prin selfie, în plină expansiune first appeared on Ziarul National.
19:30
De la alegerile anulate din decembrie 2024, episod care a lăsat societatea într-o stare de lehamite și nervozitate prelungite, România pare mai fracturată ca oricând. O parte a populației vorbește despre abuzuri, alta despre „proceduri”; unii acuză, alții ridică din umeri. Cert este doar un lucru: suntem o țară ruptă în două, iar ruptura aceasta […] The post De 1 decembrie, am fluturat steagul tricolor. De pe 2, fluturăm buzunarele goale first appeared on Ziarul National.
19:00
Consiliul Fiscal: S-a greșit în politica bugetară din ultimii ani. Românii trebuie să plătească # National.ro
Șeful Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, sare, din nou, în apărarea Guvernului Bolojan, susținând că majorarea de taxe și impozite era necesară. Acesta arată că ”s-a greșit” în politica bugetară din ultimii ani și că o corecție bugetară de amploare nu poate avea loc fără a fi afectate negativ venituri ale cetățenilor și încasări ale firmelor. […] The post Consiliul Fiscal: S-a greșit în politica bugetară din ultimii ani. Românii trebuie să plătească first appeared on Ziarul National.
18:40
Lucas Paqueta a fost din nou în centrul unui scandal în Premier League. Brazilianul de la West Ham a luat două cartonașe galbene în doar 20 de secunde în finalul meciului pierdut cu Liverpool, 0-2, ambele pentru proteste repetate la adresa arbitrului Darren England. Revoltat după eliminare, mijlocașul a reacționat pe X și a lovit […] The post Scandalul pariurilor ilegale zguduie Premier League first appeared on Ziarul National.
18:10
Incompetență totală la Ministerul Mediului. Catastrofa de la Paltinu e nimic față de ce va urma # National.ro
Greșelile în lanț și măsurile stupefiante luate de ministrul userist al Mediului, Diana Buzoianu, în nenorocirea de la barajul Paltinu, unde peste 100.000 de oameni au fost lăsați fără apă, sunt nimic față de catastrofele care vor urma, atrag atenția sindicaliștii din Apele Române. Aceștia avertizează că directorul userist pus la Ape de către ministru […] The post Incompetență totală la Ministerul Mediului. Catastrofa de la Paltinu e nimic față de ce va urma first appeared on Ziarul National.
17:40
Statele Unite își exercită din nou puterea militară și economică în America Latină. Donald Trump a trimis nave și trupe în sudul Caraibelor, amenințând că va bombarda ținte din Venezuela, într-o aparentă încercare de a-l forța pe Nicolas Maduro să demisioneze. Potrivit The New York Times, Trump l-a recompensat pe „președintele său preferat”, Javier Milei […] The post De la Doctrina Monroe la ”Doctrina Donroe”. Emisfera vestică, curtea din spate a SUA first appeared on Ziarul National.
17:20
Kylian Mbappe a transmis un mesaj ferm după remiza Realului pe terenul Gironei, 1-1, încă un pas greșit al echipei lui Xabi Alonso. Francezul a marcat singurul gol al madrilenilor, din penalty, iar o a doua reușită i-a fost anulată pentru henț după intervenția VAR. „Nu este rezultatul pe care îl voiam. Campionatul e lung, […] The post Revoltă la Real Madrid: toată lumea împotriva lui Xabi Alonso! first appeared on Ziarul National.
17:10
De ce firmele europene sunt nevoite să-și mute lanțurile de aprovizionare în afara Chinei # National.ro
Înăsprirea controalelor asupra exporturilor din China determină firmele europene să exploreze noi capacități ale lanțurilor de aprovizionare în afara celei de-a doua economii mondiale. Camera de Comerț a Uniunii Europene din China a anunțat că una din trei companii membre dorește să își mute aprovizionarea din cauza regimului de control al exporturilor, potrivit Reuters. „Controalele […] The post De ce firmele europene sunt nevoite să-și mute lanțurile de aprovizionare în afara Chinei first appeared on Ziarul National.
16:30
La o zi după ce doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați, unul mortal, într-un „atac terorist barbar” în Washington, Donald Trump a declarat că Statele Unite ”vor suspenda definitiv migrația din țările lumii a treia”. Potrivit Departamentului de Stat, ”migrația în masă reprezintă o amenințare existențială pentru civilizația occidentală și subminează stabilitatea aliaților […] The post Trump are dreptate să oprească migrația din ”lumea a treia” first appeared on Ziarul National.
