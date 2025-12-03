Oraşul San Francisco dă în judecată producătorii de alimente ultraprocesate, inclusiv Kraft Heinz, Coca-Cola, Nestlé, Kellogg şi Mondelez. „Aceste companii au creat o criză de sănătate publică prin ingineria şi marketingul alimentelor ultraprocesate”

00:45

Predarea afacerii către urmaşi este cel mai dificil test pentru prima generaţie de antreprenori din România, cei cu care a început practic povestea de capitalism locală. „Cerno­ziomul de cadavre este uriaş“, spune Mihai Stănescu, mana­ging partner, RoCoach, într-un nou episod al CEC Bank pentru afaceri româneşti, făcând referire la multiplele afa­ceri locale care au cedat odată cu ieşirea din peisaj a fonda­torilor lor. Ce garantează succesul tranziţiei? Expe­rienţa de a creşte pe lângă firmă, o construcţie de tip schelă care să valideze luarea deciziilor, dar şi fricţiunile dintre generaţii pot duce un business, cu suc­ces, de la fondatorii săi la o nouă generaţie.