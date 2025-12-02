CSM Oradea încheie anul cu o înfrângere în Champions League, la Kotor
2 decembrie 2025
Echipa de polo CSM Oradea a încheiat anul 2025 cu un meci extrem de solicitant în deplasare, pierdut cu 11 - 15 în fața formației Primorac Kotor, într-o etapă din Champions League care a pus la încercare atât rezistența fizică, cât și nervii campioanei României. Deși bihorenii au reușit să revină de la 6-2 și chiar să egaleze în debutul reprizei a treia, numărul mare de eliminări și ratările din momente-cheie au înclinat balanța în favoarea gazdelor.
• • •
Criză gravă a apei în două județe: Peste 100.000 de oameni fără apă. Centrala de la Brazi, oprită două zile (VIDEO) # Bihoreanul
Criză fără precedent a apei în județele Prahova și Dâmbovița, iar situația se agravează de la o zi la alta. Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, 107.000 de oameni nu au în acest moment nici apă potabilă, nici menajeră, iar reluarea alimentării va mai dura cel puțin o săptămână, din cauza unor probleme tehnice agravate la Barajul Paltinu, principala sursă de apă din zonă. Centrala electrică de la Brazi, care asigură 10% din energia electrică națională - a fost oprită pentru două zile.
Bobe Nicolescu, căpitanul naționalei României, evoluții consistente în debutul campaniei pentru Mondialul 2027 # Bihoreanul
Căpitanul naționalei României, jucătorul Bogdan Nicolescu de la CSM Oradea, a avut evoluții consistente în primele două meciuri ale campaniei de calificare la Campionatul Mondial de baschet 2027, disputate împotriva Greciei și Muntenegrului.
39.000 euro pentru amenajarea spațiului verde de la capătul podului Dacia din Oradea. Vezi cum arată! (FOTO) # Bihoreanul
Amplasamentul de la capătul podului Dacia, din zona căii Mareșal Averescu, a fost transformat în spațiu verde. Municipalitatea orădeană a investit 39.000 euro fără TVA în reamenajarea unei suprafețe de 3.250 metri pătrați, unde au fost plantați peste 400 de arbuști și plante perene, precum și aproape 600 mp de gazon.
Artistul Adrian Pleșca, cunoscut drept Artan, solistul fondator al trupelor Timpuri Noi şi Partizan, a încetat din viaţă marţi, 2 decembrie 2025, la vârsta de 63 de ani.
Cea mai mare pepinieră din Bihor, modernizată cu utilaje ca niște „OZN-uri”. Va avea capacitate de producție de un million de puieți de foioase pe an (FOTO) # Bihoreanul
Pepiniera Săcueni, cea mai mare din județul Bihor, care până acum funcționa cu utilaje vechi de patru decenii, a fost modernizată printr-o investiție de 2,4 milioane de lei finanțată prin PNRR, care va crește capacitatea de producție la aproximativ un milion de puieți forestieri de foioase anual. Proiectul, inaugurat joi, a însemnat utilaje noi, sisteme de irigare moderne și tehnologie pentru puieți containerizați, toate descrise de silvicultori drept „OZN-uri” față de dotările anterioare.
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților. Ilie Bolojan: „Oamenii care se duc cu autobuzele la serviciu nu se simt respectați” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
După ce proiectul precedent a fost respins la Curtea Constituțională a României din cauza unei chestiuni tehnice - perioada de așteptare a unui aviz consultativ de la Consiliul Superior al Magistraturii -, Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat marți, în Parlamentul României, noua variantă a legii care crește vârsta necesară pensionării magistraților și scade cuantumul pensiilor primite de aceștia.
Vor răsuna corindele! Peste 100 de concerte și spectacole în noua ediție „Bihorul colindă”, ce-l va avea invitat special pe Ioan Bocșa # Bihoreanul
Consiliul Județean Bihor a lansat oficial, marți, cea de-a patra ediție a programului „Bihorul colindă”, un proiect amplu dedicat obiceiurilor de Crăciun, la care participă instituții culturale, școli, biserici și comunități din întreg județul. Proiectul a fost inițiat în 2022 și a crescut de la un an la altul, iar organizatorii transmit că și de această dată se va pune accent pe tradiție și autenticitate.
Doi medici de la Spitalul Băile Felix, acuzaţi de mită, au semnat acorduri de recunoaştere a vinovăției # Bihoreanul
Doi medici de la Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, reţinuţi în primăvară pentru luare de mită în formă continuată, au recunoscut acuzaţiile. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au încheiat în luna noiembrie acorduri de recunoaştere a vinovăţiei cu soţii Mariana şi Marius Căprar, ambii primind pedepse cu suspendarea executării. Acordurile de recunoaştere au fost înaintate Tribunalul Bihor.
Restricții de trafic în Oradea pentru reabilitarea podurilor feroviare peste străzile Gheorghe Doja, Piatra Craiului și Louis Pasteur (FOTO) # Bihoreanul
Municipalitatea orădeană va institui începând de miercuri noi restricții de trafic pe străzile Gheorghe Doja, Piatra Craiului și Louis Pasteur. Traficul auto va fi restrâns, sau chiar închis total, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de reabilitare a podurilor feroviare care le traversează.
Stop, locul meu! Circa 3.000 de orădeni şi-au plătit taxa pentru parcarea de domiciliu încă de la primele ore, în prima zi de încasare (FOTO) # Bihoreanul
Circa 3.000 de orădeni şi-au plătit taxa pentru parcarea de domiciliu până luni la prânz, încă din prima zi de încasare. O parte dintre contribuabili şi-au achitat taxa de 160 lei încă din minivacanţa de 1 Decembrie, în timp ce sute de plătitori au luat cu asalt ghişeele de plată de la parterul Primăriei. Persoanele cu handicap care au loc de parcare la domiciliu nu trebuie să achite această taxă.
După un 2025 marcat de prudență și mai puține achiziții, românii privesc cu optimism piața imobiliară: 8 din 10 respondenți ai sondajului plănuiesc să facă tranzacții imobiliare în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o locuință, conform celui mai recent sondaj recurent realizat de Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. În plus, majoritatea anticipează scăderi de prețuri și dobânzi, inclusiv vânzătorii.
Premierul Bolojan, huiduit și de funcționarii din Parlament. Angajații nu-l iartă că i-a lăsat cu sporul pentru condiții vătămătoare micșorat # Bihoreanul
Angajații Parlamentului au protestat marți pe holurile Camerei Deputaților cu ocazia ședinței solemne de Ziua Națională, reproșându-i premierului Ilie Bolojan că, în perioada când a condus Senatul, a inițiat restructurarea organigramei și apoi a redus sporul pentru condiții vătămătoare. „Fii bărbat, vino, reformatorule!”, au strigat funcționarii după șeful Guvernului, cerându-i demisia.
Salariile au mai crescut în Bihor, dar sunt și ceva mai mulți șomeri. Ambii indicatori rămân sub media națională # Bihoreanul
Informațiile cele mai recente date publicității de către Direcția Județeană de Statistică Bihor indică o creștere continuă a câștigurilor salariale, atât brute, cât și nete. Totodată, datele statistice arată și o ușoară creștere a numărului de șomeri și a ratei șomajului, care se menține, totuși, sub 2,5%. De notat că atât câștigurile salariale, cât și șomajul au rămas sub media națională.
„Zero lei”. Persoanele cu handicap din Oradea sunt scutite de plata taxei pentru parcarea de domiciliu # Bihoreanul
Cei circa 2.000 de orădeni încadrați în grad de handicap care dețin parcare de domiciliu vor fi scutiți, începând de anul viitor, de plata oricărei taxe. Dacă până acum aceștia datorau 1% din taxa obișnuită, de 120 lei pe an, începând din 2026 aceștia nu vor mai plăti nimic.
Șofer fără permis, băut și cu mașină furată, reținut de polițiști lângă Oradea. Încă doi conducători auto prinși băuți au ajuns după gratii # Bihoreanul
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii din județul Bihor, după ce au fost depistați băuți la volan. Unul dintre ei, un bihorean de 32 de ani din Balc, conducea fără permis un autoturism sustras din Santăul Mic și având o concentrație de 1,33 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ceilalţi doi șoferi - opriți în trafic în localitățile Ceica și Ștei - nu s-au lăsat nici ei mai prejos.
Începând cu data de 03.12.2025, graficile de circulație ale liniilor de autobuz 19 și 23 vor avea modificări datorită lucrărilor edilitare care se efectuează în zona Calea Aradului intersecție cu str. Ogorului.
Gemenele „Indiggo”, la închisoare în America! Una și-a bătut mama, alta a comis un jaf (VIDEO) # Bihoreanul
Gabriela și Mihaela Modorcea, surorile gemene care performau, la începutul anilor 2000, în trupa Indiggo, au devenit vedete nedorite în SUA. Cele două au ajuns în arestul poliției din Miami, una pentru că și-a bătut mama, alta pentru jaf.
Primăria Oradea permite în premieră extinderea intravilanului orașului printr-un PUZ al Căii Bihorului (FOTO) # Bihoreanul
Proprietarii de terenuri din zona străzii Calea Bihorului vor putea solicita în premieră, după mai bine de un deceniu de la blocarea zonei construibile a Oradiei prin Planul de Urbanism General, includerea unor parcele în intravilanul orașului. Consiliul Local Oradea a aprobat în ședința de vineri Planul Urbanistic Zonal care vizează o suprafață de 577 hectare, din care 286 hectare în intravilan și 290 hectare în extravilan.
Cauza accidentului mortal din Peștere: Un șofer de 20 de ani nu a adaptat viteza și a intrat frontal în mașina de pe sensul opus # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis concluziile desprinse - în urma cercetărilor la fața locului - în cazul accidentului mortal produs luni dimineață în localitatea bihoreană Peștere. O femeie de 56 de ani a murit în urma coliziunii.
Primarul din Alba Iulia, după ce premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Ziua Națională: „Au fost oameni aduși. Nu vor mai primi aprobare pentru manifestări” # Bihoreanul
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a afirmat, după ceremonialul de 1 Decembrie, la care a participat și premierul Ilie Bolojan, care a fost huiduit de unele persoane din public, că acestea din urmă n-ar fi localnici, ci persoane aduse acolo pentru a perturba evenimentul. Nu doar Bolojan a fost huiduit, căci o parte a mulțimii a huiduit și când s-a anunțat că se depune o coroană din partea președintelui Nicușor Dan.
Meteorologii au informat despre evoluția temperaturilor și precipitațiilor în prima jumătate a lunii decembrie, pe regiuni ale țării. În Crișana, regiune care cuprinde și județul Bihor, temperaturile vor oscila, dar vor fi și zile cu maxime ridicate pentru această perioadă a anului.
Niciodată n-am știut exact cu ce ar trebui să se ocupe un city manager și nici care e locul său în ierarhia Primăriei. Au fost city manageri care n-au lăsat nicio dâră în urma lor și alții care chiar au mișcat lucruri. Acum, Sebastian Lascu, dentistul care a ajuns city manager, are niște planuri care ne vor lăsa - deformație profesională - cu gura căscată. Omul vrea să implementeze inteligența artificială acolo unde orădenii au avut de-a face cel mai mult cu prostia naturală.
Putere și Lumină: Ghidul Esențial pentru Alegerea Prelungitorului și a Becurilor Perfecte în Casa Ta # Bihoreanul
Siguranța și eficiența energetică sunt elemente fundamentale în orice locuință modernă. De la alimentarea corectă a electrocasnicelor până la crearea atmosferei potrivite, totul depinde de calitatea soluțiilor electrice și de iluminat pe care le alegi.
Inspecție în Justiție: Șefa Tribunalului Bihor, în vizorul inspectorilor veniți din Capitală # Bihoreanul
Abia s-au întors magistraţii Tribunalului Bihor din grevă - pardon, din „protestul prelungit” - că s-au trezit direct cu bocancii Inspecţiei Judiciare în mijlocul instanţei. Inspectorii au venit să răscolească registre și statistici şi să analizeze condiţiile de lucru.
CSM Oradea încheie anul 2025 cu un test dificil în Champions League. Roș-albaștrii vor înfrunta marți cunoscuta echipă VPK Primorac, într-un meci contând pentru etapa a 5-a a Grupei C. După victoria clară din tur, 14-7, orădenii caută să confirme forma bună și să plece cu un rezultat pozitiv din Muntenegru, în fața unei echipe cu o tradiție europeană de peste un secol.
Accident grav în Bihor. UPDATE: O femeie a murit, alte două persoane au fost duse la spital # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs marți dimineață, în jurul orei 07.37, pe drumul comunal 184, în localitatea Peștere, județul Bihor.
AVE România SRL și ECO BIHOR SRL participă în 2025 la programul european RoFlex, parte din inițiativa CEFLEX, alături de ARAM și alți parteneri din industrie. Proiectul se desfășoară în trei stații de sortare ECO BIHOR și urmărește îmbunătățirea colectării, sortării și reciclării ambalajelor flexibile - unele dintre cele mai dificil de procesat.
Accident grav în Bihor: două persoane încarcerate, una în stop cardio-respirator. Echipajele medicale îi aplică manevrele de resuscitare # Bihoreanul
Un accident rutier s-a produs luni dimineață, în jurul orei 07.37, pe drumul comunal 184, în localitatea Peștere, județul Bihor.
Secretul lui Mega: Fostul preot Ciprian Mega își construiește „biserică” la Girișu de Criș, fără autorizație! (FOTO) # Bihoreanul
Caterisit din Biserica Ortodoxă Română pentru „numeroase abateri”, inclusiv fiindcă a slujit „altor interese decât celor ale Bisericii și ale Țării în care își duce traiul”, și obligat să evacueze biserica Sf. Spiridon din Oradea, fostul preot ortodox Ciprian Mega le dovedește susținătorilor că n-a vorbit în vânt când le-a făgăduit, astă-vară, o altă biserică. O ridică în secret, încălcând nu doar canoanele BOR, ci și legile statului...
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cum sunt jecmăniți românii care nu plătesc vinietă pe autostrăzile maghiare # Bihoreanul
Marți, 2 decembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Românii care nu au vinietă în Ungaria, suprataxați fără drept de apel de o firmă din Oradea; Fostul preot Ciprian Mega își ridică „biserică” nouă fără autorizație, „acoperit” de primar; În premieră națională, Primăria Oradea pregătește gestionarea digitală a tuturor parcărilor de domiciliu; Bihoreanul care a șantajat o fetiță de 9 ani e un agresor sexual recidivist; Povestea Olosigului, așezarea în jurul căreia s-a clădit Oradea, de la începuturile medievale până azi...
Un grup de tineri a marcat Ziua Națională cu o baie în Marea Neagră. Printre ei și un băiețel de 6 ani (VIDEO) # Bihoreanul
De 1 Decembrie, un grup de tineri din Constanța a ales să marcheze Ziua Națională a României printr-o baie în Marea Neagră, în ciuda frigului de afară. Cel mai tânăr dintre curajoși a avut doar 6 ani.
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Națională: „România este o țară coruptă, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani” (VIDEO) # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, a susținut luni, 1 decembrie 2025, la Palatul Cotroceni, un discurs cu ocazia recepției organizate de Ziua Națională, în care a vorbit despre starea actuală a țării. El a declarat că România este „o țară coruptă” și că românii au dreptate când sunt revoltați de lipsa unei lupte reale cu corupția.
Premierul Ilie Bolojan, huiduit pe imnul național la Alba Iulia. Susținătorii lui Georgescu au scandat „Demisia” în curtea Catedralei (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, luni, la parada militară de Ziua Națională de la Alba Iulia, fluierăturile și strigătele de „Demisia!” auzindu-se chiar și în timpul intonării imnului național. În același oraș, mai târziu, susținători ai lui Călin Georgescu au creat debandadă în curtea Catedralei Reîntregirii, unde au strigat „Demisia, Nicușor” și „Demisia, Bolojan”.
Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie: "Fiecare lucrare bine făcută este o formă de patriotism" (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni, într-un video postat pe Facebook, un mesaj de 1 Decembrie în care a vorbit despre Marea Unire, solidaritatea românească și responsabilitatea civică. Șeful Guvernului a legat Ziua Națională de ideea unui efort comun pentru bunăstarea României, înainte de participarea la parada militară de la Alba Iulia.
O asociație din Oradea vrea să deschidă TeenHub, un centru dedicat adolescenților, dar are nevoie de bani pentru lucrări de reabilitare # Bihoreanul
Asociația Cătunul Verde, care în ultimul deceniu a derulat mai multe proiecte pentru copiii și tinerii din Bihor, și-a propus să deschidă un centru dedicat adolescenților cu vârste între 11 și 19 ani, unde aceștia să fie creativi și să-și descopere pasiunile. TeenHub ar urma să funcționeze la sediul organizației, pe strada Nicolae Jiga, dar pentru asta trebuie făcute lucrări de reabilitare. Reprezentanții asociației au găsit o fundație dispusă să dubleze toate donațiile făcute de cetățeni, în acest scop, astfel că acum are nevoie de ajutorul bihorenilor.
1 Decembrie la Oradea: Oamenii s-au înghesuit la o coadă de zeci de metri pentru fasole cu ciolan (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
De Ziua Națională, mii de orădeni au umplut luni platoul din fața Catedralei Episcopale „Învierea Domnului”. După ceremonial, mulți s-au grăbit spre parcarea din stânga catedralei, unde s-a format o coadă de zeci de metri pentru fasole cu ciolan, meniu revenit după o pauză de doi ani în care autoritățile nu au mai oferit deloc mâncare de 1 Decembrie.
Primiți cu colinda? Oradea va găzdui o serie de evenimente specifice de Crăciun. Vezi programul! # Bihoreanul
În așteptarea zăpezii, care pare că întârzie să apară și în acest an, Oradea se pregătește să-și contureze farmecul sărbătorilor prin muzică. Nu doar Târgul de Crăciun va prilejui concerte importante, ci și sălile de evenimente din oraș, ale căror scene se vor transforma în izvoare de emoție și tradiție, cu colinde tradiționale, balet și lucrări clasice...
Profesorul din Curtuișeni judecat pentru viol asupra unei minore rămâne în arest preventiv. Voia arest la domiciliu, dar Judecătoria Marghita i-a respins cererea # Bihoreanul
Andrei Marozsan, profesorul din Curtuișeni trimis în judecată după ce a agresat sexual o fată chiar în școala în care preda, rămâne în arest preventiv. Judecătoria Marghita a respins cererea acestuia de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, apreciind că solicitarea este neîntemeiată.
Parcare cu hotel: Iată unde a dus decizia edililor orădeni de a desființa paza din parcările orașului! (FOTO) # Bihoreanul
Decizia luată de primarul Florin Birta în vară pentru desființarea posturilor de pază de la cele 9 parcări supraetajate din oraș, pentru a economisi lunar 25.000 lei, are și acum efecte. În prima fază, vandalii au distrus toaletele și au furat uscătoarele de mâini, adolescenții au transformat parcările în locuri de curse cu trotinete electrice, iar persoane fără adăpost au pornit instalațiile de stingere a incendiilor ca să se spele. Mai noi, acestea s-au transformat în... hoteluri.
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni dimineață, într-un video postat pe Facebook, un mesaj de 1 Decembrie în care a vorbit despre Marea Unire, solidaritatea românească și responsabilitatea civică. Șeful Guvernului a legat Ziua Națională de ideea unui efort comun pentru bunăstarea României, înainte de participarea la parada militară de la Alba Iulia.
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: The Motans aduce un concert acustic la Sinagoga Sion # Bihoreanul
Prima săptămână din decembrie aduce în Oradea un program plin: de la festivităţile de Ziua Naţională şi spectacolele Teatrului Regina Maria, la concerte de colinde, jazz şi muzică simfonică sau Târgul de Crăciun şi întâlniri zilnice cu Moş Crăciun în Piaţa Unirii.
Concert de colinde în Biserica greco-catolică din Băile 1 Mai. Evenimentul va fi transmis în direct la TV # Bihoreanul
Băile 1 Mai îi invită pe locuitori și turiști la concertul de colinde „Acasă îi Crăciunu’ Sfânt”, un eveniment gratuit programat pe 7 decembrie, de la ora 18.00, în biserica greco-catolică din centrul stațiunii. Seara festivă va fi transmisă în direct la Angelus TV.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Ministrul Educației începe campania de alfabetizare cu cadrele didactice # Bihoreanul
Ministrul Educației, în vizită pe la noi, taman când a ieșit la iveală un comunicat al instituției cu trei greșeli în două rânduri. „Cum e posibil ca oamenii din subordinea dumneavoastră să aibă așa lacune la gramatică?”. „Acuma vă dați seama cu cine trebuie să lucrăm?"
Clădirea cochetă, înconjurată de un spațiu verde și de un gard de fier, aflată în colțul Parcului I.C. Brătianu dinspre Aleea Ștrandului, se remarcă prin arhitectura de început de secol XX, limitată pentru o clădire funcționalistă. Construită în 1906 după proiectul arhitectului Rimanóczy Kálmán jr., a adăpostit la începuturi Asociația Economică a Comitatului Bihor.
Plăteşti sau pierzi. Cei peste 22.000 de orădeni care au parcare de domiciliu au termen să-și achite taxa de prelungire până la 31 decembrie # Bihoreanul
Primăria Oradea deschide, începând cu 1 decembrie, perioada de plată pentru prelungirea parcărilor de domiciliu valabile în anul 2026. Contribuabilii pot achita taxa doar dacă și-au plătit integral obligațiile fiscale pe 2025. Şoferii care nu o achită până la sfârşitul anului îşi vor pierde automat dreptul asupra locului de parcare de lângă bloc.
Bihorul, pregătit de iarnă. Şeful Poliţiei Bihor, Alin Haniş: „Dacă aţi băut chiar şi numai un pahar de vin, nu vă urcaţi la volan!” # Bihoreanul
Poate veni zăpada! Administratorii drumurilor din Bihor intră în iarnă cu utilajele pregătite de intervenție și anunță că pot acționa pe orice tronson înzăpezit în maximum 30 de minute de la sesizare, în timp ce polițiștii rutieri avertizează că verificările pentru alcool, droguri și echiparea corespunzătoare vor fi intensificate, pe fondul creșterii numărului de infracțiuni și al condițiilor dificile de trafic.
Se schimbă foaia! De anul viitor, Primăria Oradea vrea să-i penalizeze pe cei care nu colectează separat deșeurile # Bihoreanul
Din 2026, orădenii care nu colectează separat ar putea să aibă o cheltuială în plus. Primăria a simplificat procedura privind controlul pubelelor, containerelor și sacilor, incluzând, în noul regulament de salubritate al orașului, penalizarea celor care amestecă deșeurile. La prima faptă, vor fi iertați, dar, la repetare, vor fi taxați.
După ce lumea l-a suduit ani de zile pe Horia Vușcan pentru abilitățile sale reduse de șofer, iată că ar putea să-și albească trecutul printr-o lovitură de maestru. Omul a pus sechestru pe Salina Turda, pe motiv că Primăria din localitate nu vrea să-i plătească datoriile.
