Nicolae Stanciu, arma de titlu a Rapidului, dacă-l transferă de la Genoa: „În locul lui Șucu l-aș lua imediat”
Fanatik, 7 decembrie 2025 09:20
Se transferă Nicolae Stanciu la Rapid în această iarnă? Bomba pe care ar putea să o dea Dan Șucu. „L-aș lua acum, imediat, în ianuarie”. Cum s-ar putea realiza mutarea.
Acum 30 minute
09:20
Nicolae Stanciu, arma de titlu a Rapidului, dacă-l transferă de la Genoa: „În locul lui Șucu l-aș lua imediat” # Fanatik
Se transferă Nicolae Stanciu la Rapid în această iarnă? Bomba pe care ar putea să o dea Dan Șucu. „L-aș lua acum, imediat, în ianuarie”. Cum s-ar putea realiza mutarea.
09:10
Louis Munteanu, declarație șocantă înainte de derby! Atacantul CFR-ului, impresionat de o rivală din SuperLiga: „Îi admir!“ # Fanatik
Louis Munteanu nu s-a ferit de cuvinte înaintea derby-ului dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj și a uimit pe toată lumea. Ce a putut spune despre trupa lui Filipe Coelho și atmosfera din Bănie.
Acum o oră
08:50
Acuzaţii fără precedent după tragerea grupelor de la CM 2026! Englezii susţin că grupa României a fost măsluită # Fanatik
Grupa în care poate juca România la Campionatul Mondial din 2026 a fost pusă sub lupa englezilor! Statele Unite ale Americii au primit acuzații grave de trucaj
08:40
Marele secret al lui Etim de la Universitatea Craiova! Atacantul, declaraţii emoţionante: „Am trecut multe în cariera mea!” # Fanatik
Monday Etim este o persoană credincioasă, iar acest lucru pare să-i dea energia de care are nevoie meci de meci. Care este marele secret al formei sale bune de la Craiova și ce impresie i-a lăsat campionatul românesc.
Acum 2 ore
08:20
Răsturnare de situație în divorțul anului! Sportiva care are de împărțit sute de milioane de euro cu fostul ei soț # Fanatik
Noi informații despre divorțul anului în sport. La mijloc sunt sute de milioane de euro și pare că lucrurile se complică de la un moment la altul. Despre ce este vorba?
08:10
Prezența la vot București 2025: cifre oficiale BEC, pe sectoare. Exit Poll și primele rezultate provizorii # Fanatik
BEC publică datele oficiale privind prezența la vot în București 2025. Vezi câți bucureșteni au votat până acum, cifrele pe sectoare și primele rezultate din Exit Poll
08:00
Alegeri Primăria București 2025. Cine este ministrul care a așteptat la ușă deschiderea secţiei. A votat la ora 7.01 # Fanatik
Alegeri Primăria București 2025. Secțiile de votare s-au deschis duminică, 7 decembrie la ora 07:00, iar un ministru a fost printre primii bucureșteni care au votat.
07:50
Adevărul despre despărțirea dintre Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas. Mama sportivului face dezvăluiri neașteptate: ”Nu mă așteptam” # Fanatik
Detalii neașteptate despre despărțirea dintre Paula Badosa și Stefanos Tsitsipas ies la suprafață. Mama sportivului a vorbit despre perioada pe care a traversat-o fiul ei.
07:50
Tatăl lui Yamal, la un pas să fie linșat în tribune! Nebunie de meci între Betis și Barcelona # Fanatik
FC Barcelona a dispus, în deplasare, scor 5-3, de gruparea Betis Sevilla, în etapa a 15-a din La Liga, într-un meci care a generat incidente regretabile în tribune
Acum 4 ore
07:20
Nadia Comăneci trăiește o viață cât se poate de liniștită în Statele Unite. Iată însă că nu lipsesc nici micile ”activități” de familie, unele dintre ele fiind ceva mai noi.
07:10
LIVE UPDATE Alegeri locale 2025: Prezenţa la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Câţi români au votat până acum # Fanatik
Alegeri locale 2025. Duminică, 7 decembrie, bucureștenii se prezintă la urne pentru a-și alege primarul. FANATIK vă oferă, în timp real, toate informațiile legate de prezența la vot, exit-poll-uri şi rezultate.
06:40
Patrick Mouratoglou are o nouă favorită din tenisul românesc: „Foarte rar vedem așa ceva!” # Fanatik
Patrick Mouratoglou, cunoscutul antrenor de tenis, a studiat una dintre sportivele române. Cine este tenismena care l-a impresionat, de fapt.
Acum 12 ore
01:00
Imaginea serii pe Arena Naţională! Jucătorul lui Dinamo a dat autograf pe tricoul FCSB după derby. Foto exclusiv # Fanatik
Jucătorul de la Dinamo a oferit imaginea serii după derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională. Fotbalistul a acceptat să semneze tricoul echipei rivale.
00:50
Lionel Messi, rege în Statele Unite ale Americii! Superstarul argentinian a câștigat titlul în MLS alături de Inter Miami # Fanatik
Lionel Messi a pus în sfârșit mâna pe trofeul Major League Soccer! Optuplul câștigător al „Balonului de Aur” și-a mai trecut un titlu în palmaresul său impresionant. Este primul pentru Inter Miami!
00:40
Elias Charalambous a reacționat după FCSB - Dinamo 0-0. Ce a spus despre derby, dar și despre meciul din Europa League contra lui Feyenoord.
00:20
La fel ca jucătorii săi, Zeljko Kopic crede că Dinamo ar fi putut câștiga cu FCSB, dacă echipa ar fi fost mai inspirată în ultimii 30 de metri. Ce l-a nemulțumit, totuși, pe antrenorul roș-albilor.
00:10
Feyenoord şi-a distrus adversara înaintea duelului cu FCSB! Gigi Becali a anunţat ce echipă va folosi în Europa League # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit care va fi echipa folosită de FCSB în meciul cu Feyenoord, după ce olandezii și-au surclasat adversara din campionat. Scorul din minutul 55 era ireal
00:00
Patronul FCSB l-a făcut praf pe Tavi Popescu după derby-ul cu Dinamo: „Am vrut să îl schimb, dar mi-a zis Meme că nu avem cu cine” # Fanatik
Octavian Popescu a fost introdus la pauza meciului FCSB - Dinamo, însă Gigi Becali a vrut să-l schimbe după doar 30 de minute. Ce l-a deranjat pe patronul „roș-albaștrilor”
6 decembrie 2025
23:50
Gigi Becali, atac fără precedent la Denis Alibec: „E debandadă! Îi dăm amenda maximă”. Patronul FCSB a anunţat jucătorii de pe lista neagră # Fanatik
Probleme pentru Denis Alibec. Atacantul de la FCSB, luat în colimatoriu de Gigi Becali. Amenda uriașă pe care o va primi vârful venit de la Farul. "Îi dăm maximum".
23:40
Eddy Gnahore, dezamăgit după FCSB – Dinamo 0-0. “Meritam să câștigăm!” Ce urmează pentru roș-albi # Fanatik
Eddy Gnahore a avut cea mai mare ocazie a partidei, iar mijlocașul francez susține că Dinamo ar fi meritat cele trei puncte în derby. Ce urmează, în viitor, pentru roș-albi.
23:20
Pontul zilei de duminică, 7 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.50 la U Craiova – CFR Cluj # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 7 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la U Craiova - CFR Cluj, partidă care contează pentru etapa a 19-a din SuperLiga.
23:20
Sancţiune uriaşă pentru Darius Olaru: „A luat galben pentru proteste? 10.000 de euro!” Capitanului FCSB i-a ars de glume după derby: „O fac jumate-jumate cu arbitrul!” # Fanatik
Darius Olaru a încasat un nou cartonaș galben în meciul FCSB - Dinamo 0-0. Căpitanul a avut puterea să glumească, dar Gigi Becali a anunţat că trebuie să plătească 10.000 de euro amendă pentru avertismentul încasat pentru proteste.
23:10
Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Dinamo: „Nu au contat”. A pus tunurile pe doi jucători # Fanatik
Gigi Becali, prima reacție după FCSB - Dinamo. Ce a declarat patronul campioanei României după derby-ul de pe Arena Națională. „Dacă nu ai mijlocași centrali, ce să faci?”
22:50
Liderul Peluzei Nord, mesaj dur pentru jucători după FCSB – Dinamo 0-0: „Din iarnă, vedeţi-vă de drum!”. Video # Fanatik
FCSB nu a reușit să câștige în „Eternul Derby” și continuă să aibă emoții la play-off. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, mesaj tranșant la finalul partidei. Ce le-a transmis jucătorilor
22:40
Biletul zilei la pariuri, duminică, 7 decembrie 2025. Câștig de aproape 600 de lei cu două meciuri de fotbal din Spania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de duminică, 7 decembrie 2025, poate aduce un câștig de aproape 600 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga.
22:40
Ce notă a primit Cristi Chivu în duelul cu antrenorul ce era prima variantă în fața sa la Inter Milano: „Le-a dat tuturor răspunsul” # Fanatik
Cristi Chivu a avut un meci extrem de important în Serie A, însă echipa lui s-a impus fără probleme. Antrenorul român l-a surclasat pe cel care era favorit în fața sa pe banca lui Inter Milano
22:20
Fanatik SuperLiga, duminică 7 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după FCSB – Dinamo # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție specială, duminică, 7 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune cu adevărat spectaculoasă după FCSB - Dinamo.
22:00
Ngezana, schimbat la pauză în FCSB – Dinamo! Jucătorul care s-a „răzvrătit” a intrat în locul lui # Fanatik
Modificare surprinzătoare operată de FCSB la pauza meciului cu Dinamo. Ngezana a fost scos de pe teren, iar în locul fundașului a intrat un jucător de atac.
21:50
Cristi Chivu, încă o victorie la scor pe banca lui Inter. „O demonstrație de forță și cinism!” Cine a fost, de această dată, victima românului # Fanatik
Cristi Chivu a reușit încă o victorie categorică pe banca lui Inter. Cine este echipa cu care antrenorul român a făcut instrucție. Gruparea din Milano a revenit pe primul loc.
21:30
Ștefan Târnovanu, aproape de o accidentare horror în FCSB - Dinamo. Portarul campioanei a stat timp de 3 minute pe gazon după o ciocnire dură cu Adrian Caragea
21:20
Soția lui Helmuth Duckadam, prezentă la FCSB -Dinamo, la un an de la dispariția fostului mare portar român. Foto # Fanatik
Cum a fost surprinsă Alexandra, soția fostului portar de la Steaua, Helmuth Duckadam, la derby-ul din Superliga României FCSB - Dinamo. A trecut un an de la decesul fotbalsitului.
21:10
Programul complet al grupei D de la Campionatul Mondial de Fotbal. Orele la care ar putea juca naționala României. FIFA a decis și orașele în care se vor desfășura meciurile.
20:50
FCSB a aflat scenografia celor de la Dinamo în derby! Mesajul ironic afişat în Peluza Nord. Foto + video # Fanatik
FCSB a răspuns înainte ca Dinamo să își afișeze scenografia în derby. Ce mesaj ironic a fost afișat în Peluza Nord pe Arena Națională.
20:40
Cristi Borcea prevede dezastrul pentru FCSB dacă nu câştigă derby-ul cu Dinamo: „Are un mare handicap!” # Fanatik
Cristi Borcea a analizat „Derby de România” înainte de fluierul de start și a dat verdictul! Care este avantajul lui Dinamo în acest meci și de ce susține că FCSB are un mare handicap
Acum 24 ore
20:20
Alegeri București 2025. Cum arată buletinul de vot pentru alegerea primarului, model oficial. Ce trebuie să știi înainte să mergi la urne # Fanatik
Se apropie alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe data de 7 decembrie, bucureștenii vor decide cine va fi următorul edil. Cum arată buletinul de vot
20:10
Danny Armstrong, recuperare miraculoasă pentru derby-ul cu FCSB! Doctorii anunțau că riscă să nu mai joace în 2025 # Fanatik
Daniel Armstrong revine în primul “11” al lui Dinamo în condițiile în care staff-ul medical al “câinilor” anunța că riscă să nu mai evolueze în acest an calendaristic. Extrema se accidentase în meciul cu FC Botoșani.
19:50
Cine este rapidistul aflat la un pas să trădeze Steaua pentru transferul la Dinamo: „Am făcut doar o alergare” # Fanatik
Un nume important din istoria Rapidului a fost aproape de un transfer la Dinamo în timp ce evolua pentru Steaua. Cum s-a ajuns în această situație incredibilă.
19:40
Dennis Man a ieșit din nou la rampă în Olanda. Fază genială a internaționalului român în Heerenveen – PSV. Video # Fanatik
PSV Eindhoven s-a deplasat pe terenul lui Heerenveen, iar Dennis Man a ieșit din nou la rampă. Jucătorul român a creat o fază extraordinară în prima repriză.
19:20
Alegeri locale București 2025. Cum arată sondajele pe ultimele săptămâni, cum stau PSD, PNL, AUR și USR # Fanatik
Sondajele pentru alegerile din 7 decembrie arată o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei, cu Băluță, Alexandrescu și Ciucu detașați în frunte, în timp ce numărul mare de nehotărâți poate răsturna orice pronostic.
19:10
Andrei Vochin, uimit de revelaţia SuperLigii: „FC Argeș e cea mai bună nou-promovată din ultimul deceniu” # Fanatik
Andrei Vochin scrie despre nou-promovata FC Argeş, care îşi consolidează locul în play-off după o nouă victorie, 2-0 pe terenul lui Csikszereda.
18:50
Veste cumplită în fotbalul din Marea Britanie. Partida a fost oprită din cauza unui deces. Anunțul făcut de club. „A murit în urma unei urgențe medicale”
18:40
De ce nu a fost tras acoperișul pe Arena Națională la FCSB – Dinamo! Desfășurarea derby-ului ar fi fost pusă în pericol. Exclusiv # Fanatik
Arena Națională urmează să fie gazda marelui derby al fotbalului românesc: FCSB - Dinamo. În ciuda vremii ploioase, acoperișul stadionului nu a fost tras.
18:20
Cristi Chivu a luat o decizie extrem de surprinzătoare înaintea partidei contra revelației din Serie A. Antrenorul român nu a mai făcut acest lucru la Inter până în acest moment
18:10
Ghidul complet pentru alegătorii din București la alegerile locale 2025: ce acte îți trebuie, unde votezi, cum afli secția la care ești arondat și când se anunță rezultatele oficiale
18:00
Deși ieșit din circuitul fotbalului după plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu apare din nou la comisii. Motivul pentru care tehnicianul a dat în judecată Rapidul.
17:30
Încă un jucător pleacă de la FCSB la finalul anului! Decizia a fost anunţată înaintea meciului cu Dinamo # Fanatik
FCSB trece printr-o perioadă cu foarte mulți jucători indisponibili. Elias Charalambous nu se va mai putea pe serviciile unui fotbalist în acest an, iar vestea a venit înaintea derby-ului cu Dinamo.
17:20
Cornel Dinu a primit un mesaj superb în direct. Ce spune un bun prieten al „Procurorului” despre starea de sănătate a fostului mare antrenor de la Dinamo.
17:10
Anunț de impact la Rapid! Costel Gâlcă a exclus din lot un jucător important: „Pentru acte de indisciplină” # Fanatik
Costel Gâlcă a exclus un jucător important din lot înaintea meciului cu FC Botoșani, din etapa 19 de SuperLiga. Care a fost motivul invocat de antrenorul Rapidului.
17:00
FCSB – Dinamo, derby-ul finalului de an! Analiștii Fanatik SuperLiga, dezbatere aprinsă în direct: „Declin sau declic?” # Fanatik
Arde Bucureștiul înaintea „Eternului Derby”. FCSB - Dinamo e un meci de totul sau nimic, în special pentru roș-albaștrii. Partida de sâmbătă a fost prefațată la FANATIK SUPERLIGA
16:40
„E Dennis Politic jucător de 2 milioane de euro?”. Giovanni Becali, verdict necruțător despre jucătorul adus de Gigi Becali la FCSB pe bani mulți # Fanatik
A meritat ca FCSB să facă atâtea eforturi pentru a-l aduce pe Dennis Politic de la Dinamo? Giovanni Becali a dat verdictul despre atacantul care nu a confirmat până acum la campioana României
