Elon Musk cere desființarea UE fiindcă l-a amendat. UE îi recomandă să meargă pe Marte

13:10

Doi români, atleți amatori, fac înconjurul lumii (din păcate pentru ei, pe jos) cu o ispravă de toată mândria: au alergat după avion pe aeroportul din Köln, sperând că avionul ori va obosi, ori va […] The post Doi români, filmați alergând după un avion Wizz Air pe pista aeroportului din Köln. Avionul a fost mai rapid appeared first on IMPACT.ro.