Tot ce trebuie să știi despre alegerile de duminică / Cine poate vota primarul Capitalei

10:30

Polițiștii din Hunedoara cercetează un bărbat de 46 de ani după ce acesta ar fi împușcat un câine și i-ar fi ascuns cadavrul, transmite Mediafax. IPJ Hunedoara anunță că vineri polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat care se plimba cu câinele său într-o zonă împădurită din apropierea comunei Ghelari. Bărbatul […] © G4Media.ro.