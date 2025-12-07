FCSB vs Dinamo 0-0 » Elias Charalambous: „Meciul de astăzi nu a fost la nivelul la care mă așteptam”

23:40

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a analizat remiza cu FCSB, 0-0. Este un rezultat pozitiv pentru „câini”, care au rămas la 10 puncte în fața campioanei en-titre.Kopic s-a arătat încântat de jocul echipei lui, chiar dacă admite că a rămas cu un oarecare gust amar pentru că nu au reușit să câștige. El simte echipa a fi pe un trend ascendent, dar se ferește să intre în discuțiile despre câștigarea titlului. ...