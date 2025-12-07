Monitorizare civică electorală, în Capitală: 169 de observatori independenți urmăresc alegerea primarului general

08:10

Ana Ciceală, candidata SENS la Primăria Capitalei, este surpriza acestor alegeri locale. Deși candidează din partea unui partid mic, neparlamentar, și nici nu are bugetele de campanie ale contracandidații săi din marile formațiuni politice subvenționate de stat, Ana Ciceală este cotată la peste 8% potrivit ultimelor sondaje. Candidata SENS pentru Primăria Capitalei are succes mai […]