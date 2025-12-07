FCSB vs Dinamo 0-0 » Kopic, declarații la conferința despre remiza din derby: „Puteam obține mai mult, dar suntem pe drumul cel bun”
Gazeta Sporturilor, 7 decembrie 2025 01:30
FCSB vs Dinamo 0-0 » Kopic, declarații la conferința despre remiza din derby: „Puteam obține mai mult, dar suntem pe drumul cel bun”
Manchester City profită de eșecul lui Arsenal și relansează lupta la titlu » Cum arată situația la vârf în Premier League # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus la scor de neprezentare pe teren propriu în fața nou-promovatei Sunderland, 3-0, într-un duel al rundei cu numărul #15 din Premier League. Astfel, trupa lui Pep Guardiola s-a apropiat la doar două lungimi de liderul Arsenal!Programul complet al etapei #15 din Premier LeagueArsenal a cedat pe final cu Villa, scor 1-2, iar City nu a ratat ocazia de a strânge clasamentul. ...
Încă o pierdere pentru FCSB » Elias Charalambous a confirmat accidentarea titularului # Gazeta Sporturilor
FCSB - Dinamo 0-0. După remiza fără goluri de sâmbătă seara, de pe Arena Națională, dintre FCSB și Dinamo, Elias Charalambous (45 de ani), tehnicianul campioanei României, a tras primele concluzii și a anunțat și o accidentare în lotul roș-albaștrilor. Este vorba despre fundașul central Siyabonga Ngezana (28 de ani), care a cerut schimbare la pauză. ...
FCSB și Dinamo București au remizat 0-0, în „Derby de România”. Meciul a fost unul lipsit de spectacol, comparativ cu duelurile din sezonul trecut dintre cele două formații.Florin Tănase, jucătorul campioanei, este de părere că a fost unul dintre ele mai puțin spectaculoase derby-uri în care a jucat.Florin Tănase: „Un derby urât”Jucătorul campioanei este de părere că meciul a fost lipsit de spectacol, iar echipei sale i-a lipsit curajul. ...
„Cel mai bun din campionatul nostru” » Ilie Dumitrescu a dat verdictul după derby-ul FCSB - Dinamo # Gazeta Sporturilor
FCSB - Dinamo 0-0. La finalul partidei de sâmbătă seara, terminată la egalitate, scor 0-0, în etapa a 19-a a Superligii, fostul internațional român Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat cele întâmplate pe Arena Națională și i-a remarcat în mod deosebit pe fundașii centrali ai lui Zeljko Kopic, considerând cuplul format din Boateng-Stoinov cel mai bun din Superliga. ...
Kopic, încântat de prestația cu FCSB: „Puteam obține mai mult, dar suntem pe drumul cel bun” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a analizat remiza cu FCSB, 0-0. Este un rezultat pozitiv pentru „câini”, care au rămas la 10 puncte în fața campioanei en-titre.Kopic s-a arătat încântat de jocul echipei lui, chiar dacă admite că a rămas cu un oarecare gust amar pentru că nu au reușit să câștige. El simte echipa a fi pe un trend ascendent, dar se ferește să intre în discuțiile despre câștigarea titlului. ...
FCSB - Dinamo 0-0. După remiza albă din „derby de România”, fostul internațional Basarab Panduru (55 de ani) nu a avut milă de jucătorul campioanei României, Tavi Popescu (22 de ani), pe care l-a criticat pentru modul în care a gestionat jocul de sâmbătă seara, de pe Arena Națională. ...
Nu doar Olaru va fi amendat! Gigi Becali anunță: „Îi dau maxim cât vom putea! Debandadă!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, patronul FCSB, a anunțat după meciul cu Dinamo (0-0) că și Denis Alibec va fi amendat, după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală fără să se consulte cu staff-ul medical de la club. Sancționat cu cartonaș galben pentru protestele adresate arbitrului Marian Barbu, Darius Olaru va fi amendat cu 10.000 de euro, spune Gigi Becali. Un alt jucător din lotul campioanei va fi amendat cel puțin dublu. ...
Ioan Andone a intrat în direct după FCSB - Dinamo și a identificat ce trebuie să se întâmple în iarnă: „Le lipsește” # Gazeta Sporturilor
FCSB - Dinamo 0-0. Ioan Andone (65 de ani), fostul mare jucător și antrenor de la Dinamo, a intervenit la emisiunea GSP Live Special, moderată de Mihai Mironică, imediat după fluierul final al derby-ului din runda a 19-a a Superligii. Acesta a fost în tribunele Arenei Naționale, apoi a analizat duelul care s-a terminat la fel cum a început. În ciuda că era „capul de afiș” al rundei din Superliga, meciul de sâmbătă seara a dezamăgit. Jucat în fața a peste 28. ...
RB Leipzig a surclasat-o pe Eintracht Frankfurt, 6-0, într-unul dintre cele mai așteptate dueluri ale rundei cu numărul #13 din Bundesliga. Astfel, „vulturii” au înregistrat al doilea cel mai drastic scor din istoria clubului în primul eșalon al fotbalului german.Cele mai dureroase înfrângeri suferite de Eintracht în Bundesliga au avut loc în sezoanele 1964/1965 (împotriva lui Karlsruher), respectiv 1983/1984 (cu FC Koln), ambele partide fiind pierdute cu 0-7. ...
„Clientul” lui Becali după FCSB - Dinamo: „Am vrut să-l schimb, dar mi-a zis MM: «Gigi, îl nenorocești!»” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 67 de ani, a comentat derby-ul dintre FCSB și Dinamo, scor 0-0. Patronul campioanei en-titre a numit doi jucători care i-au plăcut, Mihai Toma și Darius Olaru, dar a și pus tunurile pe câțiva dintre fotbaliștii echipei lui. Poate cel mai șifonat a ieșit Octavian Popescu. El a intrat la pauză și ar fi putut ieși din minutul 75, dacă n-ar fi intervenit Mihai Stoica. ...
Pe cale să fie amendat, Darius Olaru o aruncă pe arbitru: „Cam sensibil! Poate-i dau lui jumătate” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru, 27 de ani, a primit cartonaș galben în FCSB - Dinamo 0-0, ceea ce-l face pasibil de amendă din partea patronului Gigi Becali. După meci, căpitanul roș-albaștrilor l-a acuzat pe arbitru că a fost „cam sensibil” și a glumit că va împărți cu el amenda.Era minutul 58 în FCSB - Dinamo. Andrei Mărginean l-a ținut pe Olaru, „centralul” Marian Barbu a fluierat fault, dar cartonaș a primit căpitanul FCSB-ului, pe motiv de proteste. ...
Criza lui Liverpool continuă, după ce „cormoranii” au remizat sâmbătă, 3-3, în deplasare cu Leeds. Acest lucru ar putea avea consecințe grave pentru Slot, care a câștigat doar două din ultimele zece meciuri din Premier League.Deciziile luate de Arne Slot în timpul partidei au fost analizate de presa din Anglia, care nu l-a menajat pe antrenorul lui Liverpool.Presa din Anglia nu l-a menajat pe Arne Slot: „Dezolare. Neîncredere. ...
10 concluzii imediat după FCSB - Dinamo 0-0 în runda a 19-a din Superliga.1. FCSB a creat două ocazii vreme de 90 de minute, Dinamo una. Niciuna nu trebuia să învingă.2. Per total, un derby de nota 6, cu mai multe idei greșite decât acțiuni consistente, pe un teren greoi și o vreme insuportabilă. Cum legea prevede că ai dreptul să returnezi produsul dacă ești nemulțumit, 28.510 oameni merită banii înapoi.3. ...
Sparta Praga, victorie DRAMATICĂ înaintea deplasării la Craiova » Fostul jucător din Superliga a dat lovitura # Gazeta Sporturilor
Sparta Praga s-a impus sâmbătă seara, în deplasare, pe terenul celor de la Sigma Olomouc, în etapa a 18-a din prima ligă cehă, scor 1-0, cu câteva zile înaintea deplasării pe stadionul „Ion Oblemenco”, pentru duelul cu Universitatea Craiova, din grupa unică de Conference League. Universitatea Craiova - Sparta Praga, în etapa a 5-a din grupa unică de Conference League, se joacă joi, 11 decembrie, în Bănie. Meciul va fi de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP. ...
Întrebarea care nu i-a convenit lui Cristi Chivu după 4-0 cu Como: „Nu-mi pasă! Titluri de presă” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu (45 de ani) a comentat victoria obținută în etapa 14 din Serie A, 4-0 contra lui Como. În urma acestui succes, Inter a urcat provizoriu pe primul loc în Italia.În etapa 14 de campionat, Inter a primit vizita celor de la Como, locul 5 în Serie A. A fost, totodată, un duel între antrenorul pe care Inter l-ar fi vrut ca succesor al lui Simone Inzaghi (Cesc Fabregas) și antrenorul pe care l-a angajat în cele din urmă, Cristi Chivu. ...
Darius Olaru a comis-o și va fi AMENDAT cu 10.000 de euro de Gigi Becali » Care este motivul # Gazeta Sporturilor
FCSB - Dinamo. Darius Olaru (27 de ani), căpitanul celor de la FCSB, va fi amendat cu 10.000 de euro de patronul echipei, Gigi Becali (67 de ani), după meciul de sâmbătă seara, din runda a 19-a a Superligii, contra celor de la Dinamo. Motivul? A încasat cartonaș galben pentru proteste la adresa arbitrului. ...
Denis Popescu și-a încheiat participarea la Campionatele Europene în bazin scurt # Gazeta Sporturilor
Denis Popescu (22 de ani) s-a oprit în semifinalele probei de 50 m spate la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin, cu un nou record personal.România a avut un singur reprezentant în reuniunea de seară de sâmbătă la Campionatele Europene în bazin scurt de la Lublin.Denis Popescu a înotat în semifinalele probei de 50 m spate. Românul a luat startul în a doua semifinală, pe culoarul unu, și a încheiat pe poziția a cincea, cu un timp de 23,11 s. ...
„Thriller” cu 6 goluri în Premier League » Liverpool a ratat victoria în prelungiri, după ce a condus de două ori! # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă a condus cu 2-0 și 3-2, Liverpool nu a reușit să se impună pe terenul nou-promovatei Leeds, scorul final al partidei fiind stabilit în prelungirile partidei, 3-3. Duelul de pe Elland Road a făcut parte din runda cu numărul #15 în Premier League. ...
„Am crescut la aspectul maturității” » Bogdan Andone, după victoria care o aduce și mai aproape de play-off pe FC Argeș # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a învins-o sâmbătă pe Csikszereda cu scorul de 2-0. Argeșenii au ajuns la trei victorii consecutive în toate competițiile. Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale.Antrenorul este de părere că echipa sa s-a maturizat foarte mult în ultimele luni, lucru care s-a văzut și în partida de la Miercurea Ciuc, văzută ca un moment mental dificil. ...
Ce notă a primit Cristi Chivu, după ce Inter a demolat-o pe Como: „Le răspunde celor care susțineau că e soluția mai bună” # Gazeta Sporturilor
Inter s-a distrat în această seară pe teren propriu, contra celor de la Como, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu (45 de ani) a fost net superioară la toate capitolele, iar tehnicianul român a primit nota 7,5 pentru cum a pregătit acest duel, care o duce pe Inter, cel puțin pentru o noapte, pe primul loc în Italia. ...
Doi dintre dinamoviștii în pericol de suspendare au primit cartonaș galben în derby-ul cu FCSB, ceea ce înseamnă că vor fi suspendați etapa viitoare, când roș-albii vor primi vizita lui Metaloglobus.Dinamo a început meciul cu FCSB având 4 jucători cu 3 „galbene”, în pericol de suspendare. ...
Antrenată de Martin Ambros, Spania a fost eliminată de la Campionatul Mondial, după 2 mari surprize # Gazeta Sporturilor
În fața a peste 10.000 de spectatori, Germania a trecut de Spania cu 29-25 și a eliminat-o pe naționala antrenată de Ambros Martin de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Echipa gazdă s-a calificat în „sferturi” alături de Muntenegru, care a reușit o victorie la o diferență uriașă contra Serbiei. ...
„Nu se mai poate continua în halul ăsta!” » Robert Ilyes, nervos după înfrângerea cu FC Argeș # Gazeta Sporturilor
FC Argeș a învins-o sâmbătă pe Csikszereda cu scorul de 2-0. Ciucanii au ajuns la trei înfrângeri consecutive în toate competițiile, lucru care a stârnit îngrijorarea lui Robert Ilyes, antrenorul echipei.Acesta e de părere că trebuie să „pună piciorul în prag”, pentru ca echipa să nu mai continue seria negativă. ...
Le-au aflat scenografia! Planul dinamoviștilor, dejucat la derby: „Un mesaj de Sărbători...” # Gazeta Sporturilor
Scenografia pregătită de galeria lui Dinamo pentru derby-ul cu FCSB a fost dejucată de suporterii adverși.În această seară s-a consumat un nou episod al celei mai aprinse rivalități din fotbalul românesc. Față în față au fost FCSB și Dinamo, cu gazdele încercând să-și ia revanșa după înfrângerea din tur, 3-4.Așa cum era de așteptat, un duel a fost purtat și la nivelul peluzelor. ...
Încăierare sub ochii lui Dennis Man » Căpitanul gazdelor, în centrul altercației # Gazeta Sporturilor
PSV, echipa lui Dennis Man, s-a impus cu 2-0 în meciul cu Heerenveen . Gazdele s-au văzut conduse rapid cu 2-0, dar totuși căpitanul Luuk Brouwers a vrut să aprindă spiritele după un presupus fault al lui Jerdy Schouten.PSV a preluat conducerea grație golurilor marcate de Joey Veerman și Ricardo Pepi, după care a gestionat ușor partida. ...
Marea diferență dintre Rafael Nadal și Carlos Alcaraz: „Adversarii lui sunt mai slabi, mai puțin dedicați” # Gazeta Sporturilor
Toni Nadal (64 de ani), unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, a făcut o comparație între nepotul său și Carlos Alcaraz, mai ales prin prisma adversarilor pe care i-au avut. Antrenorul de 64 de ani e de părere că Nadal a avut adversari mai buni decât liderul mondial din prezent.După retragerea lui Rafael Nadal, Spania are un nou jucător în topul tenisului mondial. ...
FCSB nu îl va mai folosi în acest an pe Baba Alhassan, jucător care va pleca împreună cu naționala Ugandei în Maroc, acolo unde va avea loc Cupa Africii pe Națiuni.Decizia a fost luată și în contextul în care mijlocașul nu putea să joace în derby-ul cu Dinamo, din cauza suspendării pentru cartonașe galbene.Baba Alhassan a plecat la Cupa AfriciiEdiția din acest an a Cupei Africii pe Națiuni, din Maroc, va avea loc între 21 decembrie 2025 și 18 ianuarie 2026. ...
Fostul internațional Basarab Panduru, 55 de ani, nu înțelege formula de start a lui Dinamo pentru derby-ul cu FCSB, întrebându-se de ce nu folosește Zeljko Kopic un vârf clasic. Cu Karamoko accidentat, Zeljko Kopic a decis să înceapă meciul cu FCSB fără un atacant clasic, lăsându-l pe bancă pe celălalt astfel de fotbalist din lot, Stipe Perica. Și Alexandru Pop, obișnuit la rândul lui cu careul advers, începe meciul ca rezervă. ...
Mihai Stoica s-a RĂZBOIT cu toată lumea: „Steliștii s-au transformat în FCSBiști! Doamna de la CNA este dinamovistă” # Gazeta Sporturilor
Cu 45 de minute înainte de FCSB - Dinamo, în etapa 19 a Superligii, Mihai Stoica, președinte al Consiliului de Administrație la clubul gazdă, a fost autorul unor observații vehemente despre ce înseamnă în prezent acest derby, respectiv scandalul CNA - Emil Grădinescu.De la ora 20:30, FCSB - Dinamo se vor înfrunta într-un noi episod al acestui înflăcărat derby bucureștean. ...
Fostul tehnician al naționalei de juniori, după succesul cu Steaua: „Cea mai bună repriză din cariera mea de antrenor!” # Gazeta Sporturilor
Promovată în vară în Liga a 2-a de fotbal, FC Bacău a reușit surpriza etapei a 16-a, după ce a câștigat astăzi cu 3-2 (3-0) în fața grupării bucureștene Steaua. După meci, Gazeta Sporturilor a dialogat cu antrenorul băcăuanilor, Costel Enache, pentru a afla care a fost cheia partidei.- Felicitări, Costel, ați bătut astăzi o echipă mult mai bine cotată. Care a fost secretul?- Evoluția senzațională din prima repriză. ...
Bayern Munchen a zdrobit-o pe Stuttgart, câștigând cu 5-0 deplasarea din etapa 13 a Bundesliga. Bavarezii au, provizoriu, 11 puncte în plus față de RB Leipzig!Bayern Munchen zdrobește (mai) tot ce-i iese în cale în Germania. Astăzi, echipa lui Vincent Kompany a obținut a 12-a victorie din acest sezon de campionat. O singură adversară a scăpat neînvinsă, Union Berlin în etapa 10 (2-2).Victima de astăzi este Stuttgart. ...
FIFA anunță chiar în aceste momente programul complet de la Campionatul Mondial 2026 » La ce ore am juca la turneul final # Gazeta Sporturilor
Vineri, 5 decembrie, a avut loc tragerea la sorți a grupelor pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție găzduită de SUA, Mexic și Canada. ACUM are loc a doua ceremonie, prin care se va prezenta programul complet al turneului final de vara viitoare, cu orele de începere ale meciurilor și stadioane. Evenimentul este liveTEXT pe GSP.ro și live pe Antena PLAY. ...
Max Verstappen va fi premiat la Marele Premiu de la Abu Dhabi » Le-a luat fața rivalilor de la McLaren # Gazeta Sporturilor
Max Verstappen, pilotul Red Bull, va fi premiat duminică la Marele Premiu de Formula 1 de la Abu Dhabi. Olandezul are cele mai multe pole position-uri în acest sezon.Cursa de la Abu Dhabi are loc duminică, 7 decembrie, de la ora 15:00. Cursa va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 1 și pe AntenaPLAY. ...
Inter Milano și Como, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Cesc Fabregas, se întâlnesc ACUM, pe Stadio Giuseppe Meazza, într-o dispută a rundei cu numărul #14 din Serie A. Duelul dintre cele două echipe din Lombardia a început la ora 19:00, poate fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 2, respectiv PrimaSport 3.Programul complet al etapei #14 din Serie ALIVE » Inter - Como 1-0Click AICI pentru statistici;A marcat: L. ...
Un italian medaliat cu bronz olimpic este acuzat de viol în grup și riscă zece ani de închisoare # Gazeta Sporturilor
Antonino Pizzolato (29 de ani), medaliat cu bronz olimpic la Tokyo și Paris la haltere, este judecat în Trapani (Sicilia) pentru agresiune sexuală. Victima este o femeie finlandeză în vârstă de 29 de ani, care se afla în Sicilia cu doi prieteni în vacanță în 2022. ...
Sextuplul campion olimpic, noutăți despre dignosticul crunt primit în urmă cu doi ani: „Înveți să trăiești în prezent” # Gazeta Sporturilor
Chris Hoy (49 de ani), sextuplu campion olimpic în probe cicliste de velodrom, gestionează demn un diagnostic dur, el declarând că este dezamăgit de hotărârea de a nu se face screeningul pentru cancerul de prostată accesibil pentru bărbații din Marea Britanie.Sir Chris Hoy a împărtășit noutăți despre diagnosticul său de cancer în stadiu terminal și despre lupta continuă a soției sale, Sarra, cu scleroza multiplă. ...
Cum văd italienii relația lui Chivu cu căpitanul Lautaro Martinez: „De aceea el îmi spune Cristian în privat!” # Gazeta Sporturilor
Cristian Chivu a ajuns subiect de glumă în presa italiană, după ultimele declarații despre Lautaro Martinez. Astfel, în Sport Week, suplimentul scos sâmbătă împreună cu La Gazzetta dello Sport, celebrul umorist Gene Gnocchi, un fost fotbalist în Serie A, publică o pastilă satirică avându-l ca subiect pe antrenorul lui Inter. ...
Într-o arenă sold-out, U-BT Cluj-Napoca va primi vizita lui Partizan Belgrad în meciul anului » Declarații și toate informațiile de la ultimul antrenament # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca se află în fața celui mai așteptat meci al sezonului. Duminică, 7 decembrie, la ora 20:30, într-o BTarena sold-out, campioana României va primi vizita lui Partizan Belgrad, grupare ce evoluează în Euroligă, competiție pe care a câștigat-o în 1992. ...
Ediția specială GSP Live revine duminică, 6 decembrie, cu ocazia meciului dintre FCSB și Dinamo, derby în etapa a 19-a din Superliga.Emisiunea poate fi urmărită pe site-ul www.gsp.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei Sporturilor, pe canalul de YouTube, dar și pe TikTok.Invitații lui Mihai Mironică la GSP Live Special sunt doi oameni cu istoric în componențele celor două echipe. ...
Arsenal a suferit cea de a doua înfrângere din acest sezon din Premier League, 1-2 pe terenul lui Aston Villa. Mikel Arteta, antrenorul lui Arsenal, nu și-a putut ascunde dezamăgirea, după ce cursa lui Arsenal pentru titlul din Premier League a suferit o lovitură pe Villa Park. ...
Handbalistele Zalăului, prestații perfecte în surpriza zilei de la Campionatul Mondial: „Azi petrecem!” # Gazeta Sporturilor
Pivotul Mouna Jlezi (34 de ani) și extrema dreaptă Aya Ben Abdallah (28 de ani), ambele legitimate la HC Zalău, au avut prestații excelente în victoria obținută de Tunisia în fața Austriei, scor 27-25, în grupa principală III a Campionatului Mondial de handbal feminin. ...
