Victor Ponta a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
QMagazine.ro, 3 decembrie 2025 12:50
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a anunțat că ieri a semnat „cu toată convingerea” moțiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Grupul ”Pace întâi România” din Parlament anunță că a strâns numărul necesar de semnături pentru a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziția […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum o oră
12:50
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a anunțat că ieri a semnat „cu toată convingerea” moțiunea de cenzură intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”. Grupul ”Pace întâi România” din Parlament anunță că a strâns numărul necesar de semnături pentru a depune moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziția […]
Acum 2 ore
12:10
„Oamenii cărora nu le place von der Leyen vor folosi asta împotriva ei”, a declarat un oficial UE după ce două personalități europene proeminente au fost reținute, scrie Politico. La exact un an de la începutul celui de-al doilea mandat de președintă a Comisiei, Ursula von der Leyen, deja afectată de întrebări privind angajamentul său […]
11:50
DIICOT. 33 de percheziții în trei județe pentru destructurarea unei rețele de traficanți de droguri # QMagazine.ro
Procurorii DIICOT au efectuat 33 de percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, inclusiv în două penitenciare, pentru destructurarea unei vaste rețele de traficanți care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate. Acuzațiile aduse membrilor rețelei sunt de trafic internațional de droguri, efectuare de operațiuni cu produse care au efecte psihoactive, spălare a banilor, […]
Acum 4 ore
10:00
Secretarul de stat Pavel Nițulescu din Ministerul Energiei a declarat la Ploiești că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplimentată din alte surse, urmând să fie pornite centrala de la Paroșeni și încă un grup la CEO Oltenia. „În momentul de față, […]
Acum 24 ore
20:00
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, informează Agerpres. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la presupuse fraude legate de formarea tinerilor diplomați, […]
19:20
După așa-zisul telefon de felicitare de la Trump de care nu am auzit decât de la Nicușor Dan, vine o a doua bizarerie: presa a difuzat ieri o presupusă scrisoare de felicitare de Ziua Națională adresată de președintele SUA omologului său român. Există o problemă: documentul nu poate fi regăsit în nicio sursă oficială, iar […]
17:40
De patru zile, 100.000 de persoane din județele Prahova și Dâmbovița nu mai primesc apă în sistemul centralizat din cauza creșterii apei dn barajul Paltinu cu aproximativ 12 metri. Situația, în mod evident, are consecințe foarte grave, cu atât mai mult cu cât nu este sigur la acest moment că la data de 8 decembrie […]
14:20
Marius Isăilă, care a promis indirect un milion de euro fostului ministru al Apărării, trimis în judecată # QMagazine.ro
Fostul senator Marius Ovidiu Isăilă a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență, după ce ar fi promis intervenții la fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu în legătură cu încheierea unor contracte între o firmă privată și compania națională Romtehnica. Marius Isăilă a fost eliberat din arestul preventiv și […]
Ieri
11:40
Thomas Ostermeier, unul dintre cei mai importanți regizori europeni, cunoscut pentru abordarea contemporană a pieselor clasice și montările sale provocatoare din punct de vedere politic și social, a montat pentru prima dată un spectacol în România, transpunând pe scena Sălii „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L.Caragiale” piesa Hedda Gabler de Henrik Ibsen. Piesa Hedda Gabler de Henrik […]
11:40
Grampet Group își extinde portofoliul prin achiziția activității de revizie a componentelor de frânare de la Knorr-Bremse România # QMagazine.ro
GRAMPET Group, cel mai mare grup feroviar și operator logistic privat din Europa Centrală și de Sud-Est, anunță semnarea cu Knorr-Bremse Romania a acordului de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare. Finalizarea tranzacției rămâne condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale și este estimată pentru ianuarie 2026. Knorr-Bremse Romania este filiala locală a […]
11:40
Sculptorul despre care Eliade spunea că a „introdus lumina în lemn”, omagiat în Ungaria # QMagazine.ro
Filiala din Seghedin a Institutului Cultural Român de la Budapesta prezintă, în perioada 5 decembrie 2025 – 15 februarie 2026, o expoziție care aduce în prim-plan figura emblematică a sculptorului Ovidiu Maitec (1925-2007) dar, mai ales, moștenirea sa culturală, la o sută de ani de la naștere. „Maitec 100” reunește lucrări de sculptură, grafică și pictură a […]
09:50
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că problema împărțirii teritoriilor disputate între Ucraina și Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimișii Kievului le-au desfășurat cu reprezentanții SUA pentru a schița un plan de pace care să fie negociat ulterior cu Rusia, alte subiecte divergente fiind garanțiile de securitate pentru Ucraina […]
09:50
Ședința comună de plen a Camerei Deputaților și Senatului în care Guvernul urmează să își angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraților va avea loc marți după-amiază. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca ședința comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din […]
1 decembrie 2025
19:00
Nicușor Dan, de Ziua Națională: Trăim mai prost decât anul trecut. Dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani # QMagazine.ro
Discursul susținut de președintele Nicușor Dan cu ocazia Zilei Naționale s-a transformat într-o „urecheală” aplicată fie opoziției, fie serviciilor secrete, fie administrației „depășite”. La recepția organizată la Palatul Cotroceni cu ocazia zilei de 1 decembrie, Nicușor Dan nu a vorbit de speranțe, dar a amintit în treacăt de solidaritatea interioară pe care trebuie să o […]
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
1 decembrie este Ziua Naţională a României, potrivit Constituţiei din 1991. Ziua de 1 decembrie 1918 marchează bilanţul luptei românilor pentru întregire statală, care vine să încununeze precedentele acţiuni ale fraţilor din Basarabia (27 martie 1918) şi Bucovina (15 / 28 noiembrie 1918). Poporul român a valorificat conjunctura internaţională creată în urma Primului Război Mondial […]
00:10
George Simion, de la Alba Iulia: În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat, până la forma o nouă guvernare # QMagazine.ro
Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat, duminică, la finalul Congresului Național al partidului, unde a fost reconfirmat în funcția de președinte, că își începe mandatul „într-o situație cât se poate de incertă”, în care se poate întâmpla orice, „de la a fi arestat până la a forma o guvernare”. „Încep al doilea […]
00:00
Elena Lasconi: Nicușor Dan este un mincinos, un om rău, orgolios și răzbunător. Guvernul Bolojan este cel mai rău din ultimii 35 de ani # QMagazine.ro
Elena Lasconi a lansat acuzații dure la adresa Guvernului și a președintelui Nicușor Dan, într-o emisiune tv. „Președintele pe care îl avem nu are nicio treabă cu moralitatea, este produsul sistemului şi al unor servicii de marketing, este un mincinos, un om rău, orgolios şi răzbunător”, a spus Elena Lasconi despre Nicușor Dan. „Prima minciună […]
30 noiembrie 2025
16:40
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat grațiere prezidențială șefului de stat Isaac Hertzog. Premierul este implicat în mai multe anchete cazuri de corupție în curs de desfășurare, transmite Al Jazeera. Duminică, biroul președintelui israelian a declarat că Netanyahu a înaintat o cerere de grațiere președintelui Isaac Herzog. Într-o declarație făcută după depunerea cererii de grațiere, Netanyahu a spus […]
15:10
Fuego este invitatul special al Galei Festivalului Colindului Vâlcean, din 12 decembrie # QMagazine.ro
Din dorința de a păstra și promova tradițiile locale de colindat, punând în valoare patrimoniul folcloric al județului Vâlcea prin implicarea directă a comunităților rurale, Consiliul Județean organizează și în acest an „Festivalul Colindului Vâlcean”. Ajuns la a zecea ediție, Festivalul se va desfășura în perioada 3-12 decembrie 2025 și promite să fie o sărbătoare […]
14:30
Din dorința de a păstra și promova tradițiile locale de colindat, punând în valoare patrimoniul folcloric al județului Vâlcea prin implicarea directă a comunităților rurale, Consiliul Județean organizează și în acest an „Festivalul Colindului Vâlcean”. Ajuns la a zecea ediție, festivalul se va desfășura în perioada 3-12 decembrie 2025 și promite să fie o sărbătoare […]
11:00
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia, informează Agerpres. „Cei doi lideri vor discuta despre situația și condițiile pentru o […]
29 noiembrie 2025
17:10
Teatrul „Stela Popescu” continuă în decembrie noua stagiune, 2025-2026, intitulată Anatomia mașinăriei umane – un teatru cu ziduri împrumutate, cu spectacole în diferite săli bucureştene. Conform specificului deja cunoscut al teatrului, în lipsa unei săli proprii, trupa teatrului va juca în spaţii diverse. Luni, 1 decembrie, ora 19:00, la Teatrul Metropolis, Sala Mare, se joacă Hedwig and the Angry […]
12:00
Grindeanu: Nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și solariilor! A fost strecurată pe furiș # QMagazine.ro
Taxa pe sere sau solarii a fost „strecurată pe furiș în lege” și este „în afara deciziei politice agreate de partidele care susțin Guvernul”, afirmă liderul PSD, Sorin Grindeanu. În urmă cu 11 zile, Parlamentul a adoptat noile modificări ale Codului Fiscal, în care au fost introduse reguli noi privind impozitarea proprietăților agricole. Măsura care […]
11:00
Supranumit de The Telegraph „cel mai mare tenor din lume” și descris de The New York Times drept „cel mai important și versatil tenor al generației sale”, artistul german Jonas Kaufmann vine pentru prima dată în România, într-un concert-eveniment de referință programat în 11 decembrie 2025, de la ora 19:00, la Sala Palatului din București. […]
28 noiembrie 2025
22:40
Bănuiesc că nu. Sau Ștefan cel Mare? De aceea, nu-i înțeleg pe răutăcioșii care au criticat cv-ul ministrului Moșteanu. Are nevoie patriotismul de diplomă de licență? Evident că nu. Experiența domnului Moșteanu de casier șef la un club de biliard îi oferea abilitățile necesare pentru cheltuirea a 16,68 mld euro din programul SAFE, dar și […]
19:00
După ce a primit două avize negative pe proiectul privind pensiile magistraților, premierul Ilie Bolojan a decis, în ședința de guvern extraordinară de azi, să demareze procedura de angajare a răspunderii Guvernului. „Vom demara, astăzi, procedura de angajare a răspunderii Guvernului. Estimarea este că cel mai probabil marți, în data de 2 decembrie, vom trece […]
18:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că șeful său de cabinet, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia în urma scandalului de corupție care a căpătat amploare odată cu perchezițiile efectuate mai devreme în aceeași zi la domiciliul acestuia, informează Agerpres. „Șeful de cabinet, Andrii Iermak, și-a prezentat demisia”, a spus Zelenski în mesajul său transmis către […]
16:50
Dezastru de imagine. CV-ul falsificat și demisia lui Ionuț Moșteanu fac înconjurul lumii în presa internațională # QMagazine.ro
Vestea că ministrul Apărării dintr-o țară membră NATO a demisionat azi după ce s-a dovedit că studiile sale nu corespund cu realitatea înscrisă în CV urile oficiale a făcut înconjurul planetei în doar câteva ore. Un dezastru de imagine pentru România, pentru leadershipul de la București, poate chiar pentru NATO, cel puțin în ochii rușilor […]
14:40
Ministerul de Interne recomandă evitarea ridicării dronelor în perioada minivacanței de Ziua Națională, subliniind că este important a se respecta această regulă pentru protejarea spațiului aerian și pentru a permite „intervenții și activități oficiale, fără interferențe”. „Recomandăm cetățenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanței dedicată sărbătoririi Zilei Naționale, cu excepția cazurilor în care se […]
13:30
Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de lege privind pensiile magistraților și consideră că proiectul „trebuie reconsiderat în totalitate”. De asemenea, Consiliul Legislativ subliniază necesitatea ca acest proiect să fie în concordanță cu dispozițiile de nivel superior în vigoare și să urmărească în mod special respectarea principiului separației puterilor în stat. Ieri, Consiliul Superior al […]
12:40
Premierul Ilie Bolojan a mulțumit demisionarului Ionuț Moșteanu pentru activitatea de la Ministerul Apărării și a anunțat pe cine va propune ca interimar pentru această funcție. Nominalizarea lui Bolojan este ministrul Economiei, Radu Miruță. „Am luat act de demisia domnului Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier al guvernului României. Îi […]
12:40
„Mass media publică – infrastructură națională de reziliență informațională în era războiului hibrid și a manipulării digitale. O conversație despre libertatea de opinie, încredere și responsabilitate”, a fost tema dezbaterii organizate joi, 27 noiembrie, de Club România, un think tank de reflecție și analize apolitic, la Biblioteca Centrală Universitară. Desfășurate sub regula Chatham House, informațiile […]
12:20
Din asumare și respect față de Aramată Română, Ionuț Moșteanu a demisionat din funcția de ministru al Apărării. Decizia a venit înaintea ședinței liderilor USR și după o discuție cu președintele Nicușor Dan. Moșteanu a fost nevoit să își depună demisia după ce jurnaliștii de la Libertatea au dezvăluit că CV-ul său, depus în 2015–2016, […]
12:10
Legătura dintre politica fiscală și stabilitatea financiară din perspectiva efectului de evicțiune (crowding out), în condiții de dominanță fiscală a devenit un subiect de interes, atât pentru mediul academic, cât și pentru decidenții de politici macroeconomice, în special după criza datoriilor suverane din zona euro, care a survenit ulterior crizei financiare din 2007-2009. În cadrul […]
11:40
Șeful administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a confirmat vineri că autoritățile anticorupție ale țării efectuează raiduri la reședința sa și și-a oferit ‘cooperarea deplină’ în cadrul anchetei, informează Agerpres. „Nu există niciun obstacol pentru anchetatori. Li s-a acordat acces deplin în apartament”, a declarat Iermak, în vârstă de 54 de ani și care ocupă acest […]
10:10
O ședință de guvern extraordinară pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraților ar urma să aibă loc vineri, după ce avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va fi comunicat formal. „Avizul CSM în privința pensiilor magistraților a fost emis, însă, din cele ce știm până în acest moment, el va fi comunicat oficial Guvernului mâine (vineri […]
00:30
Ionuț Moșteanu și-a falsificat CV-ul – „o eroare care îl jenează”, dar Ilie Bolojan „nu lucrează cu diplome și CV-uri” # QMagazine.ro
Scandalul studiilor lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, evidențiază o problemă structurală de verificare a informațiilor din biografiile persoanelor care ocupă funcții publice. Discrepanţele dintre ce se declară și ce se confirmă afectează nu doar imaginea individului, ci şi a instituţiei pe care o conduce. Ce s-a întâmplat? Jurnaliștii de la Libertatea au dezvăluit că CV-ul […]
00:10
Consilierul prezidențial Radu Burnete lansează o invitație la Cotroceni. Unde puteți trimite CV-urile # QMagazine.ro
„O poză pentru reach, o propunere și o rugăminte de share ca să ajungă unde trebuie.”, își începe Radu Burnete, consilier al lui Nicușor Dan un apel postat pe rețelele de socializare joi, 27 noiembrie. Dând curs rugăminții sale, Q Magazine redă textul lui Radu Burnete și vă dorește succes. Suntem însă de părere că […]
27 noiembrie 2025
13:30
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că plenul a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților a fost pus săptămâna trecută în procedură de transparență decizională, iar CSM avea termen 30 de zile pentru a […]
11:20
Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiției, Lia Savonea, a afirmat, joi, că va vota „categoric” împotriva noului proiect privind reforma pensiilor magistraților dacă va fi introdus pe ordinea de zi a plenului Consiliului Superior al Magistraturii. „Voi da un vot categoric împotrivă, deoarece asistăm la o eliminare de facto a pensiilor de serviciu. (…) Toți […]
11:00
Premierul polonez Donald Tusk a asigurat că UE „nu poate impune nimic” țării sale, după ce Curtea de Justiție a UE (CJUE) a decis marți că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de același sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează Agerpres. Vorbind la o conferință […]
26 noiembrie 2025
23:00
Doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați la Washington, a declarat secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem, într-o postare pe X, dar fără a oferi alte informații, transmite Reuters. Poliția din Washington a anunțat că suspectul care a agresat un bărbat, la o stradă distanță de Casa Albă miercuri. „Departamentul de Poliție Metropolitană anunță […]
17:40
Tamila Cristescu a rezolvat cu guvernul Mexicului revenirea echipei României de pescuit din caiac # QMagazine.ro
Scandalul stupefiant produs pe 24 noiembrie, când echipa României de pescuit din caiac a fost blocată la intrarea în Mexic, unde se calificase pentru o competiție internațională, și expulzată din țară s-a terminat cu bine. Între altele, pentru că s-a implicat pe lângă guvernul mexican fosta angajată a consulatului român la New York, Tamila Cristescu, […]
16:10
Nicușor Dan: Strategia de Apărare prevede și implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor cu privire la corupție # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat în plenul Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării pentru 2025 – 2030, care „vorbește de securitate națională din perspectiva cetățeanului”. Structurată în patru capitole, Strategia de Apărare se bazează pe un concept central: independență solidară, „cu două componente – independență și solidaritate”. Strategia identifică principalele amenințări cu care se […]
11:20
Trump: Unele teritorii ucrainene ar putea fi oricum obținute de Rusia în următoarele două luni # QMagazine.ro
Rusia „face concesii”, iar Ucraina este „mulțumită” de negocierile privind acordul de pace, a declarat președintele SUA, Donald Trump. Vorbind reporterilor de la bordul Air Force One în timp ce zbura spre reședința sa din Florida pentru Ziua Recunoștinței, Trump a declarat că se fac progrese în ceea ce privește negocierile de pace, precizând că […]
11:20
Ziua Națională a României și Anul Cultural România – Italia, celebrate la 1 decembrie de Opera Națională, la Roma # QMagazine.ro
Ambasada României în Italia deschide seria evenimentelor incluse în programul Anului Cultural România–Italia 2026 printr-un Concert de Gală organizat în colaborare cu Opera Națională București și susținut de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din România, care marchează, totodată, și Ziua Națională a României. Soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ștefan Pop și vor evolua în Concertul de Gală susținut de Orchestra Operei Naționale București, dirijată de Daniel Jinga, pe […]
11:00
Trump: Unele teritorii ucrainene ar ar putea fi oricum obținute de Rusia în următoarele două luni # QMagazine.ro
Rusia „face concesii”, iar Ucraina este „mulțumită” de negocierile privind acordul de pace, a declarat președintele SUA, Donald Trump. Vorbind reporterilor de la bordul Air Force One în timp ce zbura spre reședința sa din Florida pentru Ziua Recunoștinței, Trump a declarat că se fac progrese în ceea ce privește negocierile de pace, precizând că […]
10:20
Prințul Harry și alte șase nume cunoscute dau în judecată editorii ziarului Daily Mail pentru încălcări ale vieții private și pentru o presupusă colectare ilegală de informații care datează de 30 de ani, scrie Sky News citat de Mediafax. Cazul este în desfășurare din 2022 și este doar unul dintre numeroasele pe care Harry le-a intentat […]
25 noiembrie 2025
18:20
CCR a stabilit că e constituțional avansul de 30% din pensiile private către un membru cotizant, dar neconstituțional ca doar bolnavii oncologic să poată retrage toată suma # QMagazine.ro
Curtea Constituțională a României a stabilit, marți, că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective. Potrivit unui comunicat al CCR transmis, marți, Q Magazine, […]
17:00
CCR a stabilit că e constituțional avansul de 30% din pensiile private către un membru cotizant, dar neconstituțional ca doar bolnavii oncologic să poate retrage toată suma # QMagazine.ro
Curtea Constituțională a României a stabilit, marți, că modificările aduse Legii privind plata pensiilor private prin care doar persoanele care suferă de afecțiuni oncologice pot primi 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective. Potrivit unui comunicat al CCR transmis, marți, Q Magazine, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.