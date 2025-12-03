O cincime din acțiunile Contakt au fost subscrise până la finalul ofertei de subscriere
Profit.ro, 3 decembrie 2025 14:50
Investitorii au cotat fără convingere în oferta derulată pentru listare la Bursa de Valori București a Contakt, liderul național de vânzări accesorii pentru telefoane.
Acum 30 minute
15:10
Decarbonizarea, un nou motor de competitivitate economică - Auchan România contribuie la accelerarea tranziției lanțului agro-alimentar prin Climate Supplier Event # Profit.ro
În contextul în care sistemele agro-alimentare sunt responsabile pentru aproape o treime din emisiile globale de gaze cu efect de seră, Auchan România își asumă un rol activ în tranziția lanțului său de aprovizionare către un model mai sustenabil.
15:10
Președintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut guvernului minoritar condus de premierul Rosen Jeliazkov să demisioneze în urma protestelor masive din această săptămână în privința bugetului pentru 2026, informează Reuters.
15:10
Un hotel din Brașov, cu peste 100 de camere și apartamente, a fost scos la vânzare pentru 5,9 milioane de euro, licitația urmând să aibă loc pe 9 decembrie.
15:00
Retailerul francez Carrefour anunță în România că extinde programul Grădina Noastră și aduce roșii românești pe tot parcursul anului, prin includerea unei noi cooperative din comuna Căpușu Mare, județul Cluj.
Acum o oră
14:50
Investitorii au cotat fără convingere în oferta derulată pentru listare la Bursa de Valori București a Contakt, liderul național de vânzări accesorii pentru telefoane.
14:30
Firmele, obligate să includă sticlă și metal reciclate în ambalaje. Firmele care reciclează vor fi recompensate, celelalte vor plăti - proiect # Profit.ro
Operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje pentru băuturi cu o capacitate de până la 3 litri din metal sau sticla, vor avea obligația ca, începând din 2026, să aibă un conținut reciclat de cel puțin 25% din materialul ce reprezintă componenta principală, calculat ca medie pentru toate ambalajele din metal, respectiv sticla pentru băuturi, introduse pe piața naționala.
Acum 2 ore
14:20
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea lui Daniel Băluță FOTO&VIDEO # Profit.ro
Eugen Teodorovici se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei, în favoarea candidatului PSD Daniel Băluță.
14:20
FOTO O companie românească inaugurează două fabrici într-o zonă grav afectată de restructurări industriale și migrația forței de muncă # Profit.ro
FEPRA, grup cu capital 100% românesc în domeniul managementul deșeurilor și a economiei circulare, marchează un pas important pentru municipiul Brad și pentru infrastructura de reciclare a României, odată cu inaugurarea noilor unități de reciclare.
14:20
IKEA anunță clienții din România că perioada iulie-decembrie 2025 este ultima în care se pot califica pentru recompensa de 55 de lei, la achiziții de 1.100 de lei, în trei zile diferite.
14:20
IULIUS accesează prima refinanțare unitară din România acordată unui portofoliu de clădiri cu funcțiuni variate integrate într-un proiect mixed-use: 305 milioane de euro # Profit.ro
Compania IULIUS își consolidează strategia de dezvoltare cu o nouă finanțare sindicalizată, în valoare de peste 305 milioane de euro.
14:10
ULTIMA ORĂ Beretta discută în România pentru credite UE. Cel mai vechi fabricant de arme din lume vrea bani de la România din creditele ieftine UE de miliarde euro pentru înarmare alocate prin programul SAFE # Profit.ro
Italienii de la Beretta, cel mai vechi producător de arme din lume, vor bani din creditele ieftine de circa 16,7 miliarde de euro pentru înarmare alocate României de UE prin programul Security Action for Europe (SAFE).
13:50
Ministerul Transporturilor din Malaezia a anunțat că reia căutările avionului MH370 al companiei Malaysia Airlines, la mai bine de un deceniu de la dispariția avionului.
13:50
Softrans intră pe piața europeană a companiilor de închirieri locomotive noi, produse de Softronic.
13:30
Reprezentanții din România ai Kandia neagă informațiile privind căutarea unor cumpărători în Coreea de Sud # Profit.ro
Reprezentanții din România ai Kandia neagă informațiile apărute în presa coreeană, principala publicație economică din Coreea, conform cărora companiile Kandia Dulce și Heidi Chocolat, cei mai mari producători de ciocolată din România, au fost scoase la vânzare.
Acum 4 ore
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0910 lei, de la 5,0893 lei, curs înregistrat marți.
13:20
FOTO Altex-ul grecesc, care a adus în România rețeaua de magazine Funky Buddha, deschide acum primul magazin din afara Bucureștiului # Profit.ro
Retailerul grec Altex - cu nume similar celui mai puternic retailer de electro-IT din România - care a adus pe piața locală rețeaua de magazine Funky Buddha, brand de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei, informație anunțată anterior de Profit.ro, își continuă acum expansiunea pe piața din România.
12:50
Gigantul american Google a început să testeze folosirea inteligenței artificiale generative pentru a rescrie titlurile originale date știrilor de instituțiile de presă.
12:30
Franța este una dintre puținele țări europene în care rata sărăciei a crescut în ultimul deceniu.
12:30
Airbus a anunțat că a revizuit în scădere obiectivul privind livrările de avioane comerciale în acest an la aproximativ 790 de unități, citând recenta problemă de calitate a furnizorilor panourilor de fuselaj, care a afectat fluxul de livrare pentru gama A320, transmit DPA și Reuters.
12:10
12:10
Corupția din UE va fi reglementată unitar - infracțiunile, termenele de prescripție și limitele pedepselor vor fi similare # Profit.ro
Parlamentul European a anunțat, după doi ani de discuții și negocieri, că a ajuns la un acord cu Consiliul European în privința unei legislații unitare anticorupție, care urmează a fi implementată în propriile coduri penale de fiecare țară membră.
11:40
FOTO Semnal puternic în piață. Globalworth revine pe o nișă după aproape 5 ani de pauză CONFIRMARE # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar Globalworth, la care stau în chirie aproape toate multinaționalele din România, este în ultima fază de analiză a oportunității de a demara noi construcții de birouri, parțial pe baze speculative, după aproape 5 ani de la realizarea Globalworth Square, ultima clădire de birouri livrată pe piața din București.
Acum 6 ore
11:20
Reținută de Kovesi, fosta șefă a diplomației UE este acuzată de fraudă și corupție în achiziții publice # Profit.ro
Federica Mogherini, fosta Înaltă Reprezentantă a UE pentru Afaceri Externe, Federica Mogherini, și celelalte două persoane arestate pentru presupusă fraudă într-un program de formare finanțat de Uniunea Europeană pentru tineri diplomați au fost acuzate de fraudă și corupție în achiziții publice, conflict de interese și încălcarea secretului profesional, informează EFE.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
10:50
Fabrica de Profile își consolidează echipa de management și îl numește pe Valentin Ivănescu în funcția de CEO # Profit.ro
Fabrica de Profile, producător român de profile decorative, detalii arhitecturale și soluții de design pentru interior și exterior, îl numește pe Valentin Ivănescu în funcția de Chief Executive Officer (CEO).
10:50
Administrația Trump a anunțat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărților verzi și a cetățeniei americane, depuse de imigranți din 19 țări non-europene, invocând motive de securitate națională și siguranță publică, transmite Reuters.
10:50
FOTO Platformă-emblemă a regimului Ceaușescu, la vânzare. Terenul rămas al fostei platforme Electroputere este ofertat # Profit.ro
Terenul de 37 de hectare al fostei platforme Electroputere, situată în partea central-estică a municipiului Craiova, este scos la vânzare.
10:40
ANUNȚ Livrarea apei potabile în localități din Prahova și Dâmbovița se reia din 8 decembrie # Profit.ro
Livrarea apei potabile în localități din Prahova și Dâmbovița va reîncepe de luni, 8 decembrie, iar vina pentru situația existentă la momentul actual aparține atât Administrației Bazinale Buzău-Ialomița, cât și operatorului de apă de la nivel local, a anunțat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.
10:30
Regina Maria dă startul Adventului Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă # Profit.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria - Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți să își pună sănătatea pe primul loc.
10:30
Popeyes a inaugurat al doilea restaurant din Iași mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut, astfel că Iașiul este al treilea oraș din România unde Popeyes își extinde prezența în 2025.
10:20
Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Buzău au retras de la comercializare peste 600 de kilograme de pește din specia merluciu, după ce au fost detectate larve de Anisakis spp. și alte 90 de kilograme de pește neconform, în urma unor verificări în domeniul siguranței alimentelor.
10:20
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - anunță bilanțul înscrierilor și al CALIFICĂRILOR pentru Ediția 2026 # Profit.ro
CampioMATE – Campionatul național de matematică pe echipe - program educațional inspirat din sport și jocuri video, ajuns în acest an școlar la cea de-a cincea ediție, a derulat în octombrie – noiembrie înscrierile și calificările pentru noul sezon.
10:00
DECIZIE Va fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat pentru a debloca criza din Prahova și Dâmbovița # Profit.ro
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat o nouă decizie pentru gestionarea situației generate de lipsa apei potabile în 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița, urmând a fi scoasă apă potabilă din rezervele de stat.
10:00
ULTIMA ORĂ Necesarul de împrumut al României ar putea ajunge la 285 miliarde lei. Prima ieșire pe extern depinde de adoptarea bugetului, care ar putea întârzia - Nanu, Trezorerie # Profit.ro
Necesarul de împrumut al statului în 2026 s-ar putea situa între 275-285 miliarde lei la un deficit bugetar în intervalul 6-6,5% din PIB, a declarat Ștefan Nanu, șeful Trezoreriei din cadrul Ministerului Finanțelor pentru Reuters.
09:40
SmartThings Find, serviciul Samsung de localizare a smartphone-urilor și a altor obiecte, va putea fi folosit și pentru găsirea bagajelor de avion pierdute.
09:30
Rușii și americanii nu ajung la un ”compromis” cu privire la teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina # Profit.ro
Întâlnirea dintre Steve Witkoff și Vladimir Putin, care a durat cinci ore la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaționale Kirill Dmitriev, relatează AFP.
Acum 8 ore
09:20
Consiliul European a anunțat că a ajuns la un acord cu Parlamentul European pentru eliminarea treptată a importurilor de gaze naturale din Rusia până în 2027
09:20
VIDEO Incendiu puternic în Tulcea la un uscător cereale. Ard zece tone de floarea soarelui # Profit.ro
Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un uscător de floarea soarelui, în care se află zece tone de cereale.
09:10
VIDEO Longevitatea ca strategie de business: investiție, nu cost - Profit.ro TV Academia de Guvernanță # Profit.ro
Seniorii devin resursă critică într-o economie cu deficit de forță de muncă, iar companiile sunt presate să investească strategic în retenție, reconversie profesională și planificare demografică. Liderii din business și politici publice atrag atenția asupra riscurilor ignorate de boarduri, necesității transferului intergenerațional și rolului educației în pregătirea unei societăți a longevității.
09:10
Vinul zilei: un Primitivo jucăuș și elegant, ce dezvăluie un ansamblu de fructe roșii și negre. Un vin roșu savuros alături de preparate din carne roșie sau ciocolată neagră # Profit.ro
Recomandarea noastră de astăzi, Calecara Primitivo Puglia 2022, este un vin italian expresiv, din regiunea Puglia.
08:50
Chile se alătură unui număr tot mai mare de țări care reglementează utilizarea smartphone-urilor în școli.
08:40
Subiecții imprevizibili îți testează sistemul AF. Mirrorless-urile moderne au detecție de ochi și de animale, dar setarea corectă și tehnica fac diferența.
08:20
MÂINE Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a - Marii jucători vs. retaileri locali, Online, Offine sau Omnichannel, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor, Investiții sub presiune # Profit.ro
Marii jucători vs. retaileri locali: șanse reale de supraviețuire și consolidare, Online, Offine sau Omnichannel: tehnologiile care schimbă jocul (AI, AR, live shopping), Investiții sub presiune, Forța de muncă și migrația, Redefinirea sucursalelor sunt doar o parte dintre temele care vor fi discutate la Profit.ro Maraton de Retail Ediția a a III-a, programat să fie organizat pe 4 decembrie.
08:10
Europa ridică standardele de eficiență energetică pentru clădiri: ce soluții propun jucători ca Samsung pentru proprietari și dezvoltatori # Profit.ro
Uniunea Europeană impune standarde tot mai stricte privind eficiența energetică în clădiri comerciale, iar proprietarii și dezvoltatorii trebuie să se adapteze rapid pentru a rămâne competitivi.
08:00
Deși Programul Rabla încă nu a produs prea multe efecte în piața auto din România, situația s-a schimbat radical în ultima lună, pe fondul achizițiilor făcute de românii care s-au săturat să mai aștepte subvențiile de la stat. Modelul Puma Gen-E este noua vedetă a pieței, relevă analiza Profit.ro.
07:50
Longevitatea ca strategie de business: investiție, nu cost - Profit.ro TV Academia de Guvernanță # Profit.ro
Seniorii devin resursă critică într-o economie cu deficit de forță de muncă, iar companiile sunt presate să investească strategic în retenție, reconversie profesională și planificare demografică. Liderii din business și politici publice atrag atenția asupra riscurilor ignorate de boarduri, necesității transferului intergenerațional și rolului educației în pregătirea unei societăți a longevității.
07:40
Israelienii iau bani pentru parcul solar din România. Econergy împrumută 40 milioane euro pentru parcul solar de 87 MW de la Oradea # Profit.ro
Dezvoltatorul israelian de proiecte fotovoltaice Econergy a obținut un împrumut de 40,5 milioane de euro de la UniCredit pentru finanțarea construcției parcului solar de 87 MW din Oradea, pus în funcțiune în vară, relevă datele analizate de Profit.ro.
07:40
Bonificația de 3% poate deveni operațională chiar de luna aceasta. Ministerul Finanțelor ar prefera să înregistreze impactul bugetar în anul 2025 # Profit.ro
Bonificația de 3% din impozitul datorat de microîntreprinderi și firme plătitoare de impozit pe profit, introdusă anul trecut pentru firmele bun-platnice în contextul amnistiei fiscale acordate contribuabililor cu datorii, ar putea aplicată din punct de vedere tehnic chair de luna aceasta sau eventual din ianuarie, potrivit informațiilor Profit.ro.
07:30
Avertisment - Costul datoriei publice din România e nesustenabil. Trecerea la surplus bugetar primar, singura cale de a ieși din spirală. Girul Comisiei Europene pentru măsurile de ajustare bugetară este esențial # Profit.ro
România are nevoie să treacă pe surplus bugetar primar (fără a lua în calcul cheltuielile cu dobânzile) pentru a stabiliza situația bugetară, avertizează analiștii grupului finanicar austriac Erste, care deține pe piața locală BCR. Potrivit acestora, costul datoriei statului este nesustenabil, în contextul în care rata dobânzii nominale este peste creșterea nominală a economiei.
Acum 12 ore
07:20
Telekom Romania ieftinește traficul de date în roaming de la 1 ianuarie 2026. Noutăți și pe relația Republica Moldova și Ucraina # Profit.ro
Telekom România a decis ca, de la 1 ianuarie, tariful reglementat pentru traficul de date în roaming în statele din grupa 0 (Spațiul Economic European) să scadă de la 1,57 euro/GB la 1,33 euro/GB, conform mesajului văzut de Profit.ro.
