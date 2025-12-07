Temele pentru acasă, reduse prin Ordinul ministrului Educației: câte minute pot lucra elevii în fiecare zi
Jurnal de Vrancea, 7 decembrie 2025 06:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri Ordinul care stabilește, în premieră, limite obligatorii privind timpul pe care elevii îl pot petrece făcând teme pentru acasă. Documentul aduce o reglementare unitară în întreg învățământul preuniversitar și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Potrivit Ordinului, elevii din ciclul primar vor avea cel mult o oră […] Articolul Temele pentru acasă, reduse prin Ordinul ministrului Educației: câte minute pot lucra elevii în fiecare zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
06:50
BNR lansează o monedă din tombac cuprat dedicată Centenarului Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Banca Națională a României anunță că, începând cu 8 decembrie, pune în circulație, în circuitul numismatic, o monedă din tombac cuprat dedicată celebrării a 100 de ani de la nașterea dirijorului Marin Constantin, fondatorul renumitului Cor Madrigal. Această emisiune specială marchează contribuția excepțională a muzicianului la cultura corală românească și la promovarea artei vocale pe […] Articolul BNR lansează o monedă din tombac cuprat dedicată Centenarului Marin Constantin, fondatorul Corului Madrigal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:50
Temele pentru acasă, reduse prin Ordinul ministrului Educației: câte minute pot lucra elevii în fiecare zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri Ordinul care stabilește, în premieră, limite obligatorii privind timpul pe care elevii îl pot petrece făcând teme pentru acasă. Documentul aduce o reglementare unitară în întreg învățământul preuniversitar și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial. Potrivit Ordinului, elevii din ciclul primar vor avea cel mult o oră […] Articolul Temele pentru acasă, reduse prin Ordinul ministrului Educației: câte minute pot lucra elevii în fiecare zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum o oră
06:40
Spitalul Municipal Adjud își întărește echipa prin integrarea Dr. Oancea Iustina ca medic specialist ORL # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Municipal Adjud anunță integrarea în cadrul secției de Otorinolaringologie a Dr. Oancea Iustina, medic specialist, a cărei activitate se distinge prin rigoare profesională și orientare constantă către nevoile pacientului. Dr. Oancea a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, instituție în cadrul căreia și-a fundamentat pregătirea teoretică și clinică. Formarea […] Articolul Spitalul Municipal Adjud își întărește echipa prin integrarea Dr. Oancea Iustina ca medic specialist ORL apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce energie și dinamism. Primești o veste rapidă legată de un proiect personal. Evită impulsivitatea în discuții — cineva poate interpreta greșit intențiile tale. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Te concentrezi pe confort și stabilitate. O clarificare financiară te liniștește. Spre seară, cineva […] Articolul Horoscopul zilei de 7 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un cutremur s-a produs în această dimineață, la ora 9:25, în Zona seismică Vrancea, potrivit datelor înregistrate de seismografi. Seismul a avut loc pe raza județului Vrancea, la o adâncime de 135,2 kilometri, caracteristică mișcărilor tectonice specifice regiunii. Cutremurul a avut o magnitudine de 3,5 pe scara Richter și o intensitate de gradul I pe […] Articolul Cutremur de magnitudine 3,5 în Zona seismică Vrancea, sâmbătă dimineață apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. ING Bank se așteaptă pentru România la o creștere economică mai ridicată în acest an față de estimările anterioare, dar vede o probabilă recesiune în acest final de an, pe fondul scăderii consumului. ING Bank a majorat prognoza privind dinamica PIB în acest an de la 0,3% la 1,1%. Estimarea ING presupune astfel o […] Articolul Cronica dimineții – 06.12.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
06:20
Mandatele a peste 80 de directori de unități de învățământ din Vrancea expiră în 2026 | Ministerul Educației nu a anunțat organizarea unor noi concursuri # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un număr important de funcții de conducere din învățământul preuniversitar vrâncean urmează să devină vacante în cursul anului 2026. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, 64 de directori și 14 directori adjuncți își vor încheia contractele de management în luna ianuarie 2026, alte mandate urmând să expire în lunile aprilie și octombrie […] Articolul Mandatele a peste 80 de directori de unități de învățământ din Vrancea expiră în 2026 | Ministerul Educației nu a anunțat organizarea unor noi concursuri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Aproape 200 de locuri de muncă vacante în județul Vrancea! Alte 305 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea a publicat lista actualizată a locurilor de muncă vacante, oferind șanse variate atât pentru persoanele aflate în căutarea unui job în județ, cât și pentru cele interesate de oportunități în țările din Comunitatea Economică Europeană (CEE). În total, sunt disponibile 190 de posturi în Vrancea și […] Articolul Aproape 200 de locuri de muncă vacante în județul Vrancea! Alte 305 de posturi sunt disponibile în spațiul economic european apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:40
Jandarmii vrânceni, la datorie în acest weekend: măsuri sporite de ordine publică la evenimentele din județ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Vrancea anunță că efectivele instituției vor fi prezente în întreg județul pe parcursul acestui sfârșit de săptămână, pentru a asigura ordinea și siguranța publică la o serie de evenimente cu participare numeroasă. Misiunile se vor desfășura atât independent, cât și în sistem integrat, alături de polițiștii din cadrul IPJ Vrancea. […] Articolul Jandarmii vrânceni, la datorie în acest weekend: măsuri sporite de ordine publică la evenimentele din județ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:30
Tricolorii pot juca în cea mai ușoară grupă la Campionatul Mondial 2026! România poate ajunge în grupă cu SUA, Paraguay și Australia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tragerea la sorți a grupelor Campionatului Mondial din 2026 a avut loc joi, 5 decembrie, la „Kennedy Center” din Washington. Ceremonia, desfășurată de la ora 19:00, a stabilit componența celor 12 grupe ale turneului final programat vara viitoare în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Va fi primul Mondial din istorie cu 48 de […] Articolul Tricolorii pot juca în cea mai ușoară grupă la Campionatul Mondial 2026! România poate ajunge în grupă cu SUA, Paraguay și Australia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:10
Povestea Sfântului Nicolae și tradițiile acestei sărbători importante | Aproape 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sfântul Nicolae este serbat atât de Biserica Ortodoxă, cât şi de cea Romano-catolică, pe 6 decembrie. Sfântul Nicolae este considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Sfântul Nicolae este cel de la care a pornit tradiția oferirii de cadouri. […] Articolul Povestea Sfântului Nicolae și tradițiile acestei sărbători importante | Aproape 800.000 de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Nicolae apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ziua aduce energie puternică și dorință de acțiune. O veste bună te poate impulsiona să faci un pas curajos într-un proiect personal. În plan afectiv, ești mai direct decât de obicei—atenție la impulsivitate. ♉ Taur Ai nevoie de confort și stabilitate, iar ziua favorizează discuțiile despre bani sau investiții. În dragoste, lucrurile se […] Articolul Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
5 decembrie 2025
15:40
INCREDIBIL Monstrul cu chip de om și-a decapitat soția cu toporul, chiar în fața copilului de câțiva anișori # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: „Măcelarul din Săgeata” primește 29 de ani de închisoare. Cea mai grea pedeapsă dată vreodată la Tribunalul Buzău Tribunalul Buzău a decis azi condamnarea lui Bogdan Catrinoiu la 29 de ani de închisoare. Este cea mai dură pedeapsă pronunțată vreodată de instanță. Bărbatul este autorul crimei care a șocat tot județul în vara trecută, atunci […] Articolul INCREDIBIL Monstrul cu chip de om și-a decapitat soția cu toporul, chiar în fața copilului de câțiva anișori apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Tânăr reținut pentru infracțiuni la regimul rutier. Nu avea permis și circula cu numere false # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii rutieri din Onești au reținut pentru 24 de ore, un tânăr de 21 de ani, din comuna Ștefan cel Mare pentru două infracțiuni la regimul rutier. Din probatoriul administrat a rezultat faptul că acesta ar fi condus un autoturism, în repetate rânduri, deși nu deținea permis de conducere. De asemenea, pentru a nu atrage […] Articolul Tânăr reținut pentru infracțiuni la regimul rutier. Nu avea permis și circula cu numere false apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului invită toți operatorii economici să își lumineze vitrinele și spațiile din incintă, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Anul acesta revine concursul „Vitrine de Crăciun” – ediția a VII-a, cu premii în bani și cu intenția de a înveseli atmosfera pe străzile capitalei de județ. Participarea este gratuită și deschisă tuturor agenților economici. Cei […] Articolul Primăria Focșani dă startul ediției a VII-a a concursului „Vitrine de Crăciun” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poșta Română încearcă să își schimbe direcția și să devină un jucător important pe piața de curierat. Compania de stat a trecut printr-un proces de rebranduire, și-a mărit flota cu 80 de vehicule noi și promite servicii moderne. Totuși, imaginea ei de instituție lentă și greu de mișcat nu dispare peste noapte. În prezent, mai […] Articolul Poșta Română vrea să intre în forță pe piața de curierat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
Criminal la 70 de ani! A ucis cu sânge rece un om nevinovat, în mijlocul străzii! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un incident grav a avut loc în seara zilei de 4 decembrie 2025 pe o stradă din municipiul Galați. Un bărbat de 70 de ani, fost șofer la Apă Canal Galați, aflat în stare de ebrietate, a înjunghiat fără motiv un cetățean în vârstă de 42 de ani, care se deplasa liniștit pe jos. Victima […] Articolul Criminal la 70 de ani! A ucis cu sânge rece un om nevinovat, în mijlocul străzii! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Ionuț Merăuță, elev al Colegiului Național „Unirea” din Focșani, premiat la Gala Olimpicilor Internaționali # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Focșaniul are din nou motive de mândrie. Ionuț Merăuță, elev al Colegiului Național „Unirea”, a fost premiat de Ministerul Educației și Cercetării la Gala Olimpicilor Internaționali după ce a obținut medalia de argint la Olimpiada Europeană de Geografie, desfășurată în perioada 29 iunie – 3 iulie 2025, la Vilnius, Lituania. Rezultatul său are greutate. A […] Articolul Ionuț Merăuță, elev al Colegiului Național „Unirea” din Focșani, premiat la Gala Olimpicilor Internaționali apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Astăzi ești plin de energie, iar inițiativele tale pot da roade rapid. Fii atent însă la impulsivitate — o decizie pripită poate crea tensiuni în plan profesional. ♉ Taur Zi potrivită pentru discuții serioase despre bani sau stabilitate. Un partener îți poate oferi o soluție neașteptată. Evită încăpățânarea și ascultă toate variantele. ♊ […] Articolul Horoscopul zilei de 5 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
4 decembrie 2025
18:10
Președintele Consiliului Județean Vrancea, apel public către Guvernul României: „Destinele celor vulnerabili nu pot fi puse în pericol!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea cere Guvernului să își respecte obligațiile! Nevoia acestui apel public derivă din faptul că am încercat prin toate metodele administrative de a primi sumele necesare finanțării unui sistem tot mai slab finanțat de la un an la altul! Subfinanțarea sistemului de asistență socială condamnă la suferință tocmai oamenii pe care statul are datoria legală […] Articolul Președintele Consiliului Județean Vrancea, apel public către Guvernul României: „Destinele celor vulnerabili nu pot fi puse în pericol!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:00
Președintele Consiliului Județean Vrancea, apel public către Guvernul României: „Destinele celor vulnerabili nu pot fi puse în pericol. Vrancea cere Guvernului să își respecte obligațiile!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Nevoia acestui apel public derivă din faptul că am încercat prin toate metodele administrative de a primi sumele necesare finanțării unui sistem tot mai slab finanțat de la un an la altul! Subfinanțarea sistemului de asistență socială condamnă la suferință tocmai oamenii pe care statul are datoria legală și morală să îi protejeze: copii, adulți […] Articolul Președintele Consiliului Județean Vrancea, apel public către Guvernul României: „Destinele celor vulnerabili nu pot fi puse în pericol. Vrancea cere Guvernului să își respecte obligațiile!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Câteva ore de rătăcire în pădure, o noapte rece și o zonă cu vizibilitate redusă au fost obstacolele care l-au ținut pe un bărbat de 71 de ani departe de casă. În urma unui apel prin 112, polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Adjud au coordonat o acțiune amplă de căutare, alături de pompieri, jandarmi, voluntari […] Articolul Bărbatul din Homocea dispărut de acasă, găsit teafăr de echipele de căutare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 4 decembrie 2025, pasionații de jocuri loto au din nou emoții. Loteria Română organizează tragerile pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, iar sumele puse în joc sunt considerabile. Interesul este cu atât mai mare cu cât la extragerile de duminică, 30 noiembrie, au fost acordate 29.551 de câștiguri, […] Articolul Ți-ai luat bilet? Premii mari în joc la Loto 6/49 și Joker apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Afacerilor Interne avertizează că un mesaj care circulă pe internet în ultimele zile răspândește informații false despre un așa numit plan de control total al mobilității. Postările apărute pe grupuri online susțin că autoritățile ar folosi măsurile pentru siguranță rutieră ca pretext pentru a supraveghea traficul și spațiile publice. MAI a transmis joi că […] Articolul MAI dezminte un nou val de informații false despre controlul traficului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
De necrezut! S-a împușcat în cap cu un asomator pentru porci! N-a reușit să se omoare și acum se zbate între viață și moarte! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției din județul vecin, tragedia s-a petrecut joi dimineață, în jurul orei 7.00, în localitatea Liești din Galați. O femeie a sunat la 112 spunând că și-a găsit tatăl cu o rană la nivelul capului, posibil provocată prin împușcare. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că sesizarea se confirmă. […] Articolul De necrezut! S-a împușcat în cap cu un asomator pentru porci! N-a reușit să se omoare și acum se zbate între viață și moarte! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea ne invită marți, 9 decembrie 2025, începând cu ora 18.00, la o audiție muzicală găzduită de Galeriile de Artă din Focșani, eveniment în care vor evolua elevii claselor de Pian și Canto – muzică ușoară ale Școlii Populare de Artă, coordonate de expertul Melania Stroia. Audiția urmărește să pună în valoare interesul […] Articolul Audiție muzicală de Crăciun la Galeriile de Artă Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
TRAGEDIE la Vârteșcoiu! Casă în flăcări, proprietarul găsit spânzurat într-o anexă! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii vrânceni au fost anunțați miercuri seară, în jurul orei 22.40, de producerea unui incendiu la o casă din satul Pietroasa, comuna Vârteșcoiu. La fața locului s-au deplasat rapid trei echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. Ajunse la fața locului, echipajele ISU au demarat acțiunea […] Articolul TRAGEDIE la Vârteșcoiu! Casă în flăcări, proprietarul găsit spânzurat într-o anexă! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Adjud au fost sesizați de o femeie, din comuna Homocea, cu privire la faptul că la data de 3 decembrie, în jurul orei 06.30, socrul său, STOICA GHEORGHE, de 71 de ani, a plecat de la domiciliul său pentru a aduna ciuperci din pădure şi nu a mai […] Articolul Bărbat dispărut din Homocea! Poliția a demarat căutările apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ești plin de energie și determinare. O discuție importantă te poate ajuta să clarifici un plan viitor. Spre seară, primești o veste bună legată de bani. ♉ Taur Ziua vine cu stabilitate și un sentiment de confort. Este un moment potrivit pentru a rezolva chestiuni administrative sau financiare. Evită încăpățânarea în relații. ♊ […] Articolul Horoscopul zilei de 4 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
3 decembrie 2025
20:50
VIDEO Fetiță de 5 ani rănită într-un accident rutier, miercuri seara, lângă Tecuci! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un accident rutier a avut loc miercuri seara, în jurul orei 19.30, lângă Tecuci (Frunzeasca). Două autoturisme au intrat în coliziune, în urma impactului unul dintre acestea răsturnându-se în afara părții carosabile. Au fost rănite patru persoane printre care și o fetiță de 5 ani. La fața locului au ajuns rapid echipaje de la ISU, […] Articolul VIDEO Fetiță de 5 ani rănită într-un accident rutier, miercuri seara, lângă Tecuci! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 19.00, la ieșire din localitatea Haret spre Călimănești, pe DN2 E85, s-a produs un accident de circulație în care au fost implicate două autoturisme. Din ce știm în acest moment, în urma impactului două persoane au fost rănite, acestea primind acum îngrijiri medicale după care, cel mai probabil, vor fi transportate la […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la ieșirea din Haret! Mai multe persoane au fost rănite! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comunitatea din Păunești a marcat un moment important prin inaugurarea noii săli de sport a școlii gimnaziale. Spațiul oferă condiții moderne pentru orele de educație fizică și pentru activități motrice care până acum se desfășurau în condiții limitate. Primarul comunei Păunești, Gheorghe Popa, a subliniat că noua sală va aduce un plus în desfășurarea orelor […] Articolul Sală de sport modernă inaugurată la Școala Gimnazială din Păunești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:10
Deputatul Dragoș Ciobotaru critică alianța de facto dintre AUR și PSD în consiliul județean: „Se murdăresc pentru câteva firimituri!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele PNL Vrancea, deputatul Dragoș Ciobotaru, a lansat un mesaj dur la adresa reprezentanților AUR Vrancea, pe care îi acuză că votează constant alături de PSD în forurile locale, în ciuda mesajelor publice critice la adresa acestui partid. Într-o postare adresată vrâncenilor care au votat AUR la ultimele alegeri, liderul liberal îi întreabă direct pe […] Articolul Deputatul Dragoș Ciobotaru critică alianța de facto dintre AUR și PSD în consiliul județean: „Se murdăresc pentru câteva firimituri!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
S-ar putea și la Focșani! Copii care merg organizat spre școală, pe jos, însoțiți de adulți! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cartierul Tractorul, Alin Chilian și Sebastian Ichim, doi voluntari din cartier, au pornit primul Pedibus din Brașov, un sistem simplu și eficient: copii care merg organizat spre școală, însoțiți de adulți. Ce a început ca o probă de comunitate s-a transformat rapid într-un exemplu de bună practică pentru restul orașului. Totul a pornit cu […] Articolul S-ar putea și la Focșani! Copii care merg organizat spre școală, pe jos, însoțiți de adulți! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jandarmii vrânceni și elevii Liceului de Artă Gheorghe Tăttărescu, față în față într-un dialog despre siguranță # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Liceul de Artă „Gheorghe Tăttărescu” din Focșani a avut loc astăzi o întâlnire care a adus în aceeași sală jandarmi, profesori și aproximativ 150 de elevi. Scopul a fost unul clar: informarea tinerilor și formarea unor reflexe sănătoase în fața situațiilor de risc. Jandarmii vrânceni au discutat deschis cu elevii despre probleme reale cu […] Articolul Jandarmii vrânceni și elevii Liceului de Artă Gheorghe Tăttărescu, față în față într-un dialog despre siguranță apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
AUR îl salvează pe Halici în Consiliul Județean și girează risipa banilor publici! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Proiectele de hotărâre prin care se dă verde la balastările efectuate de Consiliul Județean Vrancea au fost aprobate cu sprijinul majorității PSD-AUR din minilegislativul județean. Este vorba despre o serie de proiecte de balastări de drumuri cu o valoare totală de 25 de milioane, proiecte întocmite la umbra calamităților, fără licitație și fără transparență. În […] Articolul AUR îl salvează pe Halici în Consiliul Județean și girează risipa banilor publici! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat în perioada 12–19 noiembrie 2025 o campanie națională de control în domeniul relațiilor de muncă, vizând firmele care desfășoară transport rutier de marfă și persoane în județ. Echipele de inspecție au lucrat alături de reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, iar verificările s-au făcut inclusiv […] Articolul Transportatorii din județ verificați de ITM Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Două legi cu impact direct pentru cetățeni, inițiate de deputatul PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru, au fost promulgate săptămâna aceasta # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Președintele Nicușor Dan a promulgat două proiecte de lege care vizează digitalizarea, transparența și sprijinul pentru cetățeni. Ambele inițiative îi aparțin deputatului PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru, care spune că acestea vor simplifica accesul la serviciile publice și vor face procesul legislativ mai deschis. Prima lege pune bazele Catalogului Național al Serviciilor Publice, o platformă […] Articolul Două legi cu impact direct pentru cetățeni, inițiate de deputatul PNL de Vrancea Dragoș Ciobotaru, au fost promulgate săptămâna aceasta apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Veteranul de război maiorul în retragere Toader Victor din Adjud a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani. Militarii garnizoanei Focșani, familia și autoritățile locale au fost alături de el la un moment încărcat de respect și recunoștință. Aniversarea a subliniat grija pe care Armata României o poartă celor care au purtat uniforma în vremuri […] Articolul Veteranul de război Victor Toader, sărbătorit la împlinirea a 100 de ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Zi bună pentru inițiativă și curaj. Poți primi o veste care îți confirmă că ești pe drumul cel bun. Evită graba în discuții — cineva poate înțelege greșit intențiile tale. ♉ Taur Te concentrezi pe stabilitate și confort. O conversație sinceră cu cineva drag te ajută să înțelegi mai profund o situație. Atenție […] Articolul Horoscopul zilei de 3 decembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
2 decembrie 2025
23:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă ești pasionat de domeniul beauty și îți dorești o carieră de succes în coafură, tuns și vopsit, Profesional New Consult te invită la Cursul Acreditat de Coafor Hairstylist din Focșani! Profesional New Consult este un lider în formarea profesională, cu o experiență de peste 17 ani. Prin acest curs, vei dobândi abilitățile necesare pentru […] Articolul Curs acreditat de coafor hairstylist în Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
19:50
ULTIMA ORĂ Arde o casă la Nereju! Pericol de extindere a inceniului și la alte gospodării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul Stației Vidra și Punctului de Lucru Năruja intervin la această oră (19.30) cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea unui incendiu care a cuprins o casă din comuna Nereju. În sprijinul lor interin și pompierii voluntari (SVSU) din localitate cu încă o autospecială. Din ce știm, flăcările au cuprins întreaga casă […] Articolul ULTIMA ORĂ Arde o casă la Nereju! Pericol de extindere a inceniului și la alte gospodării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
18:50
Consilierii județeni au aprobat astăzi documentațiile pentru lucrările de refacere a drumurilor județene afectate de calamități # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean de astăzi au fost aprobate documentațiile pentru lucrările de refacere și punere în siguranță a unor sectoare de drumuri județene afectate de calamități în acest an. Este vorba despre intervenții care au asigurat accesul în condiții de siguranță pentru aproape 19.000 de locuitori din 7 localități afectate: Dumitrești, […] Articolul Consilierii județeni au aprobat astăzi documentațiile pentru lucrările de refacere a drumurilor județene afectate de calamități apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Șofer fără permis și cu alcoolemie record, reținut după ce a intrat pe interzis și a lovit mai multe mașini # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prima zi de decembrie a venit cu bucurie pentru unii și cu bătăi de cap pentru polițiștii rutieri, care au avut de gestionat cazul unui tânăr de 29 de ani din Măstăcani, o localitate din Galați. Acesta a decis că legea rutieră e opțională, iar indicatorul de „Acces interzis” este doar o sugestie. Potrivit poliției […] Articolul Șofer fără permis și cu alcoolemie record, reținut după ce a intrat pe interzis și a lovit mai multe mașini apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:30
Plan major de dezvoltare pentru microregiunea Năruja–Reghiu. Investiții europene estimate la 45 de milioane de euro # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Microregiunea Năruja–Reghiu ar putea intra în următorii ani într-un amplu proces de transformare. Președintele Consiliului Județean Vrancea, Nicușor Halici, s-a întâlnit săptămâna trecută cu primarii Grigore Mihăeș, din Năruja, și Cătălin Valisăreanu, din Reghiu, pentru a pune la punct direcțiile unui plan integrat de dezvoltare. La discuții au mai participat consultantul în fonduri europene Cătălin […] Articolul Plan major de dezvoltare pentru microregiunea Năruja–Reghiu. Investiții europene estimate la 45 de milioane de euro apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Municipaliatea ne informează că timp de trei zile, începând de mâine (miercuri, joi și vineri), vor fi introduse restricţii de circulaţie pe Bulevardul Unirii, în zona Pieţei Unirii. Motivul ar fi, ne spune municipalitatea, anumite lucrări la carosabil. „Traficul rutier va fi închis pe banda destinata transportului public în comun şi pe banda a doua […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Restricţii de circulaţie pe Bulevardul Unirii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:10
Agricultorii vârstnici din zonele necooperativizate ar putea primi în sfârșit pensie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Senatorii dezbat o schimbare legislativă așteptată de peste trei decenii O inițiativă legislativă aflată acum pe masa senatorilor încearcă să repare o nedreptate istorică. Agricultorii din zonele necooperativizate, care au contribuit la sistemul public înainte de 1990, nu sunt recunoscuți nici astăzi ca asigurați. În lipsa documentelor și a unei proceduri clare, mii de oameni […] Articolul Agricultorii vârstnici din zonele necooperativizate ar putea primi în sfârșit pensie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
VIDEO PNL Vrancea cere consiliului județean transparență în cheltuirea banilor pentru balastările unor drumuri județene # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea atrage public atenția asupra unei situații alarmante privind modul în care conducerea Consiliului Județean Vrancea a direcționat sume uriașe din bugetul județului către lucrări de balastare mascate drept intervenții de urgență. Lucrări de întreținere, decontate ca și cum ar fi fost calamități În ultimele luni, CJ Vrancea a cheltuit […] Articolul VIDEO PNL Vrancea cere consiliului județean transparență în cheltuirea banilor pentru balastările unor drumuri județene apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
PNL Vrancea cere transparență totală și explicații urgente privind balastările de zeci de milioane de lei executate sub pretextul „calamităților”! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Partidul Național Liberal – Filiala Vrancea atrage public atenția asupra unei situații alarmante privind modul în care conducerea Consiliului Județean Vrancea a direcționat sume uriașe din bugetul județului către lucrări de balastare mascate drept intervenții de urgență. Lucrări de întreținere, decontate ca și cum ar fi fost calamități În ultimele luni, CJ Vrancea a cheltuit […] Articolul PNL Vrancea cere transparență totală și explicații urgente privind balastările de zeci de milioane de lei executate sub pretextul „calamităților”! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
ULTIMA ORĂ Bărbat din Golești, mort după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În jurul orei 08.30, pompierii au fost alertați prin 112 de faptul că un bărbat a fost surprins de un mal de pământ în comuna Golești în timp ce lucra la canalizare. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), modulul SMURD, autospeciala multirisc și un buldoexcavator. Din nefericire, […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat din Golești, mort după ce un mal de pământ s-a prăbușit peste el apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.