Horoscopul zilei de 7 decembrie 2025

În jurul orei 08.30, pompierii au fost alertați prin 112 de faptul că un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în comuna Golești în timp ce lucra la canalizare. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, autospeciala multirisc și un buldoexcavator. Din nefericire, […]