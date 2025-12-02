Cum o cheamă, de fapt, pe Inna. Artista a dezvăluit de unde provine numele său de scenă

18:30

Simona Trașcă a găsit marea dragoste în urmă cu fix un an, atunci când în viața sa a apărut actualul iubit, cel care îi va deveni soț peste doar câteva luni. Deși se iubesc la nebunie, ca în orice cuplu, între ei mai apar și mici certuri, iar noi am aflat ce o deranjează cel mai mult pe fosta asistentă TV la logodnicul ei. De aici pornesc discuțiile dintre ei, însă iubitul știe mereu cum să o împace.