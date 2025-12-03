1 an de la anulare: impactul asupra articolelor procesate
MainNews.ro, 3 decembrie 2025 08:20
Curtea Constituțională a validat turul întâi al alegerilor prezidențiale, Georgia și Lasconi competitori principali, iar suspansul continuă înainte de turul doi. Curtea Constituțională a validat rezultatele turului întâi al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 Călin Georgescu și Elena Lasconi sunt finaliști pentru turul doi programat pe 8 decembrie 2024 Controversele legate de atacuri cibernetice … Articolul 1 an de la anulare: impactul asupra articolelor procesate apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 5 minute
08:50
Câștigurile familiei Trump din criptomonede încetinesc din cauza vânzărilor de Bitcoin # MainNews.ro
Vânzarea pe scară largă a Bitcoinului afectează sever câștigurile familiei Trump din criptomonede, scăzând averea de la 7,7 la 6,7 miliarde de dolari. Bitcoin a scăzut cu 30%, iar analiștii avertizează privind pierderi globale de 1 trilion de dolari în sector. Eric Trump consideră declinul o oportunitate de cumpărare. Vânzarea Bitcoinului afectează câștigurile familiei Trump … Articolul Câștigurile familiei Trump din criptomonede încetinesc din cauza vânzărilor de Bitcoin apare prima dată în Main News.
08:50
Prințesa Aiko, fiica Împăratului Naruhito, devine simbolul unei monarhii în criză. La 24 de ani, câștigă inimile japonezilor prin activități sociale, dar legea de succesiune îi interzice accesul la tron. Popularitatea ei reînvigorează dezbaterile despre reforma necesară a tradițiilor imperiale japoneze. Prințesa Aiko, fiica Împăratului Naruhito, a câștigat popularitate în Japonia la 24 de ani … Articolul Aiko, Prințesa care Reînvie Dezbaterea Succesiunii Imperiale în Japonia apare prima dată în Main News.
Acum 15 minute
08:40
Războiul din Ucraina continuă să escaladeze, cu Putin acuzând Europa că blochează pacea. Discuțiile recente cu emisarul american nu au adus soluții, iar teritoriile ocupate rămân un subiect controversat. Liderul rus afirmă că este pregătit pentru un conflict, în timp ce Zelenski cere o încetare reală a războiului. Războiul din Ucraina a trecut de 1.378 … Articolul Putin refuză să cedeze, pacea devine tot mai imposibilă apare prima dată în Main News.
08:40
Consiliul Național de Securitate al Republicii Moldova, convocat de Maia Sandu, a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027. Documentul vizează prevenirea ingerințelor externe și protejarea proceselor democratice prin măsuri de securitate informațională și cooperare între instituții. Consiliul Național de Securitate a aprobat planul de consolidare a rezilienței democratice pentru 2026-2027 Documentul vizează … Articolul CNS, sub conducerea Maiei Sandu, aprobă planul pentru reziliența democratică apare prima dată în Main News.
Acum 30 minute
08:30
Geoffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, avertizează că societatea nu este pregătită pentru impactul rapid al AI. Aceasta ar putea genera șomaj în masă, inegalități economice crescânde și transformări ale relațiilor umane. Hinton subliniază riscurile acestei tehnologii în evoluție rapidă și necesitatea unei reglementări adecvate. Geoffrey Hinton avertizează că evoluția rapidă a inteligenței artificiale ar putea … Articolul Nașul inteligenței artificiale: Lumea nu este pregătită pentru viitorul apropiat apare prima dată în Main News.
08:30
Mașina de spălat oameni, prezentată la Expo 2025 de la Osaka, este acum disponibilă la prețul de 332.000 de euro. Acest dispozitiv modern, care folosește jeturi de apă și muzică pentru a oferi o experiență unică, va fi disponibil în doar 50 de bucăți. Perfect pentru hoteluri, atrage clienți prin raritatea sa. Mașina de spălat … Articolul Mașina de spălat oameni de la Expoziția Osaka – Preț și disponibilitate apare prima dată în Main News.
08:30
Decizie surprinzătoare la Judecătoria Sector 1: Dosarul Stegarului Dac, întors la Parchet # MainNews.ro
Decizie surprinzătoare la Judecătoria Sector 1: dosarul de ultraj al Stegarului Dac a fost returnat Parchetului. Judecătorii au identificat neregularități grave în anchetă, anulând probele și acte procedurale. Ce va urma pentru Dinu Avrămuță și care sunt implicațiile legale? Detalii în articol. Judecătoria Sectorului 1 a returnat dosarul de ultraj al lui Dinu Avrămuță, cunoscut … Articolul Decizie surprinzătoare la Judecătoria Sector 1: Dosarul Stegarului Dac, întors la Parchet apare prima dată în Main News.
Acum o oră
08:20
Curtea Constituțională a validat turul întâi al alegerilor prezidențiale, Georgia și Lasconi competitori principali, iar suspansul continuă înainte de turul doi. Curtea Constituțională a validat rezultatele turului întâi al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024 Călin Georgescu și Elena Lasconi sunt finaliști pentru turul doi programat pe 8 decembrie 2024 Controversele legate de atacuri cibernetice … Articolul 1 an de la anulare: impactul asupra articolelor procesate apare prima dată în Main News.
08:20
Pe 1 Decembrie 2025, România Onestă a sfidat România Reală. În timp ce la Cotroceni a fost o recepție extravagantă, peste 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița sufereau fără apă potabilă. Sociologul Vladimir Ionaș subliniază divizarea profundă a societății și contrastul între elite și cetățeni. 1 Decembrie 2025 a evidențiat divizarea între „România Onestă” … Articolul 1 Decembrie 2025: România Onestă vs. România Reală – O societate divizată apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
03:30
Premierul Ilie Bolojan va efectua joi, 4 decembrie, o vizită oficială la Viena, unde se va întâlni cu Cancelarul Austriei, Christian Stocker, pentru a discuta relansarea relațiilor economice bilaterale și proiectele strategice din domeniul energiei. Înainte de a fi primit oficial în Austria, Bolojan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, arată un … Articolul Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban înainte de plecarea în vizită oficială Austria apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
21:30
Premierul Ilie Bolojan va efectua joi, 4 decembrie, o vizită oficială la Viena, unde se va întâlni cu Cancelarul Austriei, Christian Stocker, pentru a discuta relansarea relațiilor economice bilaterale și proiectele strategice din domeniul energiei. Înainte de a fi primit oficial în Austria, Bolojan va avea o întrevedere cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, arată un … Articolul Bolojan se întâlnește cu Viktor Orban înainte de plecarea în vizită oficială Austria apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
18:00
Ilie Bolojan: Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme, la 48 – 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există o pensie cât ultimul salariu sau mai mare # MainNews.ro
Guvernul şi-a asumat din nou, marţi, răspunderea pe proiectul de reformă a pensiilor de serviciu ale magistraţilor. Premierul a criticat dur actualul sistem, afirmând că nicio ţară europeană nu permite pensionări atât de timpurii şi pensii la nivelul sau chiar peste ultimul salariu. „Nicăieri nu există pensionări la 48–50 de ani şi nicăieri, într-o ţară … Articolul Ilie Bolojan: Nicăieri nu există pensionări în aceste sisteme, la 48 – 50 de ani şi nicăieri într-o ţară civilizată nu există o pensie cât ultimul salariu sau mai mare apare prima dată în Main News.
17:20
UPDATE Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei într-o anchetă pentru suspiciuni de fraudă. Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini a fost reţinută alături de un alt diplomat de rang înalt, Stefano Sannino # MainNews.ro
Autorităţile belgiene au reţinut marţi trei suspecţi, între care fosta şefă a diplomaţiei europene, Frederica Mogherini, şi au efectuat descinderi la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi la Colegiul Europei, în cadrul unei anchete privind o presupusă fraudă legată de pregătirea, finanţată din fonduri europene, a diplomaţilor juniori, relatează POLITICO. UPDATE – Fosta şefă a … Articolul UPDATE Percheziţii la sediul Serviciului Extern al UE şi la Colegiul Europei într-o anchetă pentru suspiciuni de fraudă. Fosta şefă a diplomaţiei UE Federica Mogherini a fost reţinută alături de un alt diplomat de rang înalt, Stefano Sannino apare prima dată în Main News.
15:20
Protest în Parlament înaintea asumării răspunderii pe reforma pensiilor magistraților. Angajații l-au întâmpinat pe premier cu huiduieli și mesaje critice # MainNews.ro
Angajații Parlamentului protestează marți pe holurile Legislativului, chiar înainte ca premierul Ilie Bolojan să ajungă la ședința în care urmează să își asume răspunderea Guvernului pe reforma pensiilor magistraților. Protestul a început cu doar câteva momente înaintea ședinței solemne dedicate Zilei Naționale, la care participă și membrii Executivului. În timp ce premierul se îndrepta spre … Articolul Protest în Parlament înaintea asumării răspunderii pe reforma pensiilor magistraților. Angajații l-au întâmpinat pe premier cu huiduieli și mesaje critice apare prima dată în Main News.
15:10
Guvernul respinge toate cele 42 de amendamente la proiectul privind pensiile magistraților și își angajează răspunderea în Parlament # MainNews.ro
Guvernul a adoptat, în ședința de marți, proiectul de reformă a pensiilor magistraților în forma sa inițială, respingând toate cele 42 de amendamente depuse de parlamentari. Executivul își va angaja răspunderea asupra proiectului în Parlament în cursul acestei zile, potrivit anunțului făcut de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Au fost analizate, în cadrul … Articolul Guvernul respinge toate cele 42 de amendamente la proiectul privind pensiile magistraților și își angajează răspunderea în Parlament apare prima dată în Main News.
14:30
Marius Isăilă, fost senator PSD, trimis în judecată de DNA pentru că ar fi încercat să ofere un milion de euro fostului ministru al Apărării # MainNews.ro
Fostul senator PSD Marius Isăilă a fost trimis în judecată de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) pentru că ar fi încercat să ofere un milion de euro fostului ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu, pentru încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată din Bulgaria. Isăilă se află în prezent sub control judiciar, după ce iniţial a … Articolul Marius Isăilă, fost senator PSD, trimis în judecată de DNA pentru că ar fi încercat să ofere un milion de euro fostului ministru al Apărării apare prima dată în Main News.
12:50
Un cetăţean britanic a fost reţinut în Ucraina sub suspiciunea că ar fi spionat pentru serviciile secrete ruse, a anunţat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Ancheta, coordonată cu autorităţile britanice, vizează un bărbat despre care presa locală a dezvăluit că se numeşte Ross David Cutmore și care ar fi fost anterior membru al forţelor … Articolul Cetăţean britanic reţinut în Ucraina, suspectat de spionaj pentru Rusia apare prima dată în Main News.
12:20
ANM – Temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului # MainNews.ro
Temperaturile se vor situa peste valorile obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului, pe întreg tritoriul ţării, anunţă marţi meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 1 – 29 decembrie. Săptămâna 01.12.2025 – 08.12.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric … Articolul ANM – Temperaturi peste cele obişnuite în această perioadă, până aproape de sfârşitul anului apare prima dată în Main News.
11:50
Turcia a anunţat marţi dimineaţă un nou incident grav în Marea Neagră, după ce un cargobot care naviga sub pavilion rus a semnalat că a fost atacat în largul coastelor sale. Potrivit Direcţiei Afacerilor Maritime (DGM), nava MidVolga-2 a fost lovită la aproximativ 80 de mile marine de ţărm, în timp ce se îndrepta din … Articolul Turcia semnalează un nou atac asupra unui cargobot în Marea Neagră apare prima dată în Main News.
11:20
Vlad Pascu încearcă să își reducă pedeapsa de 10 ani: Primul recurs în casație, judecat astăzi la ÎCCJ # MainNews.ro
Vlad Pascu, autorul accidentului mortal de la 2 Mai, încearcă să își reducă pedeapsa definitivă de 10 ani de închisoare. Avocații săi au depus două recursuri în casație, iar unul dintre ele va fi judecat astăzi, 2 decembrie 2025, de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Decizia pe care o vor pronunța magistrații la … Articolul Vlad Pascu încearcă să își reducă pedeapsa de 10 ani: Primul recurs în casație, judecat astăzi la ÎCCJ apare prima dată în Main News.
10:20
INS: Rata șomajului scade la 5,9% în octombrie 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj – 26,9% # MainNews.ro
Rata șomajului în luna octombrie 2025, în formă ajustată sezonier, a coborât la 5,9%, înregistrând o scădere de 0,2 puncte procentuale față de nivelul din septembrie, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar și în aceste condiții, indicatorul rămâne mai ridicat decât în aceeași perioadă din 2024. „Rata șomajului în luna octombrie … Articolul INS: Rata șomajului scade la 5,9% în octombrie 2025. Tinerii, cei mai afectați de șomaj – 26,9% apare prima dată în Main News.
10:10
Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Ciprian Ciucu # MainNews.ro
Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei. Decizia a fost comunicată oficial în această dimineață, în cadrul unei conferințe de presă programate la ora 09:30, în fața sediului Primăriei Generale. Retragerea vine cu doar câteva zile înaintea alegerilor locale din București, care vor avea loc duminică, 7 decembrie. „Îl voi susţine … Articolul Vlad Gheorghe se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Ciprian Ciucu apare prima dată în Main News.
10:00
Şedinţă solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională / La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea referitoare la pensiile magistraţilor # MainNews.ro
Senatorii şi deputaţii se reunesc, marţi, într-o şedinţă solemnă, pentru a marca Ziua Naţională a României, la o zi după manifestările militare şi religioase care au avut loc în majoritatea zonelor ţării. La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi va asuma răspunderea în legătură cu legea referitoare la pensiile magistraţilor. Potrivit programului oficial, marţi, la ora 14.30, … Articolul Şedinţă solemnă a Parlamentului pentru a marca Ziua Naţională / La finalizarea ceremoniei, Guvernul îşi asumă răspunderea pe legea referitoare la pensiile magistraţilor apare prima dată în Main News.
Ieri
17:50
Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia în timpul intonării imnului. Premierului i-a fost solicitată demisia # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia în timpul intonării Imnului Național de către susținătorii lui George Simion, Călin Georgescu și Diana Șoșoacă. Aceștia i-au solicitat liderului guvernului să-și dea demisia. Ilie Bolojan a ajuns la Alba Iulia cu puțin timp înainte de ora 14:00, când era programată începerea paradei militare. În momentul … Articolul Ilie Bolojan a fost huiduit la Alba Iulia în timpul intonării imnului. Premierului i-a fost solicitată demisia apare prima dată în Main News.
17:20
Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Nicolás Maduro să renunțe la putere. Ce răspuns i-a dat președintele Venezuelei # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a avut o convorbire telefonică cu omologul său din Venezuela, Nicolás Maduro. Liderul de la Casa Albă i-ar fi dat un ultimatum acestuia să renunțe la putere. Acesta din urmă a refuzat, cerând o „amnistie globală” pentru el și aliații săi, relatează The Guardian. Duminică, Donald Trump a confirmat că a … Articolul Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Nicolás Maduro să renunțe la putere. Ce răspuns i-a dat președintele Venezuelei apare prima dată în Main News.
15:50
Președintele Franței, Emmanuel Macron, l-a primit în vizită pe omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre încheierea războiului cu Rusia, relatează Euronews. Întâlnirea de la Palatul Élysée are loc la o zi de la cea mai recentă rundă de negocieri între reprezentanții Ucrainei și ai SUA, pe care Secretarul de Stat Marco … Articolul Emmanuel Macron l-a primit în vizită pe Volodimir Zelenski apare prima dată în Main News.
14:20
Bărbatul care l-a criticat pe Călin Georgescu la Alba Iulia susține că a fost bătut de susținătorii acestuia # MainNews.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care l-a criticat pe fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu în timpul marșului organizat de acesta la Alba Iulia, susține că a fost bătut de susținătorii acestuia. „Am fost bătut si lovit pentru ca am îndrăznit să-mi exprim opinia, civilizat: călin georgescu este un securist, trădător de țară. El manipulează oameni … Articolul Bărbatul care l-a criticat pe Călin Georgescu la Alba Iulia susține că a fost bătut de susținătorii acestuia apare prima dată în Main News.
13:10
SUA anunță progrese în negocierile cu Ucraina, dar avertizează că mai este nevoie de muncă pentru încheierea unui acord # MainNews.ro
Secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat optimismul cu privire la progresele înregistrate în negocierile cu delegația ucraineană din Florida privind planul pentru pace. Cu toate acestea, el a avertizat că mai este nevoie de muncă pentru încheierea unui acord, relatează Reuters. „Continuăm să fim realiști în ceea ce privește cât de dificil este … Articolul SUA anunță progrese în negocierile cu Ucraina, dar avertizează că mai este nevoie de muncă pentru încheierea unui acord apare prima dată în Main News.
11:30
Tensiuni la Alba Iulia, între susținătorii și oponenții lui Călin Georgescu. Cum au răspuns simpatizanții acestuia după ce o persoană l-a criticat public pe fostul candidat # MainNews.ro
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a ajuns la Alba Iulia la Monumentul Unirii. Un opozant de-al său s-a aprobat de mulțimea care îl aplauda și i-a strigat „Marș la Moscova!”. În replică, susținătorii săi au strigat: „Sunteți președinte!” și „Călin, te iubim!”. Călin Georgescu anunțase pe paginile sale de socializare că se va … Articolul Tensiuni la Alba Iulia, între susținătorii și oponenții lui Călin Georgescu. Cum au răspuns simpatizanții acestuia după ce o persoană l-a criticat public pe fostul candidat apare prima dată în Main News.
10:30
Peste 3000 de militari români și străini vor defila pe sub Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Naționale # MainNews.ro
Peste 3000 de soldați români și străini vor defila pe sub Arcul de Triumf în cadrul paradei militare de 1 decembrie. La evenimentul din București vor lua parte președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialități, dar și reprezentanți ai corpului diplomatic. Parada militară va începe la ora 11:00. Vor … Articolul Peste 3000 de militari români și străini vor defila pe sub Arcul de Triumf cu ocazia Zilei Naționale apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
A început Congresul AUR. George Simion este singurul candidat la funcția de președinte # MainNews.ro
Reprezentanții AUR s-au reunit la Alba Iulia pentru congresul partidului. George Simion, actualul lider al formațiunii, este singurul candidat pentru funcția de președinte. În urma procesului intern de vot desfășurat în aceste zile prin intermediul platformei electronice AUR, noul președinte al Consiliului Naţional de Conducere a fost ales Petrișor Peiu, liderul senatorilor partidului. De asemenea, … Articolul A început Congresul AUR. George Simion este singurul candidat la funcția de președinte apare prima dată în Main News.
16:40
Prefecții de Dâmbovița și Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populația afectată de problemele de la lacul de acumulare Paltinul # MainNews.ro
Prefecții județelor Dâmbovița și Prahova, Marian Tănase și Daniel Nicodim, au convocat comitetele județene pentru situații de urgență pentru a solicita Guvernului furnizarea de apă din rezervele statului. Măsura a fost luată pentru a veni în sprijinul locuitorilor din localitățile afectate de criza apei potabile, ca urmare a problemelor apărute la lacul de acumulare Paltinul. … Articolul Prefecții de Dâmbovița și Prahova cer apă din rezerva de stat pentru populația afectată de problemele de la lacul de acumulare Paltinul apare prima dată în Main News.
15:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis oficial președintelui Isaac Herzog o cerere de grațiere pentru acuzațiile de corupție # MainNews.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-a cerut duminică președintelui țării, Isaac Herzog, să-l grațieze în procesul său de corupție, care durează de ani. El a argumentat că procedurile penale îi împiedică capacitatea de a guverna și că o grațiere ar fi benefică pentru Israel, relatează Reuters. Benjamin Netanyahu, care este premierul cu cel mai lung mandat … Articolul Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a transmis oficial președintelui Isaac Herzog o cerere de grațiere pentru acuzațiile de corupție apare prima dată în Main News.
13:50
Incident periculos în Piatra Neamț. Electrovalva unui contor de gaz a fost găsită în flăcări. Alimentarea cu gaz în zonă a fost sistată # MainNews.ro
Electrovalva unui contor de gaz amplasat în exteriorul unei clădiri din Piața Mihail Kogălniceanu, din Piatra Neamț, a fost găsită în flăcări, duminică dimineață. Pentru a preveni alte incidente, autoritățile și furnizorul de gaz au sistat alimentarea în zonă. În imobilul lângă care s-a produs incidentul nu se afla nicio persoană. Intervenția autorităților a avut … Articolul Incident periculos în Piatra Neamț. Electrovalva unui contor de gaz a fost găsită în flăcări. Alimentarea cu gaz în zonă a fost sistată apare prima dată în Main News.
12:40
SUA și Ucraina vor avea o nouă rundă de negocieri în Florida privind planul pentru pace. Săptămâna aceasta Steve Witkoff va merge la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin # MainNews.ro
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele liderului de la Casa Albă, Jared Kushner, urmează să aibă o nouă rundă de negocieri cu o delegație ucraineană în Florida cu privire la planul de pace. Ulterior, Steve Witkoff va merge la Moscova pentru a discuta cu … Articolul SUA și Ucraina vor avea o nouă rundă de negocieri în Florida privind planul pentru pace. Săptămâna aceasta Steve Witkoff va merge la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin apare prima dată în Main News.
11:20
Cresc tensiunile în Caraibe. Donald Trump a anunțat închiderea spațiului aerian al Venezuelei # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei ar trebui considerat „închis în întregime”. Momentul marchează o nouă escaladare a tensiunilor în regiunea Caraibelor, SUA desfășurând mai multe nave, inclusiv un portavion, în largul coastelor Venezuelei, relatează Reuters. „Către toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și persoane, vă rugăm să … Articolul Cresc tensiunile în Caraibe. Donald Trump a anunțat închiderea spațiului aerian al Venezuelei apare prima dată în Main News.
29 noiembrie 2025
18:10
Zeci de mii de oameni au rămas fără apă. Diana Buzoianu anunță controale urgente la Paltinu: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” # MainNews.ro
Zeci de mii de oameni din 12 localități din Prahova au rămas fără apă potabilă după ce instalațiile de la barajul Paltinu au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidității. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a criticat lipsa de profesionalism a autorităților, anunțând trimiterea Corpului de Control pentru a verifica modul de gestionare a situației. Potrivit … Articolul Zeci de mii de oameni au rămas fără apă. Diana Buzoianu anunță controale urgente la Paltinu: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” apare prima dată în Main News.
16:30
Autoritățile din Hong Kong au declarat trei zile de doliu național. Cel puțin 128 de persoane au murit în cel mai grav incendiu din istoria recentă a regiunii # MainNews.ro
Autoritățile din Hong Kong au instituit trei zile de doliu național în urma celui mai grav incendiu din istoria recentă a regiunii. Cel puțin 128 de persoane au murit după ce mai multe blocuri de locuințe dintr-un complex rezidențial au fost cuprinse de flăcări. În urma tragediei, oficialii din China au lansat o campanie de … Articolul Autoritățile din Hong Kong au declarat trei zile de doliu național. Cel puțin 128 de persoane au murit în cel mai grav incendiu din istoria recentă a regiunii apare prima dată în Main News.
14:50
Cătălin Drulă îi somează pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie: „Dacă Ciprian Ciucu nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă” # MainNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR pentru funcția de primar general al Bucureștiului, i-a somat pe principalii săi contracandidați, social-democratul Daniel Băluță și liberalul Ciprian Ciucu, să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie. Fostul ministru al transporturilor i-a cerut primarului Sectorului 6 să se retragă din cursă dacă nu dă curs invitației la dezbatere. … Articolul Cătălin Drulă îi somează pe Daniel Băluță și pe Ciprian Ciucu să participe la o dezbatere în ultima săptămână de campanie: „Dacă Ciprian Ciucu nu vine la dezbatere, îi cer să se retragă” apare prima dată în Main News.
13:30
Nuclearelectrica, compania de stat care administrează cele două reactoare ale centralei nucleare din Cernavodă, anunță că reactorul 2 a revenit la putere nominală în dimineața zilei de 29 noiembrie, după o reducere de putere în seara de 28 noiembrie. „Nuclearelectrica SA anunță că Unitatea 2 CNE Cernavodă a revenit la putere nominală în dimineața zilei … Articolul Nuclearelectrica anunță revenirea la puterea normală a unității nr. 2 de la Cernavodă apare prima dată în Main News.
12:30
Militarii armatei israeliene au efectuat un raid într-un sat din sudul Siriei, în urma căruia au murit cel puțin 13 persoane. De la prăbușirea regimului lui Bashar al-Assad în Siria, Israelul a extins teritoriile ocupate din sudul statului vecin, relatează Euronews. Potrivit oficialilor sirieni, soldații Forțelor Israeliene de Apărare (IDF) au intrat în satul Beit … Articolul Armata israeliană a efectuat un raid în sudul Siriei. Cel puțin 13 persoane au murit apare prima dată în Main News.
11:10
Airbus a ordonat actualizarea software-ului pe avioanele din familia A320. Decizia ar putea afecta zborurile din această perioadă # MainNews.ro
Compania Airbus a ordonat actualizarea imediată a software-ului avioanelor din familia A320, în urma unui incident petrecut în octombrie. Măsura ar putea duce la întârzieri pentru zborurile din această perioadă, relatează DW. Incidentul care pare să fi scos la iveală problema a fost un zbor de pe 30 octombrie al JetBlue de la Cancun, în … Articolul Airbus a ordonat actualizarea software-ului pe avioanele din familia A320. Decizia ar putea afecta zborurile din această perioadă apare prima dată în Main News.
03:10
Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Ionuț Moșteanu. Totodată, l-a desemnat pe ministrul Economiei, Radu Miruță, în funcția de ministru interimar la apărare. Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de … Articolul Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul apare prima dată în Main News.
28 noiembrie 2025
21:40
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport # MainNews.ro
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua. Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de metri de … Articolul Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport apare prima dată în Main News.
21:00
Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul # MainNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Ionuț Moșteanu. Totodată, l-a desemnat pe ministrul Economiei, Radu Miruță, în funcția de ministru interimar la apărare. Ionuț Moșteanu a demisionat, vineri, din funcția de ministru al Apărării, în urma scandalului privind studiile sale universitare. Anunțul a fost făcut pe pagina de … Articolul Nicușor Dan semnează demisia lui Ionuț Moșteanu. Radu Miruță, ministrul Economiei, preia interimatul apare prima dată în Main News.
20:50
Volodimir Zelenski l-a demis pe Andrii Iermak în urma unei anchete a procurorilor anticorupție # MainNews.ro
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a eliberat vineri din funcţie pe şeful cancelariei prezidenţiale, Andrii Iermak, la câteva ore după ce agenţiile anticorupţie i-au percheziţionat acestuia locuinţa. Zelenski a anunţat plecarea lui Iermak în discursul său zilnic către populaţie, precizând că acesta şi-a depus demisia, iar ulterior decretul a fost publicat pe site-ul Preşedinţiei. Preşedintele a … Articolul Volodimir Zelenski l-a demis pe Andrii Iermak în urma unei anchete a procurorilor anticorupție apare prima dată în Main News.
18:40
Studiu Deloitte: Tinerii din România, tot mai îngrijoraţi de costul vieţii, instabilitatea politică şi corupţie # MainNews.ro
Costul vieţii rămâne principala temere a Millennials şi a Generaţiei Z în România, iar instabilitatea politică şi corupţia intră anul acesta în topul preocupărilor tinerilor, potrivit studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025. Raportul arată şi un interes tot mai mare pentru independenţă financiară, sens în muncă şi utilizarea inteligenţei artificiale. Contextul economic … Articolul Studiu Deloitte: Tinerii din România, tot mai îngrijoraţi de costul vieţii, instabilitatea politică şi corupţie apare prima dată în Main News.
17:20
Tribunalul Brașov l-a condamnat vineri pe afaceristul Ioan Neculaie, fostul patron al echipei FC Brașov, la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală în formă continuată, într-un dosar deschis acum aproape zece ani. Decizia nu este definitivă. Soluția vine într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului Brașov din 2021. Instanța îl găsește vinovat pe fostul patron … Articolul Fostul patron al FC Brașov, Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare apare prima dată în Main News.
16:00
Sondaj Flashdata pentru alegerile din București. Ciprian Ciucu se menține pe primul loc în intenția de vot. Care este ordinea candidaților # MainNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL pentru funcția de primar general al Bucureștiului, se află pe primul loc în intențiile de vot ale locuitorilor la alegerile pentru Primăria Capitalei cu 23,5%. El este urmat de Daniel Băluță (PSD) cu 21,5%, Anca Alexandrescu (Alianța Dreptate pentru București) cu 19% și Cătălin Drulă (USR) cu 17,5%, potrivit unui rezultatelor … Articolul Sondaj Flashdata pentru alegerile din București. Ciprian Ciucu se menține pe primul loc în intenția de vot. Care este ordinea candidaților apare prima dată în Main News.
15:30
Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport # MainNews.ro
Activitatea de pe Aeroportul Băneasa va fi drastic limitată, de anul viitor. Cursele de noapte vor fi sistate, iar avioanele vor putea zbura doar ziua. Conducerea aeroportului Băneasa a decis să oprească toate zborurile nocturne în urma plângerilor venite de la oamenii care locuiesc în zonă. Pistele de avioane se află la aproximativ 100 de metri de … Articolul Zborurile de noapte vor sistate pe Aeroportul Băneasa din 2026. Aerogara va fi operată în regim de City Airport apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.