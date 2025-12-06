Volodimir Zelenski a discutat cu emisarul Steve Witkoff și delegația ucraineană prezentă în Florida asupra punctelor-cheie privind încetarea războiului și eliminarea amenințării unei noi invazii rusești.
Biziday.ro, 6 decembrie 2025 21:20
Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o discuție, la telefon, cu emisarul american Steve Witkoff și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american, la care au participat și delegații ucraineni Rustem Umerov și Andrii Hnatov. După întâlnirea delegaților americani cu Vladimir Putin la Moscova, cei doi au purtat discuții, în ultimele zile, cu delegații ucraineni […]
• • •
Acum o oră
21:20
Acum 6 ore
17:40
Elon Musk spune că UE trebuie desființată, supărat că Comisia Europeană a amendat X/Twitter cu 120 de milioane de euro. Secretarul american de stat spune că amenda este ”un atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și a poporului american”. # Biziday.ro
Elon Musk a criticat dur UE după ce Comisia Europeană a amendat platforma sa de socializare X cu 120 de milioane de euro, pentru încălcarea regulilor de transparență. Musk a avertizat că răspunsul său va viza înalți oficiali europeni. ”UE a impus această amendă nebunească nu doar lui X, ci și mie personal, ceea ce […]
16:10
Republica Moldova a solicitat ”preventiv, pentru câteva ore” ajutor energetic din partea României, după atacurile rusești de noaptea trecută asupra sistemului energetic al Ucrainei. # Biziday.ro
”Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova, a fost deconectat un grup energeric important, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. Urmare depășirii fluxului planificat, Moldelectrica a solicitat ajutor de avarie din România, preventiv pe următoarele câteva ore. Aceasta va menține funcționarea sigură a sistemului electroenergetic și […]
Acum 8 ore
15:10
Valea Oltului (DN 7). Au fost ridicate restricțiile de circulație de pe segmentul km 200 – km 201, din afara localității Călimănești. Autoritățile au terminat lucrările de întreținere la viaductul Cârligul Mic. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic anunță că, de la ora 14, au fost ridicate restricțiile de circulație de pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, kilometrii 200 – 201, ca urmare a finalizării lucrărilor efectuate la Viaductul Cârligul Mic, în afara localității Călimănești. Acestea fuseseră introduse pe 21 noiembrie.
Acum 12 ore
13:00
Schimb de focuri la granița dintre Pakistan și Afganistan, noaptea trecută. Statele se acuză reciproc de încălcarea armistițiului încheiat în octombrie. # Biziday.ro
BBC relatează că o parte din localnicii orașului afgan Spin Boldak, aflat în apropiere de graniță, s-au evacuat, noaptea trecută, în timp ce la un spital din Kandahar, situat în vecinătate, au fost aduse trupurile a patru persoane decedate. Publicația scrie că de partea afgană s-au înregistrat și patru răniți, în timp ce în Pakistan […]
13:00
Africa de Sud. Atac armat lângă Pretoria, în nord. Trei bărbați au deschis focul într-un hostel și au împușcat 25 de persoane. 11 dintre ele și-au pierdut viața. Poliția îi caută pe suspecți. # Biziday.ro
Purtătoarea de cuvânt a poliției a declarat că 25 de persoane au fost împușcate, că printre cele rănite sunt o fată de 16 ani și un băiat de 12, iar printre cele decedate se numără un copil de trei ani. A adăugat că sunt căutați trei suspecți, iar motivația atacului nu este cunoscută. Poliția sud-africană […]
12:10
Cod Galben de vânt în nouă județe din sud-estul țării și în București, până diseară la ora 20. Pe alocuri, vântul va bate cu viteze de până la 65 de kilometri pe oră. # Biziday.ro
Județele vizate sunt Constanța, Tulcea, Brăila, Ialomița, Călărași, Buzău, Ilfov, Giurgiu și Teleorman, dar și municipiul București. Avertizarea este valabilă până diseară la ora 20. ”Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h”, transmite ANM.
09:20
Război în Ucraina. Rușii au lansat un atac la scară largă cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, noaptea trecută. Cel puțin trei persoane au fost rănită în regiunea Kiev. # Biziday.ro
Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că rușii au lansat o serie de rachete, precum și zeci de drone, către orașe de la periferia capitalei Ucrainei. Alertele de raid aerian au fost activate în întreaga țară în timpul atacurilor, în timp ce avioane rusești MiG-34K, capabile să lanseze rachete Kinzhal, au survolat teritoriul ucrainean. Ultimele […]
09:00
Tenis. Sorana Cîrstea a anunțat că se va retrage din competiție la finalul anului viitor. În vârstă de 35 de ani, Cîrstea a câștigat 3 titluri WTA în carieră. # Biziday.ro
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a anunțat că se va retrage din activitate la finalul anului competițional 2026. Cîrstea are în palmares trei titluri WTA la simplu, iar cel mai bun loc ocupat a fost 21, în anul 2013. ”Iubesc tenisul… Iubesc disciplina, rutina, munca grea. Competiția și adrenalina îmi alimentează sufletul. […]
Acum 24 ore
08:30
Ucraina. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică spune că structura care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl nu mai poate bloca radiațiile și are nevoie de reparații majore, după ce a fost lovită de o dronă la începutul anului. # Biziday.ro
Structura în formă de arc de deasupra reactorului nuclear de la Cernobîl, din Ucraina, lovită de o dronă în februarie, nu mai poate îndeplini funcția principală de a bloca radiațiile, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat că o echipă de inspecție ”a confirmat că [structura […]
5 decembrie 2025
22:20
Iran. Capitala Teheran este aproape de epuizarea rezervelor de apă. Din cauza uneia dintre cele mai secetoase perioade din ultimele decenii și a gestionării defectuoase a resurselor, rezervele de apă au ajuns la 8%. # Biziday.ro
Rezervoarele care alimentează metropola de 15 milioane de locuitori (inclusiv cu apă potabilă) sunt aproape goale – au un grad de umplere de doar 8%, iar situația este descrisă drept una fără precedent. De aceea, în unele zone, autoritățile au trecut la acțiuni de raționalizare a apei, precum reducere presiunii sau chiar sistarea completă a […]
Ieri
20:50
Comisia Europeană a amendat X/Twitter cu 120 de milioane de euro. A stabilit că bifa albastră, atribuită în baza unui abonament, induce în eroare utilizatorii și că platforma a încălcat regulile de transparență în privința reclamelor și conținutului politic. # Biziday.ro
Ancheta a durat doi ani, iar executivul european a identificat trei nereguli majore. Prima – introducerea abonamentului pentru bifa albastră care anterior atesta că identitatea utilizatorului contului este verificată și pe care o primeau paginile instituțiilor, marilor companii, ONG-urilor sau persoanelor cu notorietate, de la politicieni, la sportivi, vedete și jurnaliști. Prin schimbarea introdusă după […]
20:10
19:30
Germania. Bundestagul a votat majorarea cheltuielilor pentru pensii cu 185 de miliarde de euro, în decurs de 15 ani. Guvernul a evitat la limită o situație de criză, după ce, în ultimele zile, mai mulți parlamentari s-au pronunțat împotriva proiectului. # Biziday.ro
Inițiativa a primit 318 voturi “pentru” dintr-un total de 630 posibile, astfel că nu a fost nevoie ca partidele din coaliție să se bazeze pe formațiunile din opoziție. Votul a avut loc la mai multe zile după ce un grup de 18 parlamentari conservatori mai tineri au amenințat că vor bloca pachetul legislativ, argumentând că […]
19:20
SUA. Comitetul consultativ pentru vaccinare al CDC propune eliminarea recomandării ca nou-născuții să fie imunizați împotriva hepatitei B, dacă mamele au fost testate negativ. Decizia nu este definitivă, dar ar putea influența politica oficială a administrației americane. # Biziday.ro
Consilierii din domeniul vaccinării din cadrul Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) au dat un vot care semnalează abordarea agresivă a Administrației Trump, coordonată de secretarul Robert F. Kennedy Jr. față de vaccinuri, care au fost administrate în siguranță și eficient timp de zeci de ani, subliniază The Guardian. Rezultatul votului a fost de […]
17:50
Președintele Nicușor Dan a promulgat “Legea Nordis”, care limitează avansurile cerute de dezvoltatori de la cumpărători înainte de finalizarea construcției și care impune înscrierea în Cartea Funciară a promisiunilor de cumpărare. # Biziday.ro
“Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect”, a transmis președintele Dan, pe pagina sa de Facebook. Mai exact, legea, votată în luna noiembrie în Parlament, […]
16:00
Ilie Bolojan indică Administrația Apele Române ca fiind vinovată pentru criza apei din Prahova, dar precizează că o situație detaliată, inclusiv un raport cu vinovații, va fi făcută publică până miercuri. Alimentarea va fi reluată treptat, din această seară. # Biziday.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă, în care a prezentat principalele concluzii după ședința de Guvern de vineri, a vorbit despre ce s-a stabilit în cadrul vizitei oficiale în Austria și Ungaria, dar a făcut și mențiuni pe subiectul crizei din Prahova. Despre situația din Prahova, Bolojan a anunțat că prioritatea este […]
15:00
Netflix cumpără studiourile și divizia de streaming Warner Bros Discovery, într-o tranzacție de până la 83 de miliarde de miliarde de dolari, considerată una dintre cele mai importante din industria media americană. Experții estimează că impactul asupra cinematografiei va fi semnificativ, prin reducerea volumului de producții și posibila creștere a costurilor pentru consumatori. # Biziday.ro
Netflix a ajuns la un acord pentru achiziția diviziilor de film și streaming ale Warner Bros Discovery, evaluată la 27,7 dolari pe acțiune, ceea ce înseamnă că tranzacția se ridică la 72 de miliarde de dolari (83 de miliarde, dacă include și datoriile), după o competiție intensă cu rivalii Comcast și Paramount Skydance. Această preluare […]
14:40
Republica Moldova. Peste 50 de percheziții au avut loc joi în mai multe raioane, inclusiv în Chișinău, în cadrul unui anchete privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare a ordinii publice. Membrii grupării au fost instruiți în Serbia. # Biziday.ro
Începând cu luna iulie a acestui an, un grup organizat de persoane ar fi acționat cu intenție directă, în schimbul unor beneficii financiare, pentru a desfășura activități ilegale de amploare. “Scopul acestora ar fi fost crearea unui climat de tensiune socială, urmat de declanșarea unor proteste violente, menite să afecteze ordinea publică și siguranța cetățenilor […]
14:10
Reuters: Statele Unite au informat Europa că până în 2027 trebuie să preia majoritatea capacităţilor convenționale de apărare ale continentului în cadrul NATO. În caz contrar, SUA ar putea să nu mai participe la unele mecanisme de coordonare a apărării. # Biziday.ro
Termenul le-a fost comunicat diplomaților europeni din capitala Statelor Unite de către oficialii Pentagonului, în această săptămână, în cadrul unei reuniuni a personalului care supraveghează politica NATO, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu discuția, inclusiv un oficial american. Termenul este unul strict și este considerat nerealist de către unii oficiali europeni, care au […]
14:00
Germania. Parlamentul a adoptat legea care introduce serviciul militar voluntar, cu scopul de a crește efectivele armatei la 260 de mii, până în 2030. Prevede, de asemenea, că legislativul poate activa încorporarea obligatorie, dacă numărul recruților voluntari nu este suficient. # Biziday.ro
Parlamentul german (Bundestag) a adoptat, vineri, o lege controversată privind serviciul militar, prin care își propune să crească efectivele Bundeswehrului (armata germană) și să îndeplinească obiectivele NATO, pe fondului invaziei Rusiei în Ucraina. Legislația, care a fost adoptată după luni de dezbateri aprinse, introduce un sistem dublu: un serviciu voluntar, mai bine plătit, menit să […]
13:30
Programul Fidelis. Ministerul de Finanțe a lansat ultima emisiune de titluri de stat pentru populație din acest an. Dobânda este de până la 7,5% pe an la lei și de 6,2% la euro. Donatorii de sânge beneficiază de o dobândă specială. # Biziday.ro
Ministerul Finanțelor a lansat ultima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din acest an, care are loc de astăzi, 5 decembrie și până vineri, 12 decembrie 2025. ”Românii au oportunitatea de a-și plasa economiile într-un instrument sigur, garantat de stat, cu randamente competitive și neimpozabile”, transmite Ministerul Finanțelor. Persoanele fizice rezidente și nerezidente, […]
13:10
Înalta Curte a decis să sesizeze, din nou, Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege referitor la pensiile magistraților. În urma primei sesizări, CCR a declarat neconstituțional proiectul. # Biziday.ro
Secțiile unite ale Instanței Supreme au hotărât, cu unanimitate de voturi (102), să sesizeze CCR cu privire la noul proiect de lege pe care guvernul și-a angajat răspunderea marți, potrivit Agerpres, care citează surse din ÎCCJ. În urma analizei sesizării formulată anterior de ÎCCJ, judecătorii CCR au declarat legea neconstituțională pe motive de formă, extrinseci. […]
12:40
Strategia de Securitate a SUA, publicată de Casa Albă, vorbește de “riscul dispariției civilizației europene” în contextul unei presupuse “subminări a libertății politice de către UE”. În același timp, administrația americană își pune problema dacă unele state europene “își vor mai regăsi locul” în NATO, dacă, în următoarele decenii ar deveni, prin migrație, “majoritar non-europene”. # Biziday.ro
Administrația Trump a publicat Strategia de Securitate Națională, un document, de obicei unic pe perioada unui mandat prezidențial, și care servește drept declarație oficială a priorităților și intențiilor globale ale Statelor Unite. De această dată, Strategia arată că desfășurarea de forțe americane în Emisfera Vestică (în Caraibe și America de Sud) nu este temporară, ci […]
10:40
Cod Galben de vânt puternic în jumătatea sudică a țării, valabil de astăzi și până sâmbătă seara. Viteza vântului va fi de 50-70 km/h, iar pe creste poate ajunge la 100 km/h. # Biziday.ro
Inițial, astăzi în intervalul 10:00-22:00, vântul va avea intensificări în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Banatului, cu viteze de 50-70 km/h. În Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 80-110 km/h. Tot astăzi, până la ora 22, vântul va avea intensificări în sud, centru și est, iar […]
10:10
Război Rusia-Ucraina. O dronă a lovit turnul Consiliului de Securitate al Ceceniei, din Groznîi (Rusia). Explozia pare a fi dristrus fațada mai multor etaje ale clădirii, dar nu există încă date despre eventuale victime. # Biziday.ro
Drones struck one of Kadyrov‘s prestige objects in Grozny, Chechnya, in Russia. The highrise in Grozny City is burning. The building is pictured on the 500 Ruble bill note. pic.twitter.com/MMzzrmrj86 — (((Tendar))) (@Tendar) December 5, 2025 Imaginile postate, vineri dimineața, pe rețelele ruse de socializare arată pagube semnificative suferite cel puțin de fațada turnului, o […]
09:30
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, ar putea fi acuzat de crimă de război. US Navy a omorât doi presupuși traficanți care supraviețuiseră pe resturile epavei bombardate, deși nu erau în măsură să mai ceară ajutor sau să transporte cocaina. Boardul FT: “Trump ar trebui să înțeleagă că păstrarea unui om ca Hegseth într-un rol atât de important este o nebunie”. # Biziday.ro
Amiralul Frank “Mitch” Bradley, comandantul operațional în momentul atacului din 2 septembrie asupra unei nave despre care se presupune că transporta cocaină (nu au fost oferite niciodată dovezi) din Venezuela în SUA, a mărturisit în fața Congresului că, după atacul principal, în care ambarcațiunea a fost lovită de două rachete americane, două persoane au supraviețuit […]
08:00
Donald Trump va primi cel mai probabil “Premiul pentru Pace FIFA”, astăzi, în timpul tragerii la sorți pentru Cupa Mondială de la Washington. Este primul an în care se decernează acest premiu. Cu toate că organizația nu a explicat clar care sunt criteriile pentru acordare, presa internațională scrie că a fost introdus cu dedicație pentru președintele american, având în vedere prietenia sa cu șeful FIFA. # Biziday.ro
FIFA îi va acorda vineri lui Donald Trump primul său “Premiu pentru Pace”, într-un eveniment fastuos organizat la Kennedy Center din Washington, cu ocazia tragerii la sorți pentru Cupa Mondială, conform Financial Times. Distincția marchează un nou moment în apropierea dintre președintele american și șeful FIFA, Gianni Infantino, care au construit în ultimii ani o […]
4 decembrie 2025
23:50
Analiză. Creatorii de conținut de pe YouTube Kids produc tot mai multe videoclipuri generate cu AI, promovate ca materiale educative. În realitate, acestea au calitatea scăzută și sunt concepute în principal pentru a capta și a menține atenția copiilor. # Biziday.ro
Copiii sub doi ani urmăresc tot mai mult conținut de pe YouTube, această categorie de vârstă înregistrând o creștere mai mare decât orice altă grupă de vârstă mică în ultimii cinci ani, potrivit datelor furnizate de Pew Research Center. Mai mult, peste 60% dintre părinții cu copii sub doi ani au precizat că aceștia urmăresc […]
23:00
Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia boicotează Eurovision, după ce Israelul a primit permisiunea de a participa la ediția următoare, care va avea loc la Viena. Invocă criza umanitară din Gaza și acuză țara că încalcă regulile menite să protejeze neutralitatea concursului. # Biziday.ro
Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia vor boicota următoarea ediție a concursului Eurovision, după ce Israelul a primit undă verde pentru a participa la concursul muzical de anul viitor. Acestea au cerut anterior excluderea Israelului, invocând genocidul din Gaza și acuzațiile că țara și-a favorizat în mod nedrept candidatul, Yuval Raphael, în ediția din acest an, […]
22:10
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Ministra de Externe, Oana Țoiu, anunță că benzinăriile Lukoil pot funcționa legal până în aprilie 2026. Guvernul american ridică, pentru cinci luni, o parte a sancțiunilor impuse asupra companiei, cu condiția ca veniturile să nu fie transferate în Rusia. # Biziday.ro
Anunțul ministrei de Externe, Oana Țoiu, a venit după ce guvernul american a publicat decizia conform căreia, o parte a sancțiunilor impuse asupra gigantului rus urmează să fie ridicate. Hotărârea are scopul de a permite benzinăriilor aflate în afara Rusiei să poată în continuare să funcționeze, pentru încă cinci luni. “Decizia SUA (OFAC) de astăzi, […]
21:20
Irlanda. Patru drone militare au fost identificate în zona pe unde trebuia să treacă avionul în care se afla președintele Zelenski, luni seara. Acesta a aterizat mai devreme decât fusese programat, astfel că nu au existat incidente. Nu au fost transmise detalii despre drone. # Biziday.ro
Potrivit oficialilor chestionați de publicația irlandeză The Journal, cele patru drone militare au ajuns în apropierea aeroportului din Dublin, pe unde urma să treacă aeronava ce îl transporta pe Volodimir Zelenski, luni seara, în jurul orei 23:00. Avionul a aterizat însă mai devreme decât era planificat, evitând astfel întâlnirea cu aparatele de zbor. Ulterior, dronele […]
20:30
Nicușor Dan a transmis Parlamentului o cerere de reexaminare a legii care incriminează distribuirea online de materiale fasciste, legionare, antisemite sau xenofobe. Insistă că legea nu este clară și ar putea fi interpretată abuziv. # Biziday.ro
Președintele și-a anunțat demersul într-o postare pe pagina sa de Facebook, în care a subliniat că “statul român are datoria de a acționa ferm împotriva urii, xenofobiei și incitării la discriminare. Totuși, această datorie poate fi îndeplinită doar prin legi clare, previzibile și echilibrate. În caz contrar, riscăm efectul opus, amplificarea tensiunilor într-o societate deja […]
19:50
București. Primăria Generală va cumpăra peste 160 de troleibuze și tramvaie și va moderniza 50 km de linii de tramvai și depourile Titan și Colentina. Primarul interimar a semnat contracte de finanțare în valoare de 400 de milioane de euro. # Biziday.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, a declarat că a semnat “cea mai mare finanțare europeană destinată transportului public din București. Aproape 400 de milioane de euro vor fi investite în modernizarea liniilor de tramvai, reabilitarea depourilor și achiziția de noi tramvaie și troleibuze”. Finanțarea va permite achiziția a o sută de troleibuze moderne, 63 de […]
19:40
Comisia Europeană anchetează dacă Meta blochează accesul funcțiilor AI de la alți furnizori, în aplicația WhatsApp, cu scopul de a asigura creșterea propriului serviciu. # Biziday.ro
Teresa Ribera, comisarul european pentru Concurență, a declarat că ancheta a fost deschisă “pentru a împiedica marile companii de tehnologie să abuzeze de poziția lor, cu scopul de a elimina concurenții inovatori”. Aceasta a adăugat că a primit mai multe plângeri din partea unor dezvoltatori mai mici. Uniunea Europeană încearcă să își echilibreze sprijinul pentru […]
19:10
Caraș-Severin. Avertizare Cod Roșu de vânt, valabilă până la ora 21, în localitățile Oravița, Pojejena, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Naidăș, Vrani și Ciuchici. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting Cod Roșu de vânt, valabilă până la ora 21. Se vor înregistra intensificări puternice și susținute ale vântului, care vor depăși la rafală 90 km/h. Întreg județul este sub avertizare Cod Portocaliu de vânt, până vineri la ora 10. Vor fi intervale cu intensificări puternice ale […]
18:20
Marea Britanie. O anchetă oficială condusă de un fost judecător la Curtea Supremă conchide că Vladimir Putin “trebuie să fi ordonat” otrăvirea cu Noviciok a agentului dublu Serghei Skripal, în 2018, într-o “demonstrație de putere”. # Biziday.ro
Ancheta vizează cazul lui Skripal și al fiicei sale, Iulia, care au fost găsiți inconștienți pe o bancă, în stradă, în orașul Salisbury, în martie 2018. Autoritățile au identificat, ulterior, pe clanța ușii de la intrarea în casa bărbatului agentul neurotoxic Noviciok. Aproape patru luni mai târziu, Dawn Sturgess, în vârstă de 44 de ani […]
17:50
Provident Financial România, cel mai mare IFN neafiliat unui grup bancar din țară, a generat o valoare adăugată de 124,5 milioane de euro în economia locală în perioada 2023–2024, ajungând la un impact economic direct de 553,4 milioane de euro în cei 19 ani de activitate. Valoarea indirectă creată prin clienți și furnizori depășește 1,33 […]
17:10
Australia. Meta a început să elimine conturile a sute de mii de adolescenți cu vârste sub 16 ani de pe Instagram, Facebook și Threads. În câteva zile intră în vigoare legea prin care rețelele sociale sunt interzise acestei categorii de vârstă. # Biziday.ro
Compania a anunțat, luna trecută, că a început să informeze utilizatorii cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani că le vor fi închise conturile începând cu 4 decembrie. Aproximativ 150 de mii de utilizatori de Facebook și 350 de mii de conturi de Instagram vor fi afectate. Acest lucru va duce la o interdicție […]
16:00
Der Spiegel publică mai multe pasaje din teleconferința liderilor europeni de luni, din care reiese că aceștia s-ar teme că “SUA vor trăda Ucraina”. Emmanuel Macron l-ar fi avertizat pe Zelenski în privința concesiilor teritoriale, iar Friedrich Merz a spus că americanii “se joacă cu noi și cu ucrainenii”. # Biziday.ro
Publicația germană Der Spiegel scrie că a intrat în posesia unui transcript din cadrul convorbirii liderilor europeni, în care aceștia și-au exprimat profunda neîncredere față de Statele Unite în privința negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina. Teleconferința, desfășurată luni, a reunit președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general NATO Mark Rutte, […]
14:50
Vladimir Putin subliniază, în contextul negocierilor de pace, că “totul se reduce la eliberarea teritoriilor Donbas și Novorossia (o regiune care nu există, dar pe care rușii au desemnat-o de mult timp ca fiind tot sudul Ucrainei, până la Odesa)”. Amenință că acestea vor fi preluate complet “prin orice mijloace”. # Biziday.ro
“Fie eliberăm aceste teritorii [Luhansk și Donețk – ce formează regiunea Donbas] prin forță, fie prin retragerea trupelor ucrainene”, a declarat Vladimir Putin într-un interviu pentru presa indiană, înaintea unei vizite oficiale în India, joi, unde va fi primit de premierul Narendra Modi. Acesta a invocat și conceptul istoric de “Novorossia” (Noua Rusie), termen pe […]
14:00
Marea Britanie și Norvegia vor colabora în Atlanticul de Nord pentru “vânarea” navelor rusești de spionaj și pentru protejarea infrastructurii de potențiale acte de sabotaj. Vor dezvolta noi nave și arme. # Biziday.ro
Un acord în acest sens urmează să fie semnat în cursul zilei, la sediul guvernului britanic, și prevede ca Marina britanică și cea norvegiană să lucreze împreună pentru “a vâna submarine rusești”. Șefii apărării din cele două țări spun că pactul va viza și apărarea rețelei subacvatice de cabluri și conducte din regiune. UK se […]
12:20
Ministerul de Interne atenționează asupra unei știri false, răspândită pe Facebook, conform căreia camerele de supraveghere din trafic și din zonele publice a urma să fie folosite pentru controlul mobilității populației. # Biziday.ro
Ministerul Afacerilor Interne detaliază că știrea falsă se răspândește pe rețelele sociale și pe cele de mesagerie. A prezentat și o astfel de postare care conține informațiile false, conform căreia camerele de supraveghere vor fi folosite pentru supravegherea și controlul mobilității populației. “Aceste informații sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic […]
12:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei răspunde că niciuna dintre dronele sale navale Sea Baby din Marea Neagră nu a fost pierdută. Miercuri, Armata Română a anunțat că a detonat controlat o astfel de dronă aflată în derivă. # Biziday.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a emis o reacție, după anunțul Ministerului român al Apărării cu privire la incidentul din Marea Neagră. Potrivit SBU, toate dronele sale Sea Baby “angajate în misiuni operaționale în regiunea Mării Negre au fost identificate și niciuna nu a fost pierdută. Niciuna nu a intrat în apele teritoriale românești. […]
09:40
Sondaj. Mai mult de jumătate dintre europeni cred că există un risc ridicat sau foarte ridicat ca Rusia să atace țara lor. 48% îl percep acum pe Donald Trump ca fiind un dușman al Europei și doar 19% cred că UE ar trebui să se alinieze cu politicile SUA. # Biziday.ro
Realizat în șapte țări vestice (Franța, Germania, Italia, Spania, Portugalia, Belgia și Olanda) la care se adaugă Polonia și Croația, sondajul arată în primul rând o creștere a percepției pericolului unei agresiuni ruse, concomitent cu neîncrederea în capacitatea de apărare a armatelor proprii (nu a fost sondată încrederea în capacitatea comună de apărare), dar și […]
08:00
Raportul Pentagonului arată că secretarul Pete Hegseth “a pus trupele în pericol”, în luna martie, când a transmis informații în timp real privind bombardamentul asupra Yemenului, pe un grup privat de mesagerie. Democrații îi cer demisia, dar Hegseth susține că raportul de fapt îl exonerează, pentru că nu ar fi transmis informații clasificate. # Biziday.ro
Raportat inițial de CNN, iar apoi și de Fox News, AP News și de restul presei americane, investigația Inspectorului General din cadrul Pentagonului conchide că Hegseth a pus trupele în pericol, încălcând politicile departamentului și dezvăluind informații clasificate, pe care, totuși, tot el avea puterea să le declasifice. Nu este foarte clar dacă a și […]
07:00
Negocieri de pace pentru Ucraina. Donald Trump spune că Vladimir Putin își dorește să ajungă la o înțelegere și descrie discuțiile dintre reprezentanții SUA și președintele rus ”rezonabil de bune”. Discuții între americani și ucraineni, astăzi, la Florida. # Biziday.ro
Donald Trump a declarat că calea de urmat pentru negocierile de pace din Ucraina este neclară, după ceea ce a numit discuțiile dintre președintele rus Vladimir Putin și reprezentanții SUA ”rezonabil de bune”, care, cu toate acestea, nu au dus la un progres concret. După întâlnirea de la Kremlin, de marți, reprezentanții SUA, Steve Witkoff […]
3 decembrie 2025
23:30
Germania a devenit prima țară din Europa care a desfășurat sistemul israelian antirachetă Arrow 3. Are capacitatea de a apăra mai multe state europene, inclusiv România și poate intercepta rachete balistice cu rază medie. # Biziday.ro
Sistemul Arrow 3, cu rază lungă de acțiune, este conceput pentru a doborî rachete în straturile superioare ale atmosferei și are o rază de peste 2.000 de km, suficient de mare pentru a proteja aproape toate statele Uniunii Europene, inclusiv România, Polonia și statele baltice. Acesta operează la altitudini de peste 100 de kilometri, în […]
21:40
Reuters: Netflix a lansat ideea unui abonament comun cu HBO Max, dacă ar achiziționa platforma de streaming și studiourile de producție de la Warner Bros. Oferta, care i-ar avantaja pe clienți, a fost făcută în cadrul negocierilor dintre cele două companii. # Biziday.ro
Potrivit persoanelor familiarizate cu situația, care au vorbit anonim pentru Reuters, Netflix a suținut, în discuțiile recente cu Warner Bros, că fuziunea serviciilor sale cu HBO Max ar fi în beneficiul consumatorilor, deoarece ar permite lansarea unei oferte comune la un preț mai mic. Deși opțiunea pare avantajoasă pentru clienți, prin prezentarea acestui aspect, Netflix […]
