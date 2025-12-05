Lidera Renew Europe: Strategia de securitate americană, un document "inacceptabil și periculos"
Euractiv.ro, 5 decembrie 2025 18:50
Documentul Casei Albe care definește noua strategie de securitate a Statelor Unite este 'inacceptabil și periculos', a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, președinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 30 minute
18:50
Lidera Renew Europe: Strategia de securitate americană, un document "inacceptabil și periculos" # Euractiv.ro
Documentul Casei Albe care definește noua strategie de securitate a Statelor Unite este 'inacceptabil și periculos', a apreciat vineri eurodeputata franceză Valérie Hayer, președinta grupului centrist Renew Europe din Parlamentul European.
Acum 2 ore
18:10
18:00
Cătălina Violeta Ionescu, primar al comunei Olteni din județul Teleorman este cercetată sub control judiciar de procurorii DNA sub acuzația de abuz în serviciu. În casa primarului, la percheziții, procurorii au descoperit 250.000 de euro.
Acum 4 ore
16:00
Comisia Europeană sancționează platforma X cu o amendă în valoare de 120 milioane euro pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).
Acum 6 ore
13:20
Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități a transformat municipiul Cluj-Napoca într-o scenă a curajului, la o primă ediție a „Galei Supereroilor”, organizată de Asociația Caiac SMile.
13:20
Mureșan: Solicităm deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova pe capitole până la finalul anului # Euractiv.ro
"Luna aceasta, Consiliul Uniunii Europene trebuie să facă acest pas. Nu mai există niciun motiv tehnic să amânăm deschiderea negocierilor pe clustere", a declarat eurodeputatul Siegfried Mureșan la Chișinău.
Acum 8 ore
12:50
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis vineri, începând cu ora 12:00, că vor contesta la CCR legea adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament și care vizează pensionarea magistraților.
12:30
Moțiunea de cenzură "România nu este de vânzare - fără progresiști la guvernare", prin care se cere demisia 'Guvernului progresist' condus de Ilie Bolojan, a fost depusă, vineri, la Parlament, informează Agerpres.
11:20
Cum a scăpat de sechestru pe avere primarul din Otopeni, după ce a fost „judecat” trei ani # Euractiv.ro
Tribunalul București a ridicat sechestru pe averea și pe veniturile primarului din Otopeni după ce, 3 ani, în procedură de Cameră preliminară, judecătorul nu a verificat măsurile asiguratorii, deși este obligat de lege să o facă anual.
Acum 12 ore
09:40
Drone neidentificate s-au apropiat de aeronava lui Zelenski în timp ce se îndrepta către Dublin # Euractiv.ro
O navă a marinei irlandeze a observat până la cinci drone care operau în apropierea traiectoriei de zbor a avionului cu care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit, luni, într-o vizită de stat în Irlanda, relatează Reuters.
09:40
Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție decid vineri, începând cu ora 12:00, dacă vor contesta la CCR legea adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii în Parlament și care vizează pensionarea magistraților.
07:50
Comisia Europeană a prezentat joi o strategie în domeniul drogurilor și un plan de acțiune împotriva traficului de droguri. Scopul este de a oferi un răspuns cuprinzător la provocările legate de traficul și consumul de droguri.
07:50
Pământuri rare: Bruxelles-ul lansează un arsenal pentru a-și reduce dependența de China # Euractiv.ro
Comisia a dezvăluit miercuri un plan de asigurare a aprovizionărilor critice prin achiziții grupate, stocuri strategice și un centru de achiziții inspirat de Japonia, scrie „Le Point” (Franța), sub semnătura lui Emmanuel Berretta.
07:40
Miniștrii de externe ai Bulgariei, României și Turciei – Gheorg Gheorghiev, Oana Țoiu și Hakan Fidan – au organizat o reuniune trilaterală dedicată securității în regiunea Mării Negre și sprijinului pentru Ucraina, notează „Actualno” (Bulgaria).
07:20
Germania activează pentru prima dată racheta Arrow 3, care poate opri rachetele balistice rusești # Euractiv.ro
Forțele Aeriene Germane au activat miercuri sistemul de apărare aeriană Arrow 3, achiziționat de la Israel, ca parte a investițiilor germane sporite în apărarea aeriană și ca răspuns la invazia Rusiei în Ucraina, scrie „La Razon” (Spania).
07:10
La aproape un deceniu de la referendumul privind Brexit-ul, economia britanică continuă să se abată de la traiectoria sa de dinainte de 2016, marcând o eroziune lentă, dar constantă, a investițiilor, a productivității și a poziției sale globale.
07:10
O anchetă internă conchide că secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a pus în pericol operațiunile militare folosind semnalul Signal pentru a discuta despre atacuri în Yemen, scrie „L'Express” (Franța).
07:00
În cursul vizitei pe care președintele Franței, Emmanuel Macron, a efectuat-o în China, liderul acestei țări, Xi Jinping, a spus că țara sa va avea un rol constructiv în privința încetării luptelor, scrie „The NewYork Times” (SUA).
06:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că este încrezător că aliații Ucrainei vor fi alocat 5 miliarde de dolari până la sfârșitul anului pentru achiziționarea de arme fabricate în SUA, notează „Euronews” (Italia).
06:30
Un cerc vicios: Europa se resemnează să lase viitorul Ucrainei și al său în mâinile lui Trump # Euractiv.ro
Statele Unite demonstrează că sunt nerăbdătoare ca războiul să se încheie, dar nu au niciun interes ca acordul să fie benefic pentru Europa. Conflictul trebuie să se încheie acum, scrie „20 Minutos” (Spania), analizând consecințele acestei situații.
06:20
Pacea în Ucraina este dificilă, dar posibilă – este prima concluzie a întâlnirii de la Moscova în care Vladimir Putin a discutat cu trimișii lui Donald Trump. Pe de altă parte, aflăm că propunerile SUA cuprind elemente inacceptabile pentru Rusia.
Ieri
18:00
Marea Britanie și Norvegia formează o alianță navală pentru a "vâna" submarine rusești # Euractiv.ro
Regatul Unit și Norvegia au semnat un pact de apărare care le va permite să opereze o flotă comună pentru a vâna submarine rusești în Atlanticul de Nord.
13:40
Magistrați amenințați cu moartea s-au plâns Parchetului general, care a deschis dosare # Euractiv.ro
Parchetul general anunță că joi, procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă ÎCCJ a dispus efectuarea urmăririi penale față de trei suspecți, persoane fizice fără calitate specială.
11:00
Ministra afacerilor externe, Oana Țoiu, participă participă la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care are loc la Viena, în perioada 4-5 decembrie 2025.
09:30
În timp ce anunță capturarea Pokrovskului, Putin își acordă zece ani pentru a-i transforma pe ucrainenii din Donbas în „adevărați ruși”. Termenul apare în noua „Strategie Politică Națională de Stat”, scrie „Avvenire” (Italia).
09:00
Peste jumătate din ucraineni ar ieși în stradă în cazul unor cedări inacceptabile către Rusia # Euractiv.ro
51,4% din ucraineni sunt pregătiți să protesteze public dacă Ucraina va accepta la negocierile de pace compromisuri inacceptabile, arată un sondaj Info Sapiens, realizat la comanda Centrului „Noua Europă” și citat de „Evropeiska Pravda” (Ucraina).
08:30
Ucraina respinge informațiile Bild privind „capturarea completă” a orașului estic Pokrovsk # Euractiv.ro
Purtătorul de cuvânt al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, maiorul Andri Kovaliov, a declarat că Forțele de Apărare ucrainene continuă operațiunea defensivă în Pokrovsk, regiunea Donețk, potrivit agenției de presă RBC (Ucraina).
08:20
„Avem impresia" că nu am fost înțeleși, a declarat ministrul de externe, Maxim Prévot, la sosirea sa la sediul NATO miercuri, referindu-se la planul Comisiei Europene de a mobiliza active rusești înghețate în UE pentru a sprijini Ucraina.
08:00
„O discuție foarte utilă”: cu ce au plecat de la Moscova Witkoff și Kushner. O perspectivă rusească # Euractiv.ro
Vladimir Putin s-a întâlnit pe 2 decembrie la Kremlin cu trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și cu investitorul american Jared Kushner. Temele de discuție au fost variantele de soluționare pașnică în Ucraina și cooperarea economică.
07:50
Posibilitatea ca Rusia să poată lansa un atac împotriva unei țări membre NATO până la sfârșitul deceniului a devenit noul punct de referință în analizele de securitate europene, indică „Euronews” (Italia).
07:10
NATO așteaptă să vadă ce se întâmplă. Acesta este rezumatul rapid. Iar secretarul general Rutte a adoptat această poziție prudentă, relatează „20 Minutos” (Spania) avalanșa de declarații și amenințări care au urmat eșecului discuțiilor de la Moscova.
07:00
Putin îi transmite lui Trump un ultimatum geopolitic: să aleagă între Rusia și Europa, scrie „Corriere della Sera” (Italia) sub semnătura lui Marco Imarisio, care observă că mesajul Kremlinului precedă summitul cu emisarii Casei Albe.
06:50
Dacă Europa vrea să înceapă un război, Rusia este „pregătită acum”, a declarat marți președintele rus Vladimir Putin, vorbind la un forum de investiții de la Moscova, notează „Euronews” (Italia).
06:40
Nou atac asupra conductei „Drujba”, folosită pentru livrările de petrol către Ungaria și Slovacia # Euractiv.ro
O explozie a vizat din nou conducta rusească de petrol „Drujba”, pe secțiunea Taganrog-Lipețk, în apropiere de Kazinskie Vîselki, potrivit surselor Agenției de presă RBC (Ucraina).
06:30
Parlamentul European și Consiliul au convenit să interzică gazul rusesc până la sfârșitul anului 2027. Ungaria și Slovacia au primit prelungiri pentru gazoductele lor, scrie „Le Point” (Franța) într-un articol semnat de Emmanuel Berretta.
06:20
Fosta șefă a politicii externe a UE, Federica Mogherini, acuzată de fraudă cu fonduri europene # Euractiv.ro
Presupusa fraudă ar face parte dintr-un program de formare de nouă luni pentru tinerii diplomați din statele Uniunii Europene, notează „Cadena SER” (Spania).
3 decembrie 2025
20:10
Oana Țoiu: România este un furnizor esențial de apărare și descurajare pe Flancul estic # Euractiv.ro
Reprezentanții României, Turciei și Bulgariei au discutat miercuri la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de Externe din NATO, despre securitatea la Marea Neagră.
19:20
Secretarul general al NATO Mark Rutte a calificat acțiunile Rusiei de încălcare a spațiului aerian al Aliaților și partenerilor Alianței drept "nesăbuite și inacceptabile".
Mai mult de 2 zile în urmă
19:00
Candidata „anti-sistem” susținută de AUR a fost parteneră de afaceri și deținea în 2019 cinci terenuri în coproprietate cu un afacerist conectat la rețeaua de generali MAI a anilor 2000.
18:00
"Formatul 5+2 nu mai este valabil”: Guvernul elaborează o strategie pentru reintegrarea R. Moldova # Euractiv.ro
Guvernul de la Chișinău elaborează în prezent o strategie de reintegrare a R. Moldova, întrucât formatul de dialog "5+2" nu mai este valabil, a anunțat vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, după ședința Guvernului de miercuri.
17:20
Beijingul vizează în mod direct UE - după cum a declarat recent comisarul Séjourné - astfel că Executivul european propune o modificare a doctrinei economice europene.
16:20
Nicușor Dan: Avem toate scenariile la zi, coordonate cu NATO, în cazul unei invazii ruse # Euractiv.ro
România are scenarii aprobate în CSAT pentru un eventual atac al rușilor, iar aceste scenarii sunt coordonate cu NATO, spune președintele Nicușor Dan.
15:50
Ceremonia de semnare a contractului interguvernamental de achiziție a corvetei ușoare din clasa HISAR de la Guvernul Republicii Turcia s-a desfășurat miercuri, la sediul Ministerului Apărării Naționale.
15:10
Întâlnire Putin-Witkoff: Nu s-a ajuns la "niciun compromis" privind teritoriile ocupate din Ucraina # Euractiv.ro
Nu s-a ajuns la niciun "compromis" în problema spinoasă a teritoriilor ocupate de Rusia în Ucraina după o întâlnire la Moscova între președintele rus Vladimir Putin și emisarul american Steve Witkoff.
14:00
Oana Țoiu: România este un furnizor esențial de apărare și descurajare pe Flancul estic # Euractiv.ro
Reprezentanții României, Turciei și Bulgariei discută miercuri la Bruxelles, în marja reuniunii miniștrilor de Externe din NATO, despre securitatea la Marea Neagră.
12:40
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut miercuri cuvinte de laudă la adresa lui Ciprian Ciucu, cel care este candidatul PNL la Primăria Capitalei.
10:50
Alegeri în București. Remus Ștefureac: „În loc să scadă, numărul nehotărâților crește” # Euractiv.ro
Numărul bucureștenilor nehotărâți în privința votului pentru Primăria Capitalei a urcat brusc la aproape 18%, semnalând fie o cursă extrem de imprevizibilă, fie o tendință a unor alegători de a evita asumarea neparticipării.
10:30
Vladimir Putin a folosit un amestec de farmec, tergiversări calculate și amenințări directe pentru a le arăta trimișilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner poziția exactă a Rusiei în ceea ce privește pacea cu Ucraina, scrie „Politico” (Belgia).
09:00
„Enigma” succesului Beijingului explicat de o economistă chineză care a predat la Harvard # Euractiv.ro
Fie că îi este sau nu meritul lui Donald Trump, China face prozelitism în întreaga lume. Admiratorii săi sunt în creștere, chiar și în Statele Unite, constată „Corriere della Sera” (Italia) care aduce în discuție cauzele succesului economic chinez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.