Ce personalitate conduce topul vizualizărilor pe Wikipedia în 2025
Jurnalul.ro, 7 decembrie 2025 06:50
Pagina Wikipedia despre activistul conservator american Charlie Kirk a devenit cea mai citită din lume în 2025, depășindu-le pe cele ale lui Donald Trump și Papa Francisc.
Comisia Europeană a început să semneze o nouă serie de acorduri de grant cu consorții industriale după ce a selectat 62 de proiecte de cercetare și dezvoltare în colaborare în cadrul Fondului European de Apărare 2024.
Există o diferență profundă între aventură și o iubire unică în viață. Diferența constă în profunzime. O aventură este ca și cum ai atinge suprafața oceanului, în timp ce o iubire unică în viață înseamnă să te scufunzi în adâncurile sale, explorând fiecare comoară ascunsă, fiecare curent subtil.
Săptămâna 8–14 decembrie 2025 aduce un puternic sentiment de încheiere și integrare, pentru că multe zodii vor simți că ajung la concluzii importante sau finalizează etape începute mai demult.
Cele șase zodii chinezești care atrag noroc și iubire pe 7 decembrie 2025. Energia Câinelui de Metal aduce claritate și conexiuni sincere # Jurnalul.ro
Descoperă cele șase zodii chinezești care primesc noroc în iubire pe 7 decembrie 2025. Energia Câinelui de Metal aduce sinceritate, comunicare și momente de conexiune reală.
Un studiu internațional a arătat că persoanele cu boli mintale grave, cum ar fi schizofrenia sau tulburarea bipolară, prezintă o creștere în greutate precoce, rapidă și susținută, de trei ori mai mare decât cea observată în populația generală.
NASA atrage atenția asupra unui risc major care ar putea distorsiona imaginile din spațiu # Jurnalul.ro
Un studiu NASA ridică un semnal de alarmă privind un fenomen ce ar putea altera imaginea Universului surprinsă de telescoapele spațiale.
Costul orar al forței de muncă a scăzut cu 0,82% în trimestrul III 2025 față de trimestrul II.
Controverse provocate de un turist care crede că a descoperit un oraș mai bun decât Barcelona # Jurnalul.ro
Un turist american susține că a descoperit un oraș mai bun decât Barcelona, Praga sau Paris. Este vorba despre orașul Newcastle upon Tyne, un oraș britanic cu aproximativ 300.000 de locuitori. Opinia americanului a stârnit controverse inclusiv în rândul locuitorilor orașului din nord estul Angliei.
Septembrie 2026 a fost desemnat „super luna călătoriilor" de către experții în turism. Destinații precum Italia, Spania, Turcia, Malta, Grecia și Croația oferă vreme plăcută, prețuri avantajoase și mai puțini turiști.
Brandurile producătoare ale celor mai bune ciocolate din lume refuză să comenteze adevărul absolut că, în spatele strălucirii produsului lor, două milioane de copii, unii chiar și de cinci ani, sunt exploatați fără scrupule, 14 ore pe zi, în condiții inimaginabile.
FCSB şi Dinamo Bucureşti au terminat la egalitate, 0-0, în ''eternul derby'' al fotbalului românesc, sâmbătă seara, pe Arena Naţională din Capitală, în etapa a 19-a a Superligii.
Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei în luna octombrie, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistică (INS).
S-au împlinit trei ani de la lansarea ChatGPT. Chatbot-ul a devenit accesibil publicului larg în noiembrie 2022.
Platforma OnlyFans are o competiție serioasă: Hidden este mai prietenoasă cu creatorii # Jurnalul.ro
Lansată în aprilie de una dintre cele mai de succes creatoare de conținut de pe OnlyFans, platform anti-OnlyFans este mai prietenoasă cu creatorii, oferă garanții mai sigure împotriva celor care vizionează conținut.
Cercetătorii încearcă să înțeleagă de ce unele persoane rămân lucide din punct de vedere mental, în timp ce altele se deteriorează mai repede. O idee care atrage un interes crescând este multilingvismul, adică abilitatea de a vorbi mai multe limbi.
Prețul argintului a înregistrat o creștere vertiginoasă în 2025, stabilind un nou record istoric și generând temeri legate de o penurie tot mai accentuată pe piețele globale. Potrivit CNBC, această ascensiune spectaculoasă se produce pe fondul unui decalaj major între consum și producție.
Pentagon: Europa ar trebui să preia până în 2027 majoritatea capabilităţilor NATO de apărare convenţională # Jurnalul.ro
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO, le-au declarat reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă Reuters.
Supraviețuitori din el-Fasher povestesc fuga prin teroare după capturarea orașului de către RSF # Jurnalul.ro
Refugiați ajunși în nordul Sudanului descriu scene de groază după căderea orașului el-Fasher, unde luptătorii RSF ar fi împușcat civili, ar fi comis violuri și ar fi trecut cu mașinile peste răniți, în cel mai brutal episod al războiului din Sudan.
Gabriela Ruse urcă 18 poziții în clasamentul WTA după succesul de la Trnava și revine în Top 100 # Jurnalul.ro
Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse a înregistrat o urcare de 18 poziții în clasamentul mondial WTA, după succesul înregistrat la turneul ITF de categorie W75 de la Trnava, Slovacia, revenind în Top 100.
Un adolescent de 14 ani din New York a câștigat premiul cel mare de 25.000 de dolari pentru un proiect de origami revoluționar. Miles Wu a creat o structură care poate susține de 10.000 de ori propria greutate. Descoperirea ar putea transforma ajutorul acordat în caz de dezastre naturale.
ONU: Inteligența artificială riscă să amplifice inegalitățile dintre țările bogate și cele sărace # Jurnalul.ro
În spatele entuziasmului legat de promisiunile inteligenței artificiale (IA) se ascund realități dificile, inclusiv modul în care această tehnologie ar putea afecta persoanele deja dezavantajate într-o lume dominată de date.
Inteligența artificială este o iluzie: Cum ne-a făcut marketingul să confundăm limbajul cu gândire # Jurnalul.ro
De trei ani, Inteligența artificială generativă s-a integrat în peisajul nostru digital. Totuși, succesul ei fulminant se sprijină pe o neînțelegere fundamentală: confuzia dintre capacitatea de a simula limbajul uman și inteligența autentică. Datele științifice contrazic această percepție.
Răsvan Popescu, despre volumul „România în derivă”: O istorie pe sărite, o întoarcere în istoria noastră recentă # Jurnalul.ro
Scriitorul, scenaristul de film şi jurnalistul Răsvan Popescu a afirmat, sâmbătă, că volumul său "România în derivă" reprezintă o întoarcere în istoria noastră recentă, din dorinţa de a scoate la iveală unele adevăruri dureroase despre ''felul nostru păgubos de a fi''.
Un tratament experimental pentru cancer dezvăluie efecte anti-îmbătrânire surprinzătoare # Jurnalul.ro
Un medicament oncologic, care vizează calea TOR, a prelungit neașteptat durata de viață a drojdiei printr-un nou mecanism metabolic.
Tatuajele pot afecta sistemul imunitar: Care sunt culorile cu cel mai mare grad de toxicitate # Jurnalul.ro
Un nou studiu, desfășurat în Elveția, indică faptul că cerneala de tatuaj nu se fixează exclusiv în piele. Aceasta migrează rapid în sistemul limfatic, unde poate provoca inflamații cronice și poate afecta capacitatea de apărare a corpului, scrie La Stampa.
Doliu în presa românească: Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agerpres, a murit la 78 de ani # Jurnalul.ro
Ioan Mihai Roșca, fost director general al Agenției Naționale de Presă Agerpres și jurnalist cu o carieră de peste 40 de ani, a murit la vârsta de 78 de ani. A fost una dintre figurile marcante ale presei românești post-decembriste.
Specialiștii încă dezbat dacă „dependența de dragoste” descrie în mod corespunzător fixarea romantică distructivă.
Organizatori iranieni de maraton - arestați, deoarece au permis femeilor să participe fără hijab # Jurnalul.ro
Doi organizatori ai unui maraton desfășurat pe insula Kish, în Iran, au fost arestați, după ce mai multe participante au alergat fără să respecte legislația privind purtarea de hijab.
Cum să scapi de scârțâitul ștergătoarelor de parbriz. Trucuri utile oferite de experți # Jurnalul.ro
Ștergătoarele care scârțâie sunt nu doar enervante, ci și un risc în timpul condusului. De vină pot fi uzura, murdăria ori unghiul greșit în care sunt montate. Experții recomandă câteva soluții pentru rezolvarea problemei.
2026 este anul în care încetezi să-ți ceri scuze că vrei mai mult și începi să construiești ce îți dorești. Deși o parte include să faci mișcări mari, totodată micile lucruri de zi cu zi îți aduc în liniște viața care se aliniază cu persoana care devii.
Ion Sterian, directorul general al companiei Transgaz, dă asigurări că țara noastră are suficiente resurse pentru a trece cu bine peste iarna care urmează.
Viitorul primar al Capitalei în fața haosului urbanistic: PUG blocat, mii de clădiri cu risc seismic și spații verzi insuficiente, spune șeful arhitecților din România.
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat UE pentru suprimarea libertății de exprimare # Jurnalul.ro
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare pe rețelele de socializare, făcând referire și la ancheta penală inițiată de Franța împotriva sa.
Un șofer în vârstă de 26 de ani din București a pierdut controlul volanului și a lovit un a intrat pe contrasens și a lovit un copac, iar ulterior a avariat două ambulanțe SMURD care au intervenit la fața locului.
Pentru a determina compatibilitatea relațională trebuie să petreceți timp împreună și să cunoașteți ciudățeniile celuilalt.
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a lansat un atac la președintele Nicușor Dan, pe care îl acuză că nu a semnat avansările de 1 Decembrie: „Armata României nu face zgomot, dar cere respect”.
Guvernul a aprobat continuarea a peste 500 de proiecte de apă, canalizare și gestionare a deșeurilor din PNRR # Jurnalul.ro
Guvernul României a aprobat în ultima ședință, prin Ordonanță de Urgență, măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanțate inițial prin Planul Național de Redresare și Reziliență și aflate în risc de neîncadrare în jaloanele și termenele stabilite cu Comisia Europeană.
Pericol nuclear! Adăpostul bombardat de la Cernobîl nu mai blochează radiațiile și necesită reparații majore # Jurnalul.ro
Scutul protector deasupra reactorului nuclear de la Cernobîl, din Ucraina, care a fost lovit de o dronă în februarie, nu mai poate îndeplini funcția sa principală de blocare a radiațiilor, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).
Este foarte greu să restrângem ultimele patru decenii de cinematografie la o listă de 11 filme. Cu atât de multe capodopere apărute de-a lungul anilor, industria evoluează în același timp cu gusturile spectatorilor, iar filmul devine mai mult decât o simplă artă, se transformă într-un stil de viață.
Poliția Metropolitană a arestat sâmbătă patru protestatari, după ce au aruncat cu plăcintă de mere și cremă pe vitrina care protejează Coroana Imperială expusă la Turnul Londrei. Incidentul a fost revendicat de un grup de rezistență civilă non-violentă.
Dacă privești atent România de astăzi, observi că una dintre cele mai mari tragedii ale ei, după tragedia de la Barajul Paltinu, nu este doar absența demisiilor de onoare sau prezența sinecurilor, ci faptul că ne-am obișnuit cu ele.
Supărat pe amenda aplicată X, Elon Musk acuză UE de interferență în alegerile prezidențiale din SUA # Jurnalul.ro
Antreprenorul miliardar și fondatorul X Corp., Elon Musk, a acuzat Uniunea Europeană de interferență în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2024.
Andrei Rațiu a devenit matematic Tricolorul Anului 2025, în cadrul concursului organizat de FRF.
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunțat sâmbătă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore.
Tesla revine în centrul atenției odată cu lansarea Modelului 3 Standard, cea mai accesibilă versiune de până acum a popularului sedan electric.
4 date de naștere care au o conexiune specială cu îngerii păzitori. Prezența lor vindecătoare dizolvă temerile # Jurnalul.ro
Din perspectiva universului, karma este un concept neutru - nu este nici bună, nici rea în mod inerent. În esență, energia pe care o emitem în lume - fie din viața noastră actuală, fie din cea trecută - se întoarce în cele din urmă la noi.
Curtea Supremă din SUA va revizui ordinul lui Trump de a restricționa dreptul la cetățenie prin naștere # Jurnalul.ro
Curtea Supremă a SUA a fost de acord să revizuiască ordinul președintelui Trump privind dreptul la cetățenie prin naștere. Mai multe instanțe inferioare au blocat anterior încercarea președintelui de a restricționa legea care prevede că orice născut pe teritoriul american primește cetățenia SUA.
Pompieri, polițiști și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor intervin sâmbătă la școala 130 din Sectorul 5 al Capitalei, unde a fost sesizat miros de gaze. În școală sunt amenajate secții de votare.
Prahova: În unele localități apa nu a ajuns încă. În altele au fost înregistrate avarii # Jurnalul.ro
Deși alimentarea cu apă a început progresiv încă de vineri seara, în unele localități din județ apa nu a ajuns, iar în altele au fost înregistrate avarii la nivelul rețelei.
