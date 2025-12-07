LIVE Alegeri București: prezența în timp real și toate evenimentele zilei. Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu luptă pentru postul eliberat de Nicușor Dan
G4Media, 7 decembrie 2025
Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) se luptă astăzi pentru postul de primar al Bucureștiului, liber după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. Urmărește LIVE pe G4Media cele mai importante evenimente ale zilei și prezența în timp real. Unde poți să votezi Alegătorii vor […]
• • •
Alegeri parțiale pentru Primăria Capitalei: Primele rezultate vor fi anunțate la scurt timp după închiderea urnelor la ora 21:00
Primele rezultate parțiale ale alegerilor pentru Primăria București vor fi anunțate la scurt timp după închiderea urnelor, atunci când începe numărătoarea buletinelor de vot. Rezultatele pot fi sau nu relevante pentru scorul final, în funcție de secțiile care încheie primele numărătoarea, ce categorii de vârstă sau sociale predomină, ce preferințe electorale sunt în cartierele respective […]
00:40
Alegătorii cu domiciliul sau reședința în municipiul București votează, duminică, doar în sectorul în care au domiciliul sau reședința, după caz, și numai la secția de votare la care sunt arondați. Pentru a găsi secția de votare la care sunteți arondați, puteți consulta Registrul electoral, disponibil pe www.registrulelectoral.ro Votarea se desfășoară, duminică, 7 decembrie, între […]
6 decembrie 2025
23:40
FCSB și Dinamo București au remizat într-un meci fără goluri sâmbătă seară pe Arena Națională în etapa a 19-a a campionatului de fotbal. Cele două echipe au jucat un fotbal la fel de urât ca vremea din București. A fost un meci sărac în ocazii și faze spectaculoase, ambele echipe fiind mai preocupate de defensivă. […]
Dmitri Medvedev, ecoul lui Vladimir Putin, aprobă îndemnul miliardarului Elon Musk de a distruge UE. Încă o convergență între curentul MAGA și Rusia
Apelul de sâmbătă al miliardarului american Elon Musk privind desființarea Uniunii Europene a primit o aprobare publică din partea unui oficial de rang înalt de la Moscova. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și ecoul lui Vladimir Putin, și-a exprimat public acordul total cu propunerea lui Musk, susținând că măsura este necesară pentru […]
22:20
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, urcă pe primul loc în clasamentul din Italia după ce a învins categoric cu 4-0 pe Como
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat sâmbătă seară clar meciul cu Como în etapa a 14-a din Serie A cu scorul de 4-0 și a urcat temporar pe primul loc în prima ligă italiană de fotbal, transmite Mediafax. Golurile echipei lui Chivu au fost marcate de căpitanul Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan […]
BREAKING Pentagonul a transmis Europei că trebuie să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare NATO. În caz contrar, SUA nu vor mai participa la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO
Statele Unite au cerut ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO (adică tot ce înseamnă apărarea împotriva amenințărilor militare care nu implică arme de distrugere în masă), le-au transmis reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Timpul scurt stabilit […]
21:10
Președinta Maia Sandu a retras decorația pe care i-o acordase lui Andrei Golban, șeful federației moldovene de judo, pentru că e urmărit penal. El fusese propus pentru decorare de ministrul Educației
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras vineri decorația acordată cu două luni în urmă lui Andrei Golban, șeful federației moldovene de judo, care e urmărit penal, transmite Ziarul de Gardă. Decizia de conferire a distincțiilor de stat în cazul a două persoane: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova", și […]
20:20
Președintele Zelenski anunță că a avut un dialog "substanțial" cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire lungă și „substanțială" cu emisarul speciali al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, transmite Mediafax. Cei doi propuseseră acum două săptămâni un plan de pace ce însemna capitularea Ucrainei. Zelenski a declarat că Ucraina este determinată […]
20:10
Pune legumele în centrul mesei! | Rețete pentru sărbători în care legumele sunt vedete / Pot fi fel principal vegetarian, aperitive sau garnituri
Un mod simplu de a ne îmbunătăți atât sănătatea, cât și impactul asupra mediului este să creștem proporția alimentelor vegetale în dieta noastră, în raport cu produsele animale. Carnea, peștele, ouăle și lactatele rămân surse nutritive valoroase, dar consumate cu moderație, însă tot mai multe preparate pe bază de legume și leguminoase pot deveni feluri principale […]
19:50
Premierul ungar Viktor Orban, care are pentru prima oară un concurent puternic în liderul de opoziție Peter Magyar înaintea alegerilor parlamentare din 2026, utilizează marketingul fricii în campanie electorală și încearcă să îl caracterizeze pe adversarul său drept omul care ar aduce războiul. Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi "ultimele alegeri înaintea războiului […]
19:50
Serviciul de informații ucrainene a paralizat o companie logistică din Rusia cu un atac cibernetic
Direcția cibernetică din cadrul serviciului de informații militare ucrainean (HUR) a atacat compania Eltrans+, una dintre companiile principale de logistică din Rusia, blocând operațiuni și ștergând baze de date, scrie Mediafax. "Aceasta nu a fost o perturbare, a fost o cădere completă a infrastructurii lor digitale", a declarat o sursă pentru Kyiv Post. Operațiunea, realizată […]
19:20
Captura.ro: Cum a fost recrutată Anca Alexandrescu în armată și a primit gradul de locotent-colonel de la fostul ministru Gabriel Oprea, zis și "interesul național"
Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria București și care se prezintă drept politician anti-sistem, a primit grad de locotent-colonel al Armatei Române în 2010, arată o investigație a publicației Captura.ro. Încadrarea ei în sistemul militar a avut loc la câteva luni după cea a lui Robert Turcescu, care a avut același grad. S-a […]
18:50
Un cutremur puternic care ar lovi zona metropolitană Tokyo ar putea face 18.000 de victime. Noua estimare e mai puțin sumbră decât cea de acum zece ani
Un cutremur major care ar lovi zona metropolitană Tokyo s-ar putea solda cu 18.000 de victime şi cu pagube economice de 535 de miliarde de dolari, conform unei estimări guvernamentale, transmite sâmbătă agenţia de presă WAM, citată de Agerpres. Estimarea, realizată în scenariul unui cutremur cu magnitudinea 7,3 care ar lovi zona metropolitană, este mai […]
18:50
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu La 86 de ani, Dinu Mititeanu rămâne una dintre conștiințele muntelui românesc: sobru, luminos, neobosit. În reportajul InspiRO, își recompune drumul început într-un sat de sub Făgăraș și continuat „între două lumi": România cu granițe închise și orizontul fără frontiere […]
18:30
ANALIZĂ Inundații, secetă, vieți pierdute, insecuritate energetică și prețuri mari: prețul hidrocentralelor nefinalizate
Analiză semnată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: România se află astăzi într-un moment de răscruce când vine vorba de gestionarea resurselor de apă, a producției interne de energie și a protecției populației împotriva fenomenelor extreme. În timp ce unele proiecte hidroenergetice au fost stopate sau amânate, realitatea ultimilor ani arată clar că nevoia de […]
18:10
Sir Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor participa și cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, transmite Mediafax. Cu o zi în urmă, președintele Trump a lansat noua strategie de securitate a SUA care prezintă Europa drept un adversar. […]
18:00
Petiție pentru salvarea Pădurii Băneasa: peste 700 de semnături cer instituirea unei arii naturale protejate și stoparea traficului auto ilegal
Pădurea Băneasa, considerată „plămânul verde al Capitalei" și una dintre ultimele rămășițe ale Codrilor Vlăsiei, parte a Centurii Verzi a Capitalei este din nou în centrul unei mobilizări civice. O petiție adresată Ministerului Mediului, Primăriei Capitalei, administrațiilor locale din Sectorul 1, Voluntari și Tunari, precum și Romsilva – Ocolul Silvic Ilfov, solicită instituirea unui regim […]
18:00
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o pe Joan Baez să se întoarcă în studio, după cum a declarat pentru AFP legenda americană a muzicii folk, adăugând că a terminat recent de înregistrat o nouă melodie de „protest". Această piesă, pe care Joan Baez o descrie drept „un cântec de protest", este intitulată […]
17:50
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea York arată că dansul poate fi benefic în oprirea declinului cognitiv asociat cu boala Parkinson și, pentru unii participanți, aceștia au prezentat chiar semne de îmbunătățire. Profesorul asociat Joseph DeSouza, coautor al studiului și membru al Facultății de Sănătate, spune că, din moment ce declinul cognitiv este […]
17:20
Elon Musk vrea că Uniunea Europeană să fie "eradicată", la doar o zi după ce strategia de securitate a lui Trump a transformat UE în adversar
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a amendat vineri cu 120 de milioane de euro rețeaua sa de social media, transmite Agerpres. Musk, care l-a susținut și pe candidatul pro-rus Călin Georgescu, s-a dezlănțuit la adresa UE la doar o zi după […
17:10
Max Verstappen va pleca din pole position în ultima cursă din acest sezon de Formula 1 contând pentru Marele Premiu din Abu Dhabi, o cursă care va decide campionul mondial la piloți. Campionul mondial en-titre a avut cel mai bun timp, în cifre 1:22.207, urmat de piloții McLaren Lando Norris (+0.201) și Oscar Piastri (+0.230). […] © G4Media.ro.
17:10
UE promite mai multe sancțiuni pentru giganții Tech americani, după amenda de 120 milioane de euro împotriva companiei X a lui Musk # G4Media
Comisia Europeană plănuiește să finalizeze în curând mai multe dintre investigațiile sale asupra companiilor Big Tech în baza legislației privind moderarea conținutului (DSA), a declarat vineri comisara europeană pentru tehnologie, Henna Virkkunen, pentru Politico. Acest lucru ar putea înfuria oficialii de la Washington, dintre care mulți au spus că ei consideră că firmele americane sunt […] © G4Media.ro.
16:50
Patru persoane au fost arestate după ce au vandalizat vitrina Bijuteriilor Coroanei din Londra # G4Media
Poliția Metropolitană a arestat sâmbătă patru protestatari care au aruncat cu plăcintă de mere și frișcă pe vitrina care protejează Coroana Imperială expusă la Turnul Londrei. Incidentul a fost revendicat de un grup de rezistență civilă non-violentă, potrivit Mediafax. Autoritățile au intervenit în dimineața zilei de sâmbătă după ce a fost raportată vandalizarea vitrinei care […] © G4Media.ro.
16:50
Aston Villa câștiga cu liderul Arsenal, scor 2-1, și se apropie de prima poziție în Premier League # G4Media
Aston Villa a făcut un meci mare la Birmingham în compania liderului din Premier League, Arsenal, sâmbătă, și a câștigat cu 2-1 la ultima fază a meciului. Până la dezghețarea tabelei, gazdele au ratat incredibil prin Ollie Watkins care a ratat singur cu portarul după ce a scăpat de adversari. De partea cealaltă, Arsenal a […] © G4Media.ro.
16:40
Tendințele din travel: Bangkok, desemnat cel mai vizitat oraș din lume. Paris, numit cel mai atractiv # G4Media
Dacă Parisul a fost numit cel mai atractiv oraș de pe planetă pentru al cincilea an la rând, Bangkok a fost desemnat cel mai vizitat oraș din lume, potrivit Top 100 City Destinations Index, citat de CNN. Top 100 City Destinations Index, realizat de compania de analiză Euromonitor International, analizează orașe de top din întreaga […] © G4Media.ro.
Tonul gata preparat poate fi vedeta unui brunch mediteranean, oferind o sursă de proteine de înaltă calitate cu un efort minim. Dacă alegeți un ton bun, conservat în ulei de măsline, ați obținut deja un prim ingredient savuros și versatil, perfect pentru a fi integrat în preparate cu gust de mare și vacanță, numai bune […] © G4Media.ro.
16:30
”O strategie de distrugere a Europei”. Trump inversează istoria și desemnează Europa, nu Rusia, drept inamic în noua politică de securitate – analiză dură Wall Street Journal # G4Media
Un document strategic anual, care descria amenințările de la China la Rusia, își îndreaptă acum o parte din limbajul cel mai dur către aliații NATO. Timp de ani, guvernul SUA a publicat o Strategie de Securitate Națională anuală care prezintă modul în care Washingtonul vede lumea și abordarea sa pentru a gestiona amenințările iminente, de […] © G4Media.ro.
16:10
Guvernul Bolojan a aprobat în ședința de vineri deblocarea a peste 300 de posturi, a anunțat sâmbătă Ministerul Educației. Ministerul transmite că, în ședința de vineri, Guvernul a adoptat Memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creșelor construite recent prin PNRR și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau […] © G4Media.ro.
16:00
Republica Moldova cere ajutor energetic din România după ce atacurile asupra Ucrainei au afectat sistemul energetic, deși noul guvern de la Chișinău a ignorat complet România în programul de guvernare # G4Media
Atacurile Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei a dus la deconectarea unui grup energetic-cheie în zona adiacentă Republicii Moldova, a anunța operatorul sistemului de transport al energiei electrice „Moldelectrica” citat de Ziarul de Gardă. Din cauza depășirii fluxului planificat de energie, operatorul a solicitat preventiv, ajutor de avarie din România pentru următoarele ore. Această măsură […] © G4Media.ro.
15:40
Sclavii din Roma antică mâncau deseori mai bine decât oamenii de rând, arată noi descoperiri # G4Media
Deși sclavii din orașul roman antic Pompei erau considerați „unelte vorbitoare”, unii dintre ei primeau o hrană mai bună decât oamenii obișnuiți, a transmis vineri Ministerul Culturii din Italia, citând dovezi din săpături recente, potrivit Reuters. Amfore cu boabe de fasole fava și un vas mare cu fructe – pere, mere și scorobe (sorbită) – […] © G4Media.ro.
15:30
EXCLUSIV Un preot-profesor universitar-prorector sancționat definitiv pentru autoplagiat predă acum studenților Etică și integritate academică la o universitate din Târgoviște și a fost numit de Ministerul Educației în Registrul de experți ai CNATDCU # G4Media
O sancțiune pentru autoplagiat aplicată în 2023 de către Consiliul Național de Etică unui preot-profesor universitar-prorector-conducător de doctorat nu a avut nici un efect asupra carierei acestuia, ba dimpotrivă: după acest moment, a fost validat de Ministerul Educației ca membru în Registrul de Experți ai CNATDCU și le predă studenților Etică și integritate academică. Este […] © G4Media.ro.
15:20
Donald Trump reactivează Doctrina Monroe pentru a consolida SUA ca lider pe continentul american – analiză Reuters # G4Media
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a indicat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu care urmăreşte să redefinească rolul ţării sale în lume, scrie Reuters, într-un amplu comentariu pe marginea acestei strategii, preluat de Agerpres. […] © G4Media.ro.
14:50
Bratislava este una dintre capitalele europene aflate destul de aproape de România, dar ignorată de majoritatea turiștilor români. Orașul, deși micuț, are multe de oferit, mai ales dacă nu intenționați să stați prea multe zile. În centrul istoric al Bratislavei sunt organizate două târguri de Crăciun, aproape lipite, unul piața din fața fostei primării în […] © G4Media.ro.
13:40
George Russell, cel mai rapid în ultima sesiune de antrenamente libere de la Abu Dhabi / Norris, extrem de aproape de pilotul Mercedes # G4Media
George Russell (Mercedes) a înregistrat cel mai bun timp (1:23.334) în ultima sesiune de antrenamente libere din acest sezon de Formula 1, desfășurate la Abu Dhabi. Lando Norris a fost foarte aproape să câștige și a treia sesiune de antrenamente din Abu Dhabi, dar liderul ierarhiei mondiale a terminat la o diferență de 0.004 secunde […] © G4Media.ro.
13:30
The Washington Post: Poate Germania să oprească extremismul prin interzicerea unui partid de extremă dreapta? # G4Media
Interzicerea partidului Alternativa pentru Germania (AfD), o formațiune de extremă dreapta, poate părea nedemocratică, dar Constituția Germaniei permite astfel de interdicții pentru a preveni repetarea nazismului, informează The Washington Post. Într-un discurs comemorativ pentru Kristallnacht – pogromul nazist împotriva evreilor din 1938 – președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a propus luna trecută o soluție împotriva resurgenței […] © G4Media.ro.
13:10
Europa se reînarmează: Tancuri coreene, tehnică americană, industrie locală / Cum se pregătește continentul trecut prin două războaie mondiale în fața amenințării rusești # G4Media
Sectorul privat de apărare al Europei a crescut cu aproape 14% în 2024, până la o cifră de afaceri totală de peste 183 de miliarde de dolari, iar numărul de cetățeni europeni angajați direct de industria apărării a ajuns la un nivel istoric, de peste 630.000 de persoane, conform ultimului raport anual publicat de Asociația […] © G4Media.ro.
12:30
Spania, favorită să ridice Cupa Mondială 2026, potrivit Opta / Toate detaliile legate de șanse și dificultatea grupelor # G4Media
Spania este dată de super-computerul Opta principala favorită la ridicarea Cupei Mondiale în 2026, după ce vineri seara s-au aflat grupele, în cea mai mare parte a lor, la tragerea la sorți ce a avut loc în Washington. Conform Opta Predictor, campioana europeană en-titre ar avea 17% șanse de a câștiga Campionatul Mondial 2026 din […] © G4Media.ro.
12:30
Andrei Rațiu este tricolorul anului 2025 / Pe locul doi în concursul organizat de FRF este Dennis Man, iar pe trei Darius Olaru # G4Media
Andrei Rațiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului organizat de FRF, transmite Mediafax. Andrei Rațiu și-a adjudecat trofeul suprem după ce a fost votat de suporteri „tricolorul lunii noiembrie” și a ajuns la 3 astfel de trofee în 2025, plus alte două podiumuri. A fost urmat de Dennis Man și Darius Olaru […] © G4Media.ro.
12:30
Istoricii Dennis Deletant, Grant T. Harward și Cosmin Popa, critici pentru Nicușor Dan / Ce n-a spus președintele când l-a decorat pe veteranul de la Cotul Donului # G4Media
Istoricul britanic Dennis Deletant a declarat pentru G4Media și Info Sud-Est, în contextul decorării veteranului de la Cotul Donului de către Nicușor Dan, că președintele ”se pare că nu a fost informat de masacrarea a sute de evrei ucraineni la Odesa de către trupele române în 1941”. ”Nu cred că din punct de vedere politic […] © G4Media.ro.
11:50
”Ajutor!” fără cuvinte: Semnul mâinii care poate salva o victimă a violenței domestice dacă îl recunoști la momentul potrivit # G4Media
”Palma deschisă – degetul mare înăuntru – strânsă într-un pumn” este semnalul universal nonverbal pentru a cere ajutor, un gest care a salvat deja numeroase femei și copii aflați în situații de risc, încă din 2020. Semnul este, însă, prea puțin cunoscut. Canadian Women’s Foundation a lansat “Signal for Help” la începutul pandemiei de COVID-19, […] © G4Media.ro.
11:50
Una dintre cele mai extraordinare clădiri din Istanbul, readusă la viață după ce a fost restaurată și transformată în centru cultural # G4Media
Timp de ani de zile Apartamentul Botter a fost ușor de trecut cu vederea. Pe Aleea İstiklal – cea mai aglomerată stradă pietonală din Istanbul, unde un tramvai roșu vintage trece hurducând pe lângă magazine de muzică, cafenele și buticuri – majoritatea oamenilor nici măcar nu ridicau privirea. Deasupra vitrinelor, o fațadă grațioasă Art Nouveau, […] © G4Media.ro.
11:30
Parcul de distracții OrheiLand se închide după ce fugarul Ilan Șor a stopat „proiectele sociale” / Oligarhul moldovean a finanțat cumpărarea de voturi pentru partidele pro-ruse și protestele violente împotriva puterii pro-europene # G4Media
Parcul de distracții OrheiLand din Orhei, Republica Moldova, se închide. Anunțul a fost făcut de primărița municipiului, Tatiana Cociu, care și-a anunțat demisia în această săptămână, notează jurnaliștii de la TV8.md. Decizia vine la scurt timp după ce fugarul Ilan Șor a anunțat încetarea proiectelor sociale și a sprijinului politic pentru aleșii săi. OrheiLand nu […] © G4Media.ro.
11:30
Nod feroviar în apropiere de Kiev, lovit de drone și rachete rusești / Un depou și mai multe vagoane de tren avariate # G4Media
Un nod feroviar din apropierea Kievului a fost atacat în noaptea de vineri spre sâmbătă cu drone și rachete. Un depou și mai multe vagoane de tren au fost avariate, a anunțat sâmbătă compania feroviară de stat ucraineană, transmite Mediafax. Compania feroviară nu a raportat victime în urma atacului din timpul nopții din orașul Fastiv, […] © G4Media.ro.
11:20
Un clafoutis a fost la origine o simfonie cu cireșe și mult lapte, care, dinspre Limoges, o regiune a Belgiei franceze, a cucerit lumea. Cireșe scufundate într-un amestec aromat de lapte, ouă, zahăr și făină, nu foarte diferit de cel de clătite, care se rumenesc împreună în cuptor până umplu casa de miresme îmbietoare. Cireșe […] © G4Media.ro.
11:10
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic valabilă sâmbătă în nouă județe și în Capitală, transmite Mediafax. Potrivit ANM, sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și Capitala. În aceste zone, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. Avertizarea este în vigoare sâmbătă între […] © G4Media.ro.
10:50
Ce înseamnă Doctrina Trump? Reflecții despre o temă fierbinte (Op-ed de Vladimir Tismăneanu) # G4Media
Doctrina Trump, formulată acum ca strategie de securitate națională, este opusul unei table de valori, al unei perspective informate istoric, al continuității în angajamentele militare, politice și morale ale celei mai mari puteri cunoscută vreodată pe planetă. Reducerea concepției despre securitatea națională la o versiune actualizată a Doctrinei Monroe înseamnă ignorarea programatică a lecțiilor celor […] © G4Media.ro.
10:40
STUDIU Erupțiile vulcanice ar fi „pregătit terenul” pentru apariția Ciumei Neagre în Europa # G4Media
Erupții vulcanice până acum necunoscute ar fi putut declanșa o serie improbabilă de evenimente care au adus Moartea Neagră – cea mai devastatoare pandemie din istorie – pe țărmurile Europei medievale, arată noi cercetări, relatează MedicalXpress. Studiul a fost publicat în jurnalul Communications Earth & Environment. Epidemia de ciumă bubonică cunoscută ca „Moartea Neagră” a […] © G4Media.ro.
10:30
Polițiștii din Hunedoara cercetează un bărbat de 46 de ani după ce acesta ar fi împușcat un câine și i-ar fi ascuns cadavrul, transmite Mediafax. IPJ Hunedoara anunță că vineri polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat care se plimba cu câinele său într-o zonă împădurită din apropierea comunei Ghelari. Bărbatul […] © G4Media.ro.
10:20
MAI a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică / Campanie electorală fără incidente majore # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne anunță că a mobilizat suplimentar mii de angajați pentru alegerile locale parțiale de duminică, 7 decembrie. Campania s-a încheiat oficial la ora 7.00, iar structurile MAI au gestionat perioada electorală fără incidente majore, transmite Mediafax. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a prezentat situația misiunilor derulate […] © G4Media.ro.
