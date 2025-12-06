Biserica „Sf. Nicolae – Vlădica” din București și-a serbat hramul (2025)

13:50

„Să avem nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care ne dă putere să rămânem pe Cruce, și să avem mângâierea că această jertfă ne transformă, după cuvântul Sf. Ioan Gură de Aur, în făclii ce luminează fața întregului pământ și ziduri de apărare pentru orașe – rugători și mijlocitori smeriți pentru lumea întreagă”, a spus Arhim.…