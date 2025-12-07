Plouă cu amenzi la FCSB. Gigi Becali nu a mai rezistat, după 0-0 cu Dinamo: „Îi dau maximum din cât vom putea! Debandadă!”

18:40

Prăjitura Tosca cu nucă de cocos este una dintre cele mai apreciate deserturi, îmbină gustul fin de cocos cu glazura de ciocolată și blatul aerat, de asta merită încercată. Este o prăjitură ușor de făcut, dar spectaculoasă ca aspect, perfectă atât pentru mesele de zi cu zi, cât și pentru ocazii speciale atunci când vrei […]