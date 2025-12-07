Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat dus la spital cu arsuri

07:10

La începutul acestui an, după ce președintele american Donald Trump a închis efectiv Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), cel mai mare program de ajutor bilateral din lume, mulți observatori și-au exprimat temerile că Beijingul va interveni pentru a umple vidul geopolitic. USAID a servit drept instrument cheie al diplomației americane timp de mai bine de șase decenii, iar retragerea americană a creat o oportunitate pentru China de a-și extinde arta economică de guvernare și de a câștiga influență în multe părți ale lumii, potrivit unei analize Foreign Affairs.