SuperLiga: Metaloglobus vs Farul Constanţa – Vânt din pupa pentru „marinari”
Impact.ro, 7 decembrie 2025 06:00
Metaloglobus – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 17:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs Farul Constanţa – Vânt din pupa pentru „marinari” appeared first on IMPACT.ro.
Alte ştiri de Impact.ro
Acum 30 minute
06:10
Universitatea Craiova – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Universitatea Craiova vs CFR Cluj – Oltenii, favoriţi în Bănie appeared first on IMPACT.ro.
Acum o oră
06:00
Metaloglobus – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 17:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Metaloglobus vs Farul Constanţa – Vânt din pupa pentru „marinari” appeared first on IMPACT.ro.
Acum 6 ore
02:00
Elon Musk a explodat pe X după ce Comisia Europeană i-a aplicat o amendă serioasă pentru încălcarea regulilor de transparență din Legea serviciilor digitale. Reacția lui a fost teatrală: „abolish the EU”, plus un hashtag […] The post Elon Musk cere desființarea UE fiindcă l-a amendat. UE îi recomandă să meargă pe Marte appeared first on IMPACT.ro.
Acum 8 ore
00:00
Ilie Bolojan, cu șapcă la Târgul de Carte Gaudeamus. S-a deghizat ca să nu sperie TVA-ul de doar 5% # Impact.ro
Premierul Iulie Bolojan, care în urmă cu câteva luni a încercat să mărească TVA-ul pentru cărți de la 5% la 11%, a fost văzut și filmat astăzi la Târgul de Carte de la Romexpo. Premierul […] The post Ilie Bolojan, cu șapcă la Târgul de Carte Gaudeamus. S-a deghizat ca să nu sperie TVA-ul de doar 5% appeared first on IMPACT.ro.
Acum 24 ore
08:50
U Cluj – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, duminică, 7 decembrie 2025, de la ora 15:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […] The post SuperLiga: U Cluj vs Hermannstadt – Toţi banii pe „studenţi” appeared first on IMPACT.ro.
08:40
FCSB – Dinamo, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: FCSB vs Dinamo – Derby pentru Europa pe Arena Naţională appeared first on IMPACT.ro.
Ieri
01:50
Anca Alexandrescu, pe primul loc într-un ultim sondaj. Duminică, bucurestenii aleg cine să nu facă nimic pentru ei în următorii 4 ani # Impact.ro
HotNews a publicat cifrele ultimului sondaj realizat înainte de alegerile din București. Potrivit acestor cifre, doamna Alexandrescu este prima,.dar după ea vine foarte aproape domnul Băluță. Destul de aproape e și domnul Ciucu. Pe locurile […] The post Anca Alexandrescu, pe primul loc într-un ultim sondaj. Duminică, bucurestenii aleg cine să nu facă nimic pentru ei în următorii 4 ani appeared first on IMPACT.ro.
01:20
Marele actor Victor Rebengiuc va refuza prin testament ca numele lui să fie dat unei străzi. Ce-i drept, nici nu avem străzi de acest nivel # Impact.ro
La vârsta de 92 de ani, Victor Rebengiuc a anunțat că va include în testament o clauză fermă: nici o stradă, stație de tramvai sau troleibuz să nu îi poarte numele, afirmând că este suficient […] The post Marele actor Victor Rebengiuc va refuza prin testament ca numele lui să fie dat unei străzi. Ce-i drept, nici nu avem străzi de acest nivel appeared first on IMPACT.ro.
5 decembrie 2025
17:10
La final de an, fiecare dintre noi facem o retrospectivă a ceea ce a fost bun sau mai puțin bun în anul care a trecut. Astăzi, de la ora 20.00, vă aducem unele dintre cele […] The post Moș Nicolae vă aduce Best of 2025 @printreartisti appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Csikszereda – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 6 decembrie 2025, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Csikszereda vs FC Argeş – Ciucanii, doar şansa a doua appeared first on IMPACT.ro.
07:40
Oţelul Galaţi – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 19-a din campionatul României, este programat, vineri, 5 decembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Oţelul Galaţi vs Unirea Slobozia – Gazdele, spre play-off appeared first on IMPACT.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
Poșta Română nu mai vrea să distribuie pensiile cash, din cauza costurilor mari. Cele speciale ar trebui carate cu elefanți # Impact.ro
Se pare că la Poșta Română s-a decis: să mai împartă pensii cash nu mai e „business sustenabil”. Directorul general spune că cheltuielile – seifuri, butoane de panică, transport de numerar – au ajuns o […] The post Poșta Română nu mai vrea să distribuie pensiile cash, din cauza costurilor mari. Cele speciale ar trebui carate cu elefanți appeared first on IMPACT.ro.
4 decembrie 2025
23:00
Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice, apoi a adormit beat în baie. Probabil că îl părăsise iubita # Impact.ro
Se întâmplă şi în natură: un raton din SUA a spart un magazin de băuturi alcoolice, a demolat rafturile, iar după ce s-a servit cu ce găsise – whisky, rom, vin, probabil un cocteil de […] The post Un raton a vandalizat un magazin de băuturi alcoolice, apoi a adormit beat în baie. Probabil că îl părăsise iubita appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Petrolul Ploieşti – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 2-a a Grupei B din Cupa României, este programat, joi, 4 decembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis […] The post Cupa României: Petrolul Ploieşti vs Universitatea Craiova – Miza pe olteni appeared first on IMPACT.ro.
07:40
Sepsi – U Cluj, meci contând pentru etapa a 2-a a Grupei C din Cupa României, este programat, joi, 4 decembrie 2025, de la ora 16:15, pe Sepsi Arena din Sf. Gheorghe, şi va fi […] The post Cupa României: Sepsi vs U Cluj – Şepcile roşii, spre „sferturi” appeared first on IMPACT.ro.
01:20
Vești bune pentru apa de 30 lei de pe Aeroportul Otopeni: proiectul de lege care limita la 3 lei prețul apei îmbuteliate a fost respins # Impact.ro
Senatul României a respins marți proiectul de lege care ar fi impus un preț maxim de 3 lei pentru sticlele de apă îmbuteliată vândute în spaţii cu „opțiuni limitate” gen aeroporturi, gări, benzinării sau autogări. […] The post Vești bune pentru apa de 30 lei de pe Aeroportul Otopeni: proiectul de lege care limita la 3 lei prețul apei îmbuteliate a fost respins appeared first on IMPACT.ro.
00:10
Fostul proprietar al Pornhub vrea să cumpere activele Lukoil. Poate va face benzina gratuită și downloadabilă de pe net # Impact.ro
Zvonul zilei: un fost mogul al internetului pentru adulți, Bernd Bergmair, a bătut la uşa U.S. Department of the Treasury să le spună „vreau tot Lukoil”. Pare o glumă, dar e cât se poate de […] The post Fostul proprietar al Pornhub vrea să cumpere activele Lukoil. Poate va face benzina gratuită și downloadabilă de pe net appeared first on IMPACT.ro.
3 decembrie 2025
12:20
Exclusiv! Printre măsurile catastrofale ale Guvernului Bolojan: desființarea Agenției Naționale pentru Zootehnie # Impact.ro
Guvernul pregătește tăieri masive de fonduri, mascate în așa-zisa “reorganizare”, și pentru Ministerul Agriculturii. Prin Articolul 5¹ din proiectul de ordonanță pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și a instituțiilor subordonate, Guvernul României decide că Agenția Națională pentru […] The post Exclusiv! Printre măsurile catastrofale ale Guvernului Bolojan: desființarea Agenției Naționale pentru Zootehnie appeared first on IMPACT.ro.
09:50
UTA Arad – FCSB, meci contând pentru etapa a 2-a a Grupei B din Cupa României, este programat, miercuri, 3 decembrie 2025, de la ora 21:00, pe Stadionul Frances Neuman, şi va fi transmis în […] The post Cupa României: UTA Arad vs FCSB – Test dificil pentru campioană appeared first on IMPACT.ro.
09:30
Farul Constanţa – Dinamo, meci contând pentru etapa a 2-a a Grupei D din Cupa României, este programat, miercuri, 3 decembrie 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis […] The post Cupa României: Farul Constanţa vs Dinamo – Duel de play-off appeared first on IMPACT.ro.
2 decembrie 2025
22:40
Două judeţe din România, Prahova și Dâmbovița, au rămas fără informația în formă de apă distribuită prin rețea, autorităţile fiind nevoite să aducă apa potabilă cu cisterna. Cifrele sună ca un rechizitoriu: doar într-o zi, inspectoratele […] The post După ce că nu mai aveau după ce bea apă, românii nu mai au acum nici apă de băut appeared first on IMPACT.ro.
07:30
Csikszereda – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a doua a Grupei C din Cupa României, este programat, marţi, 2 decembrie 2025, de la ora 17:00, pe Stadionul Municipal din Miercurea Ciuc, şi va fi […] The post Cupa României: Csikszereda vs Oţelul Galaţi – Cu gândul la SuperLiga appeared first on IMPACT.ro.
07:10
FC Argeş – Rapid, meci contând pentru etapa a doua a Grupei A din Cupa României, este programat, marţi, 2 decembrie 2025, de la ora 19:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis […] The post Cupa României: FC Argeş vs Rapid – Ora revanşei pentru piteşteni appeared first on IMPACT.ro.
00:00
Domnul Călin Georgescu a reușit să monopolizeze grupulețele de suveraniști care au venit organizat la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale. S-a scandat „Georgescu președinte” și „Turul 2 înapoi”, dar la un moment dat s-a […] The post Calin Georgescu, întâmpinat la Alba Iulia cu „Marș la Moscova” de un doctor în economie appeared first on IMPACT.ro.
1 decembrie 2025
06:20
U Cluj – Universitatea Craiova, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, luni, 1 decembrie 2025, de la ora 19:00, pe Cluj Arena, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: U Cluj vs Universitatea Craiova – Derby european sub Feleac appeared first on IMPACT.ro.
06:10
Petrolul Ploieşti – Metaloglobus, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, luni, 1 decembrie 2025, de la ora 16:00, pe Stadionul Ilie Oană, şi va fi transmis în direct de Digi […] The post SuperLiga: Petrolul Ploieşti vs Metaloglobus – Duelul disperării pe „Ilie Oană” appeared first on IMPACT.ro.
30 noiembrie 2025
18:00
Populația României ar putea scădea la 14 milioane. Mai ales că și Cristi Borcea s-a retras din activitat # Impact.ro
Din ce spun studiile demografice, România e pe cale să piardă în următorii zeci de ani cam un sfert din locuitorii săi: se estimează cifra 14-15 milioane ca populație viitoare, scăderea fiind din cauza natalității […] The post Populația României ar putea scădea la 14 milioane. Mai ales că și Cristi Borcea s-a retras din activitat appeared first on IMPACT.ro.
17:20
Regele Cioabă și-a publicat diploma – una dintre puținele diplome pe bune din elita noastră politică # Impact.ro
În trena scandalului caflre a dus la demiterea ministrului Moșteanu, cel cu studii universitare făcute la biliard, regele Cioabă și-a publicat și el diploma și a întrebat ironic daca nu cumva este singurul care are […] The post Regele Cioabă și-a publicat diploma – una dintre puținele diplome pe bune din elita noastră politică appeared first on IMPACT.ro.
08:20
Farul Constanţa – FCSB, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, duminică, 30 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Central din Ovidiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Farul Constanţa vs FCSB – Victoria, obligatorie pentru campioană appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Unirea Slobozia – Botoşani, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, duminică, 30 noiembrie 2025, de la ora 17:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Unirea Slobozia vs Botoşani – Ialomiţenii, în cădere liberă appeared first on IMPACT.ro.
29 noiembrie 2025
09:20
Hermannstadt – UTA Arad, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, duminică, 30 noiembrie 2025, de la ora 15:00, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Hermannstadt vs UTA Arad – Duel echilibrat la Sibiu appeared first on IMPACT.ro.
09:00
Dinamo – Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 20:45, pe Arena Naţională din Bucureşti, şi va fi transmis în direct de […] The post SuperLiga: Dinamo vs Oţelul Galaţi – Ora revanşei pentru „câinii roşii” appeared first on IMPACT.ro.
00:30
Probleme în paradisul suveranist: cei doi „președinți aleși” nu se înțeleg în legătură cu manifestările de la Alba Iulia # Impact.ro
Mai exact: domnul președinte ales Călin Georgescu a dat întâlnire simpatizanților, inițial, la Obeliscul lui „Horea, Cloșca și Crișan”. Ulterior, după ce celălalt președinte ales, domnul Simion, a anunțat că va organiza un marș pe […] The post Probleme în paradisul suveranist: cei doi „președinți aleși” nu se înțeleg în legătură cu manifestările de la Alba Iulia appeared first on IMPACT.ro.
28 noiembrie 2025
22:30
Cătălin Drulă are atât de multe șanse să ajungă primar al Capitalei încât și-a găsit de muncă pentru după alegeri: ministru al Apărării # Impact.ro
Domnul Ionuț Moșteanu, eminența străvezie a USR-ului, și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării după scandalul cu CV-ul falsificat în dreptul studiilor universitare. Deocamdată, pentru acest post, USR nu a făcut o nouă […] The post Cătălin Drulă are atât de multe șanse să ajungă primar al Capitalei încât și-a găsit de muncă pentru după alegeri: ministru al Apărării appeared first on IMPACT.ro.
08:30
FC Argeş – CFR Cluj, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 29 noiembrie 2025, de la ora 16:30, pe Stadionul Orăşenesc din Mioveni, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: FC Argeş vs CFR Cluj: Ora revanşei pentru ardeleni appeared first on IMPACT.ro.
08:20
Rapid – Csikszereda, meci contând pentru etapa a 18-a din campionatul României, este programat, vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 20:30, pe Stadionul Giuleşti, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1 […] The post SuperLiga: Rapid vs Csikszereda – Liderul, mare favorit în Giuleşti appeared first on IMPACT.ro.
27 noiembrie 2025
23:40
Pachetele de Revelion în Poiana Brașov au atins prețuri care rivalizează cu cele ale unei escapade pe orbită. E drept, fără loc pe scaun în rachetă. În picioare. Dar tot scump: unele pachete trec de […] The post Revelion la preț de călătorie Lună în Poiana Brașov appeared first on IMPACT.ro.
23:10
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, trăiește probabil ultimele lui ore într-o astfel de poziție. O poziție în care a ajuns împotriva principiului meritocrației atât de drag formațiunii politice din care domnul Moșteanu face parte. Mai întâi, […] The post Nu mai e nevoie de studii superioare. Poți ajunge ministru dacă știi să joci biliard appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Crvena Zvezda – FCSB, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Europa, este programat, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Stadion Rajko Mitic din Belgrad, şi va fi […] The post Europa League: Crvena Zvezda vs FCSB – Orgolii imense la Belgrad appeared first on IMPACT.ro.
08:00
Universitatea Craiova – Mainz, meci contând pentru etapa a 4-a a fazei principale din Liga Conferinţei, este programat, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în […] The post Conference League: Universitatea Craiova vs Mainz – Test dificil pentru olteni appeared first on IMPACT.ro.
01:40
Operatorul rus al dronei căzute la Vaslui o fi fost distras de o sticlă de rachiu rămasă accidental nebăută la sol # Impact.ro
Altfel nu se prea explică cum de a căzut acea dronă, în condițiile în care se pare că avioanele noastre nu au prea reușit să o ia la țintă. Drona militară de tip TB2, ce […] The post Operatorul rus al dronei căzute la Vaslui o fi fost distras de o sticlă de rachiu rămasă accidental nebăută la sol appeared first on IMPACT.ro.
26 noiembrie 2025
23:50
Tânăra generație TikTok, bombardată cu mesaje care proslăvesc dictatura ceaușistă, în timpul căreia nu aveai curent să îți încarci telefonul # Impact.ro
Iar TikTok era doar două ore pe zi – și alea pline de știri despre binefacerile comunismului și de programe care alimentau cultul personalității lui Nicolae Ceaușescu. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria […] The post Tânăra generație TikTok, bombardată cu mesaje care proslăvesc dictatura ceaușistă, în timpul căreia nu aveai curent să îți încarci telefonul appeared first on IMPACT.ro.
14:10
În Statele Unite ale Americii, fotbalul sau soccer-ul cum îl numesc americanii, nu are cum să detroneze sporturi ca fotbalul american sau baseball-ul, dar popularitatea acestuia a explodat în ultimele două decenii. Momentul zero a […] The post Top 10 salarii din MLS: Vezi cât câștigă Messi, Son & Busquets appeared first on IMPACT.ro.
14:00
Diferența dintre jocuri de noroc online și offline Industria jocurilor de noroc a evoluat rapid în ultimul deceniu, iar astăzi jucătorii au două opțiuni majore: cazinourile online și cazinourile tradiționale (offline). Deși ambele forme oferă […] The post Diferența dintre jocuri de noroc online și offline appeared first on IMPACT.ro.
11:30
Experții spun că, la 40 de ani, Ronaldo are un corp de 28. Deci mai poate juca liniștit până la 48, după care care se va pensiona ca din magistratură… # Impact.ro
…direct cu o pensie specială, eventual calculată după numărul de abdomene. Specialiștii care i-au analizat vârsta biologică au remarcat că Ronaldo are masa musculară, grăsimea și rezistența unui om mult mai tânăr. E clar că […] The post Experții spun că, la 40 de ani, Ronaldo are un corp de 28. Deci mai poate juca liniștit până la 48, după care care se va pensiona ca din magistratură… appeared first on IMPACT.ro.
08:30
Arsenal – Bayern Munchen, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Emirates Stadium din Londra, şi va fi transmis […] The post Champions League: Arsenal vs Bayern Munchen – Derby-ul zilei se joacă la Londra appeared first on IMPACT.ro.
08:10
Atletico Madrid – Inter Milano, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, miercuri, 26 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Metropolitano, şi va fi transmis în direct […] The post Champions League: Atletico Madrid vs Inter Milano – Test dificil pentru Cristi Chivu appeared first on IMPACT.ro.
25 noiembrie 2025
18:50
Ionuț Moșteanu a fost șef al unui club de biliard din Regie. Ceea ce îl recomandă și pentru funcția de ministru al Educației # Impact.ro
Domnul Moșteanu, ministrul apt al Apărării care în tinerețe a evitat stagiul militar obligatoriu, a recunoscut ieri că, tot în tinerețe, a evitat și absolvirea facultății. De intrat la facultate a intrat, dar a abandonat […] The post Ionuț Moșteanu a fost șef al unui club de biliard din Regie. Ceea ce îl recomandă și pentru funcția de ministru al Educației appeared first on IMPACT.ro.
07:50
Chelsea – Barcelona, meci contând pentru etapa a 5-a a fazei principale din Liga Campionilor, este programat, marţi, 25 noiembrie 2025, de la ora 22:00, pe Stamford Bridge din Londra, şi va fi transmis în […] The post Champions League: Chelsea vs Barcelona – Derby de colecţie la Londra appeared first on IMPACT.ro.
24 noiembrie 2025
20:50
Acu’ cam patru ani, a intrat peste mine nea Ruslan, vecinul meu, ăla mare și agresiv de la doi. De atunci, e cu mine în casă. Mă ține numa’ în capace și șuturi, zice că […] The post Pacea lui Ruslan appeared first on IMPACT.ro.
