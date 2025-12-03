Subvenția la motorină – Ministrul Barbu le face o promisiune fermierilor

06:30

Tensiunile din sectorul zootehnic cresc pe final de an, după ce tot mai mulți crescători de animale reclamă că se iau decizii fără consultare și, mai ales, fără ca nevoile reale din teritoriu să fie luate în calcul. Ionică Sterp, cunoscut în rândul fermierilor ca Ionică Ciobanu, crescător de ovine și lider asociativ, lansează un […]