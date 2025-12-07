Call center pentru asistență electorală la votul de duminică, pus la dispoziție de Expert Forum

12:30

Spania este dată de super-computerul Opta principala favorită la ridicarea Cupei Mondiale în 2026, după ce vineri seara s-au aflat grupele, în cea mai mare parte a lor, la tragerea la sorți ce a avut loc în Washington. Conform Opta Predictor, campioana europeană en-titre ar avea 17% șanse de a câștiga Campionatul Mondial 2026 din […] © G4Media.ro.