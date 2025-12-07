Rusia salută schimbarea „etichetei” sale din noua strategie de securitate a SUA: „Considerăm că acesta este un pas pozitiv”
HotNews.ro, 7 decembrie 2025 06:40
Kremlinul a salutat decizia administrației președintelui american Donald Trump de a revizui strategia de securitate națională și de a nu mai considera Rusia o „amenințare directă”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov, potrivit…
Acum 5 minute
07:10
LIVE Prezența la vot la alegerile din București. Primele date privind cursa pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Prezența la vot la alegerile din București pentru Primăria Capitalei va fi un factor major în acest scrutin de duminică în condițiile în care ultimele sondaje au arătat diferențe mici între principalii candidați, ceea ce…
Acum 10 minute
07:00
LIVE Alegeri București: Unde poți vota și de ce acte ai nevoie. Tot ce trebuie să știi în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei # HotNews.ro
Aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni cu drept de vot sunt așteptați la vot, astăzi, 7 decembrie, pentru a alege noul primar general al Capitalei. Secțiile de votare s-au deschis la 7.00 și se vor închide…
Acum 30 minute
06:40
Acum o oră
06:30
Alegeri locale 2025: Pe lângă alegerile din București, mai sunt azi 11 scrutine. Marcel Ciolacu candidează pentru șefia CJ Buzău # HotNews.ro
Bucureștenii sunt chemați astăzi, 7 decembrie, să-și aleagă noul primar al Capitalei pentru următorii doi ani și jumătate. Nu doar în București sunt organizate alegeri locale, ci și în alte 11 localități din țară, acolo…
Acum 12 ore
23:00
Ungaria vrea să trimită oameni de afaceri în Rusia. Orban se gândește la „lumea de după război și de după sancțiuni” # HotNews.ro
Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orbán a anunţat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din ţara sa, că va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegaţie de oameni de…
22:30
Amenințată de flota americană din Caraibe, Venezuela crește numărul soldaților. „Nu vom permite invazia unei forțe imperialiste” # HotNews.ro
Armata venezueleană a încorporat, sâmbătă, la Caracas 5.600 de tineri, un răspuns la desfășurarea de către Statele Unite a unei importante forțe navale, printre care se află și cel mai mare portavion din lume, informează…
21:50
Aeroportul din Vilnius, închis pentru a zecea oară din cauza baloanelor venite din Belarus # HotNews.ro
Aeroportul din capitala Lituaniei, Vilnius, a fost redeschis sâmbătă seară, la câteva ore după ce fusese închis din cauza apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian, acesta fiind cel mai recent astfel de incident…
21:30
Viktor Orban îi avertizează pe maghiari privind viitoarele alegeri: „Un guvern pro-Bruxelles ne va duce în război” # HotNews.ro
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi „ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi”, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), transmite MTI, preluată…
21:10
Zelenski a discutat cu echipele de negociere din Florida. Președintele Ucrainei așteaptă raportul „detaliat” ai emisarilor săi # HotNews.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă seară că a avut o conversaţie telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida…
20:50
Noile generații de semafoare și siguranța rutieră. Ce înseamnă „pauza pe roșu” și cum sunt taxați șoferii care depășesc viteza legală # HotNews.ro
Camerele video sau așa-zisele „cocoașe” rutiere au fost socotite multe vreme drept metode eficiente de disciplinare a șoferilor în trafic, însă soluția ar putea veni tot de la semafoarele care deja au un secol de…
20:40
„Le-am dat copiilor laptopuri și le-am luat creierul” – Asta pentru că nu adaptăm tehnologia pentru a se potrivi elevilor, ci îi remodelăm pe copii pentru a se potrivi instrumentelor # HotNews.ro
De ce, după generații de progres, copiii de astăzi sunt mai puțin capabili intelectual decât părinții lor? Aceasta este o întrebare aproape interzisă. Și, ca să nu o punem, coborâm ștacheta testelor pentru a ascunde…
20:30
Moldova a cerut României „ajutor de avarie” după ce bombardamentele rusești au țintit infrastructura energetică din sudul Ucrainei # HotNews.ro
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat, sâmbătă, că în urma atacurilor ruseşti asupra infrastructurii electrice din regiunea Odesa, o parte a sudului Ucrainei a rămas fără curent, iar…
19:50
FCSB și Dinamo se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, în cel mai așteptat meci al etapei a 19-a din Liga 1. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct de Digi Sport…
19:30
Filmul căruia George Clooney i-a spus imediat „da” a intrat pe Netflix și vine cu un mare semn de întrebare # HotNews.ro
George Clooney, unul dintre cei mai căutați actori de la Hollywood, spune că i-a luat mai puțin de 24 de ore să decidă că va accepte rolul propus de Netflix pentru noul său film „Jay…
19:00
Estimări sumbre în cazul unui cutremur puternic în zona metropolitană Tokyo. Japonia vrea să actualizeze planul de pregătire pentru dezastre # HotNews.ro
Un cutremur major care ar lovi zona metropolitană Tokyo s-ar putea solda cu 18.000 de victime şi cu pagube economice de 535 de miliarde de dolari, conform unei estimări guvernamentale, transmite sâmbătă agenţia de presă…
18:40
Negocieri dificile pentru faza 2 a planului de pace pentru Gaza. Dezarmarea Hamas, unul dintre punctele disputate # HotNews.ro
Dezarmarea mişcării islamiste palestiniene Hamas nu poate fi principala prioritate din Fâşia Gaza, a declarat sâmbătă şeful diplomaţiei turce Hakan Fidan, într-o perioadă când mediatorii internaţionali încearcă să negocieze a doua fază a planului de…
18:40
Diriginții vor monitoriza temele date de profesorii de la clasă, ca acestea să nu ocupe mai mult de 2 ore din timpul elevului. Prevederi și pentru temele de vacanță # HotNews.ro
Sarcina de a monitoriza volumul temelor pe care profesorii le dau le va reveni diriginților, iar în cazul claselor primare directorului instituției de învățământ, potrivit ordinului de ministru semnat vineri, 5 decembrie, de Daniel David,…
18:30
INTERVIU O scenă din Budapesta pe care Irina Margareta Nistor vrea să o vadă și la București: „Nu numai că erau foarte mulți la coadă, dar erau și foarte tineri” # HotNews.ro
Este Bucureștiul un oraș de iubit? Da, cu o condiție, spune criticul de film Irina Margareta Nistor: „Trebuie să existe și o formă de iubire a orașului față de tine, trebuie să fie ceva venit…
Acum 24 ore
17:50
Accident straniu în București. Un șofer care a intrat într-un copac a lovit apoi și ambulanțele venite să-l ajute # HotNews.ro
Şoferul unei maşini care circula pe o stradă din sectorul 5 al Capitalei a pierdut controlul volanului şi a lovit un copac de pe marginea celuilalt sens de deplasare. Când la locul accidentului au venit…
17:40
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce în ajun Comisia Europeană a impus o amendă de 120 de milioane de euro reţelei de social media,…
17:30
Un preot profesor universitar și prorector, sancționat acum doi ani pentru autoplagiat, predă Etică și integritate academică la o universitate din Târgoviște # HotNews.ro
Marian Vîlciu, profesor universitar la Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, a fost sancționat în noiembrie 2023 avertisment scris pentru autoplagiat de către plenul Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI), scrie…
17:20
Lucrările de înlocuire a fostei fabrici a producătorului de pompe Aversa, de lângă piața bucureșteană Obor, avansează. Pe acest amplasament este pregătită lansarea unui amplu proiect imobiliar. În vara anului trecut, InteRo Property Development, companie…
17:10
Guvernul din Hong Kong acuză presa străină privind modul în care a relatat despre incendiul în care au murit peste 150 de persoane # HotNews.ro
Biroul chinez de securitate națională din Hong Kong a avertizat presa străină să nu răspândească „informații false” și să nu „denigreze” eforturile guvernului de a gestiona cel mai grav incendiu din oraș din ultimii 80…
16:40
Un bărbat care dormea a fost trezit la timp de câinele său şi a reuşit să scape de flăcările care îi cuprinseseră apartamentul din nordul Germaniei, a anunţat poliţia sâmbătă, transmite agenţia DPA, preluată de…
16:20
Liderii principalilor aliați europeni ai Ucrainei se întâlnesc din nou cu Zelenski. Agenda discuțiilor de la Londra # HotNews.ro
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz pentru a continua discuţiile despre încheierea războiului din Ucraina, notează sâmbătă…
16:00
Un petrolier avariat de dronele ucrainene a fost scos din apele teritoriale ale Bulgariei de un vas din Turcia. „Nu este normal”, acuză Sofia # HotNews.ro
Bulgaria a denunțat remorcarea din apele sale teritoriale a unuia dintre petrolierele rusești lovite săptămâna trecută de către o dronă navală ucraineană. Remorcarea s-a făcut de către o navă din Turcia, situație pe care autoritățile…
15:40
VIDEO Momentul în care patru tineri aruncă cu mâncare în vitrina în care este Coroana imperială. Turnul Londrei, închis temporar # HotNews.ro
Patru tineri au fost arestați sâmbătă, după ce au aruncat cu cremă de vanilie și prăjitură cu mere asupra unei vitrine care adăpostea bijuteriile coroanei britanice de la Turnul Londrei, în cadrul unui protest împotriva…
15:30
A murit actorul Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolurile din seria „Mortal Kombat” și serialul „Omul din castelul înalt” # HotNews.ro
Cary-Hiroyuki Tagawa, devenit celebru datorită rolurilor sale din filme precum „Mortal Kombat” (1995), „Pearl Harbor” (2001) şi „The Last Emperor” – (1987), a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani, în urma unui…
15:00
INTERVIU În criza apei din Prahova „nu noroiul a oprit apa, ci instituțiile statului”, spune un specialist. La Paltinu a lipsit ceva despre care nu se vorbește # HotNews.ro
Dumitru Chisăliță este inginer absolvent de „Petrol și Gaze”, cu master în energie în România și studii doctorale în Franța. Ce spune președintele Asociației Energia Inteligentă despre criza care a surprins România prin amploare și…
14:50
Primari extraordinari. Medicul Ioan Emil Costinescu, omul care a luminat și modernizat Bucureștiul # HotNews.ro
Născut în noiembrie 1871 într-o familie înstărită, cu puternici convingeri liberale, Ioan Emil Costinescu a fost influențat asupra parcursului său de către tatăl său, Emil. Tatăl a fost, la rându-i, ministru de finanțe și unul…
14:40
Corina Machado, care se ascunde în Venezuela, a confirmat că va merge miercuri să-și primească Nobelul pentru Pace # HotNews.ro
Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, care trăiește ascunsă în țara sa, a confirmat că se va deplasa la Oslo pentru a-și primi premiul Nobel pentru pace, a anunțat sâmbătă pentru AFP directorul Institutului Nobel. „Am…
14:30
Răspuns de la vârful UE la strategia de securitate a Statelor Unite, plină de atacuri la adresa Europei: „Rămân cel mai mare aliat al nostru” # HotNews.ro
Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene, a declarat sâmbătă șefa diplomației europene, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate americane, în care se vorbește despre „dispariția civilizațională” a Europei, transmit…
14:30
Desfășurare de forțe la școala din sectorul 5 unde votează duminică Nicușor Dan, după o alertă de miros de gaze. Alarma nu a fost confirmată # HotNews.ro
Numeroase echipaje de pompieri, polițiști și de la Distrigaz au intervenit sâmbătă la o școală din Sectorul 5 al Capitalei, unde sunt amenajate secţii de votare, după ce un jandarm care era în serviciul de…
13:50
Pe noile buletine cu cip nu apare scrisă adresa de domiciliu, ea fiind stocată electronic. Cum la alegerile de mâine, 7 decembrie, pentru Primăria București, votează exclusiv cei cu domiciliul în București, unii oameni se…
13:40
Modul în care ne alegem liderii în contexte politice reflectă, în mod subtil, dar profund, starea colectivă a societății. Alegerea unor lideri totalitari sau autoritari nu este niciodată doar o eroare individuală, nici un accident…
13:30
„Ne fuge pământul de sub picioare”. Presiune maximă pe Bruxelles înainte de marele anunț privind industria auto # HotNews.ro
Va relaxa UE interdicția de a vinde mașini noi cu motor pe benzină sau diesel începând din 2035? Presiunea asupra Bruxelles-ului pentru a modifica această măsură majoră de mediu crește, în contextul crizei acute cu…
13:20
Cinci concluzii după tranzacția șoc Netflix-Warner Bros, care poate redefini viitorul filmului # HotNews.ro
Acordul prin care Netflix cumpără pentru 72 miliarde de dolari diviziile de film și streaming de la Warner Bros, inclusiv rețelele HBO, este, în esență, povestea reală a unui gigant care cucerește un alt gigant, relatează…
12:50
Patru civili și un soldat au fost uciși în noaptea de vineri spre sâmbătă în Afganistan, în timpul unui schimb de tiruri cu Pakistanul într-o regiune de frontieră, un nou episod al confruntării dintre cele…
12:40
Traian Băsescu și soția sa, Maria, și-au reînnoit jurămintele: „50 de ani împreună”. Imaginile publicate de fostul președinte # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu, 74 de ani, a publicat sâmbătă, pe pagina personală de Facebook, o serie de fotografii alături de soția sa, Maria, 74 de ani, de la ceremonia de reînnoire a jurămintelor. „50…
12:20
Un pacient al doctorului fără specialitate povestește ce a pățit la operația de deviație de sept: „Mi-a căzut nasul după câteva luni. Acum înțeleg de ce. E un chirurg amator” # HotNews.ro
Un bărbat din București, fost pacient de-al doctorului Marek Vâlcu, vorbește despre experiența prin care a trecut după ce a fost operat de o afecțiune nazală de „chirurgul plastician al vedetelor”. Un pacient de 67…
12:10
Despăgubire record plătită de San Diego pentru un adolescent ucis de poliție: „O decizie comercială” # HotNews.ro
Orașul San Diego a acceptat să plătească 30 de milioane de dolari familiei unui băiat de 16 ani care a fost împușcat mortal de un polițist al orașului în timp ce tânărul fugea de un…
11:50
O minune naturală unică, ce se formează în condiții excepțional de rare, este pe cale de dispariție # HotNews.ro
În fiecare iarnă, versanții Muntelui Zao din nordul Japoniei, una dintre cele mai cunoscute zone de schi ale țării, se transformă. Brazii acoperiți de gheață și zăpadă devin figuri fantomatice cunoscute sub numele de „juhyo”…
11:20
Liderii UE și-au propus o dată până la care să ajungă la un acord privind activele rusești / „Vulnerabilitatea deosebită a Belgiei trebuie rezolvată prin orice soluţie imaginabilă” # HotNews.ro
Liderii Uniunii Europene îşi propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor statului rus îngheţate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit al blocului comunitar din 18 decembrie, în urma discuţiilor dintre cancelarul…
11:20
Român arestat în Marea Britanie după ce a intrat intenționat cu mașina într-un alt autoturism și a ucis o copilă și pe tatăl ei # HotNews.ro
Un bărbat de 38 de ani, din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, după ce a ucis, în 2021, un tânăr de 21 de ani şi pe fiica sa, de 1 an şi 4 luni,…
10:50
Brățară electronică și dosar penal pentru o femeie care și-a agresat fostul soț în Hunedoara # HotNews.ro
Un bărbat de 48 de ani a sesizat Poliţia Municipiului Hunedoara după ce fosta lui soţie, o femeie de 47 de ani, s-ar fi prezentat la o şcoală din oraş, unde învaţă fiica lor minoră,…
10:40
Naționala lui Mircea Lucescu ar putea înfrunta la CM 2026 rivale care par mai ușoare decât cele din baraj. Toate detaliile, pe GOLAZO.ro Foto: Noman Hussain | Dreamstime.com
10:20
Alertă meteo de vânt puternic până diseară. Cum va fi vremea la București duminică, în ziua votului # HotNews.ro
Mai multe județe din sudul și estul țării, inclusiv Bucureștiul, se află sâmbătă, până la ora 20.00, sub alertă cod galben de vânt puternic. Vântul va mai bate cu putere și mâine, însă doar în…
10:20
VIDEO Un indian a salvat un șarpe electrocutat făcându-i respirație gură la gură, imaginile au devenit virale # HotNews.ro
O operațiune dramatică de salvare în zona rurală a statului indian Gujarat a uimit utilizatorii rețelelor sociale după ce un voluntar local pentru protecția faunei sălbatice a readus la viață un șarpe aflat în pragul…
09:50
Unul dintre prietenii lui Trump se adaugă efortului Guvernului SUA, care pune 1.000 de dolari într-un cont de economii pentru fiecare copil nou născut în SUA. „De ce donez 6 miliarde de dolari copiilor din America” # HotNews.ro
Omul de afaceri Michael Dell, 60 de ani, spune că atunci „când aveam 6 sau 7 ani, mi-am deschis un cont de economii cu doar câțiva dolari în el. Asta face banii vizibili și tangibili…
09:40
Alegeri București: Condițiile în care pot vota cetățenii UE care locuiesc în capitala României # HotNews.ro
Cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene pot vota duminică, 7 decembrie, pentru alegerea primarului general al Capitalei dacă au domiciliul în București sau reședința stabilită anterior datei de 7 iunie 2025. Acest drept de…
