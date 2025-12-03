Câștigurile familiei Trump din criptomonede încetinesc din cauza vânzărilor de Bitcoin

13:10

Secretarul american de stat Marco Rubio și-a exprimat optimismul cu privire la progresele înregistrate în negocierile cu delegația ucraineană din Florida privind planul pentru pace. Cu toate acestea, el a avertizat că mai este nevoie de muncă pentru încheierea unui acord, relatează Reuters. „Continuăm să fim realiști în ceea ce privește cât de dificil este … Articolul SUA anunță progrese în negocierile cu Ucraina, dar avertizează că mai este nevoie de muncă pentru încheierea unui acord apare prima dată în Main News.