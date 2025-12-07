Alegeri București. Ce, cum, când, unde și de ce votăm
Buletin de București, 7 decembrie 2025 04:10
Alegeri București. Aproape 1.800.000 de cetățeni sunt înregistrați cu drept de vot pentru alegerile din 7 decembrie. Duminică bucureștenii votează pentru noul primar al Capitalei. Mandatul viitorului edil, după ce fostul primar general Nicușor Dan a fost votat ca președinte, durează până în 2028. În București, sunt organizate 1289 de secții de votare, după cum urmează: […] The post Alegeri București. Ce, cum, când, unde și de ce votăm appeared first on Buletin de București.
• • •
Acum o oră
04:10
Acum 12 ore
21:00
Buletin de București vă prezintă programul și detaliile de care ai nevoie pentru toate târgurile de Crăciun din București. Cele mai multe pot fi vizitate până la finalul lunii decembrie, însă unele rămân deschise până la început de ianuarie. Fiecare târg oferă diverse activități și atracții pentru bucureșteni și pentru turiști, dar și concerte live, […] The post Toate târgurile de Crăciun din București: harta interactivă și program appeared first on Buletin de București.
20:50
Vânt puternic în Capitală, pe 6 decembrie, în intervalul 08:00-20:00. Meteorologii au decretat cod galben, vitezele rafalelor putând ajung și la 65 km/h. Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h, potrivit ANM. Codul galben de vânt în Capitală nu se prelungește și duminică Sâmbătă, 6 […] The post METEO | Cod galben de vânt în Capitală pe 6 decembrie appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
11:20
Infrastructură IT&C a STS a pregătit sistemele informatice și de comunicații, pentru desfășurarea, în condiții sigure și transparente a alegerilor locale parțiale din 7 decembrie 2025, potrivit unui comunicat de presă. Scrutinul se desfășoară loc în Municipiul București, în județul Buzău, precum și în alte 12 orașe și comune din țară. Pe 7 decembrie 2025, […] The post Infrastructura IT&C a STS, pregătită pentru alegerile locale parțiale appeared first on Buletin de București.
08:30
Alegeri București | Serviciile de evidență a populației au program de lucru cu publicul, în weekend # Buletin de București
Serviciile de evidență a populației lucrează cu publicul, pe 6 și 7 decembrie. Duminică, 7 decembrie, bucureștenii merg la urne, pentru a-și alege noul primar general. Dacă actele de identitate sunt expirate sau detriorate, cetățenii pot face altele noi, pentru a-și exercita dreptul de vot. Pentru eliberarea cărții de identitate provizorii, cetățenii trebuie să prezinte […] The post Alegeri București | Serviciile de evidență a populației au program de lucru cu publicul, în weekend appeared first on Buletin de București.
07:30
Capitala intră sub cod galben de vânt, pe 6 decembrie, în intervalul 08:00-20:00. Meteorologii avertizează că vântul va bate cu până la 65 km/h. Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50…65 km/h, potrivit ANM. Cod galben de vânt Sâmbătă, 6 decembrie, vremea se va menține vântoasă, […] The post METEO | Cod galben de vânt, în Capitală appeared first on Buletin de București.
07:00
Anul acesta, în București sunt deschise mai multe târguri de Crăciun. Cele mai multe pot fi vizitate până la finalul lunii decembrie, însă unele rămân deschise până la început de ianuarie. Fiecare târg oferă diverse activități și atracții pentru bucureșteni și pentru turiști, dar și concerte live, ateliere speciale pentru copii și adulți și posibilitatea […] The post Harta interactivă a târgurilor de Crăciun din București appeared first on Buletin de București.
06:50
Analiză | 90% din banii viitorului primar general, pentru 2026-2028, „blocați” în cheltuieli curente # Buletin de București
Experții Funky Citizens au realizat o analiză a bugetului Primăriei București pentru anul 2025. Pe 7 decembrie, bucureștenii vor alege un nou Primar General, iar acesta va gestiona un buget de aproximativ 12 miliarde de lei anual. Totuși, 90% din bugetul pe care îl va avea viitorul primar general, pentru 2026-2028, va fi „blocat” în […] The post Analiză | 90% din banii viitorului primar general, pentru 2026-2028, „blocați” în cheltuieli curente appeared first on Buletin de București.
06:40
Târgurile de Crăciun suplimentează numărul de tramvaie pe linia 32, în weekend # Buletin de București
Un număr mai mare de tramvaie pe linia 32. Măsura a fost luată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), în perioada târgurilor de Crăciun, organizate, în centrul Bucureștiului. Mai multe tramvaie pe linia 32, în weekend Pentru a răspunde cererii crescute a publicului de a participa la târgurile organizate […] The post Târgurile de Crăciun suplimentează numărul de tramvaie pe linia 32, în weekend appeared first on Buletin de București.
06:10
Lucrările la Magistrala 6 de metrou reorganizează traseele pentru liniile 100 și 442, din data de 8 decembrie. Măsura intra în vigoare de la ora 09:00. Pentru a permite desfășurarea lucrărilor de construire a stației de metrou de pe Magistrala 6, din incinta Aeroportului Internațional „Henri Coandă”, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București […] The post TPBI | Liniile 100 și 442, reorganizate în zona Aeroportului „Henri Coandă” appeared first on Buletin de București.
05:50
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi în perioada 8-12 decembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone din Sector 1 CITEȘTE ȘI: Averea candidaților la PMB (I): Baluță, teren și casă donație pentru fiică în București, plus moșteniri în Maramureș. Alexandrescu, venituri din […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare appeared first on Buletin de București.
05:40
Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 9–15 decembrie, în mai multe zone din București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 08.12.2025 Marți, 09.12.2025 Miercuri, 10.12.2025 Unde se întrerupe furnizarea de energie electrică în Ilfov Luni, […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
05:10
Alegătorii cu dizabilități sau cu mobilitate redusă din București vor putea vota duminică, 7 decembrie, la alegerile locale parțiale, la o altă secție din același sector. Situația se impune, dacă secția la care sunt arondați nu permite accesul persoanelor cu nevoi speciale. Biroului Electoral Municipal precizează că accesibilitatea devine prioritară, în ziua votului. Potrivit Biroului […] The post Alegeri Bucuresti | Cum votează alegătorii cu dizabilități appeared first on Buletin de București.
Ieri
19:00
EDITORIAL | Tăcerea de milioane a primarului Băluță: de ce fuge candidatul PSD de cei peste 600.000 de cititori ai Buletin de București? # Buletin de București
Daniel Băluță, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a ales să nu răspundă solicitării Buletin de București pentru un interviu. Invitația a fost transmisă în repetate rânduri, pe toate canalele posibile. Am solicitat un dialog fizic, „on the record”, inclusiv prin registratura generală a Primăriei Sectorului 4, nu doar prin biroul de presă. Am primit doar […] The post EDITORIAL | Tăcerea de milioane a primarului Băluță: de ce fuge candidatul PSD de cei peste 600.000 de cititori ai Buletin de București? appeared first on Buletin de București.
18:30
EXCLUSIV | Revenirea lui George Ivașcu la Teatrul Metropolis: Un raport „dramatic” al Corpului de Control, ignorat de conducerea interimară a Capitalei # Buletin de București
Situația Teatrului Excelsior, unde primarul general interimar Stelian Bujduveanu a decis, fără vreo explicație, să nu mai prelungească mandatul de director interimar al regizorului Vlad Cristache, readuce sub lumina reflectoarelor un alt scandal, desfășurat recent, pe scena culturală a Capitalei: reinstalarea actorului George Ivașcu la conducerea Teatrului Metropolis. Buletin de București a descoperit că numirea, […] The post EXCLUSIV | Revenirea lui George Ivașcu la Teatrul Metropolis: Un raport „dramatic” al Corpului de Control, ignorat de conducerea interimară a Capitalei appeared first on Buletin de București.
16:20
Patru linii STB ar putea fi deviate sâmbătă seară, pentru meciul FCSB – Dinamo # Buletin de București
Meciul FCSB – Dinamo, din 6 decembrie 2025, ar putea devia patru linii STB sâmbătă seară. Este vorba despre liniile 86, 90, 104 și 143, potrivit unui comunicat al Societății de Transport București. Vor fi aplicate restricții de circulație în zona Arenei Naționale numai dacă situația va impune acest lucru. Meciul de fotbal FCSB – […] The post Patru linii STB ar putea fi deviate sâmbătă seară, pentru meciul FCSB – Dinamo appeared first on Buletin de București.
16:10
Cum încearcă cei care defrișează zona retrocedată din IOR să evite amenda de 35 de milioane de euro. Ana Ciceală: „Notarul nu a introdus-o în succesiun” # Buletin de București
Amenda de 35 de milioane de euro pe care Poliția Locală a dat-o în 2023 Mariei Cocoru, proprietara din acte a zonei retrocedate din Parcul IOR, nu a fost introdusă în masa succesorală, după decesul acesteia, a declarat Ana Ciceală, fost consilier general și candidat SENS pentru Primăria Capitalei, într-un interviu acordat Buletin de București. […] The post Cum încearcă cei care defrișează zona retrocedată din IOR să evite amenda de 35 de milioane de euro. Ana Ciceală: „Notarul nu a introdus-o în succesiun” appeared first on Buletin de București.
14:50
Amenzi sub jumătate de milion de euro, în 2025, pentru poluarea aerului din Capitală. Primăria Generală, printre cei sancționați de Garda de Mediu # Buletin de București
În acest an, Garda Națională de Mediu a aplicat amenzi de 2,4 milioane lei, deci puțin sub jumătate de milion de euro, pentru poluarea aerului din București și Ilfov. În total, au fost efectuate controale la peste 100 de instalații industriale, stații de betoane și șantiere de construcții din Capitală și la peste 100 de […] The post Amenzi sub jumătate de milion de euro, în 2025, pentru poluarea aerului din Capitală. Primăria Generală, printre cei sancționați de Garda de Mediu appeared first on Buletin de București.
14:50
Statul român are de gând să preia integral CNAB (Compania Națională Aeroporturi București), operatorul celor două principale aeroporturi ale României. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) a fost convocată pentru data de 8 ianuarie 2026. Recent, administratorul Fondului Proprietatea, unul dintre acționarii CNAB, a transmis că Ministerul Transporturilor a respins propunerile formulate în AGA din […] The post Statul se pregătește să preia integral CNAB. Decizia va fi luată în ianuarie appeared first on Buletin de București.
13:50
Averea candidaților la PMB (I): Baluță, teren și casă donație pentru fiică în București, plus moșteniri în Maramureș. Alexandrescu, venituri din pensie alimentară și salariu de 5.000 de euro de la Realitatea # Buletin de București
Finalul campaniei electorale pentru Primăria Capitalei aduce în atenția publică averea candidaților la PMB, publicate de Agenția Națională de Integritate. Buletin de București a analizat documentele și vă prezintă o radiografie a acestora. Declarațiile de avere depuse de Daniel Băluță, candidatul PSD, și Anca Alexandrescu, candidat independent susținut de AUR, scot la iveală detalii financiare […] The post Averea candidaților la PMB (I): Baluță, teren și casă donație pentru fiică în București, plus moșteniri în Maramureș. Alexandrescu, venituri din pensie alimentară și salariu de 5.000 de euro de la Realitatea appeared first on Buletin de București.
13:30
Averea candidaților la PMB (II): Ciucu, venituri din chirii și teren în Ilfov. Drulă, acțiuni la BMW și Transgaz # Buletin de București
Buletin de București a analizat averea candidaților la PMB, așa cum a fost prezentată în declarațiile de avere depuse la Biroul Electoral Municipal, pentru alegerile din 7 decembrie. Averea candidaților la PMB: Ciprian Ciucu, două apartamente în București Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, deține un teren agricol în comuna Dâmbovicioara, de 5.047 mp, […] The post Averea candidaților la PMB (II): Ciucu, venituri din chirii și teren în Ilfov. Drulă, acțiuni la BMW și Transgaz appeared first on Buletin de București.
13:20
Linia 5 de tramvai va reveni în circulație luni, 9 decembrie, a confirmat pentru Buletin de București primarul general interimar, Stelian Bujduveanu. Edilul a spus că termenul inițial, vineri, 5 decembrie, nu a mai putut fi respectat din cauza unei substanțe aplicate pe infrastructura liniei, care are nevoie de timp suplimentar pentru a se fixa […] The post OFICIAL | Linia 5 de tramvai va fi redeschisă pe 9 decembrie appeared first on Buletin de București.
13:20
Averea candidaților la PMB (III): Ciceală, venit lunar de 2.700 de lei, Trifu, casă de vacanță în Teleorman și venituri din arendă # Buletin de București
Buletin de București continuă să vă prezinte averea candidaților la Primăria Capitalei. Ana Ciceală, candidata Partidului SENS, a avut venituri modeste în anul 2024. Dan Trifu, candidat independent, a câștigat puțin din salariu, însă a avut mai multe acțiuni, pe care le-a vândut în profit. Averea candidaților: Ana Ciceală are un apartament pe care-l închiriază. […] The post Averea candidaților la PMB (III): Ciceală, venit lunar de 2.700 de lei, Trifu, casă de vacanță în Teleorman și venituri din arendă appeared first on Buletin de București.
12:20
10:10
Funky Citizens a acreditat corpul de observatori pentru alegerile de duminică. 169 de voluntari vor asigura corectitudinea votului # Buletin de București
169 de observatori independenți au fost acreditați pentru a monitoriza desfășurarea alegerilor de duminică, 7 decembrie, în Capitală. Organizația Funky Citizens a centralizat listele după încheierea perioadei de înscrieri și a procedurii de selecție finală pentru voluntarii din secțiile de votare pentru scrutinul care va decide noua conducere a Primăriei Municipiului București. Misiunea celor 169 […] The post Funky Citizens a acreditat corpul de observatori pentru alegerile de duminică. 169 de voluntari vor asigura corectitudinea votului appeared first on Buletin de București.
07:50
Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei, despre cele 300 de procese împotriva celor care încalcă legile urbanismului: „Bucureștiul este un oraș sub asalt” # Buletin de București
Lupta cu mafia imobiliară a fost, în campania electorală pentru alegerile din 7 decembrie, un fel de blazon cu care s-au afișat toți candidații de pe primele locuri. Chiar și cei care au fost complice cu „rechinii” ce au distrus orașul s-au lăudat că s-au opus acestora. Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei, este, […] The post Dan Trifu, candidat independent la Primăria Capitalei, despre cele 300 de procese împotriva celor care încalcă legile urbanismului: „Bucureștiul este un oraș sub asalt” appeared first on Buletin de București.
06:20
O „Invitaţie la Vals”, pentru seara de 12 decembrie, este lansată de tenorul ȘTEFAN von KORCH. Concertul extraordinar, cu selecții din Strauss, Lehar și Shostakovich va avea loc la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, de la ora 19.00. “Prin această “Invitaţie la vals”, deschidem porţile sufletului către un univers muzical şi cultural aparte, cel al selectelor serate […] The post „Invitaţie la Vals”, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase appeared first on Buletin de București.
05:40
Baletul magic al Crăciunului, „Spărgătorul de Nuci”, are loc la Sala Palatului, pe 13 și 14 decembrie. Reprezentațiile încep la ora 19:00. Cel mai iubit spectacol de sărbători revine pe scenă într-o producție de poveste, pe muzica lui Ceaikovski. După succesul ediției trecute, „Spărgătorul de Nuci” revine la Sala Palatului în decembrie 2025, iar la […] The post „Spărgătorul de nuci”, baletul Crăciunului, la Sala Palatului appeared first on Buletin de București.
05:20
Primăria Sectorului 2 a deschis procedura de transparență decizională pentru modificarea programului de investiții privind reabilitarea lifturilor din blocurile de locuințe. La nivelul Sectorului 2 al Municipiului București, 85% dintre ascensoare au durata de viață depășită, iar consumul energetic al acestora nu ține cont de standardele europene și naționale actuale. Alte probleme enumerate sunt lipsa […] The post Sector 2 | Dezbatere publică pentru reabilitarea lifturilor din blocuri appeared first on Buletin de București.
05:10
Sărbătorile de iarnă vin la Teatrul Ion Creangă cu mai multe reprezentații, pentru copii. Între 11 și 21 decembrie are loc „MagicTIC”, eveniment aflat la cea de-a doua ediție. Din program, fac parte reprezentații teatrale, ateliere creative și seri de colinde interpretate de actorii teatrului. Adresate copiilor peste patru ani, cele două spectacole ale perioadei […] The post MagicTIC, la Teatrul Ion Creangă, în preajma sărbătorilor de iarnă appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:50
Alegerile pentru primarul general al Capitalei, din 7 decembrie vin cu o noutate, anul acesta. Autoritatea Electorală Permanentă implementează un proiect pilot pentru nevăzători, în 24 de secții. Potrivit AEP, lista secțiilor de votare în care se implementează acest proiect pilot pentru nevăzători este disponibilă pe site-ul Autorității Electorale Permanente, la secțiunea „Accesibilitate”, iar acestea […] The post Alegeri București | Proiect pilot pentru nevăzători, în 24 de secții de vot appeared first on Buletin de București.
04:10
Justiție „la secret”: Când scapă de dosarul DNA primarul din Otopeni. Tribunalul refuză să comunice data prescrierii „jafului” de 7 milioane de euro # Buletin de București
Tribunalul București refuză să comunice data la care intervine prescripția răspunderii penale în dosarul de corupție al primarului orașului Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe. Într-un răspuns oficial pentru Buletin de București, instanța invocă independența judecătorului pentru a nu oferi un orizont de timp privind tragerea la răspundere a edilului, acuzat de un prejudiciu de aproape șapte […] The post Justiție „la secret”: Când scapă de dosarul DNA primarul din Otopeni. Tribunalul refuză să comunice data prescrierii „jafului” de 7 milioane de euro appeared first on Buletin de București.
4 decembrie 2025
16:20
Ministrul Transporturilor, reacție după dezvăluirile BdB privind indemnizațiile de la CNAB # Buletin de București
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a reacționat, la Digi24, după ce la Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) s-au aprobat indemnizațiile de 27.000 de lei, adică în jur de 5.500 de euro, la dezvăluirile Buletin de București. Este vorba despre indemnizații brute de 46.560 de lei (27.000 de lei net) pentru membrii neexecutivi, aprobate marți, 2 decembrie, […] The post Ministrul Transporturilor, reacție după dezvăluirile BdB privind indemnizațiile de la CNAB appeared first on Buletin de București.
15:50
Premieră la alegerile din 7 decembrie. Cinci institute de sondare, la ieșirea de la urne # Buletin de București
Cinci institute de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal, pentru a lua opiniile de vot, la ieșirea de la urne, pe 7 decembrie. Bucureștenii aleg, duminică, viitorul primar al Capitalei. Cele cinci case de sondare sunt: Ce spune legea în cazul operatorilor de sondare Hotărârea BEM precizează că operatorii de la cele cinci […] The post Premieră la alegerile din 7 decembrie. Cinci institute de sondare, la ieșirea de la urne appeared first on Buletin de București.
15:40
PMB semnează contracte pentru transport în valoare de aproape 2 miliarde de lei # Buletin de București
Joi după-amiază, Primăria Capitalei va semna contracte pentru transport în valoare de aproape 2 miliarde de lei, cu reprezentanții ADR București–Ilfov. Este vorba despre contracte de finanțare nerambursabilă, prin Programul Regional București–Ilfov 2021 – 2027. Valoarea acestora este de 1,96 miliarde de lei. Finanțarea va permite achiziția a 100 de troleibuze moderne și nepoluante și […] The post PMB semnează contracte pentru transport în valoare de aproape 2 miliarde de lei appeared first on Buletin de București.
15:40
Primăria Voluntari apără investiția de 3,5 milioane de euro pentru Bulevardul Eroilor: „Nu a fost reabilitat din 2009” # Buletin de București
Primăria Voluntari a transmis o reacție după apariția articolului privind intenția de reabilitare a Bulevardului Eroilor, o investiție de peste 17,5 milioane lei (aproximativ 3,5 milioane €), fără TVA. Deși Buletin de București a trimis șase întrebări prin care solicită informații referitoare la această lucrare, instituția condusă de Florentin Pandele (PSD) a transmis un răspuns […] The post Primăria Voluntari apără investiția de 3,5 milioane de euro pentru Bulevardul Eroilor: „Nu a fost reabilitat din 2009” appeared first on Buletin de București.
14:40
Aproape 1.800.00de cetățeni, cu drept de vot, la alegerile din 7 decembrie, merg la urne, pentru a vota noul primar al Capitalei. Mandatul viitorului edil durează până în 2028. În București, vor fi organizate 1289 de secții de votare, după cum urmează: Pentru alegerile din 7 decembrie, au drept de a merge la vot cetățenii […] The post Alegeri București | Cum se votează, la alegerile din 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
14:20
În lupta pentru Primăria Capitalei, au apărut sondaje contradictorii, în ultimele 24 de ore, cu câteva zile înainte de alegeri. Atât în sondajul CURS, cât și în cel publicat de INSCOP, Daniel Băluță și Ciprian Ciucu ocupă primele două locuri, în tandem. În schimb, Cătălin Drulă ocupă locul al treilea în sondajul CURS, în timp […] The post Alegeri PMB | Sondaje contradictorii în ultimele 24 de ore appeared first on Buletin de București.
14:10
Drujbele „anti-Crăciun” din Sectorul 3. Brazi bătrâni, puși la pământ, în apropierea parcului IOR # Buletin de București
Drujbele din Sectorul 3 nu iau pauză nici în perioada sărbătorilor. După tăierile ilegale de pe Bulevardul Nicolae Grigorescu, a venit rândul unui alt teren din apropierea parcului IOR, retrocedat Mariei Cocoru. Șase brazi bătrâni au fost puși la pământ în dimineața zilei de joi, 4 decembrie. Brazi bătrâni puși la pământ în Sectorul 3 […] The post Drujbele „anti-Crăciun” din Sectorul 3. Brazi bătrâni, puși la pământ, în apropierea parcului IOR appeared first on Buletin de București.
12:50
Meteorologii anunță vreme închisă, în acest weekend, la București. Temperaturile maxime rămân, însă, peste normalul termic al perioadei. Vineri, 5 decembrie, vreme închisă, cu valori termice care se vor menține peste normalul climatologic specific pentru această dată. Trecător se va semnala burniță sau ploaie slabă, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală […] The post METEO | Vreme închisă, în weekend, în Capitală appeared first on Buletin de București.
12:40
Noi căsuțe pentru pisici se amplasează în Sectorul 6, al Capitalei. Acestea sunt amplaste de ADPDU Sector 6. În total, sunt 48 de căsuțe pentru pisici, iar asociațiile de proprietari trebuie să-și asume îngrijirea animalelor. ADPDU Sector 6 a montat căsuțe pentru pisici, în următoarele zone. Căsuțele pentru pisici au fost construite într-o hală care […] The post Sector 6 | Noi căsuțe pentru pisici, în grădinile blocurilor appeared first on Buletin de București.
12:40
Alunecare de teren pe DN1, pe sensul de mers spre București. Traficul a fost restricționat în zonă # Buletin de București
O alunecare de teren a rupt o parte din terasamentul șoselei Drumul Național 1 (DN1), în zona Comarnic, pe sensul de mers spre București, iar traficul rutier a fost restricționat parțial. Potrivit lui Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a explicat că șoseaua de deasupra surpării va fi […] The post Alunecare de teren pe DN1, pe sensul de mers spre București. Traficul a fost restricționat în zonă appeared first on Buletin de București.
12:20
Târgul Crăciunul Nordului, de la Romexpo, program pentru weekendul 5 – 7 decembrie # Buletin de București
În weekendul 5 – 7 decembrie, la târgul „Crăciunul Nordului”, organizat la Romexpo, vizitatorii vor asista la concerte live în fiecare seară, dar și la diverse activități. Târgul rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026 și oferă activități tematice, ateliere creative pentru copii și adulți și le pune la dispoziție un patinoar, dar și o […] The post Târgul Crăciunul Nordului, de la Romexpo, program pentru weekendul 5 – 7 decembrie appeared first on Buletin de București.
09:30
Ciudatul caz de la Metrorex. Compania, obligată de Tribunal să plătească zeci de mii de euro unui angajat corupt | ClubFeroviar # Buletin de București
Un fost instructor din cadrul Metrorex a reușit să oblige societatea din subordinea Ministerului Transporturilor la plata unor daune considerabile, în ciuda faptului că a fost condamnat penal pentru luare de mită cât a fost angajat, scrie Club Feroviar. Tribunalul București a decis recent că Metrorex trebuie să îi achite acestuia aproximativ 40.000 de euro, […] The post Ciudatul caz de la Metrorex. Compania, obligată de Tribunal să plătească zeci de mii de euro unui angajat corupt | ClubFeroviar appeared first on Buletin de București.
08:20
Indemnizații de lux la Otopeni, înainte de Sărbători: 5.500 de euro net pentru o singură ședință a Consiliului de Administrație. La ultima întrunire a fost blocată privatizarea # Buletin de București
Indemnizații de lux la Otopeni, adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor de la Compania Națională Aeroporturi București. Consiliul de Administrație a primit undă verde pentru majorări salariale masive. În ședința de marți, 2 decembrie, acționarii au votat o indemnizație brută de 46.560 de lei pentru membrii neexecutivi, ceea ce se traduce printr-un venit net de […] The post Indemnizații de lux la Otopeni, înainte de Sărbători: 5.500 de euro net pentru o singură ședință a Consiliului de Administrație. La ultima întrunire a fost blocată privatizarea appeared first on Buletin de București.
08:10
INTERVIU | Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei: „Aveți dreptate să fiți furioși. Dar haideți să punem în fruntea Capitalei un om care luptă pentru București” # Buletin de București
Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei, este surpriza acestor alegeri locale. Deși candidează din partea unui partid mic, neparlamentar, și nici nu are bugetele de campanie ale contracandidații săi din marile formațiuni politice subvenționate de stat, Ana Ciceală este cotată la peste 8% potrivit ultimelor sondaje. Candidata SENS pentru Primăria Capitalei are succes mai […] The post INTERVIU | Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei: „Aveți dreptate să fiți furioși. Dar haideți să punem în fruntea Capitalei un om care luptă pentru București” appeared first on Buletin de București.
3 decembrie 2025
20:00
„Carta Albă a Sectorului 1”: străzi pietonale și coridoare verzi, printre soluțiile propuse de comunitate pentru reziliența climatică # Buletin de București
Asociația Ecopolis a lansat „Carta Albă a Rezilienței Climatice”, un document strategic care conturează 62 de piste de acțiune pentru ca Sectorul 1 să se transforme într-un „sector-parc, un sector răcoros și un sector al mobilității inteligente”. Documentul a fost elaborat cu ajutorul comunității, în urma unui proces participativ desfășurat în cinci zone ale sectorului, […] The post „Carta Albă a Sectorului 1”: străzi pietonale și coridoare verzi, printre soluțiile propuse de comunitate pentru reziliența climatică appeared first on Buletin de București.
18:40
Cătălin Drulă răspunde zvonului că ar fi trădat-o pe Lasconi pentru a fi susținut de Nicușor Dan. De ce nu l-a mai susținut Bolojan # Buletin de București
Cătălin Drulă a declarat, într-un interviu pentru Buletin de București, că înainte de a-și anunța candidatura pentru funcția de primar al Capitalei, au existat negocieri cu Ilie Bolojan pentru ca PNL să-l susțină pe el. De asemenea, a răspuns acuzației conform căreia ar fi trădat-o pe Elena Lasconi pentru ca să-l susțină Nicușor Dan. Inițial, […] The post Cătălin Drulă răspunde zvonului că ar fi trădat-o pe Lasconi pentru a fi susținut de Nicușor Dan. De ce nu l-a mai susținut Bolojan appeared first on Buletin de București.
17:20
Bazaar de Crăciun va avea loc pe 13 – 14 decembrie, respectiv pe 20 – 21 decembrie, și este un târg unde vizitatorii pot găsi daruri de sărbători și deserturi artizanale, printre altele. Evenimentul are loc la Victoria Hub, pe Calea Victoriei 210, între orele 11:00 și 21:00. Intrarea este liberă. Bazaar de Crăciun, în […] The post Bazaar de Crăciun, pe 13 – 14 și 20 – 21 decembrie. Programul evenimentului appeared first on Buletin de București.
17:10
În weekendul 5 – 7 decembrie, piața volantă va ajunge în Piața Amzei, în fața Teatrului „Ion Creangă”, a anunțat Primăria Sectorului 1. Vizitatorii vor descoperi produse din carne, dar și lactate, murături și multe altele. În Piața Amzei nr. 13 vor fi prezenți 24 de comercianți, care își vor expune produsele aduse din propriile […] The post Sector 1 | Piața volantă ajunge în Piața Amzei, în acest weekend appeared first on Buletin de București.
