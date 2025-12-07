ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat la primele ore ale dimineţii în Chiojdu: „Azi am votat pentru Buzău”

06:10

Locuitorii oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi cei din unsprezece comune din judeţele Bihor, Botoşani, Caraş-Severin, Constanţa, Maramureş, Dolj, Ialomiţa, Iaşi şi Sibiu îşi aleg, duminică, primarii, după ce foştii edili fie au murit, fie au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni sau au fost declaraţi incompatibili, fie au demisionat din diverse cauze. O situaţie inedită se înregistrează în comuna Marga, din judeţul Caraş-Severin, unde fostul primar PSD Nicolae Beg a renunţat la mandat pentru a candida la Primăria Oţelu Roşu din partea AUR, însă a pierdut în faţa unui candidat susţinut de conducerea PSD în detrimentul său. Recent, Beg s-a întors în PSD şi candidează acum din partea acestui partid la Primăria pe care o părăsise în urmă cu jumătate de an. În comuna doljeană Sopot, un fost liberal care câştigase Primăria la alegerile parţiale din primăvară, dar căruia nu i-a fost validat mandatul pentru că era încă în funcţia de secretar al primăriei, candidează acum din partea PSD, partidul care solicitase invalidarea mandatului său. Este de menţionat şi situaţia din Vânători, judeţul Iaşi, singura localitate unde PNL şi USR au decis să susţină un candidat comun, pe liberalul Vasile Asoltanei.