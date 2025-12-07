Tânăr de 23 de ani, mort în Neamţ. A fost lovit de alt şofer, când ce ieşea din parcarea unei spălătorii auto
ObservatorNews, 7 decembrie 2025 09:20
Un tânăr de 23 de ani din Târgu-Neamț și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs sâmbătă noaptea, pe bulevardul Ștefan cel Mare din localitate.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
09:30
Mesajul Anei Ciceală după vot: Orașul poate fi construit pentru viitor cu curaj și speranță # ObservatorNews
Ana Ciceală, candidata partidului SENS la Primăria Capitalei, a votat duminică dimineață și a transmis un mesaj de încurajare către bucureșteni, invitându-i să participe la scrutin cât mai devreme pentru a evita aglomerația de seara.
09:30
Ciprian Ciucu a votat pentru Primăria Capitalei: Este foarte important ca fiecare să vină și să voteze # ObservatorNews
Ciprian Ciucu a votat, duminică, în jurul orei 9, pentru primarul general. „Nu mai plouă, veniți la vot”, este îndemnul lui Ciucu.
09:30
Marcel Ciolacu a votat la sectia de votare nr.1 de la Şcoala gimnazială "Episcop Dionisie Romano" din Buzău. Fostul premier a declarat că a votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău şi că a făcut cel mai mare pas din cariera sa, faptul că s-a întors acasă.
09:30
Magia iernii prinde viaţă la patinoar. Oficial, a început sezonul feeriei pe gheaţă în toată ţara # ObservatorNews
În ţară a început, oficial, sezonul feeriei pe gheaţă. Chiar dacă zăpada se lasă încă aşteptată, patinoarele deschise în marile oraşe aduc, zi de zi, atmosfera festivă, sunetul lamelor pe gheaţă şi sentimentul acela cald de sărbători. Printre luminile colorate şi muzica de sezon, vedem bucuria copiilor, dar şi emoţia celor care descoperă magia cu obrajii roşii de frig.
Acum 30 minute
09:20
Tânăr de 23 de ani, mort în Neamţ. A fost lovit de alt şofer, când ce ieşea din parcarea unei spălătorii auto # ObservatorNews
Un tânăr de 23 de ani din Târgu-Neamț și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs sâmbătă noaptea, pe bulevardul Ștefan cel Mare din localitate.
09:10
Instalațiile de Crăciun pot provoca incendii. Reguli esențiale pentru folosirea luminiţelor de brad # ObservatorNews
Atenţie mare când alegeţi instalaţiile colorate pentru bradul de Crăciun! Pe cât de spectaculoase sunt, pe atât de periculoase pot fi, atunci când nu sunt supravegheate sau cumpărate de unde trebuie. Specialiștii ne sfătuiesc să adoptăm măsuri simple, dar eficiente, pentru a preveni incidentele nedorite.
Acum o oră
09:00
Cel puțin 23 de oameni au murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în urma unui incendiu pornit într-un club de noapte din statul Goa, India. Printre aceștia se aflau și turiști.
08:50
Trecerile de pietoni vor fi semaforizate sau supraînălțate. Şoferii, nemulţumiţi de idee: "Nu e bine deloc" # ObservatorNews
Toate trecerile de pietoni vor avea semafoare sau vor fi supraînălţate. Guvernul pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe. Autoritățile speră că, astfel, va scădea numărul tragediilor produse pe zebre.
08:50
Cartea, în topul cadourilor de sărbători. Zeci de mii de persoane au trecut pragul Târgului Gaudeamus # ObservatorNews
Sărbătorile se apropie, goana după cadoul potrivit s-a intensificat, iar o carte bună rămâne probabil cea mai sigură alegere. Cum poți da greș cu o lectură bine aleasă? Zeci de mii de persoane au trecut în aceste zile pragul Târgului de Carte Gaudeamus. Evenimentul a adus la un loc mii de titluri - inclusiv cărți de sezon - și a atras vizitatori în căutarea unor daruri pentru copii sau adulți.
08:40
Noua strategie de securitate a SUA, "blândă" cu Rusia. Kremlin: Este un pas pozitiv # ObservatorNews
Schimbarea, de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a strategiei de securitate naţională a SUA, în care Rusia nu este menţionată ca o ameninţare directă, este un pas pozitiv, a declarat Dmitri Peskov.
Acum 2 ore
08:30
150 de metri de cârnați și ceaune uriașe la festivalul Pomana Porcului din Harghita # ObservatorNews
Porcul e vedetă la Gheorgheni, în judeţul Harghita. Ceaune uriașe și preparate tradiționale au transformat centrul orașului într-o bucătărie în aer liber. Atât localnicii, cât şi turiştii, ademeniţi de mirosul mâncării, s-au oprit să guste din specialitățile pregătite la Festivalul Pomana Porcului.
08:30
Slănină ascunsă în ultima iarnă comunistă, păstrată 35 de ani într-un turn din Sibiu. Cine a lăsat-o acolo # ObservatorNews
V-aţi gândit vreodată că slănina poate rezista peste 30 de ani? La o biserică evanghelică din Sibiu se întâmplă: o bucată de grăsime de porc e păstrată în turnul bisericii de 35 de ani. Iar povestea ei e cu totul specială.
08:30
Autobuzul lui Moş Crăciun circulă prin Braşov. Călătoria, gratuită şi toți copiii care urcă primesc cadouri # ObservatorNews
În această perioadă, Moş Crăciun are propriul autobuz, care circulă prin Braşov. La bord nu e singur - un spiriduş strânge în carneţel numele copiilor, pentru a se asigura că fiecare primeşte cadouri de sărbători. Călătoria este gratuită și plină de momente magice.
08:30
Bolojan, criticat la Târgul de Carte: "Aveți bani de cărți, că noi nu mai avem bani de nimic" # ObservatorNews
Ilie Bolojan a fost criticat la Târgul de Carte Gaudeamus de la Romexpo de către un român. Șeful Executivului a apărut camuflat cu şapcă, a răsfoit câteva cărţi, iar la final a optat să cumpere "Întoarcerea Marilor Puteri: Rusia, China şi Următorul Război Mondial", scris de Jim Sciutto.
08:00
Loto 6/49. Loteria Româna organizează duminică, 7 decembrie, tragerile speciale loto de Moş Nicolae. Compania a suplimentat fondul de câştiguri.
07:50
Loto 6/49. Loteria Româna organizează duminică, 7 decembrie, tragerile speciale loto de Moş Nicolae. Compania a suplimentat fondul de câştiguri.
Acum 4 ore
07:30
Horoscop 8 decembrie 2025. Top 3 zodii care își schimbă destinul. Planuri mari, pași decisivi # ObservatorNews
Horoscop 8 decembrie 2025. Astrele aduc stabilitate, disciplină și gândire strategică. Multe zodii își structurează planurile pe termen lung, au discuții importante sau găsesc direcții noi în carieră și relații. Este o zi în care maturitatea și organizarea pot aduce rezultate vizibile.
Acum 12 ore
21:50
Viktor Orban vorbeşte despre reconstrucţia Ucrainei: "Ne vom regăsi într-un spaţiu economic cu totul diferit" # ObservatorNews
Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orbán a anunţat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din ţara sa, că va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegaţie de oameni de afaceri pentru a pregăti perioada postbelică din Ucraina.
21:20
SUA vor ca Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare ale NATO până în 2027 # ObservatorNews
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO, le-au declarat reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington în această săptămână.
Acum 24 ore
20:20
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă seară că a avut o conversaţie telefonică ''substanţială şi constructivă'' cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida pentru discuţii privitoare la încheierea războiului din Ucraina.
20:10
Reintroducerea stagiului militar voluntar în Germania aduce proteste masive în toată ţara # ObservatorNews
Parlamentul german a reintrodus serviciul militar voluntar. Armata vrea ca, până în 2035, să ajungă la un număr de 260.000 de soldaţi activi şi 200.000 de rezervişti. Recrutarea însă s-ar putea să fie foarte dificilă.
20:00
Crăciun la curtea regală. Kate Middleton şi Prinţul William au participat la slujba de colinde # ObservatorNews
Crăciun la curtea regală în Marea Britanie.
19:50
Toate trecerile de pietoni ar putea fi semaforizate în curând. Ce prevede proiectul autorităţilor # ObservatorNews
Toate trecerile de pietoni vor avea semafoare sau vor fi supraînălţate. Guvernul pregătește cea mai amplă schimbare a marcajelor din oraşe. În felul acesta, speră autoritățile, numărul tragediilor petrecute pe treceri va fi frânat.
19:50
Cum încearcă antreprenorii să atragă clienţi în perioada Crăciunului: a început competiţia decoraţiunilor # ObservatorNews
Moş Crăciun are acum cale liberă, deci. Oraşele sunt tot mai frumos împodobite. Peste tot apar autobuzele lui Moş Crăciun, iar plimbările sunt acum o sărbătoare în sine. Cafenele, restaurante, florării, toate şi-au decorat vitrinele în stil magic.
19:50
Dezastru în Grecia, după ce furtuna Byron a inundat partea de sud a ţării. Zeci de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. Situaţia este devastatoare şi în Franţa, unde două departamente sunt sub cod portocaliu de vreme rea. Aici, a plouat într-o zi cât pentru cel puţin două săptămâni.
19:50
Tragedie în Peru: Zece studenți au murit arși de vii într-un restaurant cuprins de flăcări # ObservatorNews
Tragedie în Peru. 10 studenţi au murit într-un restaurant cuprins de flăcări. Pompierii au ajuns abia după o oră, timp în care localnicii au încercat să stingă singuri focul şi să scoată din local supravieţuitorii.
19:40
Respectul faţă de angajaţii statului ar putea deveni obligatoriu prin lege. Ce amenzi riscă cetăţenii nervoşi # ObservatorNews
Nervii la stat ne-ar putea costa foarte scump. Românii care ridică tonul, jignesc şi chiar devin agresivi cu poliţiştii, medicii şi alţi angajaţi din serviciile publice s-ar putea alege cu amenzi de până la 20.000 lei.
19:40
Dimineaţă plină de magie pentru mii de copii. Micuţii au învăţat poezii pe care să le spună Moşului # ObservatorNews
A fost o dimineaţă plină de magie. Simpaticul Moş Nicolae a lăsat daruri în ghetuţele copiilor cuminţi. Iar dacă nu a făcut-o, sigur va avea explicaţii serioase de dat. Cei mici l-au aşteptat cu ghetuţele lustruite cu multă dibăcie, iar munca le-a fost răsplătită. Pe lângă dulciuri şi jucării, au fost prichindei care au primit şi nuieluşe. Semn că moşul nu a trecut cu vederea chiar toate poznele din acest an.
19:30
Târgurile de Crăciun din România atrag turişti din toată lumea: europeni şi asiatici ne vizitează de sărbători # ObservatorNews
Chiar dacă nu avem încă zăpadă, târgurile de Crăciun ne aduc atmosfera de sărbătoare şi turişti din toată lumea. Vestea despre minunăţiile de la Craiova şi Braşov s-a răspândit rapid pe reţelele sociale, iar vesticii şi asiaticii au venit să admire pieţele de Crăciun cu ochii lor.
19:30
Mai sunt câteva ore până la deschiderea secţiilor de votare. Ce trebuie să ştie românii înainte de vot # ObservatorNews
Peste mai puţin de 12 ore se deschid secţiile de votare pentru alegerile locale parţiale. Bucureştenii îşi aleg mâine noul primar general, dar alegeri sunt organizate şi în alte 12 localităţi din provincie. De asemenea, va fi votat şi preşedintele consiliului judeţean Buzău.
19:10
Român condamnat pentru omor, arestat în UK. A distrus, cu intenţie, o familie: "8 luni am ţipat nonstop" # ObservatorNews
Un bărbat de 31 de ani, dat în urmărire internaţională după ce a intrat intenţionat cu maşina într-un alt automobil şi a distrus o întreagă familie, a fost arestat în Marea Britanie. Într-o decizie rară, judecătorii l-au condamnat pentru omor, dar individul a fugit din ţară. Poliţiştii britanici au reuşit să îl localizeze şi va fi adus în țară, unde va sta 20 de ani la închisoare.
19:10
Criza apei din Prahova începe să se rezolve. După o săptămână grea, peste 170.000 de oameni au din nou apă la robinet. Autorităţile avertizeză, însă, că nu este încă bună de băut sau pentru gătit. Analizele Direcției de Sănătate Publică ar putea verifica luni calitatea apei. Până atunci, localnicii continuă să stea la cozi pentru apă potabilă.
19:00
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a anunţat că anul 2026 va fi ultimul pentru ea în circuitul profesionist (WTA), într-o postare făcută sâmbătă pe pagina contul său de Instagram.
18:20
Bulgaria acuză că Turcia a scos din apele sale teritoriale o navă din flota fantomă a Rusiei: "Nu e normal" # ObservatorNews
Bulgaria a denunţat, sâmbătă, remorcarea uneia dintre cele două nave care transportau gaz rusesc, afectate de explozii în largul coastelor turceşti la sfârşitul lunii noiembrie, în apele sale din Marea Neagră, potrivit AFP, citată de news.ro.
17:40
"UE ar trebui eradicată". Elon Musk, reacţie după amenda de 120 mil. € primită de platforma X pe care o deține # ObservatorNews
Elon Musk, miliardar american și proprietar al platformei X, a criticat vehement Uniunea Europeană sâmbătă, după ce Comisia Europeană a impus rețelei sociale o amendă de 120 de milioane de euro, informează DPA, conform Agerpres.
17:30
Şapte morţi şi 11 răniţi într-un accident din Turcia, după ce un autobuz a fost lovit de un camion # ObservatorNews
Şapte persoane au murit şi 11 au fost rănite sâmbătă dimineaţă devreme, când un autobuz s-a izbit de un camion pe o autostradă din sudul Turciei, potrivit unui comunicat al biroului guvernatorului local, informează AFP, citată de Agerpres.
17:10
Un şofer din Bucureşti a intrat cu maşina în ambulanţele SMURD care veniseră să-l ajute după un alt accident # ObservatorNews
Scene bizare petrecute în sâmbătă după-amiază în Sectorul 5 din Bucureşti. Un şofer a provocat un accident, apoi un altul lovind cu maşina ambulanţele SMURD venite la intervenţie.
16:30
Momentul în care vitrina Coroanei Regale a Angliei este vandalizată cu cremă de vanilie de protestatari # ObservatorNews
O parte a Turnului Londrei a fost închisă după ce a fost raportat un act de vandalism asupra unei vitrine ce adăpostea Coroana Imperială.
16:20
Noua Strategie Naţională de Securitate a Statelor Unite prevede o revenire la Doctrina Monroe # ObservatorNews
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida puterea militară în Indo-Pacific şi, posibil, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic cuprinzător care urmăreşte să redefiniească rolul ţării în lume.
16:10
Pelerin de iarnă: călătorie prin târgurile de Crăciun din România. Primul popas, Craiova # ObservatorNews
Observatornews.ro te poartă într-o călătorie prin cele mai spectaculoase târguri de Crăciun organizate în această iarnă. Vei afla cum poți să te distrezi, prețurile cazărilor și ponturi pentru a nu arunca banii pe fereastră. Prima oprire o facem la mult discutatul târg de la Craiova. Un început de drum deloc întâmplător. Într-un sondaj făcut de European Best Destinations, târgul din Bănie a câștigat titlul de cel mai frumos de pe continent, cu 140.000 de voturi.
15:40
Imagini virale după vizita Melaniei Trump la un spital de copii. Momentul a avut loc de faţă cu presa # ObservatorNews
Prima Doamnă Melania Trump a continuat tradiția anuală a vizitelor primelor doamne la Spitalul Național de Copii în timpul sezonului de Crăciun.
15:30
În timp ce se negociază pacea în Florida, Rusia lovește puternic infrastructura energetică a Ucrainei # ObservatorNews
Noi atacuri masive lansate de Rusia asupra infrastructurii din Ucraina, în special asupra rețelelor energetice, au lăsat mii de locuințe fără apă și căldură, au anunțat sâmbătă autoritățile de la Kiev, conform News.ro.
15:10
Ambasadorul SUA la NATO: Pacea dintre Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând" # ObservatorNews
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat sâmbătă, la Doha, că o potenţială pace între Ucraina şi Rusia este "mai aproape ca oricând", deşi nu va veni "cu orice preţ" pentru niciuna dintre părţi, informează EFE, citată de Agerpres.
15:10
Moldova cere ajutor de urgenţă României: "Am fost deconectaţi de la un grup energetic după atacul din Ucraina" # ObservatorNews
Republica Moldova cere ajutor de avarie României, în sectorul energetic. Ultimul atac al Rusiei asupra Ucrainei a lovit un grup energetic ce alimenta şi Republica Moldova.
15:00
Nicolas Sarkozy, despre detenţia de 20 de zile: "Griul devora totul. Am căzut în genunchi să mă rog" # ObservatorNews
Cu doar câteva zile înainte de lansarea cărţii sale, "Le journal d'un prisonnier" (Jurnalul unui prizonier - n.r.), fostul preşedinte francez (2007-2012) Nicolas Sarkozy, condamnat în cazul finanţării cu bani libieni a campaniei sale prezidenţiale, a dezvăluit sâmbătă detalii despre cele trei săptămâni petrecute în detenţie.
14:50
Vremea de mâine 7 decembrie. Se răceşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei, între 4 şi 12 grade # ObservatorNews
Vremea se mai răceşte în cea mai mare parte a ţării. Cerul va avea înnorãri temporare şi doar izolat vor fi ploi slabe. În zona montanã înaltã vor fi precipitaţii mixte. Iată prognoza meteo de mâine 7 decembrie.
14:50
Tânăr din Târgoviște, anchetat după ce poliția i-a descoperit 200 kg de articole pirotehnice în locuință # ObservatorNews
Polițiștii din Dâmbovița au confiscat aproape 200 de kilograme de materiale pirotehnice descoperite în urma unei percheziții efectuate la locuința unui tânăr de 25 de ani din Târgoviște, a anunțat sâmbătă IPJ Dâmbovița, conform Agerpres.
14:50
Miros de gaze într-o școală din Capitală unde sunt amenajate secții de votare. Ce au descoperit pompierii # ObservatorNews
Pompieri, polițiști și reprezentanți ai operatorului de distribuție a gazelor intervin sâmbătă la școala 130 din Sectorul 5 al Capitalei, unde a fost sesizat miros de gaze. În școală sunt amenajate secții de votare, informează Mediafax.
14:10
Chiar şi cel mai experimentat şofer va avea mari emoţii să urce pe acest drum unic în lume. Cea mai mică greşeală înseamnă moartea. Sculptat în stâncile abrupte ale Munților Wuling din Chongqing, China, acest drum îngust există dintr-un singur motiv: pentru a oferi acces satelor montane care anterior nu aveau o cale sigură de intrare sau ieșire.
14:00
Un şofer beat de 20 de ani a omorât un biciclist și a fugit, ascunzând mașina sub o prelată, în Botoşani # ObservatorNews
Un tânăr în vârstă de 20 de ani este cercetat de polițiști după ce a provocat un accident mortal în noaptea de vineri spre sâmbătă și a încercat ulterior să ascundă autoturismul implicat, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu, informează Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.