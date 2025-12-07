Peisajul frontului din Ucraina arată sumbru, avertizează analiștii. Mărturiile soldaților din sectoarele critice ale câmpului de luptă
Adevarul.ro, 7 decembrie 2025 00:45
Situația pe front se înrăutățește pentru Ucraina: forțele rusești avansează pe mai multe fronturi. În paralel, semnalele date de președintele rus Vladimir Putin în cadrul discuțiilor cu negociatorii americani, și anume că Rusia nu renunță la cerințele sale, sunt menite să transmită un mesaj.
• • •
Acum o oră
01:15
Cum îți ajuți copilul să nu devină victima perfectă pentru bullying în școală. „Este efectul de șoc. Nu se așteaptă” # Adevarul.ro
Bullying-ul este o realitate pe care școlile nu se mai străduiesc să o ascundă, ci caută soluții pentru a diminua fenomenul. Un consilier școlar le-a atras atenția părinților că din dorința de a-și proteja copiii îi pot transforma în ținte perfecte. A avut sfaturi și pentru profesori.
Acum 2 ore
00:45
00:45
Derby-ul FCSB - Dinamo, un chin fotbalistic. Campioana mai face un pas greșit în lupta pentru play-off # Adevarul.ro
Roș-albaștrii sunt pe locul 8, rivala e pe podium.
00:15
7 decembrie: Ziua în care s-a născut generalul Henri Mathias Berthelot, un mare prieten al poporului român # Adevarul.ro
În ziua de 7 martie 1861 s-a născut generalul francez Henri Mathias Berthelot, unul din cele mai importante personaje din istoria României de la început de secol XX. Tot pe 7 martie, în 1941, Japonia lansează atacul de la Pearl Harbor.
00:15
Sistemele de risc și de monitorizare au prevenit, în perioada decembrie 2022 - mai 2025, pierderi potențiale de 10 miliarde de dolari cauzate de fraude, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori la nivel global, potrivit unui raport de piață, care indică succesul colaborării cu Europol.
Acum 4 ore
23:30
Noile reglementări privind creșterea impozitelor pe locuințe și vehicule în România începând cu 2026 marchează o schimbare semnificativă în modul de evaluare și impozitare a proprietăților și autoturismelor.
23:15
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură” # Adevarul.ro
Numeroși români care au căutat moduri prin care pot reduce cheltuielile au ajuns la concluzia că una dintre soluțiile cele mai eficiente poate fi aplicată cu succes iarna, însă depinde și de vecini.
22:45
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie # Adevarul.ro
Înainte ca pedeapsa capitală să fie abolită în România, regimul comunist a dus la capăt o ultimă execuție, în 1987, după ce Nicolae Ceauşescu a solicitat „rezolvarea cazului” şi i-a respins cererea de comutare a pedepsei.
22:30
Estimări care dau fiori reci: Un cutremur major care ar lovi zona metropolitană Tokyo ar putea face 18.000 de victime # Adevarul.ro
Un cutremur puternic care ar lovi zona metropolitană Tokyo s-ar putea solda cu 18.000 de victime şi cu pagube economice de 535 de miliarde de dolari, conform unei estimări guvernamentale, transmite sâmbătă, 6 decembrie, agenţia de presă WAM.
22:30
Ce pierde un cuplu când apar copiii: E greu să-ți mai dorești viață sexuală cu un bărbat care nu te ajută deloc în casă # Adevarul.ro
Copiii schimbă echilibrul emoțional al cuplului. Un studiu internațional realizat în 25 de țări arată că părinții se simt mai puțin îndrăgostiți, mai puțin apropiați și mai puțin pasionali decât cei fără copii. Însă angajamentul rămâne solid.
22:15
Zelenski anunță că a avut o convorbire telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner # Adevarul.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă seară că a avut o conversaţie telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida pentru discuţii privitoare pacea în Ucraina.
Acum 6 ore
22:00
Ce se va întâmpla dacă Europa nu va reuși să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională. Avertismentul Pentagonului # Adevarul.ro
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO, le-au transmis reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă, 6 decembrie, Reuters.
22:00
Horoscop duminică, 7 decembrie. Racii se luptă cu oboseala, iar Scorpionii cu frustrări şi gelozie # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click, ştie care sunt zodiile vulnerabile ale zilei de duminică, 7 decembrie, o zi cu o încărcătură emoţională puternică, în care orice decizie trebuie cântărită cu atenţie.
21:45
Noua viziune strategică a lui Trump reactivează Doctrina Monroe pentru a face din SUA lider pe continentul american -analiză Reuters # Adevarul.ro
SUA îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, se arată într-un document strategic amplu menit să redefinească rolul Americii în lume, scrie Reuters, într-un amplu comentariu.
21:45
Surpriză la pescuit pe Dunăre: două grenade prinse cu undița. Poliţiştii au păzit până de dimineaţă zona # Adevarul.ro
O partidă obișnuită de pescuit pe Dunăre s-a încheiat brusc, după ce un pescar din Hinova a prins în undiţă un toc metalic cu două grenade, iar zona a fost înconjurată de echipaje de poliţie.
21:15
Ilie Bolojan a încercat să treacă neobservat la Târgul Gaudeamus. S-a echipat cum rar este văzut și a răsfoit câteva cărți: „A venit fără tam-tam” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă, 6 decembrie, „fără tam-tam”, la Târgul de Carte Gaudeamus - 2025, desfășurat în cadrul Pavilionului B2 Romexpo. Cu o șapcă pe cap și în geacă, șeful Executivului a încercat să treacă drept un cititor obișnuit.
21:15
„Apărare pe bani grei”. Strategia SUA cere Europei să plătească pentru securitate, altfel rămâne pe cont propriu # Adevarul.ro
Pentru o țară precum România, care a mizat constant pe parteneriatul strategic cu SUA, Strategia de securitate națională a administrației Trump este un semnal de alarmă, spune politologul Sergiu Mișcoiu.
20:45
Decizie radicală la Kremlin. Putin a anulat acordurile militare istorice cu trei state NATO # Adevarul.ro
Rusia a anulat, vineri, acordurile militare semnate cu Portugalia, Franța și Canada după căderea URSS, marcând o nouă etapă în deteriorarea relațiilor cu NATO. Decizia survine pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor tot mai pronunțate dintre Moscova și Occident.
20:30
Situația numărului de alegători pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Câte persoane au dreptul de vot interzis # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului, sâmbătă seara, situația numărului de alegători pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.
20:15
Aeroportul din capitala Lituaniei a fost închis din nou după apariția unor baloane suspecte # Adevarul.ro
Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunţat sâmbătă că a suspendat din nou operaţiunile, ca urmare a apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian.
Acum 8 ore
19:45
Viktor Orban, predicții sumbre: „Ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie” # Adevarul.ro
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi „ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi”, a declarat sâmbătă, 6 decembrie, premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), potrivit MTI.
19:45
Cum se anunță vremea în Capitală duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Bucureşti # Adevarul.ro
Deși codul galben de vânt a fost ridicat pentru București, ziua votului aduce o atmosferă rece şi mohorâtă în Capitală.
19:30
Imagini incredibile surprinse în Bucureşti. Un șofer lovește frontal ambulanța SMURD venită să-l ajute după ce a intrat într-un copac # Adevarul.ro
Scene incredibile în Sectorul 5 din București: un șofer implicat într-un accident a lovit frontal o ambulanță SMURD venită să îl ajute, împingând-o în autospeciala din spatele ei. Incidentul a fost filmat de un martor la eveniment.
19:30
Forumul Judecătorilor cere CCR să blocheze legea pentru modificarea pensiilor magistraților: „Sesizarea ÎCCJ conține suficiente temeiuri pentru a fi admisă” # Adevarul.ro
Forumul Judecătorilor cere CCR să blocheze legea pentru modificarea pensiilor de serviciu
18:30
Femeie filmată în mare, la Mamaia, deși termometrele indicau doar 8 grade. Turista a făcut și plajă # Adevarul.ro
O femeie a reușit să atragă atenția, în stațiunea Mamaia, după ce a decis să se scalde în mare, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute.
18:30
Povestea celui mai bogat sat din Ucraina, aflat la graniţa cu România. Paradoxul castelelor din Nyzhnia Apșa # Adevarul.ro
La marginea Ucrainei, chiar lângă granița cu România, se află Nyzhnia Apșa, considerat „cel mai bogat sat din țară”, o așezare unde casele nu mai seamănă cu locuințele obișnuite, ci cu adevărate palate.
Acum 12 ore
17:45
Meghan Markle a încercat să ia legătura cu tatăl ei după ce bărbatul a rămas fără un picior. În ce realții sunt cei doi # Adevarul.ro
Meghan Markle, ducesă de Sussex, a încercat să ia legătura cu tatăl său, Thomas Markle, după ce acestuia i-ar fi fost amputat un picior în Filipine, transmite Reuters care citează un purtător de cuvânt al actriţei americane.
17:30
Un bărbat din Germania a reușit să scape cu viață, sâmbătă, dintr-un incendiu izbucnit în locuința sa, grație câinelui său, care a făcut tot posibilul să-și trezească stăpânul.
17:30
Margarita Simonian, inclusă pe lista Financial Times a celor 25 de personalități influente ale lumii în 2025 # Adevarul.ro
Financial Times a inclus-o pe propagandista Kremlinului Margarita Simonian, redactor-șef al postului de televiziune de stat RT, pe lista celor mai influente persoane din 2025, la categoria Lideri, relatează presa ucraineană.
17:30
Elon Musk, patronul platformei X, a scris sâmbătă că UE ar trebui desființată. Asta după ce a primit o amendă de 120 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).
17:15
Un simbol al Coroanei Britanice, vandalizat de activiști în Turnul Londrei. Patru persoane au fost arestate # Adevarul.ro
Patru persoane au fost arestate la Turnul Londrei după ce au vandalizat vitrina care protejează Coroana Imperială, aruncând pe geam plăcintă cu mere și cremă de vanilie.
17:00
Întâlnire Starmer - Zelenski - Macron - Merz, luni, la Londra. Ce vor discuta cei patru lideri # Adevarul.ro
Keir Starmer, premierul Marii Britanii, se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuţiile despre încheierea războiului din Ucraina
16:45
Detalii terifiante despre moartea milionarului în crypto Roman Novak şi a soţiei sale. Ce s-a întâmplat înainte de a fi descoperiţi, dezmembraţi, în Dubai # Adevarul.ro
Ancheta morții cuplului Roman și Anna Novak, găsiți tranșați în deșertul Dubaiului, relevă detalii de o brutalitate extremă.
16:30
Cazul ciudat al profesorului de la Harvard reținut după ce a tras cu un pistol cu aer comprimat lângă o sinagogă. Explicația universitarului # Adevarul.ro
Un universitar brazilian, profesor invitat la Facultatea de Drept a Universității Harvard, a fost arestat de autoritățile americane de imigrație, după ce a tras cu un pistol cu aer comprimat lângă o sinagogă din Massachusetts, cu o zi înainte de sărbătoarea evreiască de Yom Kippur.
16:30
În după-amiaza zilei de sâmbătă, 6 decembrie, au fost ridicate restricţiile de circulaţie de pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, urmare a finalizării lucrărilor efectuate la Viaductul Cârligul Mic.
16:00
Nicolas Sarkozy, dezvăluiri despre perioada petrecută în pușcărie: „Aş fi dat orice să pot privi pe fereastră” # Adevarul.ro
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit sâmbătă, 6 decembrie, cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, „Le journal d'un prisonnier”, detalii despre săptămânile petrecute în închisoare
15:45
Sistemul energetic din R. Moldova, afectat de atacurile Rusiei asupra Ucrainei. A fost cerut ajutorul României # Adevarul.ro
Sistemul energetic din Republica Moldova a fost puternic afectat de atacurile Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei, a informat sâmbătă Moldelectrica, anunțând că a fost cerut deja ajutorul României.
15:45
Rusia a lansat o ploaie de rachete și drone asupra Ucrainei. O gară din regiunea Kiev a ars complet. Polonia a ridicat avioane de vănătoare # Adevarul.ro
Rusia a efectuat un amplu atac, în noaptea de sâmbătă spre duminică dimineața, lansând 704 drone și rachete și declanșând alerte de raid aerian în toată Ucraina. Cel puțin trei persoane au fost rănite în regiunea Kiev, au declarat oficialii, relatează Kyiv Post.
15:45
Propagandistul Vladimir Soloviev îi acuză pe ruşii de rând pentru eşecul „opreraţiunii” din Ucraina. „Nu pe front avem probleme, ci în spatele frontului” # Adevarul.ro
Vladimir Soloviev, cunoscut propagandist şi admirator al lui Vladimir Putin, a recunoscut public eșecul „operațiunii militare speciale” din Ucraina, acuzând populația rusă pentru lipsa rezultatelor și cerând reînființarea structurilor represive SMERȘ.
15:45
Matei Vișniec, Lavinia Betea și Radu Vancu, despre literatura care ne definește prezentul: „Fiecare carte bună te ajută să privești mai înțelept lumea“ # Adevarul.ro
După un an în care piața de carte a fost pusă cu spatele la perete, cu o creștere a TVA cu mult peste puterea (și dorința) de cumpărare, Gaudeamus, cel mai mare târg de carte din România, găzduiește edituri, cu mic, cu mare, în spațiul Romexpo, în perioada 3-7 decembrie.
15:30
Șefa diplomației UE, după publicarea noii strategii de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi” # Adevarul.ro
SUA rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă, 6 decembrie, şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care este în mod categoric naţionalistă şi anticipează „declinul civilizaţional” al Europei, informează AFP.
15:15
Avarii la scutul de protecţie al centralei de la Cernobîl. ONU: „Şi-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare” # Adevarul.ro
Scutul de protecție al centralei de la Cernobîl, construit pentru a izola resturile radioactive ale reactorului distrus în 1986, a fost avariat de impactul unei drone, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ONU.
15:15
Cornel Dinu, în stare critică. S-a îndepărtat de apropiați și refuză comunicarea: „Mi se sfâșie sufletul. S-a închis în el” # Adevarul.ro
Cornel Dinu trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere medical.
15:15
Jane Fonda spune că achiziţia Warner Bros de către Netflix este o „afacere catastrofală”: „Ar putea distruge industria noastră creativă” # Adevarul.ro
Celebra actriţă americană Jane Fonda consideră că achiziţia studiourilor de film şi televiziune Warner Bros de către Netflix este o „afacere catastrofală”, care ameninţă întreaga industrie a divertismentului.
14:45
Un bărbat de 91 de ani s-a trezit moștenitor al unei averi uriașe. Decizia pe care a luat-o în legătură cu banii i-a uimit pe mulți # Adevarul.ro
Raymond Landy, un pensionar francez în vârstă de 91 de ani, a moștenit aproximativ un milion de dolari după moartea fratelui său, în 2022. Bărbatul a luat, în privința banilor, o decizie neașteptată. O placă de consemnare a gestului său a fost dezvelită recent.
14:30
Discuții-maraton la Miami între SUA și Ucraina. Primele concluzii după două zile de negocieri # Adevarul.ro
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri a doua rundă de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui american Donald Trump. Discuţiile vor continua şi în weekend, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios.
14:15
Rusia vrea tot litoralul Mării Negre, până la Gurile Dunării. Analiză: „Orice promisiune făcută de Putin că nu va ataca Europa este o altă minciună” # Adevarul.ro
Negocierile SUA–Ucraina avansează lent, remarcă Defense România, care scrie că „Witkoff & Co vor să-i convingă pe ucraineni că e cel mai bun Plan de Pace, în timp ce Putin amenință cu scenariul Novorossiya”.
14:00
Şase state cer UE să renunţe la interdicţia privind motoarele pe benzină și motorină din 2035 # Adevarul.ro
Șase lideri ai Uniunii Europene, inclusiv Giorgia Meloni din Italia, au solicitat Comisiei Europene să propună o flexibilizare a normelor privind emisiile vehiculelor din blocul comunitar pentru a opri interzicerea de facto a motoarelor cu ardere internă, planificată până în 2035.
13:45
Formula 1 pe înțelesul tuturor. Cum se împart premiile la finalul campionatului și de ce piloții nu primesc nimic # Adevarul.ro
Premiile în bani constituie doar o parte din veniturile echipelor, acestea câștigând sume importante și din sponsorizări, vânzarea de merchandising și colaborări comerciale.
13:45
Alertă privind un miros de gaze la Școala Gimnazială nr. 130 din Capitală, unde se află două secții de votare. Ce arată măsurătorile # Adevarul.ro
O alertă privind un miros de gaze s-a dat sâmbătă, 6 decembrie, la Școala Gimnazială nr. 130, unde se află două secții de votare. Sesizarea vine după ce, vineri, în aceeși zonă, s-a raportat un incident similar.
