Sf. Nicolae ne-a lăsat moștenire porunca iubirii: PS Timotei Prahoveanul la hramul Bisericii Sf. Gheorghe-Nou
Basilica.ro, 6 decembrie 2025 18:00
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a menționat sâmbătă, la hramul Bisericii „Sf. Gheorghe” – Nou din Capitală, „cea mai înaltă virtute din toate recomandate de Mântuitorul, și anume porunca iubirii: Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste între voi”. „Sfântul Ierarh Nicolae a ilustrat această…
Acum 30 minute
18:00
Acum 2 ore
16:40
Grupul psaltic Tronos va susține miercuri, 10 decembrie, primul concert de colinde organizat la Mănăstirea Cernica, sub conducerea părintelui arhidiacon Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale. Evenimentul se va desfășura, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în biserica din Ostrovul Cernicăi, care îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Nicolae. Sărbătoarea Sfântului Nicolae marchează, în tradiția…
16:20
PS Veniamin: Sf. Nicolae a înțeles că iubirea față de Dumnezeu se manifestă în relația cu semenii # Basilica.ro
Sfântul Nicolae „a înțeles că iubirea față de Dumnezeu se poate manifesta sau reflecta în relația pe care o ai cu semenii tăi”, a spus Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, sâmbătă, la hramul istoric al Bisericii „Sf. Nicolae” – Vlădica, situată în spatele Dealului Patriarhiei. Părintele Episcop Veniamin a subliniat că în viața…
16:20
Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a slujit sâmbătă la Biserica „Sf. Nicolae – Vlădica” , cu ocazia hramului. După Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa a sfințit cele trei noi clopote ale lăcașului de cult. Vezi albumul foto integral pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Acum 4 ore
15:00
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, își cinstește sâmbătă ocrotitorul, pe Sf. Ier. Teofil al Antiohiei. Preasfinția Sa s-a născut la Hunedoara, în 16 ianuarie 1979, fiind primul din cei 6 copii ai familiei. A studiat la nivel de Licență și Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a…
14:30
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, își cinstește sâmbătă ocrotitorul, pe Sf. Ier. Nicolae. Părintele Mitropolit Nicolae s-a născut în 15 aprilie 1967 la Constanța. A studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu (1988-1992), iar între 1994 și 2001 a beneficiat de o bursă de studii la Universitatea „Marc Bloch” din Strasbourg. Din…
Acum 6 ore
13:50
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu ne dă putere să rămânem pe Cruce: Sinaxă monahală în eparhia Sucevei și Rădăuților # Basilica.ro
„Să avem nădejde în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Care ne dă putere să rămânem pe Cruce, și să avem mângâierea că această jertfă ne transformă, după cuvântul Sf. Ioan Gură de Aur, în făclii ce luminează fața întregului pământ și ziduri de apărare pentru orașe – rugători și mijlocitori smeriți pentru lumea întreagă”, a spus Arhim.…
Acum 8 ore
11:20
Sf. Sava cel Sfințit cinstit la spitalul ilfovean pe care îl ocrotește: Moaștele sale au adus mângâiere pacienților # Basilica.ro
Arhim. Ioachim Feniuc, duhovnicul Schitului „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” – Găneasa al Mănăstirii Pasărea, a oficiat vineri Sfânta Liturghie la capela Spitalului de Recuperare „Sf. Sava cel Sfințit” din Pantelimon, județul Ilfov. La slujba oficiată întru pomenirea ocrotitorului instituției medicale i-au fost alături Părintele Ciprian Florin Murgu, preotul de caritate al spitalului, și Părintele Lucian Stoica, preot de caritate…
11:00
A fost inaugurat sediul reabilitat al Arhivelor Naționale, instituție depozitară a istoriei Bisericii și națiunii române # Basilica.ro
Sediul central al Arhivelor Naționale ale României a fost binecuvântat vineri, după ce, în perioada 2018-2022, clădirea a trecut printr-un amplu proiect de consolidare, reabilitare și modernizare. Cu același prilej, la parterul clădirii a fost inaugurat și un muzeu. Slujba a fost oficiată de Părintele Dorin Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române, delegatul Preafericitului Părinte…
Acum 24 ore
00:00
†) Sf. Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni; Sf. Sfințit Mucenic Grigorie Peradze din Georgia (Dezlegare la pește) # Basilica.ro
Calendar Ortodox, 6 decembrie Sfântul Ierarh Nicolae Sfântul Nicolae s-a născut pe vremea împăraţilor Diocleţian (284-305) şi Maximian (286-305) în cetatea Patara din Asia Mică. Părinţii săi, Teofan şi Nona, au murit în timpul unei molime, pe când Sfântul era mic de ani, şi, de aceea, a fost crescut de un unchi, care purta tot…
5 decembrie 2025
21:00
Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor 2025: Cei mici au cântat colinde și au primit daruri de la Părintele Patriarh Daniel # Basilica.ro
Copiii de la parohii și școli bucureștene au cântat colinde și au susținut momente artistice cu tematică de Crăciun vineri seară, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Evenimentul, intitulat „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” și moderat de Silviu Biriș, a fost organizat de Sectorul învățământ și activități…
21:00
Galerie foto: Patriarhul României a participat la spectacolul „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor” # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a participat joi seara la spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”, care a ajuns în acest an la ediția a 15-a. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
20:00
Patriarhul Daniel: A primi un dar de la Sf. Nicolae înseamnă a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om # Basilica.ro
„A primi un dar de la Sfântul Nicolae înseamnă, în cele din urmă, a primi o mărturie a iubirii lui Dumnezeu pentru om și un îndemn de a răspunde acestei iubiri prin propria noastră dăruire”, a spus Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, vineri, la Spectacolul cultural-artistic „Sfântul Nicolae în mijlocul copiilor”. Patriarhul României…
19:30
799.389 români poartă numele Sfântului Nicolae și derivate ale acestuia, conform celor mai recente date de la Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor a Ministerului Afacerilor Interne. În total, 503.301 bărbați poartă numele Sfântului Nicolae sau derivate ale acestuia. Numărul domnilor care poartă numele de Nicola(i)e este de 297.166, al celor care poartă numele de Nicula(i)e…
19:00
Părintele Patriarh Daniel dăruiește obiecte liturgice Bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Damasc # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat recent lista de vase liturgice care vor fi dăruite de Crăciun Bisericii „Sf. Proroc Ilie” din Damasc, Siria, afectată în vara aceasta de un atentat terorist care a ucis 25 de creștini și a rănit alți 63. Biserica, situată în districtul Dweilaa din extremitatea estică a Damascului, va primi…
18:50
Ieri
17:40
De sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea…
17:00
PS Teofil Trotușanul a dus icoana cu moaște a Sf. Visarion de la Lainici la hramul Mănăstirii Berzunți # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat vineri Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii „Sfântul Sava” din Berzunți, județul Bacău. Cu acest prilej, la sfântul așezământ a fost adusă, de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, icoana cu un fragment din moaștele Sf. Visarion de la Lainici, originar de pe meleaguri…
16:00
„Anotimpul colindelor” începe la Radio Trinitas vineri, în ajun de Sfântul Nicolae, și ține până de Botezul Domnului. Grila de programe din perioada următoare include mai multe emisiuni speciale dedicate sărbătorii Crăciunului. „În perioada sărbătorilor, radioul Patriarhiei Române va avea un program special care va cuprinde transmisiuni de la Catedrala Patriarhală, concerte, programe muzicale, emisiuni…
16:00
Mitropolitul Andrei a binecuvântat paraclisul Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii # Basilica.ro
Paraclisul școlar al Colegiului Tehnic „Victor Ungureanu” din Câmpia Turzii, județul Cluj, a fost binecuvântat joi de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Mitropolitul a oficiat și slujba parastasului, împreună cu un sobor de preoți, pentru profesorii și elevii trecuți la cele veșnice. Educația spirituală și intelectuală Mitropolitul Andrei a subliniat importanța educației…
15:50
Parohia Iancu Vechi-Mătăsari din București a fost miercuri gazda celei de-a XI-a ediții a expoziției de pictură, desen și colaj „Pe urmele sfinților români”. Proiectul a marcat încheierea programului omonim prilejuit de „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea”. Evenimentul cultural-religios a reunit un număr de aproximativ 500 de elevi…
14:50
PS Samuel Bistrițeanul a slujit la biserica din Salina Dej, situată la aproximativ 100 de metri adâncime # Basilica.ro
Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului a slujit joi la biserica din Salina Dej, aflată la aproape 100 de metri adâncime, cu ocazia sărbătorii Sfintei Varvara, considerată ocrotitoarea minerilor. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a arătat că viața Sfintei Varvara ne pune înainte trei virtuți esențiale ale creștinului: curajul credinței, libertatea sufletului și…
14:30
PS Ignatie despre o formă mică de martiraj: Să dăruim din gândurile, faptele și simțirile noastre lui Hristos # Basilica.ro
„În sufletul martirului, unde a locuit dragostea lui Hristos și lumina harului Duhului Sfânt, nu a fost posibilă niciun fel de breșă. Dovadă că cei mai mulți au acceptat cu bucurie să moară, să sufere, să fie prigoniți, batjocoriți, calomniați pe nedrept pentru numele lui Hristos”, a spus joi Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor. „Să…
14:20
Profesorii de Religie din județele Mureș și Alba au participat la cursul de formare „Să descoperim Sfânta Scriptură prin joc”, o inițiativă interjudețeană menită să aducă metode moderne și interactive în predarea Bibliei. Cursul a fost susținut, în perioada 28-29 noiembrie, de prof. Adriana Argatu, de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța,…
14:10
Noua parohie ortodoxă românească din Eaubonne, localitate aflată în apropiere de Paris, va începe oficial activitatea liturgică duminică prin săvârșirea primei Sfinte Liturghii. Parohia îi invită pe credincioșii din Eaubonne și localitățile învecinate să participe la acest moment de început al noii comunități parohiale. Sfânta Liturghie va începe în jurul orei 10:00. Pentru o comunicare…
13:50
Preoții slujitori ai Parohiei Zlătari au oferit joi daruri copiilor de la Școala Gimnazială Specială „Sfântul Nicolae” din București. Clericii și credincioșii și-au arătat, pentru al nouălea an la rând, grija pentru cei peste 200 de copii cu nevoi speciale înscriși în această instituție de învățământ. „Mulţumim preoţilor şi voluntarilor de la Parohia Zlătari din…
13:40
Ce face viața umană valoroasă? Ce înseamnă, de fapt, libertatea? Cum răspundem fricii, presiunii sociale și culturii care îi vulnerabilizează pe cei mai fragili? Răspunsurile domnului David Bradshaw, profesor de Filosofie la Universiy of Kentucky, oferă perspectivă ancorată în credință, care arată sensul curajului, al responsabilității și al sacrificiului. Interviul a fost acordat pentru rubrica…
13:30
Credincioșii sunt invitați la hramul Bisericii Sf. Gheorghe-Nou din Capitală: Au fost aduse moaștele Sf. Paraschevi # Basilica.ro
Credincioșii sunt invitați să participe la hramul de iarnă al Bisericii „Sfântul Gheorghe”-Nou din Capitală. Moaștele Sfintei Mucenițe Paraschevi au ajuns pentru prima dată în parohia din București și pot cinstite până duminică, la ora 21:00. Racla a fost adusă joi din Grecia de o delegație condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolitul de Serres și…
12:30
Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi îl omagiază pe arhim. Andrei Scrima la 100 de ani de la naștere # Basilica.ro
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iaşi găzduiește, în perioada 2-31 decembrie, un eveniment dedicat aniversării a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. Manifestarea culturală este intitulată „André Scrima, pe cale”. Expoziția documentară se desfășoară în sediul central al bibliotecii ieșene. Organizatorii îi invită pe cei interesați să descopere aspecte ale operei…
12:10
Sute de clerici și credincioși au însoțit joi, pe străzile Brăilei, racla cu moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, în cadrul procesiunii „Călătorii pe cărările sfinților”. Procesiunea a pornit de la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și s-a desfășurat pe Calea Călărașilor, până la Biserica „Sfântul Nicolae”. În pelerinaj a fost purtată și o raclă cu…
11:30
Răzvan Mihai Clipici: Sfinții români aghioriți recent canonizați, repere ale spiritualității isihaste # Basilica.ro
Drd. Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a prezentat joi, la Sinaxa monahală a Arhiepiscopiei Bucureștilor, un referat despre cei patru sfințit români recent canonizați de Patriarhia Ecumenică la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. „Cei patru sfinți români aghioriți au fost mari nevoitori isihaști, care s-au dăruit…
11:30
Republica Moldova: Mitropolitul Basarabiei și Ministrul Apărării au stabilit coordonatele cooperării pentru 2026 # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei și domnul Anatolie Nosatîi, Ministrul Apărării al Republicii Moldova, s-au întâlnit miercuri la Chișinău, un de au stabilit coordonatele cooperării pentru anul 2026. Întâlnirea a avut loc în cadrul acordului de colaborare semnat între cele două instituții în anul 2023. Au fost discutate programe comune menite să întărească formarea morală și…
10:50
Vineri se împlinesc opt ani de la mutarea la cele veșnice a Regelui Mihai I. Majestatea Sa s-a mutat la Domnul la vârsta de 96 de ani. Regele Mihai I s-a născut în data de 25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost fiul Regelui Carol al II-lea și al Reginei Elisabeta. A fost botezat în…
09:40
Ziua Internațională a Voluntarilor este sărbătorită în fiecare an în data de 5 decembrie. Tema anului 2025 pune în lumină rolul esențial al fiecărui gest de solidaritate. Potrivit estimărilor ONU, aproximativ un miliard de oameni se implică anual în activități de voluntariat, dintre care 70% o fac informal, ajutând direct persoane din comunitățile lor, iar…
09:00
Încheie săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel la Sinaxa monahală: Cuvioșii recent canonizați dovedesc că isihasmul nu a dispărut niciodată din Biserică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat joi, la Palatul Patriarhiei, Sinaxa Monahală a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, prilej cu care a vorbit despre evenimentele anului 2025, declarat…
08:10
Calendar Ortodox, 5 decembrie Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit S-a născut în Capadocia, în anul 439 după Hristos, iar părinţii lui erau creştini şi se numeau Ioan şi Sofia. Încă de la vârsta de 8 ani a ales calea călugăriei şi a intrat în mănăstirea numită a lui Flavian, unde a deprins să fie răbdător…
4 decembrie 2025
20:20
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul a sfințit luni, de Ziua Națională, locul pentru viitoarea Biserică „Sf. Cuv. Teodora de la Sihla” din municipiul Bootșani. Un moment aparte al slujbei l-a constituit sfințirea troiței așezate pe terenul viitoarei biserici, ca prim semn văzut al prezenței și ocrotirii lui Dumnezeu peste această lucrare. La eveniment au participat numeroși…
20:00
Anul Cultural România-Italia 2026 a debutat oficial la Roma luni, de Ziua Națională a României, printr-un Concert de Gală susținut pe scena prestigioasă a Teatro dell’Opera di Roma. În fața celor peste 1.200 de participanți au evoluat Orchestra Operei Naționale București dirijată de maestrul Daniel Jinga, soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose și tenorul Ștefan…
19:10
Să lucrăm în mijlocul lumii ca sare și ca lumină: IPS Ioachim la hramul bisericii din Salina Târgu Ocna # Basilica.ro
Sinaxa Preoților din Protopopiatul Onești a debutat joi cu Liturghia în cinstea Sf. Mc. Varvara, oficiată, în biserica subterană din Salina Târgu Ocna, de Arhiepiscopul Ioachim al Romanului și Bacăului împreună cu Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și cu un sobor de clerici din protoierie. Cu acest prilej, de la Catedrala…
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Decembrie este luna cu cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament # Basilica.ro
În luna decembrie, calendarul ortodox cuprinde cele mai multe pomeniri ale Prorocilor și Drepților Vechiului Testament. În primele trei zile ale lunii sunt prăznuiți trei dintre prorocii mici: Naum (1 decembrie), Avacum (2 decembrie) și Sofonie (3 decembrie). În data de 9 decembrie, Biserica o cinstește pe Sfânta Prorociță Ana, mama prorocului Samuel. În a…
17:30
Mitropolitul Andrei s-a rugat împreună cu persoanele cu dizabilități beneficiare ale unei fundații a Bisericii # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului s-a rugat miercuri împreună cu beneficiarii a două centre de recuperare din Turda dedicate copiilor și adulților cu dizabilități. Evenimentul, prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, a avut loc la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Turda, unde Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat o slujbă de Te Deum. Părintele Mitropolit…
17:30
Arhiepiscopia Dunării de Jos a oferit ajutor pentru 275 de persoane din Centrul de detenție Tichilești # Basilica.ro
Arhiepiscopia Dunării de Jos a ajutat marți 250 de tineri internați și 25 de persoane private de libertate din Centrul de detenție Brăila-Tichilești cu sprijin material și duhovnicesc. Ajutorul a constat în pachete conținând alimente neperisabile, produse de igienă, articole vestimentare, precum și cărţi de rugăciune, iconiţe și cruciuliţe. Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului național…
17:20
Facultatea de Teologie din București a găzduit o conferință omagială dedicată arhimandritului Andrei Scrima # Basilica.ro
Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București a găzduit marți conferința omagială „Arhim. Andrei Scrima – mistică, erudiție, dialog”, dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea arhimandritului Andrei Scrima. În Amfiteatrul „Ioan G. Coman”, cadre universitare, cercetători, studenți și invitați au evocat personalitatea complexă a arhimandritului Andrei Scrima. De asemenea, au discutat…
17:00
Tinerii din 12 asociații din țară vor porni într-un Turneu național de colinde în perioada 4-14 decembrie pentru a vesti bucuria Nașterii Domnului. Manifestarea este intitulată „Îmbucură-te om bun”. Grupurile de colindători vor vizita 15 orașe ale României și vor aduce cu ei frumusețea și bogăția colindelor românești, se arată în comunicatul de presă al…
16:40
Regele Mihai, pomenit la Mănăstirea Antim: Credința ortodoxă a fost moștenirea cea mai prețioasă primită de la mama sa # Basilica.ro
Regele Mihai a fost pomenit joi la Mănăstirea Antim din Capitală, la 8 ani de la trecerea în veșnicie. Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a evidențiat că Majestatea Sa a fost un mărturisitor al credinței Ortodoxe. „Este o zi semnificativă, în care ne aducem aminte de multa demnitate, de profunda credință pe care a mărturisit-o în…
16:20
Patriarhul Daniel la Sinaxa monahală: Cuvioșii recent canonizați dovedesc că isihasmul nu a dispărut niciodată din Biserică # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a prezidat joi, la Palatul Patriarhiei, Sinaxa Monahală a stareților și starețelor din Arhiepiscopia Bucureștilor, prilej cu care a vorbit despre evenimentele anului 2025, declarat în Biserica Ortodoxă Română Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române și Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea. Principalele evenimente ale…
16:10
FOTO: Familia Regală a României a participat la parastasul pentru Regele Mihai și Regina Ana # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, a săvârșit slujba parastasului pentru Regele Mihai I și Regina Ana, joi, la Mănăstirea Antim, în ajunul pomenirii regelui, trecut la Domnul în anul 2017. La slujbă au luat parte Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, Alteța Sa Regală Principele Radu și Altețele Sale Regale Principesele Sofia și Maria.…
16:10
PS Timotei Prahoveanul la hramul Parohiei Boteanu-Ienii: Sf. Varvara a crescut ca un trandafir în mijlocul spinilor # Basilica.ro
Credincioșii Parohiei Boteanu-Ienii au sărbătorit miercuri hramul bisericii. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a evocat pilda Sfintei Varvara și puterea jertfei ei, afirmând că sfânta „a crescut ca un trandafir în mijlocul spinilor”. Recent, comunitatea a primit un fragment din moaștele Sfintei ocrotitoare de la Mitropolia de Veria Naoussa și Kampania…
15:10
La Palatul Patriarhiei a avut loc joi, 04 decembrie 2025, sinaxa monahală din Arhiepiscopia Bucureștilor. Consfătuirea a fost precedată de slujba de Te Deum oficiată în Catedrala Patriarhală de Părintele arhim. Nectarie Șofelea. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:20
Biserica de lemn din satul Oncești, parte a Muzeului Satului Maramureșean, a fost restaurată și repusă în circuitul turistic. Finalizarea proiectului a fost susținută de Fondul Ambasadorial de Conservare a Obiectivelor Culturale al Ambasadei SUA în România. Proiectul cultural a fost anunțat miercuri printr-un eveniment la care au participat membri ai administrației muzeului, autorități locale…
