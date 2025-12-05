BREAKING. Netflix cucereşte şi Hollywood-ul: După 3 decenii în care a depins de filmele Hollywood-ului, acum Netflix a ajuns să cumpere direct celebrele studiouri Warner Bros şi canalele HBO pentru 83 de miliarde de dolari
Ziarul Financiar, 5 decembrie 2025 15:00
BREAKING. Netflix cucereşte şi Hollywood-ul: După 3 decenii în care a depins de filmele Hollywood-ului, acum Netflix a ajuns să cumpere direct celebrele studiouri Warner Bros şi canalele HBO pentru 83 de miliarde de dolari
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 5 minute
15:15
Statul vrea să cumpere cu totul Aeroporturi Bucureşti. Ciprian Şerban, Ministrul Transporturilor: Decizia de achiziţiona acţiunile Fondului Proprietatea la Aeroporturi este una strategică, având în vedere importanţa companiei în arhitectura de transport a statului român. Tranzacţia, finanţată din surse proprii ale CNAB # Ziarul Financiar
Acum 30 minute
15:00
Acum o oră
14:30
Acum 2 ore
14:15
14:15
14:15
14:00
Ministrul Transporturilor Ciprian Şerban: Decizia de achiziţiona acţiunile Fondului Proprietatea la Aeroporturi este una strategică, având în vedere importanţa CNAB în arhitectura de transport a statului român. Compania are o strategie de investiţii în următorii ani. Achiziţia, parte a strategiei # Ziarul Financiar
13:45
13:30
13:30
Acum 4 ore
13:00
12:45
ZF Live. Jerome France, fondator şi CEO al EMI Group, un business care se îndreaptă spre 80 mil. euro: România nu este ţara cu cel mai mic cost, este ţara cu cel mai bun cost # Ziarul Financiar
Percepută mult timp drept o zonă de producţie low-cost, România a devenit astăzi o platformă industrială solidă şi competitivă, capabilă să susţină companii care îşi extind operaţiunile în pieţele din Vest, susţine francezul Jerome France, fondatorul EMI Group, care a construit timp de două decenii un business industrial pornit în Bucureşti şi ajuns astăzi în Belgia şi Olanda.
12:45
12:15
Iulian Anghel, ZF: Obligativitatea reducerii deficitului bugetar ridică două întrebări esenţiale: de unde mai reduci cheltuielile şi cum stimulezi veniturile la o creştere economică de sub 1% # Ziarul Financiar
O reducere a deficitului fiscal se poate petrece pe două căi: fie tai cheltuielile, fie majorezi veniturile. Cheltuielile sunt greu de tăiat, majoritatea, sunt rigide. Din salarii nu poţi tăia – ai făcut-o în criza din 2009 şi nu a ieşit bine. Poţi tăia de la bunuri şi servicii, dar nu pe cât crezi, pentru că o bună parte a cheltuielilor cu bunurile şi serviciile înseamnă achiziţii pentru spitale.
12:15
12:00
11:45
11:30
11:30
Acum 6 ore
11:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti. Corneliu Bodea, CEO, Adrem: Rămâne o provocare cum vom reuşi să folosim proiectele de energie pe care le construim acum şi care sunt peste capacitatea noastră de a consuma. Nu avem poveşti pentru a atrage investiţiile # Ziarul Financiar
Înrăutăţirea condiţiilor economice şi competiţia globală creează un mediu dificil pentru România pentru atragerea investiţiilor, iar acest lucru riscă să devină o problemă pentru sectorul energetic, aflat în plină euforie investiţională în zona de producţie, dar fără nicio strategie privind creşterea consumului.
11:00
ZF Live. Ionuţ Negoiţă, HILS Development: Revenim în nord cu un proiect de 2.700 de apartamente, deşi e o piaţă mai grea decât cea din estul Bucureştiului. Acolo clientul vrea mai mult, concurenţa e mai mare şi birocraţia mai lentă # Ziarul Financiar
HILS Development, unul dintre cei mai mari dezvoltatori rezidenţiali din Bucureşti, lansează un proiect de 2.700 de apartamente în nordul Capitalei, într-o zonă pe care fondatorul companiei, Ionuţ Negoiţă, o descrie ca fiind „o piaţă mai grea decât estul Bucureştiului“. Antreprenorul spune că diferenţele dintre nord şi est ţin de aşteptările clienţilor, de concurenţă şi de complexitatea ridicată a dezvoltărilor, dar şi de durata obţinerii documentaţiilor urbanistice.
11:00
11:00
11:00
10:15
Planurile grupului farmaceutic Dona pentru 2026: Continuăm creşterea reţelei de farmacii şi expansiunea în distribuţia de produse veterinare # Ziarul Financiar
Grupul Dona, controlat de medicul Eugen Banciu, unul dintre cele mai mari businessuri antreprenoriale româneşti din piaţa farma locală, are în plan consolidarea diviziilor de farmacii şi distribuţie de medicamente în 2026, în contextul în care se aşteaptă ca economia României să crească sub potenţial şi consumul să se reducă. În ciuda acestor incertitudini, reprezentanţii companiei spun că analizează în continuare oportunităţi de investiţii.
10:15
10:15
Laura Gavrilaş, dietetician şi preşedinte al Asociaţiei Dieteticienilor din România: În rândul tinerilor din generaţia Z somnul, alimentaţia echilibrată şi managementul stresului trebuie privite împreună dacă ne dorim o generaţie sănătoasă, rezistentă şi pregătită pentru provocările cotidiene # Ziarul Financiar
09:45
Acum 8 ore
09:15
Bursă. Acţiunile TTS stagnează în pofida revenirii pe profit în trimestrul al treilea după trei trimestre consecutive pe minus # Ziarul Financiar
Acţiunile Transport Trade Services (TTS) au stagnat în primele trei şedinţe de tranzacţionare după anunţarea rezultatelor pe trimestrul al treilea, investitorii adoptând o atitudine prudentă în pofida revenirii companiei pe profit. Acestea se tranzacţionează la 5,52 lei, ceea ce evaluează compania la 995 milioane de lei. De la începutul anului 2025, acţiunile TTS au urcat cu aproximativ 15%.
09:15
08:30
Business şi marketing în fotbal. Andrei Nicolescu, preşedintele clubului Dinamo: Un buget anual de 20 de milioane de euro poate duce Dinamo în grupele Champions League # Ziarul Financiar
Dinamo ar putea să aibă o prezenţă în cupele europene dacă clubul ajunge la un buget anual de 20 de milioane de euro, a spus Andrei Nicolescu, preşedintele formaţiei din Ştefan cel Mare.
08:15
Start-up pitch. Marian Oprea, CEO şi cofondator, Thia.work, o platformă care transformă birourile goale în spaţii de coworking automatizate: Căutăm o finanţare de 2 mil. euro. „Vrem să ajungem la 150 de spaţii integrate în 18 luni“ # Ziarul Financiar
Thia.work, un start-up local care dezvoltă o platformă de automatizare pentru spaţiile de coworking, caută o finanţare de 2 milioane de euro pentru a lansa comercial soluţia care promite să ajute proprietarii de clădiri să monetizeze spaţiile rămase neînchiriate în urma schimbărilor aduse de munca hibridă.
08:15
Acum 12 ore
07:15
Bursă. Campanie ZF. Cum îmi aleg fondul mutual. Dan Dascăl, BT Asset Management: La 20 de ani, poţi să alegi un fond de investiţii mai dinamic, cu expunere pe acţiuni. Poţi să începi o investiţie cu 200 lei # Ziarul Financiar
Ai aflat despre fondurile mutuale şi vrei să începi să investeşti pentru ca mai apoi, peste ani, să te bucuri de banii strânşi, însă te descurajează faptul că veniturile tale, la 20 de ani, nu sunt foarte mari şi te întrebi ce fond ar fi potrivit pentru tine? Atunci, eşti în locul potrivit. Iată ce trebuie să ştii şi către ce tip de fonduri de investiţii ai putea să te îndrepţi.
06:30
Obligativitatea reducerii deficitului bugetar ridică două întrebări esenţiale: de unde mai reduci cheltuielile şi cum stimulezi veniturile la o creştere economică de sub 1% # Ziarul Financiar
O reducere a deficitului fiscal se poate petrece pe două căi: fie tai cheltuielile, fie majorezi veniturile. Cheltuielile sunt greu de tăiat, majoritatea sunt rigide. Din salarii nu poţi tăia – ai făcut-o în criza din 2009 şi nu a ieşit bine.
06:30
Listarea Hidroelectrica a fost considerată un moment epocal pentru businessul românesc însă ce folos aduce modului în care sunt gestionate barajele, „diamantele hidro“ ale României? Cum am ajuns să nu fim în stare nici să ştim să curăţăm ce au construit inginerii acum 50-60 de ani? # Ziarul Financiar
Toate datele arată că securitatea hidrologică a României este ameninţată de incompetenţa celor care conduc astăzi una dintre cele mai importante sectoare, barajele şi alimentarea cu apă a populaţiei şi întreprinderilor.
02:30
Supliment ZF MBA Insider. Financial Times. Topul celor mai bune programe de MBA în 2025 Wharton şi Columbia, liderii globali ai programelor MBA în 2025. Europa domină restul clasamentului # Ziarul Financiar
Două şcoli americane de afaceri - Wharton şi Columbia - ocupă primele două poziţii în clasamentul Financial Times Global MBA 2025, în timp ce cinci dintre următoarele şase instituţii de top sunt din Europa.
02:30
Supliment ZF MBA Insider. Ce cer companiile de la un MBA: rezultate măsurabile şi lideri care livrează impact imediat. Accentul pică pe modele financiare aplicate, utilizarea AI în procesele de business şi lideri pregătiţi pentru transformare şi reorganizare # Ziarul Financiar
În 2025, programele de MBA nu mai pot rămâne în zona teoretică sau abstractă. Companiile cer tot mai direct rezultate clare, aplicate şi măsurabile, iar şcolile de business răspund prin adaptarea curriculei la un mediu economic în care eficienţa, transformarea digitală şi integrarea AI au devenit criterii de supravieţuire.
02:30
Business şi marketing în fotbal. Andrei Nicolescu, preşedintele clubului Dinamo: Un buget anual de 20 de milioane de euro poate duce Dinamo în grupele Champions League. Dacă noi toţi o să conştientizăm că fotbalul reprezintă mai mult decât un simplu sport, în societate, atunci o să devină şi un business # Ziarul Financiar
Dinamo ar putea să aibă o prezenţă în cupele europene dacă clubul ajunge la un buget anual de 20 de milioane de euro, a spus Andrei Nicolescu, preşedintele formaţiei din Ştefan cel Mare.
02:30
10 antreprenori locali se mobilizează pentru a investi în producţia de alimente în condiţiile în care capitalul străin nu pune bani în acest sector # Ziarul Financiar
Zece antreprenori şi executivi de top din HoReCa şi industria alimentară se mobilizează pentru a investi în producţia de alimente în condiţiile în care capitalul străin nu pune bani în acest sector.
Acum 24 ore
02:15
Supliment ZF MBA Insider. Ce rămâne după un MBA: gândire strategică, încredere în capacitatea de a lua decizii de business bune şi o reţea care deschide uşi # Ziarul Financiar
De la claritatea strategică necesară gestionării unor P&L-uri de milioane de euro la tranziţii către roluri globale, schimbări de industrie, evoluţii personale sau lansări de businessuri, impactul unui program de MBA este astăzi mult mai mult decât o diplomă bifată într-un CV.
02:15
ZF Private Health. Grupul turcesc Memorial a investit peste 20 mil. euro în România, în piaţa serviciilor medicale. „Este prima infrastructură medicală pe care grupul a construit-o în afara Turciei“. În toamna lui 2025, operatorul privat din Turcia a deschis o clinică proprie tot în nordul Capitalei, o investiţie de 3 mil. euro # Ziarul Financiar
Grupul Memorial din Turcia continuă dezvoltarea în piaţa locală de servicii medicale private, după ce în ultimii trei ani a cumulat 20 mil. euro investiţii în infrastructură medicală, fie prin achiziţii, fie prin deschideri greenfield. Peste 40.000 de pacienţi ajung an de an în ambulatoriul Memorial din Bucureşti, iar echipa a ajuns la 200 de medici. Ce urmează?
01:30
Supliment ZF MBA Insider. O piaţă de programe MBA în transformare: un an de extindere internaţională, cohorte mature şi peste 7.000 de absolvenţi # Ziarul Financiar
În ultimii ani, schimbarea a fost cuvântul de ordine în toate economiile din lume, iar educaţia executivă nu face excepţie. În 2025, numărul executivilor care şi-au trecut în portofoliu un MBA sau EMBA a crescut cu încă 200 de persoane, iar totalul absolvenţilor şcolilor din clasament depăşeşte 7.000. România are astăzi o piaţă matură, cu programe lansate în urmă cu peste trei decenii, dar şi cu formate noi, cu componente aplicate pe industrii.
01:30
Supliment ZF MBA Insider. MBA-ul în 2025: flexibilitate, AI, comunităţi puternice şi programe cu relevanţă imediată. Cum se transformă educaţia pentru executivi în România # Ziarul Financiar
Piaţa de MBA şi EMBA trece printr-o schimbare accelerată, în linie cu transformările din economie, leadership şi tehnologie. În 2025, executivii nu mai caută doar un program academic, ci o platformă de navigare prin incertitudine, un instrument de decizie şi un spaţiu de conectare cu alţi lideri.
01:30
În 2025, piaţa programelor MBA şi EMBA a intrat într-o nouă etapă: una în care diploma nu mai este suficientă, iar companiile cer rezultate tangibile, lideri care livrează impact imediat şi competenţe care pot fi aplicate în organizaţie chiar din ziua următoare cursului.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dividendele Petrom au impulsionat bursa. Urmează acelaşi efect şi la Banca Transilvania? Răspunde Marcel Murgoci, Estinvest # Ziarul Financiar
Dividendele de 1,2 miliarde de lei distribuite pe 3 decembrie de OMV Petrom (SNP) au impulsionat vizibil bursa de la Bucureşti întrucât în ziua plăţii acţiunile companiei au urcat cu 2%, indicele BET a avansat cu 1,2%, iar suflul pozitiv s-a transmis şi către Romgaz, care a crescut cu aproape 3%.
00:15
Cât câştigă influencerii din România? ZF Live. Diana Coman, Profa de Social Media: Un influencer cu peste 500.000 de urmăritori, care e şi ambasador de brand, poate câştiga până la un milion de euro dintr-o campanie pe un an, iar influencerii cu comunităţi mai mici, între 10.000 şi 30.000 de urmăritori, pot ajunge la 10.000-15.000 de euro pe lună # Ziarul Financiar
Industria influencerilor din România a devenit în ultimii ani una dintre cele mai dinamice pieţe din zona de media şi marketing, iar asta o poate confirma chiar „salariul“ unui influencer.
00:15
ZF Live. Jerome France, fondator şi CEO al EMI Group: România nu este ţara cu cel mai mic cost, este ţara cu cel mai bun cost # Ziarul Financiar
Percepută mult timp drept o zonă de producţie low-cost, România a devenit astăzi o platformă industrială solidă şi competitivă, capabilă să susţină companii care îşi extind operaţiunile în pieţele din Vest, susţine francezul Jerome France, fondatorul EMI Group, care a construit timp de două decenii un business industrial pornit în Bucureşti şi ajuns astăzi în Belgia şi Olanda.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.