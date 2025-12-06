Sf. Nicolae ne-a lăsat moștenire porunca iubirii: PS Timotei Prahoveanul la hramul Bisericii Sf. Gheorghe-Nou

16:40

Regele Mihai a fost pomenit joi la Mănăstirea Antim din Capitală, la 8 ani de la trecerea în veșnicie. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat că Majestatea Sa a fost un mărturisitor al credinței Ortodoxe. „Este o zi semnificativă, în care ne aducem aminte de multa demnitate, de profunda credință pe care a mărturisit-o în…