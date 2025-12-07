Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat dus la spital cu arsuri
Digi24.ro, 7 decembrie 2025 08:20
Un bărbat în vârstă de circa 50 de ani a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineața, 7 decembrie, într-un apartament din Iași.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul lui Ilie Bolojan # Digi24.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară, din cauza unor „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate, după mai bine de o săptămână în care peste 100.000 de oameni nu au avut apă la robinete.
Acum 2 ore
07:10
SUA nu mai dau vize persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului, combaterii dezinformării # Digi24.ro
Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură” a discursului americanilor, scrie NPR.
07:10
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cercetătorii au descoperit un mecanism prin care tumorile se repară singure # Digi24.ro
O descoperire care arată cum reuşesc celulele canceroase să îşi menţină structura intactă şi să devină practic „nemuritoare” ar putea spori eficienţa chimioterapiei şi ar putea deschide drumul către noi tratamente.
07:10
Bradul de Crăciun rămâne unul dintre cele mai prețuite și așteptate simboluri ale sărbătorilor de iarnă. Perioada în care este împodobit marchează deschiderea festivităților, aducând în case bucurie și o atmosferă aparte.
07:10
Care este cel mai elegant oraș din Europa. Are cea mai mare concentrație de hoteluri de cinci stele și restaurante faimoase # Digi24.ro
Un studiu al unui club exclusivist de călători a desemnat cel mai elegant oraș din Europa. În studiu au fost analizate peste 100 de orașe de pe continentul european.
07:10
Aparatul de zbor ieftin și inovator pe care NATO l-ar putea folosi pentru a contracara bruiajul Rusiei: „Nimeni nu ne-a crezut” # Digi24.ro
În mai puțin de 10 secunde, dirijabilele argintii ale Kelluu se pot înălța de la sol până deasupra liniei copacilor din estul Finlandei. Dirijabilele cu gaz au fost inventate pentru prima dată în secolul al XIX-lea, dar startup-ul scandinav pariază pe o versiune modernă a vechiului concept pentru a ajuta Occidentul să-și apere teritoriul, potrivit Business Insider.
07:10
Exit-poll alegeri București 2025. Digi24.ro prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie # Digi24.ro
Digi24.ro publică azi, la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor de vot pentru alegerea viitorului primar al Capitalei, primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, realizate de institutele CURS și Avangarde.
07:10
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare # Digi24.ro
Când talibanii s-au întors la putere în 2021, multe guverne au rupt legăturile diplomatice cu noul guvern de la Kabul. În ultimele luni, însă, regimul islamist din Afghanistan a început să iasă din izolare: talibanii sunt recunoscuți acum de Rusia, au primit vizita ministrului chinez de externe, au trimis diplomați în Europa și au fost chiar lăudați de Statele Unite pentru operațiunile lansate împotriva militanților Isis-Khorasan.
07:10
Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce obiceiuri trebuie să respecte credincioșii pe 7 decembrie # Digi24.ro
Sfânta Muceniță Filofteia este prăznuită de biserica ortodoxă în fiecare an, pe 7 decembrie, zi înscrisă cu cruce roșie în calendarul religios. Credincioșii o cinstesc pentru puritatea păstrată încă din copilărie și pentru devotamentul neclintit, calități care au transformat-o într-un model de devoțiune.
07:10
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de rachete # Digi24.ro
Un pilot al Forțelor Aeriene Americane a supraviețuit 15 minute unui foc de rachete inamice, în timpul unei misiuni în Orientul Mijlociu, anul acesta, efectuând manevre extrem de puternice, în timp ce focoasele explodau la doar câțiva metri de avionul său de vânătoare F-16, potrivit Business Insider.
07:10
Strategia subtilă a Chinei, pe care Occidentul încă nu a descifrat-o: cum încearcă Beijingul să obțină dominația la nivel global # Digi24.ro
La începutul acestui an, după ce președintele american Donald Trump a închis efectiv Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), cel mai mare program de ajutor bilateral din lume, mulți observatori și-au exprimat temerile că Beijingul va interveni pentru a umple vidul geopolitic. USAID a servit drept instrument cheie al diplomației americane timp de mai bine de șase decenii, iar retragerea americană a creat o oportunitate pentru China de a-și extinde arta economică de guvernare și de a câștiga influență în multe părți ale lumii, potrivit unei analize Foreign Affairs.
Acum 12 ore
00:10
Documente necesare când călătorești cu copilul în afara țării: Certificatul de naștere nu înlocuiește pașaportul # Digi24.ro
Indiferent de vârstă, orice minor care călătorește în străinătate are nevoie de un document de identitate valabil. Pentru deplasările în țările Uniunii Europene și Spațiul Economic European, acesta poate fi pașaportul sau cartea de identitate.
00:10
Ministrul polonez de Externe îl trimite pe planeta Marte pe Elon Musk. De la ce a pornit totul # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, i-a spus lui Elon Musk să „plece pe Marte” după ce miliardarul a cerut desființarea Uniunii Europene, în cadrul unor valuri de critici din partea unor personalități americane de seamă care vizează politica de migrație și credibilitatea democratică a blocului comunitar, scrie TVPWorld.
6 decembrie 2025
23:30
SUA au făcut lobby pe lângă mai multe state europene pentru a se opune planului UE de a folosi activele rusești înghețate # Digi24.ro
Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru a bloca planul blocului comunitar de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru garantarea unui împrumut destinat sprijinirii Ucrainei, potrivit unor diplomați europeni citați sub condiția anonimatului de Bloomberg.
23:30
Venezuela mobilizează mii de soldați ca răspuns la „amenințarea” americană. 5.600 de noi recruți s-au alăturat armatei # Digi24.ro
Armata venezueleană a încorporat sâmbătă, la Caracas, 5.600 de noi recruți, într-o mobilizare prezentată de președintele Nicolás Maduro drept un răspuns la „amenințarea” reprezentată de desfășurarea forțelor navale americane în Caraibe. Liderul venezuelean cere unitate împotriva „imperialismului”, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate cu Washingtonul.
23:10
La ce ore va juca România, dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Programul meciurilor din Grupa D # Digi24.ro
Dacă România va reuși să treacă de barajul din martie 2026 și se va califica la Campionatul Mondial din SUA, va disputa cel puțin trei meciuri în Grupa D, în compania naționalelor din Paraguay, Australia şi SUA. Având în vedere diferența de fus orar, telespectatorii din România vor putea vedea meciurile dimineața devreme.
22:50
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a comentat pe X # Digi24.ro
Revoltat că platforma sa, X, a primit o amendă de 120 de milioane de dolari de la Comisia Europeană, miliardarul american Elon Musk a dat frâu liber aversiunii sale față de Uniunea Europeană, ajungând până în punctul de a cere „abolirea” acesteia. El a creat chiar și un hashtag în acest sens pe platforma X.
22:20
Viktor Orban va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada „de după război şi de după sancţiuni” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat că o delegație de oameni de afaceri va fi trimisă în Rusia pentru a pregăti cooperarea economică „de după război și de după sancțiuni”. Liderul de la Budapesta spune că Ungaria trebuie să anticipeze o eventuală reintegrare a Rusiei în economia mondială, în contextul în care el menține legături atât cu Moscova, cât și cu Washingtonul.
21:30
„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA # Digi24.ro
Prim-ministrul Poloniei a declarat Statelor Unite că Europa este cel mai apropiat aliat al lor, nu problema acestora, după ce o nouă strategie americană de securitate a provocat indignare prin denunțarea UE ca fiind antidemocratică. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată joi de președintele Donald Trump, susține că UE înăbușă libertatea de exprimare și zdrobește suveranitatea națională, „creând conflicte” prin politicile sale de migrație.
21:10
Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și temperaturi mai ridicate în vest # Digi24.ro
Duminică, în ziua votului pentru alegerile locale, jumătatea de sud a țării va fi afectată de ploi, în timp ce în vest și centru vremea va fi mai blândă, cu temperaturi mai ridicate și intervale cu cer variabil. În București, ploile sunt așteptate mai ales dimineața, iar vântul va slăbi în intensitate, potrivit ANM.
20:40
Cum se numește ultima melodie înregistrată de Joan Baez. Artista s-a întors în studio, revoltată de politicile lui Trump # Digi24.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o pe Joan Baez, legenda americană a muzicii folk, să se întoarcă în studio, unde a terminat de înregistrat o nouă melodie de „protest”.
20:30
Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o conversație telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, anunță TVPWorld.
20:20
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza # Digi24.ro
Pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Gaza, Betleemul a reluat tradiția aprinderii bradului de Crăciun, marcând revenirea festivităților publice în orașul considerat locul nașterii lui Iisus. După doi ani de restricții, comunitatea locală vede în acest gest un simbol al speranței și al dorinței de normalitate.
20:10
Alegeri București 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Votul începe duminică, la ora 07:00 # Digi24.ro
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai mare primărie din țară, iar alegătorii sunt așteptați la urne începând cu ora 07:00.
Acum 24 ore
19:30
Viktor Orban crede că alegerile din 2026 din Ungaria sunt „ultimele înaintea războiului care se apropie” # Digi24.ro
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ''ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi'', a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), transmite MTI, preluată de Agerpres.
19:10
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată # Digi24.ro
Unitatea cibernetică a Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (HUR) a scos din funcțiune o mare companie rusă de logistică într-un atac amplu desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, programat să coincidă cu Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Kyiv Post.
19:10
Consilierul lui Putin preia retorica lui Trump: „Elitele UE vor să finalizeze sinuciderea civilizației europene” # Digi24.ro
Șeful Fondului rus de investiții directe și unul dintre consilierii importanți ai lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, afirmă că liderii europeni doresc să-și distrugă propriile state, prin încălcarea dreptului la proprietate al cetățenilor și prin subminarea propriilor sisteme monetare, potrivit agenției TASS. Declarațiile lui vin în contextul în care Uniunea Europeană ia în calcul tot mai serios folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei.
19:00
Ucraina anunță că a lovit o importantă rafinărie de petrol rusă, la circa 200 de kilometri de Moscova # Digi24.ro
Ucraina afirmă că forțele sale au lovit cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia în cursul nopții, precum și o fabrică de oțel care produce cartușe în regiunea ocupată Donbas. Rafinăria de petrol Riazan, situată în interiorul Rusiei, la doar 200 de kilometri de Moscova, a fost ținta repetată a Ucrainei, relatează TVPWorld.
18:10
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi” # Digi24.ro
Kaja Kallas a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
18:10
Accident grav în Capitală: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și apoi a lovit două ambulanțe venite să-i acorde ajutor # Digi24.ro
Un accident neobișnuit a avut loc sâmbătă în Sectorul 5 al Capitalei, unde un șofer de 26 de ani, care tocmai intrase cu mașina într-un copac, a accelerat brusc și a lovit două ambulanțe SMURD sosite la fața locului pentru a-i acorda primul ajutor. Testele efectuate ulterior au arătat că nu consumase alcool sau substanțe psihoactive.
17:40
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după atacurile rusești din Ucraina # Digi24.ro
Republica Moldova a solicitat „preventiv, pentru câteva ore” ajutor energetic din partea României, după atacurile rusești din noaptea de vineri spre sâmbătă asupra sistemului energetic al Ucrainei.
17:30
Șefa Euroclear, custodele belgian al activelor rusești înghețate, critică planul UE de a folosi banii Moscovei # Digi24.ro
Șefa Euroclear, instituția belgiană care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate în UE, avertizează că folosirea acestor fonduri pentru un împrumut masiv destinat Ucrainei ar putea compromite negocierile de pace și ar pune în pericol stabilitatea financiară europeană.
17:30
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuţiile despre încheierea războiului din Ucraina.
17:20
303 posturi vacante vor fi scoase la concurs la creșele construite prin PNRR, anunță Ministerul Educației # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat că, în ultima şedinţă de Guvern, a fost aprobat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR, respectiv prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, relatează Agerpres.
17:00
Elon Musk, enervat la culme de amenda primită de la CE, cere „abolirea UE”. Noua strategie de securitate a SUA i-a dat aripi # Digi24.ro
Platforma X, fondată de Elon Musk, a fost amendată, vineri, de Comisia Europeană, pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene. Aceasta este prima sancțiune aplicată în temeiul regulamentului blocului comunitar privind guvernanța online. Comisia a anunțat o amendă de 120 de milioane de euro pentru platforma, pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea DSA a UE. Enervat, Elon Musk a postat compulsiv mesaje anti-UE, cerând „abolirea” Uniunii și întrebând utilizatorii platformei cât mai durează până la dispariția acesteia. A creat și hashtag-ul „AbolishTheEU”.
16:50
Un bărbat care dormea a fost trezit la timp de câinele său şi a reuşit să scape de flăcările care îi cuprinseseră apartamentul din nordul Germaniei, a anunţat sâmbătă poliţia germană.
16:50
Rusia a anulat acordurile militare semnate cu Portugalia, Franța și Canada în perioada de deschidere care a urmat căderii URSS, marcând o nouă etapă în deteriorarea relațiilor cu NATO. Decizia, anunțată prin decret de Moscova, semnalează ruptura tot mai profundă dintre Rusia și Occident, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an și tensiunile geopolitice continuă să se amplifice.
16:00
Cine pierde, cine câștigă din noua Strategie de Securitate Națională a lui Trump. Expert: „Multă baftă” # Digi24.ro
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu, care urmăreşte să redefinească rolul ţării sale în lume, scrie Reuters într-un amplu comentariu pe marginea Strategiei de Securitate Națională a Statelor Unite, publicată de Casa Albă.
15:50
Pacea dintre Ucraina și Rusia, „mai aproape ca oricând”. Ambasadorul SUA la NATO: „Ucrainenii vor trebui să accepte orice acord” # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a apreciat sâmbătă, la Doha, că o posibilă pace între Ucraina și Rusia este „mai aproape ca oricând”, deși nu va veni „cu orice preț” pentru niciuna dintre părți, relatează EFE.
15:40
Ramzan Kadîrov promite „un răspuns dur pentru fasciştii ucraineni”, după ce o dronă ar fi lovit o clădire din capitala cecenă Groznîi # Digi24.ro
Liderul cecen Ramzan Kadîrov a declarat vineri că o dronă ucraineană a lovit şi a avariat o clădire înaltă din Groznîi, capitala regiunii Cecenia din sudul Rusiei, şi a promis că va riposta în termen de o săptămână, relatează Reuters.
15:30
Atac uriaș cu drone și rachete rusești în Ucraina. Zelenski: Obiectivul Rusiei e de a provoca suferință # Digi24.ro
Noi atacuri ruseşti masive împotriva infrastructurilor ucrainene, în special a instalaţiilor energetice, au lăsat fără încălzire şi apă mii de gospodării, a anunţat sâmbătă Kievul.
15:30
Expert în apărare: Putin ar putea fi sfătuit să demonstreze că Articolul 5 nu funcționează. Cele mai mari vulnerabilități ale României # Digi24.ro
George Scutaru, director New Strategy Center România, a declarat sâmbătă, în cadrul emisiunii „În fața ta”, referitor la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, că SUA încearcă să aducă la masa discuțiilor Moscova și Kievul, însă fără a fi înregistrate „rezultate marcante”. „Și lucrul acesta se datorează în primul rând faptului că Rusia nu este deloc dispusă să negocieze în mod real”. Acesta consideră că România ar trebui să-și consolideze capabilitățile navale, precizând că, în opinia sa, „următoarea provocare la care rușii ne vor supune va fi în zona economică exclusivă, unde România are interese majore din punct de vedere energetic”.
14:40
Turnul Londrei a fost închis. Patru persoane au fost arestate după ce au aruncat cu alimente în vitrina în care era Coroana Imperială # Digi24.ro
Patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere criminală după ce vitrina care conținea bijuteriile coroanei de la Turnul Londrei a fost aparent acoperită cu alimente. Atracția turistică a fost închisă în timp ce poliția face cercetări, relatează The Independent.
14:30
„Cum am ajuns aici?” Nicolas Sarkozy face dezvăluiri despre timpul petrecut în închisoare: „Am fost frapat. Griul devora totul” # Digi24.ro
Cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, „Le journal d'un prisonnier” (Jurnalul unui prizonier - n.r.), fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit, sâmbătă, detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie, relatează AFP.
13:50
Amenzi de peste patru milioane de lei date de ANPC. Nereguli grave descoperite de comisari # Digi24.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste patru milioane de lei, în urma controalelor făcute la nivel naţional, în această săptămână. Echipele de control au găsit mai multe nereguli grave.
13:40
Un şofer băut, din Botoșani, a accidentat mortal un biciclist, a fugit de la locul faptei şi a încercat să ascundă mașina # Digi24.ro
Un şofer a accidentat mortal un biciclist într-o comună din Botoşani, iar apoi a fugit de la locul faptei. Poliţiştii au stabilit că el a ascuns maşina într-o curte şi a acoperit-o cu o prelată şi cu resturi vegetale. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în urma testării rezultând o concentraţie de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat.
13:30
Alertă în Capitală. O stradă din Sectorul 5 este blocată de pompieri și reprezentanți Distrigaz # Digi24.ro
O stradă din Sectorul 5 al Capitalei este blocată după ce o școală din zonă a sesizat un miros puternic de gaz. La fața locului au apărut polițiști, pompieri dar și experți de la Distrigaz.
13:20
Atac armat în Africa de Sud: cel puțin 11 morți și 14 răniți. „Au început să tragă la întâmplare” # Digi24.ro
Cel puțin 11 oameni au fost uciși într-un atac armat în masă la o pensiune din Africa de Sud. Alte 14 persoane au fost rănite când bărbați înarmați au luat cu asalt pensiunea din localitatea Saulsville, la vest de capitala Pretoria, sâmbătă dimineața. Printre victime se află și un copil de trei ani, relatează BBC.
13:00
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum” # Digi24.ro
Au trecut mai bine de două decenii, dar Mihail Kasianov, fostul prim-ministru rus, își amintește încă foarte bine ultima întâlnire cu președintele Vladimir Putin și avertismentul pe care l-a primit în acea zi, relatează The Times.
