Ce te face fericit? În niciun caz o mașină nouă de 100.000 de dolari
SportMedia, 7 decembrie 2025 01:00
Nimic nu este la fel de dorit ca lucrul pe care îl vrei, dar nu îl poți avea. Morgan Housel, autorul cărți, „Arta de a cheltui bani: Alegeri simple pentru o viață mai bogată", spune că pentru majoritatea oamenilor există o ierarhie a cheltuielilor care sună cam așa: Astfel, spune Morgan Housel într-un articol publicat
• • •
Acum 2 ore
01:00
Un exercițiu practicat de milioane de oameni din întreaga lume poate îmbunătăți somnul la fel de eficient ca principala terapie folosită de medici pentru tratarea insomniei, arată un nou studiu. Parco M. Siu, profesor în domeniul fiziologiei exercițiului fizic de la Universitatea din Hong Kong, și colegii săi au comparat terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie (CBT-I), …
01:00
Nimic nu este la fel de dorit ca lucrul pe care îl vrei, dar nu îl poți avea. Morgan Housel, autorul cărți, „Arta de a cheltui bani: Alegeri simple pentru o viață mai bogată", spune că pentru majoritatea oamenilor există o ierarhie a cheltuielilor care sună cam așa: Astfel, spune Morgan Housel într-un articol publicat
Acum 4 ore
23:00
Ungaria se pregătește pentru sfârșitul războiului din Ucraina. Orbán: Dacă Dumnezeu ne ajută, ne vom regăsi într-un spațiu economic cu totul diferit # SportMedia
Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orbán a anunţat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din ţara sa, că va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegaţie de oameni de afaceri pentru a pregăti perioada postbelică din Ucraina, relatează AFP. Această misiune se va concentra pe cooperarea economică şi se …
Acum 6 ore
21:00
Sunt brazii naturali de Crăciun o alegere mai bună decât cei de plastic? Beneficiile neștiute ale brazilor adevărați # SportMedia
Oamenii de știință spun că avantajele și dezavantajele ecologice ale brazilor de Crăciun nu se reduc doar la impactul climatic al brazilor adevărați sau din plastic. Așadar, care este cea mai bună alegere de Crăciun pentru a rămâne prieteni cu mediul? Numai în Statele Unite se vând anual 25-30 de milioane de brazi de Crăciun …
21:00
Urmăriți în direct pe site-ul SpotMedia.ro înfruntarea din Marele Derbi de România, dintre FCSB și Dinamo, pe Arena Națională din București, cu începere de la ora 20.30. *Apăsați Refresh pentru a se reîncărca pagina! FCSB – Dinamo 0-0 Desfășurarea întâlnirii: Min.24: Boateng vede un galben și din tabăra dinamovistă. Min.20: Prim șut pe poartă al …
21:00
FIFA a anunțat programul complet al partidelor de la Campionatul Mondial. La ce ore ar juca naționala României # SportMedia
Echipa națională a României, dacă s-ar califica la Campionatul Mondial din 2026, a fost repartizată în grupa D, alături de naționalele Statelor Unite, Paraguayului și Australiei. După ce tragerea la sorți a avut loc vineri pe 5 decembrie, la Washington D.C., sâmbătă a avut loc a doua ceremonie oficială, în care gazdele turneului final de …
Acum 8 ore
19:00
Unde greșește Occidentul: Războiul din Ucraina nu se dă doar pentru pământ. Putin a anunțat la București ce vrea # SportMedia
Occidentul continuă să interpreteze greșit obiectivele Kremlinului. Rusia nu luptă pentru 30-50 km din Donbas, ci pentru obiective mult mai profunde. Iar asta explică de ce Putin nu vrea să pună capăt acum războiului. Kievul consideră că europenii și americanii nu au o viziune corectă asupra războiului purtat de Rusia și din această cauză se …
19:00
Max Verstappen câștigă calificările din Abu Dhabi și speră la un titlu mondial ce părea imposibil # SportMedia
Pilotul olandez de Formula 1 Max Verstappen va pleca din pole position duminică în Marele Premiu din Abu Dhabi, în ultima cursă a actualului Campionat Mondial de F1, în care nu mai puțin de 3 piloți pot cuceri laurii mondiali. Batavul s-a impus în calificările de la Yas Marina, în capitala Emiratelor Arabe Unite, având …
19:00
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacționat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro rețelei de social media, informează DPA. „Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată și suveranitatea ar trebui să se întoarcă la țările individuale, astfel …
Acum 12 ore
17:00
Jucătorul pe care FCSB e decisă să îl alunge, încă se cramponează de lotul campioanei: „Viitorul meu e încă aici!” # SportMedia
FCSB pare hotărâtă să îl alunge din lot pe un jucător care a dus mai mult decât greul în precedenta campanie din anul trecut, când gruparea roș-albastră a cucerit titlul și a ajuns până în optimile UEFA Europa League. E vorba de fundașul central Mihai Popescu, în vârstă de 32 de ani, care a vorbit …
17:00
Guvernul a aprobat deblocarea a peste 300 de posturi pentru creşe, ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmând că această decizie este una care îl bucură şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară. Ministrul Educaţiei a anunţat, sâmbătă, că în şedinţa de vineri a Guvernului a fost …
17:00
Reacțiile Simonei Halep și ale lui Novak Djokovici după anunțul retragerii Soranei Cîrstea din circuit # SportMedia
Anunțul retragerii definitive din tenis făcut de Sorana Cîrstea în dimineața zilei de sâmbătă a surprins pe toată lumea. Tenismena româncă Sorana Cîrstea, 35 de ani, născută la Târgoviște, a anunțat azi că 2026 va fi ultimul său an competițional și că regretă foarte mult că trebuie să se despartă de sportul pe care l-a …
17:00
Kairos, unul dintre petrolierele „flotei fantomă" a Rusiei, care a fost atacat de drone în largul coastei Turciei săptămâna trecută, a eșuat la aproximativ o milă de coasta Bulgariei. O navă turcească a început să remorcheze miercuri petrolierul Kairos lovit de drone în apropierea coastei Turciei, dar operațiunea a fost oprită. Remorcherul s-a întors în …
17:00
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunțat sâmbătă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore. Potrivit Moldelectrica, un grup energetic important a fost deconectat în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare a atacurilor asupra sistemului …
17:00
Probleme mari în sânul formației Rapid București, lidera campionatului din România, unde antrenorul Costel Gîlcă a fost nevoit să ia o măsură radicală. Tensiunile sunt mari în vestiarul alb-vișiniu, acolo unde Costel Gîlcă anunță azi că l-a exclus din lot pe termen nelimitat, din cauza unor probleme disciplinare, pe atacantul Antoine Baroan, 25 de ani. …
15:00
Italia va deschide anul viitor primul sanctuar din Marea Mediterană destinat delfinilor care au trăit în captivitate, pe fondul închiderii tot mai multor parcuri marine din Europa. Sanctuarul San Paolo va fi amplasat în largul orașului Taranto, în regiunea Puglia, iar primii delfini sunt așteptați „cel târziu în mai sau iunie 2026", potrivit lui Carmelo …
15:00
Un bărbat a fost obligat de Tribunalul Maramureș să plătească 50.000 de lei unui internaut pe care l-a înjurat și amenințat cu moartea pe Facebook. Divergențele dintre cei doi au pornit de la un comentariu postat de Vasile Vlaşin despre fostul candidat Călin Georgescu. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea …
15:00
Dezastru în Turcia în scandalul pariurilor! Al doilea val de arestări, cu 29 de fotbaliști, printre care și de la granzii Fener și Galata # SportMedia
Scandalul pariurilor ilegale în Turcia ia o amploare de neimaginat, cu un nou val de arestări surprinzatore, cu peste 25 de arestări, printre care și jucători de la marile echipe Fenerbahce și Galatasaray. Totalitatea persoanelor arestate a ajuns la cifra de 46 după ce poliția a făcut aceste arestări și în cadrul jucătorilor de fotbal. …
15:00
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit după ce o piesă imprimată 3D s-a înmuiat și s-a rupt, provocând pierderea completă a puterii motorului, arată un raport al autorităților britanice de investigare a accidentelor. Aeronava Cozy Mk IV s-a izbit de un sistem de asistență la aterizare pe aeroportul Gloucestershire din Staverton, pe 18 martie. …
15:00
Președintele francez Emmanuel Macron a surprins pe toată lumea, în ultima zi a vizitei sale de stat în China, când a luat-o la fugă pentru o baie de mulţime printre tinerii adunați în fața Universității Sichuan. Încântați, studenţii l-au filmat cu telefoanele și i-au strâns mâna, în timp ce agenții de securitate chinezi păreau luați …
15:00
Patrick Mouratoglou, fermecat de o jucătoare din România pentru lovitura sa specială: E ceva nemaivăzut # SportMedia
Fostul antrenor al Simonei Halep, cunoscutul tehnician francez Patrick Mouratoglou s-a declarat fascinat de una dintre loviturile de bază ale unei românce, încă prezentă în ierarhia WTA. Monica Niculescu are 38 de ani și este în prezent locul 97 WTA în clasamentul de dublu. Iar cunoscutul Mouratoglou îi adoră slice-ul de forehand al jucătoarei născută …
Acum 24 ore
13:00
Marina suedeză întâlneşte submarine ruseşti în Marea Baltică „aproape săptămânal", a declarat şeful operaţiunilor sale. Iar suedezii se pregătesc pentru o creştere suplimentară, în cazul unui armistiţiu sau al unei încetări a focului în războiul din Ucraina, informează The Guardian. Căpitanul Marko Petkovic a declarat că Moscova „îşi consolidează continuu" prezenţa în regiune, iar observarea …
13:00
Revelația preliminariilor din Europa acuză FIFA de momentele din timpul tragerii la sorți: Nu a fost ceva serios # SportMedia
Echipa națională de fotbal a Norvegiei, calificată acum pentru a patra oară la un turneu final de Campionat Mondial, după o pauză de 28 de ani, a acuzat modalitatea în care a avut loc tragerea la sorți a grupelor de vineri seara. Oficialii scandinavi s-au declarat dezgustați de ceremonia organizată de FIFA pentru tragerea la …
13:00
Riscuri ”fără precedent” privind creșterea datoriei publice. Cât de tare ne-ar lovi un șoc valutar # SportMedia
Strategia de administrare a datoriei publice 2025-2027, elaborată de Ministerul Finanțelor și aprobată vineri în ședința de guvern, este construită pe o serie de principii ce stau la baza deciziilor de finanțare în următorii doi ani, în care România va avea unele din cele mai mari nevoi de finanțare din istorie: 288 mld. lei în …
13:00
Un nou cartier se ridică la Obor: peste 2.200 de apartamente și un campus IT (Foto&Video) # SportMedia
Fosta fabrică de pompe Aversa, una dintre unitățile industriale-emblemă ale Capitalei, a fost demolată, iar pe terenul de 10 hectare din zona Obor avansează lucrările pentru un amplu proiect imobiliar, cu o valoare estimată la 1 miliard de euro. Dezvoltarea este realizată de compania InteRo Property Development, deținută de familia de investitori canadieni Topolinski, scrie …
13:00
Echipele AS Monaco și Olympique Marseille au suferit vineri seara înfrângeri surprinzătoare în primele două meciuri din etapa a 15-a din Ligue 1. Jucând în deplasare, monegascii au pierdut cu 1-0 în fața lui Brest, singurul gol al partidei fiind reușit de Kamory Doumbia (28). Gazdele au terminat cu un jucător mai puțin pe teren …
11:00
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea, aflată la vârsta de 35 de ani, și-a anunțat retragerea definitivă din activitatea sportivă. Românca poziționată în acest moment pe locul 43 în ierarhia mondială WTA a anunțat că 2026 va fi ultimul ei an în circuitul profesionist de tenis. Va fi cel de-al 20-lea sezon competițional din circuit pentru …
11:00
Ministrul care aproape plânge la TV vorbind despre BMW-ul de 100 de mii de euro (Video) # SportMedia
Ministrul Sănătății din Republica Moldova, Emil Ceban, a stârnit emoții la televizor, aproape lăcrimând în timp ce vorbea despre viața sa și automobilul său de aproape 100 de mii de euro. Invitat la TV8, Ceban și-a justificat averea și veniturile declarate, insistând că totul este legal. „Eu nu spun la nimeni că prima înscriere a …
11:00
România se află la mâna ei pentru a termina în primele 10 țări la Campionatul Mondial de handbal. Calculele complete # SportMedia
După succesul categoric de vineri seara cu Senegal, în grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania și Olanda, România se află la mâna ei pentru a obține cel mai bun rezultat la un Mundial din ultimii 10 ani. Concret, naționala antrenată de Ovidiu Mihăilă mai are de disputat un singur meci …
11:00
Maria Zaharova amenință voluntarii români de pe frontul din Ucraina. Replica dură a grupului „Getica” # SportMedia
Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a lansat un mesaj de avertisment la adresa voluntarilor români și moldoveni din grupul de luptă „Getica”, ce luptă alături de armata ucraineană. Reacția combatanților români a venit rapid, într-un mesaj extrem de dur. Amenințarea transmisă de Moscova Într-un mesaj distribuit pe pagina de Facebook … The post Maria Zaharova amenință voluntarii români de pe frontul din Ucraina. Replica dură a grupului „Getica” appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Ziua 1382 Polonia ridică avioanele de luptă. Flăcări la rafinărie. Pokrovsk nu a căzut. Putin se înțelege de minune cu omul lui Trump # SportMedia
Negocierile de pace continuă şi în weekend, cu discuții la Miami între americani și ucraineni pe tema planului președintelui Trump. Kremlinul susține că întâlnirile dintre Vladimir Putin și trimisul american Steve Witkoff au fost „cu adevărat amicale” și constructive, iar ginerele Jared Kushner aduce un „element de abordare sistematică” pentru elaborarea planului. Pe front, ziua … The post Ziua 1382 Polonia ridică avioanele de luptă. Flăcări la rafinărie. Pokrovsk nu a căzut. Putin se înțelege de minune cu omul lui Trump appeared first on spotmedia.ro.
11:00
FCSB, campioana en-titre a României, se pregătește pentru marele meci de acasă în Eternul Derbi al României, cu Dinamo București, partidă care va începe sâmbătă de la ora 20.30, pe Arena Națională. Mihai Stoica, managerul general al trupei roș-albastre, a prefațat această întâlnire, în care FCSB trebuie să își ia revanșa după acel eșec dramatic … The post FCSB anunță că nu se poate baza pe trei jucători de bază pentru marele derbi cu Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Misiunea mișcării MAGA de a interveni în politica europeană ar trebui să-i îngrozească pe Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Întrebarea este dacă vreunul dintre ei va avea curajul sau forța să riposteze. Donald Trump a lansat o adevărată cruciadă pentru a remodela politica Europei după propriile sale convingeri, mobilizând întreaga forță a diplomației … The post Atenție, Europa! Trump a pus ochii pe alegerile tale și încurajează extremiștii appeared first on spotmedia.ro.
11:00
Românii devin mai prudenți și economisesc mai mult. Specialiștii avertizează că urmează o perioadă de stagnare # SportMedia
Economia României rămâne pe plus, chiar dacă avansul e mai lent față de anii trecuți. Cel mai vizibil semnal este scăderea consumului: în octombrie, vânzările din magazinele fizice și online au coborât pentru a treia lună la rând. În schimb, construcțiile și investițiile publice au mers bine, dar industria rămâne slabă. Pe de altă parte, … The post Românii devin mai prudenți și economisesc mai mult. Specialiștii avertizează că urmează o perioadă de stagnare appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Ceea ce nu s-a făcut până acum și continuă să rămână de izbeliște este schimbarea fotografiei Bucureștiului. E vorba de mii de clădiri vechi, unele de patrimoniu, care sunt în ruină. Multe clădiri au geamurile sparte, nu sunt locuite de nimeni, fiind doar adăpost de iarnă pentru porumbei. Provocările cu care se va confrunta noul primar … The post Ce provocări îl așteaptă pe noul primar general appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Ungaria a respins oficial vineri posibilitatea emiterii de eurobonduri pentru sprijinirea Ucrainei, blocând astfel o variantă de rezervă a Uniunii Europene, în cazul în care utilizarea activelor rusești înghețate pentru un împrumut de 165 de miliarde de euro nu va putea fi realizată. Comisia Europeană dorește ca cele 27 de state membre să ajungă la … The post Ungaria blochează planul de rezervă al UE pentru sprijinirea Ucrainei appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Echipa națională a României și-a aflat vineri seara posibila grupă de la Cupa Mondială din 2026, acolo unde încă nu s-a calificat totuși, și trebuie să treacă prin două meciuri de baraj care se vor disputa în luna martie a anului viitor. Trebuie să trecem mai întâi de Turcia pe 26 martie, apoi de învingătoarea … The post Programul României la Campionatul Mondial din 2026, dacă se va califica prin baraj appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Prima reacție a lui Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți a grupelor CM 2026: „Ne motivează!” # SportMedia
Președintele FRF, Răzvan Burleanu a avut prima sa declarație de la Washington, acolo unde a asistat pe viu la tragerea la sorți a grupelor viitorului Campionat Mondial de fotbal din 2026. România a picat cu SUA, Australia și Paraguay la Campionatul Mondial, evident dacă va și ajunge acolo, iar Răzvan Burleanu pare optimist după această … The post Prima reacție a lui Răzvan Burleanu, după tragerea la sorți a grupelor CM 2026: „Ne motivează!” appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Parlamentul Germaniei a votat reintroducerea serviciului militar voluntar, dar autoritățile se confruntă cu o opoziție puternică din partea tinerilor din Generaţia Z. În mai multe orașe, inclusiv la Berlin, elevi și studenți au ieșit în stradă pentru a protesta la adresa măsurii, de teama revenirii recrutării obligatorii. Protestatarii au afișat mesaje precum „Nu ne puteți … The post Gen Z se revoltă în Germania și spune NU armatei: „Nu este războiul nostru” appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Netflix a anunțat achiziția studiourilor Warner Brothers Discovery și a rețelelor HBO pentru uriaşa sumă de 72 de miliarde de dolari, într-o mișcare care poate schimba peisajul industriei de divertisment TV. Iată cinci lucruri esențiale de reținut, conform BBC: Acordul îi oferă Netflix un catalog imens, aproape un secol de filme şi seriale TV, și … The post Netflix preia HBO – 5 lucruri esențiale de știut appeared first on spotmedia.ro.
09:00
Kiev Post: Americanii promit mai multe livrări de arme pentru Ucraina înainte de Crăciun, dar cer Europei să preia NATO până în 2027 # SportMedia
Americanii şi-au informat partenerii europeni în discuţii private că sprijinul militar pentru Ucraina va crește înainte de Crăciun, însă Washingtonul nu va mai fi principalul furnizor de apărare convențională al NATO după 2027. Oficialii americani cer europenilor să fie pregătiţi să preia conducerea alianței și avertizează asupra consecințelor în caz contrar, a aflat Alex Raufoglu, … The post Kiev Post: Americanii promit mai multe livrări de arme pentru Ucraina înainte de Crăciun, dar cer Europei să preia NATO până în 2027 appeared first on spotmedia.ro.
07:00
Ziua de 6 decembrie este ziua Sfântului Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Sfântul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, e cinstit de toată creştinătatea pentru că este sfântul iubirii. A … The post Tradiții și obiceiuri de Sfântul Nicolae. Azi este și ziua a peste 800.000 de români appeared first on spotmedia.ro.
07:00
Horoscop de weekend pentru zilele de 6 si 7 decembrie 2025. The post Horoscop de weekend: 6 – 7 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
03:00
Un general rus critică invazia din Ucraina și acuză serviciile secrete că au indus în eroare Kremlinul # SportMedia
Un fost comandant al forțelor terestre ruse a oferit o perspectivă de o rară sinceritate asupra războiului din Ucraina. Acesta a declarat că Moscova era nepregătită pentru război la începutul anului 2022. General-colonelul Vladimir Cirkin a afirmat că serviciile secrete rusești au indus în eroare Kremlinul cu privire la situația politică din Ucraina, iar prin … The post Un general rus critică invazia din Ucraina și acuză serviciile secrete că au indus în eroare Kremlinul appeared first on spotmedia.ro.
03:00
Cum au ajuns pisicile să troneze pe canapelele noastre: noi descoperiri surprinzătoare despre domesticirea lor # SportMedia
Aruncând o simplă privire pe Internet, putem constata, printre alte lucruri, că pisicile au cucerit lumea. Însă drumul lor de la animale sălbatice până la vedetele de pe Instagram care atrag milioane de inimioare pare să fi fost mult mai complex decât credeau până acum oamenii de știință, arată două noi studii citate de Scientific … The post Cum au ajuns pisicile să troneze pe canapelele noastre: noi descoperiri surprinzătoare despre domesticirea lor appeared first on spotmedia.ro.
03:00
Semnal de alarmă: Orice voce poate fi clonată acum cu AI. Cum recunoaștem escrocheriile și cum ne protejăm # SportMedia
Tehnologia evoluează rapid, iar escrocheriile bazate pe inteligență artificială devin tot mai greu de depistat. De aceea, este esențial să înțelegem cum funcționează aceste metode și să știm să le recunoaștem, pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi de potențiale pericole. O amploare deosebită au luat în ultima vreme escrocheriile cu voci … The post Semnal de alarmă: Orice voce poate fi clonată acum cu AI. Cum recunoaștem escrocheriile și cum ne protejăm appeared first on spotmedia.ro.
03:00
RCA la trotinete: e obligatoriu deja? Controalele ar putea începe în câteva zile. Ce a rămas încă „în ceață” # SportMedia
Poți lua amendă dacă mergi prin oraș cu trotineta fără RCA, după 13 decembrie? Pentru că au mai rămas doar câteva zile până la acest termen limită, am cerut clarificări de la Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și brokeri de asigurări. Răspunsul scurt: obligația RCA există deja. Însă aplicarea … The post RCA la trotinete: e obligatoriu deja? Controalele ar putea începe în câteva zile. Ce a rămas încă „în ceață” appeared first on spotmedia.ro.
Ieri
23:00
În vizită în India, Putin promite combustibil „fără întrerupere”, sfidând cererea SUA de reducere a importurilor de petrol rusesc # SportMedia
Preşedintele rus Vladimir Putin a subliniat disponibilitatea Moscovei de a asigura „livrări neîntrerupte de combustibil” către India, în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite pentru ca New Delhi să renunţe la importurile de petrol rusesc. Potrivit CNBC, declaraţia a fost făcută vineri, în timpul unei alocuţiuni comune cu premierul indian Narendra Modi, prilejuită de prima … The post În vizită în India, Putin promite combustibil „fără întrerupere”, sfidând cererea SUA de reducere a importurilor de petrol rusesc appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au reținut vineri pe Adrian Ciulei, comisar-șef în cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Giurgiu, după ce acesta a fost prins în flagrant în timp ce primea 10.000 de lei mită. Potrivit anchetatorilor, polițistul ar fi pretins bani în mod repetat pentru a influența soluția unui dosar penal … The post Un comisar-șef din IPJ Giurgiu a fost prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită appeared first on spotmedia.ro.
23:00
Răsturnare de situație în cursa pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe primul loc în cel mai recent sondaj AtlasIntel # SportMedia
Cursa pentru București este din ce în ce mai imprevizibilă. Potrivit celui mai recent sondaj AtlasIntel (perioada 1-5 decembrie), realizat la comanda HotNews, candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, trece pentru prima dată pe primul loc, cu 24%, la doar 0,1% peste contracandidatul PSD, Daniel Băluță, cotat la 23,9%. Practic, diferența este infimă, iar cei … The post Răsturnare de situație în cursa pentru Primăria Capitalei: Anca Alexandrescu trece pe primul loc în cel mai recent sondaj AtlasIntel appeared first on spotmedia.ro.
