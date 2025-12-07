FCSB – Dinamo 0-0: Gigi Becali laudă apărarea echipei sale
FCSB și Dinamo au încheiat meciul din Superligă la egalitate, scor 0-0. Gigi Becali a comentat evoluția echipei, subliniind absența jucătorilor cheie Bîrligea și Miculescu. Dinamo a avut ocazii, dar nu a concretizat. Detalii despre performanțele jucătorilor și stratagii de joc în articol. FCSB a remizat 0-0 cu Dinamo pe teren propriu în etapa a
• • •
Un cutremur major de magnitudine 7,3 ar putea lovi zona metropolitană Tokyo, provocând 18.000 de victime și pagube economice de 535 miliarde dolari, conform estimărilor guvernamentale. Guvernul japonez se pregătește să actualizeze planurile pentru dezastre, având o probabilitate de 70% ca acest scenariu să se materializeze în următorii 30 de ani. Un cutremur major cu
Vlad Musteaţă, proprietarul Proimobil din Moldova, a fost reţinut la Bucureşti pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Ancheta relevă un circuit financiar complex, prejudiciul estimat fiind de aproape 6 milioane de lei româneşti. Detalii despre afacerile sale în România și evaziunea din trecut sunt incluse. Vlad Musteaţă, proprietarul Proimobil, a fost reţinut la Bucureşti
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Târgul de carte Gaudeamus, unde românii supărați l-au criticat pentru creșterea TVA-ului la cărți. Ignorând întrebările, Bolojan a încercat să se eschiveze, dar a fost vizibil iritat de insistența vizitatorilor. Detalii despre întâlnirea controversată. Premierul Ilie Bolojan a fost la Târgul de carte Gaudeamus, după huiduielile
Moartea milionarului crypto Roman Novak și a soției sale: detalii terifiante din Dubai # MainNews.ro
Detalii terifiante despre moartea milionarului în criptomonede Roman Novak și a soției sale, Anna, găsiți tranșați în deșertul Dubaiului. Ancheta scoate la iveală o crimă brutala, tortură și răpire, în contextul unei tentative de extorcare. Descoperirea lor șocantă împinge autoritățile să rețină mai mulți suspecți. Roman și Anna Novak, milionar în criptomonede, au fost găsiți
Premierul Ilie Bolojan a fost criticat la Târgul de Carte Gaudeamus, după huiduielile de la Alba Iulia. Îmbrăcat în negru și camuflat, acesta a fost abordat de români nemulțumiți care i-au cerut o discuție onestă despre situația din țară. Bolojan a ignorat întrebările și a cumpărat cartea „Întoarcerea marilor puteri" de Jim Sciutto. Premierul Ilie
Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei și apropiat al lui Ilan Șor, riscă 13 ani de închisoare pentru abuz de putere și delapidarea a peste 46 milioane de lei. Procurorii cer pedeapsa după ce au identificat transferuri nejustificate legate de compania pe care o administra. Decizia judecătoriei este așteptată. Dmitri Constantinov, fost
Meghan Markle a încercat să ia legătura cu tatăl său, Thomas Markle, după ce acesta a suferit o amputare a unui picior în Filipine. Relația lor a fost complicată, având în vedere ruptura din 2018, în timpul pregătirilor pentru nunta ei cu prințul Harry. Detalii despre starea sa de sănătate sunt discutate în articol. Meghan
Dacă România se califică la Cupa Mondială 2026, va juca în Canada și SUA, în orașele Vancouver, Santa Clara și Los Angeles. Meciurile din grupă vor debuta pe 13 iunie 2026, iar primele meciuri sunt programate împotriva Statelor Unite, Australia și Paraguay. Calificarea depinde de barajul din martie. Dacă România se califică la Cupa Mondială
Un câine brave a salvat stăpânul său dintr-un incendiu devastator în Germania, trezindu-l la timp înainte ca flăcările să cuprindă apartamentul. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a fost transportat la spital din cauza intoxicării cu fum. Incidentul a provocat pagube estimate la 15.000 de euro. Un bărbat din Germania a scăpat dintr-un incendiu
Republica Moldova solicită ajutor energetic României din cauza atacurilor asupra sistemului energetic ucrainean. Moldelectrica face apel la consumatorii din țară să folosească energia electrică într-un mod rațional pentru a evita suprasarcinile și deconectările. Monitorizăm situația constant pentru informații suplimentare. Moldelectrica a solicitat României ajutor de avarie pentru energie electrică Acel grup energetic important a fost
România va concura în Grupa D la CM 2026 alături de Paraguay, Australia și SUA, dacă se califică. Naționala va întâlni Turcia în semifinalele barajului pe 26 martie. Selecționerul Mircea Lucescu nu a asistat la tragerea la sorți datorită unor operații la șold. Află detaliile complete despre grupe! România ar putea juca în Grupa D
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat posibilitatea lichidării CFR Marfă, care se confruntă cu pierderi de 328 milioane lei în 2024. În contrast, Tarom, cu pierderi de 3,7 miliarde lei, ar putea fi revitalizată. Oana Gheorghiu subliniază necesitatea restructurării și a unei strategii clare pentru viitor. Vicepremierul Oana Gheorghiu avertizează că CFR Marfă ar putea fi
Românii cu carte de identitate electronică nu au nevoie de adeverință pentru a vota. Autoritatea Electorală Permanentă confirmă că accesul în secțiile de votare este simplificat. Tabletele de vot au fost adaptate, iar timbrele autocolante nu se mai aplică pe cărțile de identitate. Află toate detaliile esențiale! Românii cu carte de identitate electronică nu au
Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial, face planuri ambițioase pentru următorii ani, dorind să-și extindă academia de gimnastică care a atras mulți copii. În 2025, a experimentat o stagnare economică, dar acum se pregătește pentru o expansiune a activităților. Detalii despre cariera sa impresionantă și realizările personale sunt incluse. Marian Drăgulescu, multiplu campion mondial, își extinde
Miliardarul Seamus Fitzpatrick a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru preluarea companiei farmaceutice Stada Arzneimittel, evaluată la 10 miliarde de euro. Stada deține o fabrică de medicamente în Turda, o investiție de peste 50 de milioane de euro, contribuind la creșterea sectorului farmaceutic din România. Miliardarul irlandez Seamus Fitzpatrick a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru preluarea
FCSB și Dinamo se întâlnesc sâmbătă, la ora 20.30, în etapa 19 a Superligii, meci transmis live pe Digi Sport și Prima Sport, precum și pe Digi Online și Prima Play. Arbitru Marian Barbu va oficia partida pe Arena Națională, unde sunt așteptați circa 30.000 de spectatori. Descoperă echipele probabile și declarațiile antrenorilor. Meciul FCSB
ADN-ul unui criminal în serie, găsit pe pungi de hârtie, a ajutat autoritățile din Colorado să rezolve o crimă din 1987. Rhonda Marie Fisher, agresată sexual și strangulată, a fost identificată ca victimă. Deși criminalul a murit în 1996, cercetările continuă pentru a aduce răspunsuri familiei. ADN-ul găsit pe pungi de hârtie a dus la
Avarii în rețeaua de alimentare cu apă din Prahova. Președintele CJ, Virgiliu-Daniel Nanu, monitorizează situația. Apa ajunge treptat la locuințe, dar în unele localități, precum Adunați și Aluniș, nu a ajuns încă. Autoritățile avertizează asupra restricțiilor de consum până la testele DSP. În Prahova, alimentarea cu apă se reia treptat, dar sunt localități afectate de
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, avertizează locuitorii din Prahova să nu consume apă de la robinet până la rezultatele analizelor. Apa este supusă unui proces de decantare și clorinare. Rămâne interzisă până la confirmarea potabilității. Detalii și actualizări disponibile pe Gândul. Ministrul Sănătății a avertizat locuitorii din Prahova să nu consume apa curentă Apa este supusă
Andrei Rațiu a fost ales Tricolorul Anului 2025 de suporteri, având un impact deosebit în echipa națională. El a fost integralist în toate meciurile oficiale și a contribuit cu un gol și o pasă decisivă. Clasamentul final include și jucători precum Dennis Man și Ianis Hagi, dar Rațiu rămâne lider cu 39 de puncte. Andrei
Un atac armat tragic în Pretoria, Africa de Sud, s-a soldat cu 11 morți, printre care și copii. Trei bărbați înarmați au deschis focul asupra muncitorilor, iar 14 oameni au fost spitalizați. Autoritățile nu au efectuat arestări, iar țara se confruntă cu o criminalitate alarmantă. Trei bărbaţi înarmaţi au atacat un cămin de muncitori din
Nicușor Dan este presat să modifice legea numirii procurorilor șefi, înainte de rotația din primăvara 2026. Apropiați de Kovesi propun o comisie de vetting pentru a filtra candidații. Discuții controversate au avut loc la Palatul Cotroceni, dar ministrul Justiției respinge ideea schimbărilor legislative. Președintele Nicușor Dan este presat să modifice legea numirii procurorilor șefi înainte
Războiul din Ucraina a intrat în a 1.381-a zi, iar pacea depinde de angajamentul Rusiei. Negociatorii din SUA și Ucraina continuă discuțiile, dar Kremlinul respinge propunerile. În același timp, armata rusă avansează pe front, intensificând atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Războiul din Ucraina continuă, fiind în a 1.381-a zi pe 6 decembrie 2025 Negociatorii din
Oțelul Galați a obținut o victorie clară în etapa 19 a Superligii, învingând Unirea Slobozia cu 3-0. Conrado, Paulinho și Andrezinho au marcat pentru gazde. FC Botoșani se va confrunta cu FC Rapid pe 8 decembrie. Liga Profesionistă de Fotbal susține campania împotriva violenței asupra feme
Președintele Nicușor Dan afirmă că trăim mai prost decât anul trecut, dar mult mai bine decât acum 20 de ani. Mircea Dinescu aduce o corecție umoristică, afirmând că trăim mai prost decât anul trecut, însă mult mai bine decât anul viitor. Descoperă perspectivele acestora asupra vieții românilor și impactul lor asupra societății. Președintele Nicușor Dan … Articolul Trăim mai rău acum, dar viitorul promite mai mult decât trecutul apare prima dată în Main News.
Democrația din România a suferit o lovitură severă, afirmă Elena Lasconi, fosta candidată USR la prezidențiale. Ea subliniază dividerea din societate și pierderea încrederii în instituții, dar rămâne optimistă. Lasconi îndeamnă oamenii de bună credință să se implice și să promoveze empatia și iubirea în țară. Democrația din România a suferit o lovitură majoră în … Articolul Lovitura grea pentru democrația din România: apel la solidaritate în fața crizei apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea a anunțat că 2026 va fi ultimul său an în circuitul profesionist de tenis, după o carieră de 20 de ani. A subliniat dragostea pentru sport și recunoștința față de fani. Rămâne pe locul 43 WTA, cu trei titluri majore câștigate. Ne vedem în 2026 pentru un ultim dans în jurul lumii. Sorana … Articolul Anunțul emoționant al Soranei Cîrstea de Moș Nicolae: „Îți voi rămâne veșnic datoare” apare prima dată în Main News.
Kadîrov promite represalii severe după atacul dronei asupra zgârie-norului din Groznâi # MainNews.ro
Ramzan Kadîrov a amenințat cu represalii severe împotriva Ucrainei după un atac cu dronă asupra unui zgârie-nori din Groznîi. Liderul cecen a calificat incidentul drept lipsit de sens și promite o ripostă punctuală, viziând ținte strategice, subliniind că nu va ataca civili. Detalii despre pagubele provocate și contextul incidentului. Ramzan Kadîrov amenință cu represalii împotriva … Articolul Kadîrov promite represalii severe după atacul dronei asupra zgârie-norului din Groznâi apare prima dată în Main News.
Locuitorii din Prahova sunt atenționați printr-un mesaj RO Alert că alimentarea cu apă a fost reluată, însă aceasta nu este potabilă. Apa poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare, fiind interzisă utilizarea pentru băut sau spălat. Autoritățile avertizează că aceasta poate conține impurități. Autoritățile din Prahova au transmis un mesaj RO Alert privind reluarea … Articolul Atenție Prahova: Apa livrată poate fi folosită doar pentru igienă sanitară apare prima dată în Main News.
Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat mii de angajați pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie, gestionând campania fără incidente majore. Au fost înregistrate 21 de sesizări privind fapte nelegale, iar alegătorii pot vota cu acte de identitate valide. Detalii despre măsurile de securitate și procesul electoral sunt disponibile. Ministerul Afacerilor Interne a mobilizat suplimentar 3.500 … Articolul MAI a anunțat măsurile pentru alegerile din 7 decembrie după campania electorală apare prima dată în Main News.
Aurel Ţicleanu, legendarul jucător al Universității Craiova, laudă parcursul lui Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB. Cu 34 de puncte, Dinamo joacă pe 6 decembrie în Superliga, având toate motivele să fie optimistă. Kopic subliniază importanța meciului și pregătește echipa pentru o confruntare spectaculoasă. Aurel Ţicleanu, legendar al Universității Craiova, laudă parcursul lui Dinamo în acest … Articolul Un jucător legendar al Craiovei susține Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB apare prima dată în Main News.
România se confruntă cu grave probleme legate de baraje, majoritatea fiind în stare de degradare sau fără autorizație de funcționare. Raportul Curții de Conturi din 2023 evidențiază riscurile pentru siguranța populației și bunurilor din zonă. Lipsa specialiștilor și comunicarea deficitară complică situația. Raportul Curţii de Conturi 2023 evidențiază degradarea barajelor din România Din cele 2.013 … Articolul Imobile fără autorizație, degradate sau abandonate – probleme majore apare prima dată în Main News.
Miniștrii se schimbă frecvent, iar Steaua se confruntă în continuare cu probleme legate de promovare. Victor Pițurcă, fost atacant, și-a exprimat dezamăgirea față de demisia lui Ionuț Moșteanu, sperând că noul ministru va găsi soluții. Situația afectează echipa și fanii acesteia. Miniștrii se schimbă frecvent, afectând echipa Steaua Victor Pițurcă avea așteptări de la fostul … Articolul Miniștrii se schimbă rapid: e prea mult spus că eram încântat? apare prima dată în Main News.
Sorana Cîrstea, jucătoare română de tenis și locul 43 WTA, a anunțat că 2026 va fi ultimul său an în circuit. Într-un mesaj emoționant, ea își exprimă iubirea pentru tenis și dorința de a încheia cariera într-o notă pozitivă, așteptând cu nerăbdare să-și vadă fanii alături de ea. Sorana Cîrstea, locul 43 în clasamentul WTA, … Articolul Sorana Cîrstea anunță retragerea din tenis: ultimul an în circuit 2026 apare prima dată în Main News.
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a comentat tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale 2026. România poate întâlni Statele Unite, Australia și Paraguay, având șanse să scrie un nou capitol în fotbalul românesc. Calificarea depinde de meciurile din play-off. Suporterii ar putea vedea naționala pe stadioane moderne. Răzvan Burleanu, președintele FRF, a comentat tragerea la sorți … Articolul Motivație și Provocare: Cum Ne Inspiră Schimbarea în Viață apare prima dată în Main News.
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024 în România a generat controverse majore și reacții intense pe scena politică. CCR a decis reluarea întregului proces electoral cu doar două zile înainte de turul II. Declarațiile lui Marcel Ciolacu, Călin Georgescu și Elena Lasconi evidențiază tensiunea din țară. Detalii despre intervențiile externe și impactul asupra democrației. Curtea Constituțională … Articolul Un an de la anulare: Impactul și lecțiile învățate apare prima dată în Main News.
La un an de la anularea alegerilor prezidențiale din 2024, România se confruntă cu fracturi sociale profunde. Analiștii discută despre impactul deciziei Curții Constituționale asupra democrației, încrederea publicului în instituții și polarizarea societății. Discursul politic și viitorul democrației rămân sub semnul întrebării. Anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 a creat confuzie și diviziune … Articolul Atacurile asupra democrației: cum au afectat procesul electoral apare prima dată în Main News.
Fostul primar Nicușor Dan a generat o situație gravă în Sectorul 5, când o femeie a fost dusă la spital după o întâlnire tensionată privind un bloc fără electricitate. Criticile aduse lui Dan subliniază lipsa de empatie în gestionarea problemelor cetățenilor, evidențiind birocrația din administrația bucureșteană. Nicușor Dan, fost primar al Capitalei, a fost criticat … Articolul Nicușor Dan provoacă o femeie să ajungă la spital în episodul controversat apare prima dată în Main News.
Fosta parteneră de afaceri acuză mercenarul Horațiu Potra de înșelăciune de 500.000 de dolari # MainNews.ro
Fosta parteneră de afaceri a lui Horațiu Potra acuză mercenarul de fraudă, solicitând redeschiderea unei anchete legate de un contract de împrumut de 500.000 dolari. Aceasta susține că banii au fost cheltuiți pentru proprietățile sale din Mediaș. Judecătorii au aprobat redeschiderea dosarului pentru administrarea probelor. Fosta parteneră de afaceri a lui Horațiu Potra acuză că … Articolul Fosta parteneră de afaceri acuză mercenarul Horațiu Potra de înșelăciune de 500.000 de dolari apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a susținut un briefing la Palatul Victoria, în care a abordat criza de apă din Prahova și Dâmbovița. Acesta a reafirmat că Apele Române dețin răspunderea principală, refuzând să trimită Corpul de Control al Premierului la fața locului. Află mai multe despre situația actuală și declarațiile oficiale. Premierul Ilie Bolojan a organizat … Articolul Bolojan apără cazul Dianei Buzoianu: Apele Române poartă vina principală apare prima dată în Main News.
Gheorghe-Liviu Odagiu a fost ales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), având un mandat ce începe la 1 ianuarie 2026. Odagiu are o experiență de peste două decenii în sistemul judiciar, fiind anterior președinte al Curții de Apel Alba Iulia. În același timp, Bogdan-Silviu Staicu a fost ales vicepreședinte al CSM. CSM l-a ales … Articolul Gheorghe-Liviu Odagiu, nou președinte CSM, conducerile se redefinesc apare prima dată în Main News.
Execuția își asumă legea pensiilor speciale pentru magistrați în ședința extraordinară # MainNews.ro
Executivul își asumă răspunderea pe legea pensiilor speciale ale magistraților, în ciuda avizului negativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Ședința extraordinară pentru adoptarea proiectului este programată pentru mâine, dar aprobarea depinde de avizul Consiliului Legislativ. Află ultimele detalii! Guvernul își asumă răspunderea pentru legea pensiilor speciale ale magistraților Ședința extraordinară este programată pentru mâine, după … Articolul Execuția își asumă legea pensiilor speciale pentru magistrați în ședința extraordinară apare prima dată în Main News.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat reluarea alimentării cu apă în județele afectate, inclusiv Prahova, posibil în această seară. Deși apa poate să nu fie potabilă, aceasta va putea fi utilizată pentru alte nevoi. Autoritățile lucrează pentru a evita o astfel de situație pe viitor prin îmbunătățirea procedurilor. Premierul Ilie Bolojan a anunțat reluarea furnizării apei … Articolul Premierul Bolojan: Reluarea alimentării cu apă în județele afectate, posibil diseară apare prima dată în Main News.
Guvernul Român a adoptat o hotărâre prin care Poliția preia responsabilitatea protecției magistraților și familiilor acestora. Măsurile speciale se aplică în cazuri justificate de risc, asigurând un cadru unitar pentru instanțe și poliție, cu intervenție rapidă în situații de amenințare imediată. Guvernul a aprobat o hotărâre pentru protecția magistraților în situații de risc Poliția Română … Articolul Guvernul revizuiește protecția magistraților, Poliția preia responsabilitatea apare prima dată în Main News.
Soliditatea coaliției se testează la moțiunea de cenzură, anunțată de premierul Ilie Bolojan. Opoziția a depus deja moțiunea, iar votul se va desfășura săptămâna viitoare, în contextul controversatului proiect de reformă a pensiilor magistraților, contestat la Curtea Constituțională. Rămâne de văzut dacă guvernul va depăși acest test. Premierul Ilie Bolojan a discutat despre reforma pensiilor … Articolul Testul solidității coaliției: moțiunea de cenzură decisivă apare prima dată în Main News.
Comisar-șef al IPJ Giurgiu, Adrian Ciulei, a fost reținut de DNA după ce a primit mită 10.000 de lei. Acuzațiile includ luare de mită în formă continuată, cu un total de 29.800 de lei de la un martor. Procurorii vor solicita arestarea preventivă pentru 30 de zile. Detalii despre corupție și investigații anticorupție. Comisar-șef al … Articolul Comisar-şef IPJ Giurgiu reținut de DNA pentru mită de 10.000 lei apare prima dată în Main News.
Frații Tate s-au prezentat la DIICOT pentru prelungirea controlului judiciar. Înfruntați acuzații grave precum trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat, aceștia continuă să fie subiect de controverse. Andrew Tate a anunțat că va muta afacerile în afara României. Rămâi la curent cu noutățile! Frații Andrew și Tristan Tate s-au prezentat la DIICOT … Articolul Frații Tate se prezintă din nou la DIICOT pentru control judiciar apare prima dată în Main News.
Efectul indirect asupra coaliţiei: ce trebuie să ştim despre {processed_articles_keywords} # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei nu ar trebui să influențeze coaliția de guvernare, subliniind că aceasta a stabilit data și metodologia campaniei. Află mai multe despre impactul alegerilor asupra guvernului și civilizarea campaniei în articolul complet. Premierul Ilie Bolojan a declarat că alegerile pentru primării nu ar trebui să influențeze … Articolul Efectul indirect asupra coaliţiei: ce trebuie să ştim despre {processed_articles_keywords} apare prima dată în Main News.
Președintele Donald Trump a fost cel mai recent câștigător al Premiului FIFA pentru Pace, recunoscut pentru acțiunile sale în favoarea păcii. La ceremonia de decernare, Trump a afirmat că a „salvat milioane de vieți” și a anunțat „FIFA PASS,” care facilitează obținerea vizelor pentru participanții la Cupa Mondială 2026. Donald Trump a câștigat Premiului FIFA … Articolul Războiul din Ucraina se apropie de sfârșit: perspective și actualizări 2023 apare prima dată în Main News.
