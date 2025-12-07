Zelenski a avut o convorbire „substanțială și constructivă” cu emisarii americani Witkoff și Kushner: Ucraina este hotărâtă să lucreze onest cu partea americană pentru a obține o pace reală
CaleaEuropeana, 7 decembrie 2025 09:20
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă seară că a avut o conversație telefonică „substanțială și constructivă" cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, precum și cu negociatorii ucraineni aflați în Florida pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina. „Am abordat numeroase aspecte și am analizat punctele cheie care ar putea asigura încetarea vărsării
Acum 30 minute
09:20
Donald Tusk reacționează la strategia de securitate a SUA, care critică virulent UE: “Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a reacționat sâmbătă la criticile virulente la adresa Uniunii Europene cuprinse în noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, amintindu-le partenerilor americani că Europa este cel mai apropiat aliat al SUA. „Dragi prieteni americani, Europa este cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră. Și avem dușmani comuni. Cel
09:20
Acum 24 ore
18:40
“UE subminează securitatea SUA”: Avem o alianță cu aceleași țări care atacă America printr-o “UE nedemocratică”, acuză SUA după amendarea platformei X # CaleaEuropeana
Statele Unite au lansat o serie de critici dure la adresa Uniunii Europene și a statelor sale membre, în urma deciziei Comisiei Europene de a amenda platforma X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor impuse de Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA). Reacțiile în lanț de la Washington au amplificat un climat
18:10
Secundul diplomației SUA acuză națiunile europene de dublu standard când poartă “pălăriile NATO” și “pălăriile UE”: Ele permit UE să urmărească politici de sinucidere civilizațională # CaleaEuropeana
Secretarul de stat adjunct al Statelor Unite, Christopher Landau, a lansat sâmbătă o serie de critici virulente la adresa statelor membre ale Uniunii Europene și NATO, acuzându-le de dublu standard atunci când "poartă pălăriile NATO" și când "poartă pălăriile UE", poziția diplomatului american prelungind o imagine sumbră asupra relației transatlantice. Landau a reprezentat SUA în
17:10
Premierul britanic îi primește luni la Londra pe Zelenski, Macron și Merz pentru noi discuții privind pacea în Ucraina # CaleaEuropeana
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz pentru a continua discuțiile despre încheierea războiului din Ucraina, notează DPA, potrivit Agerpres. Starmer se va folosi de această ocazie pentru a exprima sprijinul Londrei față de Ucraina. Șeful executivului britanic
15:50
Ambasadorul SUA la NATO: Pacea dintre Rusia și Ucraina este „mai aproape ca oricând”, deși „nu va veni cu orice preț” # CaleaEuropeana
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, la Doha, că o potențială pace între Ucraina și Rusia este „mai aproape ca oricând", deși nu va veni „cu orice preț" pentru niciuna dintre părți, informează EFE, potrivit Agerpres. „Aceasta este probabil cea mai bună șansă a noastră. Adică, suntem aproape. Suntem mai aproape ca
13:50
Șase lideri europeni, printre care Meloni și Tusk, cer Comisiei Europene să renunțe la interdicția motoarelor cu ardere internă din 2035 (Bloomberg) # CaleaEuropeana
Șase lideri ai unor state membre UE au cerut Comisiei Europene să propună o relaxare a normelor privind emisiile vehiculelor, pentru a evita o interdicție de facto a motoarelor cu ardere internă, programată să intre în vigoare la mijlocul următorului deceniu, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. În anul 2022, Uniunea Europeană a decis că, începând
12:20
Washingtonul rămâne „cel mai mare aliat” al Europei, afirmă Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA # CaleaEuropeana
Statele Unite ale Americii rămân „cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA, care este în mod categoric naționalistă și anticipează „declinul civilizațional" al Europei, informează AFP, potrivit Agerpres. „Desigur, există multe critici, dar cred că o parte
11:10
Liderii UE speră să ajungă la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate până la Consiliul European din 18 decembrie: „Timpul este esențial” # CaleaEuropeana
Liderii Uniunii Europene își propun să ajungă la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina până la următorul summit european din 18 decembrie, în urma discuțiilor dintre cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul belgian Bart De Wever și președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care au avut loc vineri la Bruxelles,
Ieri
08:50
Pas crucial pentru securitatea României. Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență care stabilește cadrul pentru investiții strategice în industria națională de apărare # CaleaEuropeana
Guvernul României a adoptat vineri, 5 decembrie, Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru realizarea de investiții în domeniul securității naționale prin asigurarea unor condiții optime dezvoltării de proiecte ale operatorilor economici din industria de apărare, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei. Actul normativ stabilește cadrul necesar pentru investițiile strategice din industria națională de apărare,
5 decembrie 2025
23:00
De ce strategia de securitate națională a SUA oferă Europei și României calea de urmat # CaleaEuropeana
Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite ale Americii a sosit ca un seism într-o Europă ai cărei piloni de civilizație datează încă din Antichitate. Documentul, fără precedent în unele formulări, a intrat rapid în malaxorul care frământă gândirea strategică de pe continent: Ne mai putem baza pe Statele Unite? Ce loc ocupă Europa
21:00
Germania respinge ferm “sfaturile externe” din strategia de securitate a SUA, care acuză UE că subminează libertatea politică și suveranitatea în Europa # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a respins ferm părți din noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, care prezintă o imagine sumbră a libertății de exprimare în Europa. Vorbind vineri într-o conferință de presă după o întâlnire cu omoloaga sa islandeză, Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir, la Berlin, Wadephul a spus că nu crede „că
17:30
Reuniuni România-SUA la nivel de stat major, la Comandamentul Forțelor SUA din Europa: Discuțiile au vizat dezvoltarea apărării României și posturii de forțe # CaleaEuropeana
Statele Unite și România au organizat miercuri și joi două reuniuni esențiale privind cooperarea în domeniul apărării, respectiv rundele anuale de Reuniuni ale Grupului de lucru româno-american pentru discuții bilaterale de stat major și ședința Comitetului Mixt, organizate și găzduite de Comandamentul European al SUA (USEUCOM) la Stuttgart, în Germania. Potrivit unui comunicat al Ministerului
15:50
Un număr mai mic de trupe SUA în Europa nu va afecta apărarea continentului, asigură comandantul suprem al NATO, generalul american Grynkewich # CaleaEuropeana
Un număr mai mic de trupe americane în Europa nu va afecta apărarea continentului, a declarat vineri generalul american Alexus Grynkewich, comandant suprem aliat al NATO în Europa, respingând îngrijorările legate de angajamentul SUA față de Alianța Nord-Atlantică. „Am încredere în capacitățile" Europei și Canadei, a spus generalul american cu patru stele, la sediul Comandamentului
15:40
SUA au stabilit anul 2027 ca termen limită pentru ca Europa să preia conducerea apărării convenționale a NATO (Reuters) # CaleaEuropeana
Statele Unite doresc ca Europa să preia majoritatea capacităților convenționale de apărare ale NATO, de la informații la rachete, până în 2027, au declarat oficiali ai Pentagonului diplomaților la Washington în această săptămână, un termen strâns care a părut nerealist unor oficiali europeni, relatează Reuters într-un material documentat în exclusivitate. Mesajul a fost transmis în
15:10
UE acceptă angajamentele TikTok privind transparența publicității. Investigația legată de alegerile de anul trecut din România continuă # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a securizat vineri angajamentul TikTok de a furniza registre de publicitate care să asigure transparența deplină în ceea ce privește anunțurile publicitare din serviciile sale, astfel cum se prevede în Actul legislativ privind serviciile digitale (DSA), informează executivul european într-un comunicat, care arată că investigația legată de riscurile sistemice privind integritatea alegerilor în
15:00
Macron îndeamnă la “unitate” între SUA și Europa după ce a fost întrebat despre presupusa remarcă privind trădarea Ucrainei de către SUA # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat necesitatea „unității" între Europa și Statele Unite în problema Ucrainei, după ce a fost întrebat despre relatările potrivit cărora ar fi spus că Washingtonul s-ar putea pregăti să „trădeze" Kievul într-o convorbire privată cu liderii europeni. „Am văzut toate zvonurile din ultimele zile. Unitatea dintre americani și europeni pe
15:00
Eurostat: Irlanda, Finlanda și România, singurele state membre UE în care s-a înregistrat un declin al economiei în trimestrul trei # CaleaEuropeana
În trimestrul al treilea din 2025, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,3% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit unei estimări publicate de Eurostat. În trimestrul al doilea din 2025, PIB-ul crescuse cu 0,1% în zona euro și cu 0,3% în UE. Danemarca (+2,3%) a înregistrat cea
14:20
Strategia de securitate națională a SUA: Europa – actor “strategic vital” sub riscul “dispariției civilizaționale”, stabilitate strategică cu Rusia și prevenirea unei “NATO într-o perpetuă expansiune” # CaleaEuropeana
Noua strategia de securitate națională a Statelor Unite, dată publicității joi spre vineri de Casa Albă, marchează una dintre cele mai radicale repoziționări ale Washingtonului față de aliații săi tradiționali, cu administrația Trump descriind Europa ca fiind sub riscul unei „dispariții civilizaționale", acuzând Uniunea Europeană, migrația și guvernele de pe continent pentru un declin cultural,
14:10
Comisia Europeană amendează platforma X cu 120 milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a aplicat vineri platformei X o amendă în valoare de 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA). Potrivit comunicatului oficial, printre încălcări se numără conceperea înșelătoare a „semnului său de verificare albastru", lipsa de transparență a registrului său de
13:40
Siegfried Mureșan, la finalul Comitetului Parlamentar de Asociere UE – R. Moldova: „Solicităm deschiderea negocierilor de aderare pe capitole până la finalul anului” # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Siegfried Mureșan, președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova, a co-prezidat vineri, la Chișinău, cea de-a șaisprezecea Reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE – Republica Moldova, potrivit unui comunicat de presă. Împreună cu omologul său din Parlamentul Republicii Moldova, deputatul Marcel Spatari, și cu colegii din Parlamentul European și din Legislativul
12:20
JD Vance critică aplicarea normelor digitale europene: „UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru lucruri mărunte” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele american JD Vance a criticat aplicarea normelor digitale ale UE, afirmând că Uniunea Europeană nu ar trebui să „atace companiile americane pentru lucruri mărunte", relatează Politico Europe. „Circulă zvonuri potrivit cărora Comisia Europeană va amenda X cu sute de milioane de dolari pentru că nu se angajează în cenzură. UE ar trebui să susțină
11:40
Merz merge astăzi în Belgia pentru a obține sprijinul lui De Wever în privința planului de confiscare a activelor rusești: „Vreau să-l conving că această cale este cea bună” # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz efectuează vineri o vizită în Belgia pentru a-l convinge pe omologul său belgian de legitimitatea planului Comisiei Europene de a recurge la activele rusești înghețate în Europa pentru a finanța nevoile financiare ale Ucrainei, a explicat el joi, relatează AFP și Agerpres. „Vreau să discut într-un mod în care să putem
11:10
Viktor Orban: În zilele următoare se va decide dacă războiul dintre Rusia și Ucraina se va extinde spre Europa sau arșița războiului va fi redusă definitiv # CaleaEuropeana
În zilele următoare se va decide dacă războiul dintre Rusia și Ucraina se va extinde mai departe spre Europa sau „arșița războiului va fi redusă definitiv", a declarat premierul ungar Viktor Orban vineri într-un interviu acordat postului de radio public, citat de agenția MTI, scrie Agerpres. Potrivit lui Orban, „ne aflăm într-un moment interesant din
10:40
UE vrea să interzică accesul transportatorilor ruși de gaz natural lichefiat în porturile europene, indiferent de originea gazului # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană vrea să oprească petrolierele rusești care folosesc un port belgian pentru a transporta în întreaga lume încărcături de gaz provenit din afara Rusiei, într-un efort de a rupe în sfârșit legăturile cu flota de transport energetic a Moscovei, scrie Politico Europe. Pe măsură ce UE a intensificat treptat sancțiunile împotriva gazului rusesc care
10:00
Raport OCDE: Economia globală se dovedește rezistentă, dar rămâne fragilă. India, China și Indonezia înregistrează cele mai mari creșteri ale PIB din G20 # CaleaEuropeana
Economia globală s-a dovedit rezistentă în acest an, însă persistă vulnerabilități de fond, potrivit ultimelor perspective economice ale OCDE. Organizația anticipează o încetinire treptată a creșterii mondiale, de la 3,2% în 2025 la 2,9% în 2026, urmată de o ușoară revenire la 3,1% în 2027. Creșterea PIB-ului în Statele Unite este prevăzută să scadă de
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Oana Țoiu: Decizia SUA privind Lukoil asigură funcționarea legală a benzinăriilor până în aprilie 2026 și permite vânzarea operațiunilor către alți operatori # CaleaEuropeana
Benzinăriile Lukoil pot funcționa legal, pot plăti salarii și achiziționa stocuri până în aprilie 2026, a precizat, joi, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu. "Decizia SUA (OFAC) de astăzi, Licența 128B privind Lukoil, asigură timpul necesar pentru a proteja locurile de muncă și securitatea energetică și păstrează interdicțiile de transferuri spre Rusia. În ultimele săptămâni ne-am
08:40
Oana Țoiu, la OSCE: Procesul de reglementare transnistreană nu trebuie să afecteze parcursul de integrare europeană a R. Moldova # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reconfirmat joi, în contextul reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE de la Viena, angajamentul solid al României față de procesul de reglementare transnistreană și sprijinul deplin pentru Republica Moldova. În discuțiile cu ambasadorul Thomas Lenk, Reprezentantul Special al Președinției în Exercițiu a OSCE, șefa diplomației române a evidențiat necesitatea unei soluții
08:30
de Iulian Chifu* Am văzut cu toții eșecul vizitei la Moscova a trimisului special al Președintelui Trump, Steve Witkoff, și a ginerelui său, Jared Kushner. Deși purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că Putin nu a respins în tot planul de pace al lui Trump, în fapt ambii trimiși special au realizat
4 decembrie 2025
20:20
Legea privind combaterea extremismului, trimisă în Parlament pentru reexaminare de Nicușor Dan: Riscăm amplificarea tensiunilor într-o societate deja polarizată # CaleaEuropeana
Legea privind combaterea extremismului a fost trimisă la reexaminare de către președintele Nicușor Dan, acesta
18:00
ICI București susține educația digitală la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” prin probe VR și IoT, în cadrul Vianu SciTech – IT Treasure Hunt # CaleaEuropeana
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a participat astăzi, 4 decembrie 2025, la deschiderea evenimentului educațional Vianu SciTech, organizat de Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București. În cadrul conferinței, elevi, profesori și părinți au descoperit direcțiile majore în care România avansează în domeniul digital și au aflat despre proiecte naționale […] The post ICI București susține educația digitală la Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” prin probe VR și IoT, în cadrul Vianu SciTech – IT Treasure Hunt appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:20
Ilie Bolojan: O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările UE să fie de acord cu soluțiile propuse # CaleaEuropeana
O pace durabilă nu poate fi concepută fără acordul Ucrainei și al statelor membre ale Uniunii Europene asupra soluțiilor propuse, a declarat joi prim-ministrul Ilie Bolojan. Șeful Executivului a făcut această precizare în cadrul conferinței de presă comune cu cancelarul austriac, Christian Stocker, atunci când a fost întrebat despre rolul Europei în gestionarea situației din […] The post Ilie Bolojan: O pace pe termen lung nu poate fi gândită fără ca Ucraina și țările UE să fie de acord cu soluțiile propuse appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:10
Comisia Europeană și Grupul BEI vor colabora pentru accelerarea finanțării și dezvoltării fabricilor gigant de IA # CaleaEuropeana
Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (Grupul BEI) și-au unit astăzi forțele pentru a face din Europa un continent lider în domeniul IA. Potrivit unui comunicat, vicepreședinta executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, Henna Virkkunen, președinta Grupului Băncii Europene de Investiții, Nadia Calvino, și directoarea generală adjunctă a Fondului European de Investiții, […] The post Comisia Europeană și Grupul BEI vor colabora pentru accelerarea finanțării și dezvoltării fabricilor gigant de IA appeared first on caleaeuropeana.ro.
17:00
Ilie Bolojan, la Viena: România și Austria “dau o nouă dinamică” cooperării. Investiții, energie, securitate și extinderea UE, în prim-planul discuțiilor cu cancelarul Stocker # CaleaEuropeana
Discuțiile avute cu cancelarul austriac, Christian Stocker, reflectă angajamentul atât al României, cât și al Austriei de a da o nouă dinamică dialogului politico-diplomatic și cooperării la nivelul celor două guverne, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan. „Am avut discuții consistente și ele reflectă angajamentul atât al României, cât și al Austriei de a da o […] The post Ilie Bolojan, la Viena: România și Austria “dau o nouă dinamică” cooperării. Investiții, energie, securitate și extinderea UE, în prim-planul discuțiilor cu cancelarul Stocker appeared first on caleaeuropeana.ro.
16:30
Cancelarul Austriei îl asigură pe premierul Bolojan de susținerea Vienei pentru aderarea României la OCDE # CaleaEuropeana
Austria sprijină aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și România este un partener pe care Austria se poate bizui, a declarat, joi, cancelarul austriac, Christian Stocker. “România este un partener pe care ne putem bizui, având în vedere și relațiile noastre străvechi pe plan istoric, politic și economic. Pe noi ne […] The post Cancelarul Austriei îl asigură pe premierul Bolojan de susținerea Vienei pentru aderarea României la OCDE appeared first on caleaeuropeana.ro.
15:50
Grecia, Bulgaria și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport # CaleaEuropeana
Europa de Sud-Est a făcut un pas important către o integrare regională mai profundă și o conectivitate sporită. Grecia, Bulgaria și România au semnat un memorandum de înțelegere pentru a stimula cooperarea transfrontalieră în domeniul infrastructurii de transport. „Angajamentul asumat de Grecia, Bulgaria și România reprezintă un pas decisiv în consolidarea celui mai strategic coridor […] The post Grecia, Bulgaria și România își consolidează cooperarea în domeniul infrastructurii de transport appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:50
Nouă strategie a UE în materie de droguri și un Plan de Acțiune împotriva traficului de droguri pentru a proteja cetățenii și a perturba rețelele criminale # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat joi o nouă Strategie a UE privind Drogurile și un Plan de Acțiune împotriva traficului de droguri, alături de reguli actualizate pentru monitorizarea și controlul precursorilor de droguri. Pachetul legislativ, anunțat anterior de președinta Ursula von der Leyen în obiectivele sale politice și integrat în strategia de securitate internă ProtectEU, propune […] The post Nouă strategie a UE în materie de droguri și un Plan de Acțiune împotriva traficului de droguri pentru a proteja cetățenii și a perturba rețelele criminale appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:40
Macron, Merz, Stubb și Rutte, între teama că SUA ar putea “trăda” Ucraina și “protejarea lui Volodimir”. Parisul și Berlinul neagă că liderii ar fi folosit aceste cuvinte într-un apel telefonic # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că Statele Unite ar putea fi pe punctul de a „trăda” Ucraina, potrivit unei transcrieri scurse a unei convorbiri telefonice între lideri europeni care discutau strategii pentru protejarea Kievului, dar negată de Palatul Élysée și de guvernul german. Detaliile apelului telefonic — care a avut loc luni și la […] The post Macron, Merz, Stubb și Rutte, între teama că SUA ar putea “trăda” Ucraina și “protejarea lui Volodimir”. Parisul și Berlinul neagă că liderii ar fi folosit aceste cuvinte într-un apel telefonic appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Actorul Victor Rebengiuc, laureat al premiului “România Europeană” acordat de ICDE. Distincția i-a fost înmânată de președintele Nicușor Dan # CaleaEuropeana
Actorul Victor Rebengiuc este laureatul din acest an al premiului “România Europeană”, distincție anuală acordată de Asociația Inițiativa pentru Cultură Democratică European (ICDE), premiul fiindu-i înmânat de președintele Nicușor Dan, laureat la ediția precedentă. În discursul de acordare a premiului, șeful statului a povestit că în timp ce își pregătea discursul a avut niște „reflecții […] The post Actorul Victor Rebengiuc, laureat al premiului “România Europeană” acordat de ICDE. Distincția i-a fost înmânată de președintele Nicușor Dan appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:30
Friedrich Merz vrea ca statele UE să își asume, alături de Belgia, riscurile folosirii activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei # CaleaEuropeana
Cancelarul german, Friedrich Merz, afirmă că Belgia trebuie să primească garanții că riscurile asociate utilizării planificate a activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei vor fi împărțite echitabil între toate statele membre ale Uniunii Europene, transmite Reuters, citat de Agerpres. Într-un articol de opinie publicat miercuri de ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung, Merz afirmă că fiecare […] The post Friedrich Merz vrea ca statele UE să își asume, alături de Belgia, riscurile folosirii activelor rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
14:10
Marea Britanie și Norvegia semnează „un acord istoric” în domeniul apărării ce prevede „vânarea submarinelor rusești și protejarea infrastructurii critice” # CaleaEuropeana
Infrastructura critică a Regatului Unit va fi protejată de submarinele rusești printr-un acord de apărare unic în felul său, care prevede ca forțele navale britanice și norvegiene să opereze împreună în Atlanticul de Nord. Acordul este anunțat în contextul vizitei prim-ministrul norvegian Jonas Støre la Londra, unde s-a întâlnit cu premierul britanic Keir Starmer. Cei […] The post Marea Britanie și Norvegia semnează „un acord istoric” în domeniul apărării ce prevede „vânarea submarinelor rusești și protejarea infrastructurii critice” appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Comisia Europeană prezintă o foaie de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, pregătite pentru viitor, într-o UE competitivă # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat Foaia de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, un angajament ferm pentru îmbunătățirea calității locurilor de muncă și crearea de locuri de muncă de înaltă calitate și adaptate pentru viitor în Europa. Potrivit unui comunicat, executivul european a lansat, de asemenea, o primă etapă de consultare cu privire la viitorul […] The post Comisia Europeană prezintă o foaie de parcurs pentru locuri de muncă de calitate, pregătite pentru viitor, într-o UE competitivă appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
Oana Țoiu participă la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE de la Viena # CaleaEuropeana
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va participa la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), care va avea loc la Viena, în perioada 4–5 decembrie 2025. Potrivit unui comunicat de presă al MAE, evenimentul are loc într-un context de securitate europeană profund afectat de războiul de […] The post Oana Țoiu participă la cea de-a 32-a reuniune a Consiliului Ministerial al OSCE de la Viena appeared first on caleaeuropeana.ro.
13:00
PE pregătește terenul pentru negocierea regulamentului privind crearea credențialelor digitale de călătorie pentru a accelera trecerea frontierelor UE # CaleaEuropeana
Comisia pentru Libertăți Civile (LIBE) a Parlamentului European a adoptat, miercuri, propunerea de regulament privind crearea credențialelor digitale de călătorie, un sistem menit să reducă timpii de așteptare la frontierele externe ale UE și să eficientizeze controalele atât pentru călători, cât și pentru autorități. Mandatul de negociere urmează să fie anunțat în sesiunea plenară din […] The post PE pregătește terenul pentru negocierea regulamentului privind crearea credențialelor digitale de călătorie pentru a accelera trecerea frontierelor UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:50
Nicușor Dan, convorbire „substanțială” cu omologul sud-coreean pe tema consolidării Parteneriatului Strategic bilateral # CaleaEuropeana
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri, într-o postare pe platforma X, că a avut o convorbire telefonică importantă cu președintele Republicii Coreea, Lee Jae Myung, în vederea consolidării Parteneriatului Strategic dintre cele două țări. „Îi mulțumesc președintelui Lee Jae Myung pentru apelul telefonic de azi dimineață, un pas excelent pentru dezvoltarea în continuare a […] The post Nicușor Dan, convorbire „substanțială” cu omologul sud-coreean pe tema consolidării Parteneriatului Strategic bilateral appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Comisia Europeană lansează un pachet amplu menit să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat un pachet cuprinzător de măsuri menite să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare, potrivit comunicatului oficial. Acest pachet este o componentă centrală a strategiei privind uniunea economiilor și a investițiilor, care vizează crearea unui sistem financiar mai integrat, mai eficient și mai competitiv, oferind […] The post Comisia Europeană lansează un pachet amplu menit să elimine barierele și să deblocheze întregul potențial al pieței unice a UE pentru servicii financiare appeared first on caleaeuropeana.ro.
12:00
Marea Britanie și Germania sunt gata să „întărească Europa” împotriva amenințării unei noi agresiuni rusești, iar ambele națiuni „sunt alături” de Ucraina, subliniază regele Charles cu ocazia vizitei președintelui german # CaleaEuropeana
Marea Britanie și Germania sunt gata să „întărească Europa” împotriva amenințării unei noi agresiuni rusești, iar ambele națiuni „sunt alături” de Ucraina, a declarat regele Charles în timpul întâlnirii cu președintele german Frank-Walter Steinmeier, informează The Guardian. Vizita de stat, prima a unui președinte german în ultimii 27 de ani și a cincea din 1958, […] The post Marea Britanie și Germania sunt gata să „întărească Europa” împotriva amenințării unei noi agresiuni rusești, iar ambele națiuni „sunt alături” de Ucraina, subliniază regele Charles cu ocazia vizitei președintelui german appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:40
Siegfried Mureșan: Republica Moldova devine din ce în ce mai atractivă pentru investiții, cooperare și prezență diplomatică # CaleaEuropeana
Republica Moldova devine din ce în ce mai atractivă pentru investiții, cooperare și prezență diplomatică, a declarat joi eurodeputatul Siegfried Mureșan, negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE (2028–2034) și președintele Delegației Parlamentului European pentru relațiile cu R. Moldova. „Tot mai multe state membre ale Uniunii Europene deschid ambasade la Chișinău: un […] The post Siegfried Mureșan: Republica Moldova devine din ce în ce mai atractivă pentru investiții, cooperare și prezență diplomatică appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:20
„Agresorul” Putin „nu vrea să ajungă la un acord”, acuză Keir Starmer: Vom continua să „exercităm presiuni” asupra Rusiei „în toate modurile posibile”, inclusiv prin sancțiuni # CaleaEuropeana
Vladimir Putin nu vrea să ajungă la un acord cu privire la războiul din Ucraina, a acuzat miercuri premierul britanic Keir Starmer, după discuțiile intense dintre reprezentanții SUA și președintele rus de la Kremlin, încheiate fără rezultat, anunță DPA și PA Media, conform Agerpres. În acest context, prim-ministrul britanic a anunțat că țara sa va […] The post „Agresorul” Putin „nu vrea să ajungă la un acord”, acuză Keir Starmer: Vom continua să „exercităm presiuni” asupra Rusiei „în toate modurile posibile”, inclusiv prin sancțiuni appeared first on caleaeuropeana.ro.
11:10
Comisia Europeană prezintă Agenda UE pentru orașe, o viziune strategică menită să consolideze politica de dezvoltare urbană și rolul orașelor în creșterea UE # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat, miercuri, Agenda UE pentru orașe, cu scopul de a consolida politica de dezvoltare urbană și rolul orașelor în creșterea și dezvoltarea viitoare a Europei. Agenda UE pentru orașe oferă o viziune strategică pentru a capacita orașele în abordarea provocărilor locale, contribuind la îndeplinirea obiectivelor mai ample ale UE. Acesta oferă un […] The post Comisia Europeană prezintă Agenda UE pentru orașe, o viziune strategică menită să consolideze politica de dezvoltare urbană și rolul orașelor în creșterea UE appeared first on caleaeuropeana.ro.
