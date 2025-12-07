Alegeri parțiale Primăria București: Patru exit-poll-uri la ora 21:00, o premieră la acest scrutin / Ce reprezintă exit-poll-ul și cât de relevant este pentru rezultatul final

14:50

Bratislava este una dintre capitalele europene aflate destul de aproape de România, dar ignorată de majoritatea turiștilor români. Orașul, deși micuț, are multe de oferit, mai ales dacă nu intenționați să stați prea multe zile. În centrul istoric al Bratislavei sunt organizate două târguri de Crăciun, aproape lipite, unul piața din fața fostei primării în […] © G4Media.ro.