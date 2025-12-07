METEO Vremea în ziua alegerilor în București
PSNews.ro, 7 decembrie 2025 07:50
La ora șapte dimineața, la deschiderea urnelor pentru alegerile pentru Primăria Capitalei, termometrele arătau trei grade și nu ploua. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, duminică, în ziua votului, în București „cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat." Temperatura maximă
• • •
Acum 30 minute
07:50
07:40
Alegeri Bucureşti. Cinci case de sondare, acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru sondaje la ieşirea de la urne # PSNews.ro
Secţiile de vot organizate pe raza municipiului Bucureşti s-au deschis, duminică dimineaţa, la ora 7:00. Bucureştenii sunt aşteptaţi să îşi aleagă viitorul primar general, pentru un mandat care se va încheia în anul 2028. Fotoliul de primar general al Capitalei a rămas vacant în luna mai a acestui an, după ce Nicuşor Dan a fost
Acum o oră
07:10
Ghidul votului în București: unde votezi, ce acte îți trebuie și ce faci dacă ești în tranzit # PSNews.ro
Pe 7 decembrie 2025, bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul Primar General al Municipiului București, în cadrul alegerilor locale parțiale. Secțiile de votare sunt deschise între orele 07:00 și 21:00, iar după ora 21:00 pot vota doar persoanele care se află deja în interiorul secției. Programul nu poate fi prelungit, spre deosebire
Acum 2 ore
07:00
Alegeri București 7 decembrie 2025 – Live-update: prezență, incidente, declarații și pulsul zilei # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale pentru Primarul General al Municipiului București se desfășoară astăzi, 7 decembrie 2025, într-o atmosferă de așteptare tensionată. Este pentru prima dată când Capitala își alege primarul în luna decembrie, după plecarea lui Nicușor Dan la Președinție și după o perioadă de campanie scurtă, dar intensă. Redăm mai jos pulsul zilei, așa cum
06:10
Alegeri locale parțiale 7 decembrie 2025: În București și alte 12 județe oamenii ies la vot. Prezența la urne # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale programate pentru 7 decembrie 2025 se vor desfășura în municipiul București pentru ocuparea funcției de primar general, în județul Buzău pentru președinția Consiliului Județean și în alte 12 localități din țară, pentru desemnarea primarilor în funcțiile vacante. Alegeri locale parțiale din 7 decembrie: Lista localităților unde se votează Alegerile parțiale din 7
Acum 12 ore
23:10
Bucureștiul nu mai are campanie. Are doar așteptare. O așteptare densă, rece și încărcată de tensiunea unei alegeri care nu seamănă cu niciuna din ultimii ani. Mâine, 7 decembrie 2025, Capitala își alege Primarul General într-un scrutin parțial care va defini ritmul orașului până în 2028. Competiția a fost scurtă, ritmată și presată de o realitate
20:50
Descoperă cum benzile unice și semaforizarea inteligentă transformă transportul public STB într-unul ecologic și în cea mai rapidă opțiune, garantând Timp Câștigat și susținând viziunea Verde Intens. În viziunea Smart Commuting, eficiența și ecologia merg mână în mână. Rapiditatea transportului STB nu este doar o promisiune, ci o realitate susținută de infrastructură. Implementarea benzilor unice
Acum 24 ore
18:10
Bucureștenii sunt așteptați la urne duminică, 7 decembrie, pentru a vota noul primar general al Capitalei. Acesta va avea un mandat de aproximativ doi ani și jumătate. Secțiile de vot vor fi deschise duminică, de la ora 7:00 la ora 21:00. Pentru alegerile locale, cetățenii pot vota la secția arondată conform domiciliului sau reședinței lor.
17:50
Taxa de manipulare, pentru prima dată în UE. Maria Grapini: „Va rămâne la buget, dar merge şi către statele membre” # PSNews.ro
Vicepreşedintele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Maria Grapini, a spus sâmbătă că „nu întotdeauna trebuie să te bucuri că un produs este foarte ieftin dacă nu ai garanția siguranței lui". Ea a subliniat, la Be EU cu Sabina Iosub, că se introduce, pentru prima dată, taxa de manipulare. „Va rămâne la bugetul Uniunii
17:40
„Salutări de la Moș Crăciun”. Ucrainenii au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn # PSNews.ro
Grănicerii ucraineni au folosit o dronă radiocomandată (FPV) pentru a distruge o bază de lansare a vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) din regiunea rusă Kursk. Imaginile publicate de Serviciul de Poliție de Frontieră al Ucrainei arată o dronă care zboară în jurul unei clădiri înconjurate de moloz, aparent părăsită. Drona caută modalități de a pătrunde
17:30
Pericol la pescuit. Un bărbat din Mehedinți a agățat două grenade cu undița, pe malul Dunării # PSNews.ro
Un bărbat din Mehedinți, care era la pescuit pe malul Dunării, noaptea trecută, a agățat cu undița două grenade. Zona este protejată de polițiști, până când pirotehniștii vor ajunge la fața locului. Incidentul a avut loc în zona Hinova din județul Mehedinți, pe malul Dunării. Și la această oră zona este protejată. Sunt acolo polițiștii
17:10
Pregătiri pentru alegerile de duminică. MAI: Vor fi la datorie peste 40.000 de angajați la nivel național # PSNews.ro
Mâine, 7 decembrie, au loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Zeci de mii de angajați ai MAI vor fi la datorie în ziua în care bucureștenii își vor alege primarul. Campania electorală a luat sfârșit, Ramona Dabija, director MAI, a declarat că din această seară, de la ora 20.00, secțiile de vot vor fi preluate în
17:10
R. Moldova solicită ajutor energetic României după atacurile asupra infrastructurii din Ucraina # PSNews.ro
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din R. Moldova, anunţă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore. Moldelectrica a anunțat că un grup energetic important a fost deconectat în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, iar liniile de interconexiune sunt încărcate aproape de limită. „Urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a
17:00
Spania nu exclude posibilitatea unei scurgeri accidentale din laborator a virusului ce provoacă pesta porcină africană # PSNews.ro
Guvernul spaniol „nu exclude" posibilitatea unei scurgeri accidentale dintr-un laborator ca origine a focarului de pestă porcină africană. Focarul a fost descoperit la sfârşitul lunii noiembrie în Catalonia, o premieră pe teritoriul naţional în ultimele trei decenii. Inofensivă pentru oameni, pesta porcină africană este o boală virală hemoragică cu o rată de mortalitate de aproape
16:50
Peste 300 de posturi noi în creșe. Daniel David: Educaţia va intra în faza de stabilizare şi dezvoltare # PSNews.ro
Guvernul a aprobat în ședința de vineri deblocarea a peste 300 de posturi, a anunțat Ministerul Educației. Vineri, Guvernul a adoptat Memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi. Sunt posturi vacante în cadrul creșelor construite recent prin PNRR și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social. „Faptul că, încă în condiții de criză fiscal-bugetară, Guvernul
16:30
Investițiile insuficiente cresc facturile la energie. Planul pregătit de Comisia Europeană # PSNews.ro
Comisia Europeană pregătește un plan pentru a accelera dezvoltarea rețelelor electrice transfrontaliere. Avertizează că ani de investiții insuficiente și o planificare fragmentată au dus la costuri mai mari ale energiei. Executivul comunitar intenționează să propună săptămâna viitoare accelerarea proiectului „Autostrăzi energetice", menit să îmbunătățească eficiența rețelelor, să reducă prețurile și să diminueze dependența blocului de combustibilii fosili
16:30
Economiștii se așteaptă la taxe și impozite mai mari în 2026, iar acesta nu este singurul scenariu pesimist. Vom avea sau nu taxe și impozite mai mari în 2026 Pentru că România nu are încă un buget pentru anul viitor, analiștii economici au previziuni sumbre legate de ceea ce se va întâmpla. Și pentru că
16:30
Patrick André de Hillerin: Cadavrul democrației românești zace neîngropat de un an în piața publică. Nimănui nu-i pasă # PSNews.ro
Pe 6 decembrie 2024, puțin după orele prânzului, în România a avut loc o lovitură de stat constituțională care ne-a lăsat mai săraci în materie de democrație decât am fost vreodată din decembrie 1989 și până astăzi, notează Patrick André de Hillerin într-un editorial publicat de Gândul. A mai fost un moment greu, cu 13 ani
16:20
Târgul „Bucharest Opera Christmas Market" se deschide, sâmbătă, pe esplanada Operei Naţionale Bucureşti (ONB). În program se regăsesc concerte, recitaluri şi spectacole de muzică clasică, precum şi ateliere pentru copii. Organizat de Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti, cu sprijinul Ministerului Culturii şi al ONB, târgul transformă esplanada Operei într-un spaţiu festiv,
16:10
Decizie fără precedent în dosarul Jeffrey Epstein. Un judecător a ridicat secretul judiciar # PSNews.ro
Un judecător federal american a ridicat vineri secretul judiciar care acoperea transcrierile marelui juriu din ancheta împotriva infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein. Decizia vine în urma unei solicitări formulate de Departamentul de Justiție (DOJ). Donald Trump a promulgat luna trecută o lege ce impune publicarea tuturor documentelor guvernamentale legate de Jeffrey Epstein. În mod obișnuit, mărturiile adunate
16:00
Cei doi mari operatori ai transportului public din Capitală, STB SA și Metrorex SA, au înregistrat creșteri ale cifrei de afaceri în 2024. Profitul net diferă însă semnificativ, arată o analiză a platformei de analiză financiară RisCo.ro. STB SA a raportat un profit 612.208 lei, în timp ce Metrorex SA a înregistrat o pierdere de
15:50
Percheziţii la North Bucharest Investments. Dosarul vizează infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani # PSNews.ro
Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Capitalei a efectuat, vineri, 25 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Ilfov. Dosarul penal vizează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată şi agravantă, precum şi spălare de bani. Principala ţintă a anchetatorilor este compania imobiliară North Bucharest Investments (NBI). Este administrată de omul de afaceri
15:40
2026, an istoric pentru infrastructura României. Autostrăzi finalizate și sute de kilometri pregătiți de inaugurare # PSNews.ro
Anul 2026 se anunță a fi unul al recordurilor în privința inaugurărilor de autostrăzi. Autostrăzile Capitalei, Vestului și Moldovei vor fi completate. Estimările specialiștilor arată că în 2026 ar putea fi deschiși mai mulți kilometri decât în 2024 și 2025 la un loc. Până la sfârșitul anului 2025, rețeaua rutieră din România va depăși 1.400
15:30
AFM preia peste 500 de proiecte de apă, canal și gestionarea deșeurilor, care nu se mai încadrează în PNRR # PSNews.ro
Proiectele de infrastructură finanţate iniţial prin PNRR şi aflate în risc de neîncadrare în jaloane vor fi preluate în finanţare de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). „Guvernul României a aprobat, prin Ordonanţă de Urgenţă, măsurile propuse de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) pentru continuarea proiectelor de infrastructură finanţate iniţial prin Planul Naţional de Redresare
15:20
Negociatorii americani şi ucraineni au avut vineri o a doua zi de discuţii la Miami pe tema planului de pace al preşedintelui Trump. Discuţiile vor continua şi sâmbătă, potrivit unui oficial ucrainean citat de Axios. Poziţiile publice ale Ucrainei şi Rusiei par ireconciliabile. Însă oficialii americani continuă să creadă că se poate ajunge la un
15:10
Alertă în Capitală. Miros de gaze la o şcoală unde au fost amenajate secţii de votare. Traficul restricţionat # PSNews.ro
Miros de gaze a fost semnalat, sâmbătă, la o şcoală din Bucureşti, acolo unde au fost amenajate secţii de votare. La faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie, pompieri şi reprezentanţi ai operatorului de distribuţie a gazelor. Traficul rutier în zonă a fost restricţionat temporar pentru ca specialiştii să poată interveni. Aceştia susţin că mirosul
15:00
Amenzi de peste patru milioane de lei date de ANPC în această săptămână. Neregulile găsite # PSNews.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli. Printre ele se numără vânzarea unor produse alimentare expirate, utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică, echipamente şi ustensile
14:50
Asistenții conversaționali bazați pe IA pot influența preferințele de vot, conform unor noi studii # PSNews.ro
Asistenții conversaționali bazați pe inteligența artificială (IA) pot fi deosebit de convingători în a determina un alegător să își schimbe afilierea politică, chiar și atunci când aceste programe informatice se bazează pe informații eronate, potrivit concluziilor formulate în două studii științifice publicate joi, informează AFP, confom Agerpres. Cele două studii, apărute în revista americană Science
14:50
Structura în formă de arc care protejează reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl, din Ucraina, nu mai poate îndeplini funcţia sa de protecţie din cauza daunelor provocate de o dronă. Anunţul a fost făcut de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), citată de Reuters. O inspecţie a stabilit că daunele cauzate structurii, descoperite
14:50
Fostul
14:40
Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că în anul 2026 va fi ultimul al său în circuit. Ea spune că într-o carieră de 20 de ani a trăit un „vis frumos în care toate sacrificiile au meritat”. „Iubesc tenisul. Îmi place disciplina, rutina, munca. Competiţia şi adrenalina îmi alimentează sufletul. Dar, ca […] Articolul Sorana Cîrstea se retrage din tenis anul viitor. „Nu este uşor să spui adio” apare prima dată în PS News.
14:30
Reformă majoră a codului vamal în UE. Europarlamentar: Vrem o piață deschisă pentru produse care respectă regulile # PSNews.ro
Europarlamentarul Sandro Gozi a anunţat sâmbătă că Uniunea Europeană trece „printr-o reformă majoră a codului vamal și a sistemului vamal”. El a subliniat, la emisiunea Be EU cu Sabina Iosub, că „vrem o piață deschisă, dar pentru produse care respectă regulile noastre”. „Trecem printr-o reformă majoră a codului vamal și a sistemului vamal al Uniunii […] Articolul Reformă majoră a codului vamal în UE. Europarlamentar: Vrem o piață deschisă pentru produse care respectă regulile apare prima dată în PS News.
14:30
Vot important privind securitatea europeană, în Comisia SEDE. Amendamente propuse de Vasile Dîncu # PSNews.ro
În Comisia pentru Securitate și Apărare (SEDE) a fost votat, în această săptămână, raportul privind „Dronele și noile sisteme de război – necesitatea ca Uniunea Europeană să se adapteze noilor provocări de securitate”, anunţă europarlamentarul PSD Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării. “Este un document esențial pentru direcția viitoare a politicii de apărare a UE, […] Articolul Vot important privind securitatea europeană, în Comisia SEDE. Amendamente propuse de Vasile Dîncu apare prima dată în PS News.
14:10
NATO va integra săptămâna aceasta ţările nordice sub comanda Forţei Comune Norfolk din SUA, în efortul de a îmbunătăţi securitatea transatlantică şi de a consolida poziţia alianţei în nordul îndepărtat, a declarat joi comandantul suprem al NATO, Alexus Grynkewich, relatează Reuters. În cadrul noii structuri, toate ţările nordice vor intra sub comanda sediului central din […] Articolul NATO îşi restructurează comanda pentru a spori securitatea nordului apare prima dată în PS News.
14:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, a primit, vineri, în cadrul evenimentului de tragere la sorţi a Cupei Mondiale, Premiul FIFA pentru Pace. Este ediţia inaugurală a acestui premiu care le aduce un omagiu celor care depun eforturi pentru pace. Trump a primit trofeul, dar şi o medalie şi un certificat din partea preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, […] Articolul Donald Trump a primit Premiul FIFA pentru Pace. “Lumea este un loc mai sigur acum!” apare prima dată în PS News.
14:00
PUSL cere demiterea ministrului Buzoianu. „Fiecare zi în care e în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor” # PSNews.ro
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) i-a cerut premierului Ilie Bolojan să o demită din funcție pe Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, pe fondul crizei apei din județele Prahova și Dâmbovița. Într-un comunicat de presă semnat de Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL, formațiunea acuză „incompetența” ministrului și susține că modul în care […] Articolul PUSL cere demiterea ministrului Buzoianu. „Fiecare zi în care e în funcție reprezintă o sfidare la adresa românilor” apare prima dată în PS News.
13:40
Un cutremur a avut loc sâmbătă dimineața în județul Vrancea, potrivit Institutului Naționale de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Seismul s-a produs la ora 9.25 în județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea 3,3 și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri. Citeşte mai mult aici. Articolul Cutremur în România, sâmbătă dimineața. Ce magnitudine a avut apare prima dată în PS News.
13:40
Ministrul federal al Apărării din Germania, Boris Pistorius, se va întâlni marți, 9 decembrie, cu secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din MApN, Sorin Dan Moldovan. Întrevederea va avea loc în Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. AGENDA ÎNTALNIRII […] Articolul Ministrul german al Apărării vine în România, la Baza Mihail Kogălniceanu apare prima dată în PS News.
13:20
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae. Tradiţii şi obiceiuri # PSNews.ro
Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinţi ai creştinătăţii, considerat ocrotitorul copiilor, în special al celor săraci, dar şi al marinarilor, al brutarilor, al fetelor nemăritate şi al celor acuzaţi pe nedrept. Cu o seară înainte, copiii şi-au lustruit ghetuţele, pentru a primi daruri din […] Articolul Aproape 800.000 de români îşi serbează onomastica sâmbătă, de Sfântul Nicolae. Tradiţii şi obiceiuri apare prima dată în PS News.
13:20
MAI anunţă că au fost 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în campania electorală # PSNews.ro
Un număr de 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în general în legătură cu nerespectarea reglementărilor de afişaj electoral, s-au înregistrat pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile locale parţiale de duminică, dintre care 13 s-au confirmat, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Aceasta a informat, sâmbătă, într-o declaraţie de […] Articolul MAI anunţă că au fost 21 de sesizări referitoare la fapte nelegale, în campania electorală apare prima dată în PS News.
13:10
Tricolorii au aflat cu cine ar putea juca la Cupa Mondială din SUA. Grupă care aminteşte de 1994 # PSNews.ro
România ar juca, la Cupa Mondiala din vara anului viitor, din SUA, cu nişte echipe surprinzător de accesibile. Una aminteşte de participarea din 1994, tot din Statele Unite, iar celelalte două echipe sunt două naţionale mediocre de peste oceane, fără legătură cu fotbalul de vârf. Şi în 1994 am avut norocul ca, din prima grupă […] Articolul Tricolorii au aflat cu cine ar putea juca la Cupa Mondială din SUA. Grupă care aminteşte de 1994 apare prima dată în PS News.
13:00
STS suflă şi-n iaurt după momentul „Călin Georgescu”. Anunţă măsuri privind securitatea cibernetică la alegeri # PSNews.ro
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a anunțat că sistemele informatice și de comunicații sunt pregătite pentru alegerile de duminică și că au fost luate măsuri de prevenire a riscurilor de securitate cibernetică. STS anunță că a implementat cerințele operaționale stabilite de Autoritatea Electorală Permanentă și Institutul Național de Statistică, în vederea utilizării aplicațiilor și sistemelor […] Articolul STS suflă şi-n iaurt după momentul „Călin Georgescu”. Anunţă măsuri privind securitatea cibernetică la alegeri apare prima dată în PS News.
12:50
RO-Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare # PSNews.ro
Într-un mesaj RO Alert transmis sâmbătă dimineaţă, autorităţile din Prahova anunţă că a fost reluată alimentarea cu apă, însă aceasta nu este potabilă. Vineri, aproape de miezul nopţii, a fost reluată alimentarea cu apă în localităţile afectate de criza apei provocată de Barajul Paltinu. Un mesaj Ro Alert i-a anunţat pe localnici, însă a sosit […] Articolul RO-Alert pentru locuitorii din Prahova. Apa livrată poate fi folosită doar pentru igienizarea grupurilor sanitare apare prima dată în PS News.
12:40
Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de vânt puternic valabilă sâmbătă în nouă județe și în Capitală. Potrivit ANM, sunt vizate județele Tulcea, Constanța, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Ilfov și Capitala. În aceste zone, temporar, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h. Avertizarea este în vigoare sâmbătă între orele 10.00 și 20.00. O […] Articolul METEO Cod galben de vânt puternic în nouă județe și în Capitală apare prima dată în PS News.
12:30
Raport al Curții de Conturi: „Sute de baraje prezintă risc de accidente”. Dezastrul de la Paltinu se poate repeta # PSNews.ro
Problemele de la barajul de la Paltinu, care au lăsat fără apă potabilă 100.000 de oameni și au dus la închiderea centralei de la Brazi, au arătat încă o dată situația dezastruoasă a infrastructurii critice din țara noastră. Situația nu este deloc nouă și a ieșit în evidență la fiecare inundație majoră. Deși autoritățile vorbesc despre un accident, o […] Articolul Raport al Curții de Conturi: „Sute de baraje prezintă risc de accidente”. Dezastrul de la Paltinu se poate repeta apare prima dată în PS News.
12:10
Statul pregăteşte preluarea integrală a Aeroporturi Bucureşti. Fondul Proprietatea: „Nu am fost consultaţi” # PSNews.ro
Ministerul Transporturilor a făcut vineri un pas decisiv spre preluarea integrală a Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), convocând pentru 8 ianuarie 2026 o Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) cu un punct pe ordinea de zi care vizează explicit aprobarea intenţiei de răscumpărare a pachetului de 20% deţinut de Fondul Proprietatea (FP). Convocatorul a fost […] Articolul Statul pregăteşte preluarea integrală a Aeroporturi Bucureşti. Fondul Proprietatea: „Nu am fost consultaţi” apare prima dată în PS News.
12:10
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale s-a încheiat. Apelul AEP pentru competitorii electorali # PSNews.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale de duminică, începută în 22 noiembrie, s-a încheiat sâmbătă, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă face apel la competitorii electorali să respecte cu stricteţe prevederile legale în vigoare şi să nu continue propaganda electorală. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) reaminteşte că, potrivit calendarului electoral, campania electorală pentru alegerile locale parţiale […] Articolul Campania electorală pentru alegerile locale parţiale s-a încheiat. Apelul AEP pentru competitorii electorali apare prima dată în PS News.
Ieri
21:30
Realizat în perioada 1-5 decembrie, cel mai recent sondaj ATLASINTEL o arată pe Anca Alexandrescu pe primul loc, cu 0,1% în fața lui Daniel Băluță, ceea ce semnifică, de fapt, o egalitate între cei doi. Ciprian Ciucu se clasează pe al doilea loc, la mai puțin de 4% față de Băluță și Alexandrescu. Potrivit datelor, […] Articolul Sondaj ATLASINTEL – Răsturnare de situație în cursa pentru Primăria Capitalei apare prima dată în PS News.
20:40
În era vitezei, ride-sharing-ul a devenit o alternativă populară, dar costisitoare. Acesta presupune costuri ascunse: financiare (tarife dinamice), de timp și de mediu. Deși ride-sharing-ul oferă comoditate, transportul STB se repoziționează ca soluția superioară pentru smart commuting: este alegerea mai economică, mai responsabilă și oferă un real control asupra bugetului. Costul Real: Abonament Fix vs. […] Articolul Transportul public vs. ride-sharing: O analiză a costului ascuns apare prima dată în PS News.
20:30
PE SCURT: Uniunea Europeană amendează platforma X cu 120 milioane de euro pentru încălcarea legislației digitale privind lipsa de transparență a publicității platformei. Spania, Irlanda, Olanda și Slovenia anunță că vor boicota Eurovision 2026 din cauza participării Israelului. Germania adoptă o reformă controversată a pensiilor, iar în Olanda crește semnificativ neîncrederea populației în informațiile găsite online. […] Articolul Știri din capitalele Europei, 5 decembrie apare prima dată în PS News.
