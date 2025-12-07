Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026: „Sper să fiţi vara viitoare aici”
News.ro, 7 decembrie 2025 09:20
Fostul internaţional american Alexi Lalas, ajuns la 55 de ani, a fost prezent la evenimentul oficial de anunţare a programului turneului final al Cupei Mondiale din 2026, găzduit de hotelul Capital Hilton din Washington D.C.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 10 minute
09:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Nicuşor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident şi pentru cineva de care să fiu sigur că nu se apropie de zona de corupţie/ Îi îndemn pe bucureşteni să iasă la vot, indiferent de opţiunile pe care le au # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, după ce a votat pentru alegerea primarului general al Capitalei, că a votat pentru cineva de care să fie sigur ”că nu se apropie de zona de corupţie şi de mafie imobiliară” despre care a menţionat că este extrem de tentantă la Primăria Capitalei.El s-a declarat convins că rezultatul alegerilor din Bucureşti nu va afecta coaliţia. Preşedintele a făcut apel la bucureşteni să meargă la vot.
09:30
Regele Charles şi regina Camilla au ales portretul lor de la cea de-a 20-a aniversare a căsătoriei pentru felicitarea oficială de Crăciun din acest an.
09:30
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ciprian Ciucu: Am votat pentru integritate / Îi chem pe oameni să îşi exprime votul / Pledoarie pentru votul în două tururi # News.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a afirmat că a votat pentru integritate şi cu inima împăcată că a făcut tot ce a depins de el în această campanie. El i-a îndemnat pe alegători să vină să îşi exprime votul.
Acum 30 minute
09:20
Alexi Lalas, mesaj pentru tricolori după anunţarea programului oficial al CM 2026: „Sper să fiţi vara viitoare aici” # News.ro
Fostul internaţional american Alexi Lalas, ajuns la 55 de ani, a fost prezent la evenimentul oficial de anunţare a programului turneului final al Cupei Mondiale din 2026, găzduit de hotelul Capital Hilton din Washington D.C.
09:20
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, a votat la primele ore ale dimineţii în Chiojdu: „Azi am votat pentru Buzău” # News.ro
Candidatul AUR la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, Ştefăniţă Avrămescu, a votat duminică, în satul Poieniţele, comuna Chiojdu, ,localitatea unde a copilărit, el spunând că a votat cu speranţă, pentru Buzău.
Acum o oră
09:00
Cancelarul german Friedrich Merz a asigurat sâmbătă Israelul de sprijinul „neschimbat” al ţării sale, cu ocazia primei sale vizite la Ierusalim de la preluarea funcţiei, menită să aprofundeze relaţia privilegiată dintre Berlin şi statul evreu după câteva tensiuni, conform AFP.
08:40
Jane Fonda califică achiziţia Netflix-Warner Bros. drept „o tranzacţie comercială catastrofală” care „ameninţă întreaga industrie a divertismentului” # News.ro
Jane Fonda s-a pronunţat împotriva deciziei cutremurătoare a Netflix de a achiziţiona Warner Bros. Discovery, calificând tranzacţia de 82,7 miliarde de dolari drept o evoluţie „catastrofală” care ameninţă să „distrugă industria noastră creativă”, potrivit Variety.
08:40
De la ”defectul Icarus” la panouri defecte: Airbus plăteşte preţul dependenţei de un singur model de avion # News.ro
Săptămâna aceasta, Airbus a primit un avertisment dur că nici cel mai livrat avion din lume, A320, nu este imun la probleme care pot varia de la efectul erupţiilor solare asupra software-ului la defecte de metal, relatează Reuters.
Acum 2 ore
08:30
FIFA cere scuze selecţionerului Argentinei, după ce acesta nu a putut atinge trofeul Cupei Mondiale fără mănuşi - VIDEO # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a cerut scuze selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni, după ce o confuzie survenită în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, l-a obligat pe antrenor să poarte mănuşi pentru a putea atinge trofeul, relatează Reuters.
08:20
FIFA cere scuze selecţionerului Argentinei, după ce acesta nu a putut atinge trofeul Cupei Mondiale fără mănuşi # News.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a cerut scuze selecţionerului Argentinei, Lionel Scaloni, după ce o confuzie survenită în timpul tragerii la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, vineri, l-a obligat pe antrenor să poarte mănuşi pentru a putea atinge trofeul, relatează Reuters.
08:20
În cruciada sa împotriva „dezinformării”, preşedintele francez Emmanuel Macron este acuzat de mass-media conservatoare, de dreapta şi de extrema dreaptă că îngrădeşte libertatea de exprimare şi că se îndreaptă spre „derapaje autoritare”, la 18 luni de la alegerile prezidenţiale.
08:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Prezenţă la vot de 0,88 % în Bucureşti, la o oră de la deschiderea urnelor. Aproape 16.000 de bucureşteni au votat # News.ro
Prezenţa la vot este de 0,88 % în Bucureşti, la o oră de la deschiderea urnelor, aproape 16.000 de bucureşteni exercitându-şi dreptul de vot.
08:00
Grupul Volkswagen intenţionează să investească 160 de miliarde de euro (aproximativ 186 de miliarde de dolari) până în anul 2030, a declarat directorul general Oliver Blume, într-un context în care cel mai mare constructor auto european se confruntă cu dificultăţi majore pe pieţele-cheie din China şi Statele Unite, relatează Reuters.
08:00
Norii se adună deasupra capului secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, între raportul critic privind utilizarea aplicaţiei de mesagerie Signal pentru a comunica planuri militare şi lovituri contestate împotriva ambarcaţiunilor presupuse a fi implicate în traficul de droguri, potrivit AFP.
07:50
Iaşi - Explozie într-un apartament. Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor # News.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineaţă într-un apartament din Iaşi. provocată de o scurgere de gaz de la o butelie.
07:40
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfăşurate la Miami, s-au încheiat. Chestiunile referitoare la garanţiile de securitate şi teritoriile, încă nesoluţionate # News.ro
Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în acest weekend la Miami, fără evoluţii importante şi cu întrebări rămase în privinţa garanţiilor de securitate şi a chestiunilor teritoriale, potrivit unor oficiali ucraineni, relatează CNN.
07:40
Dispariţia „ameninţării ruse” din strategia de securitate naţională a SUA este un lucru pozitiv - Kremlin # News.ro
Schimbarea, de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a strategiei de securitate naţională a SUA, în care Rusia nu este menţionată ca o „ameninţare directă”, este un pas pozitiv, a declarat pentru TASS purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
07:40
Spania investighează dacă focarul de pestă porcină ar fi putut fi provocat de o scurgere dintr-un laborator # News.ro
Guvernul regional din Catalonia a anunţat vineri că va investiga un centru de cercetare de lângă Barcelona, după ce Ministerul Agriculturii a transmis că recentul focar de pestă porcină ar putea avea drept cauză o scurgere dintr-un laborator, transmite Reuters.
Acum 4 ore
07:30
Negocierile pentru pace în Ucraina, desfăşurate la Miami, s-au încheiat. Cjestiunile referitoare la garanţiile de securitate şi teritoriile, încă nesoluţionate # News.ro
Discuţiile dintre negociatorii americani şi ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia s-au încheiat în acest weekend la Miami, fără evoluţii importante şi cu întrebări rămase în privinţa garanţiilor de securitate şi a chestiunilor teritoriale, potrivit unor oficiali ucraineni, relatează CNN.
07:20
Incendiu într-un un club de noapte din India. Cel puţin 25 de persoane au murit, inclusiv mai mulţi turişti # News.ro
Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din populara regiune turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN.
06:50
Planul Netflix de a cumpăra Warner Bros. zguduie industria cinematografică, care se teme de schimbări majore # News.ro
Operatorii de cinematografe au fost luaţi prin surprindere vineri, după ce Netflix şi Warner Bros. Discovery au anunţat un acord prin care gigantul de streaming urmează să achiziţioneze studioul de film şi platforma de streaming a WBD, încheind o competiţie de luni de zile în care au mai fost implicate Paramount Skydance şi Comcast, relatează CNBC.
06:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - În afară de Capitală, şi locuitorii dintr-un oraş şi 11 comune din zece judeţe îşi aleg duminică primarii/ Situaţii inedite, în comuna Marga, din Caraş-Severin, şi în comuna doljeană Sopot # News.ro
Locuitorii oraşului Găeşti, judeţul Dâmboviţa, şi cei din unsprezece comune din judeţele Bihor, Botoşani, Caraş-Severin, Constanţa, Maramureş, Dolj, Ialomiţa, Iaşi şi Sibiu îşi aleg, duminică, primarii, după ce foştii edili fie au murit, fie au fost condamnaţi pentru diverse infracţiuni sau au fost declaraţi incompatibili, fie au demisionat din diverse cauze. O situaţie inedită se înregistrează în comuna Marga, din judeţul Caraş-Severin, unde fostul primar PSD Nicolae Beg a renunţat la mandat pentru a candida la Primăria Oţelu Roşu din partea AUR, însă a pierdut în faţa unui candidat susţinut de conducerea PSD în detrimentul său. Recent, Beg s-a întors în PSD şi candidează acum din partea acestui partid la Primăria pe care o părăsise în urmă cu jumătate de an. În comuna doljeană Sopot, un fost liberal care câştigase Primăria la alegerile parţiale din primăvară, dar căruia nu i-a fost validat mandatul pentru că era încă în funcţia de secretar al primăriei, candidează acum din partea PSD, partidul care solicitase invalidarea mandatului său. Este de menţionat şi situaţia din Vânători, judeţul Iaşi, singura localitate unde PNL şi USR au decis să susţină un candidat comun, pe liberalul Vasile Asoltanei.
06:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Bucureştiul şi alte 12 localităţi îşi aleg duminică primarii. La Buzău, au loc alegeri pentru şefia CJ / În total, peste 2,1 milioane de alegători sunt aşteptaţi la urne / Cum se votează şi ce documente sunt necesarepeste 2 mili # News.ro
Aproape 1,8 milioane de bucureşteni sunt aşteptaţi duminică la urne pentru a-şi alege primarul dintre cei 15 competitori rămaşi în cursa electorală după ce doi dintre ei şi-au anunţat retragerea, numele lor rămânând însă pe buletinele de vot. Alegeri pentru posturile de primar au loc şi în alte 12 localităţi din 10 judeţe, în timp ce la Buzău, 8 competitori îşi dispută şefia Consiliului Judeţean. Cei peste 2,1 milioane de alegători care votează duminică îşi vor exercita dreptul de vot în 1.771 de secţii, începând de la ora 07:00 şi până la ora 21:00, fără posibilitatea prelungirii programului de vot.
06:10
ALEGERI LOCALE PARŢIALE - Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău # News.ro
Opt candidaţi îşi dispută duminică şefia Consiliului Judeţean Buzău. funcţie rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romaşcanu, a preluat postul de membru al Curţii Europene de Conturi la 1 iulie 2024. Până la organizarea alegerilor, atribuţiile de preşedinte au fost exercitate de vicepreşedintele Adrian Petre, în regim interimar. Pentru scrutin, au fost pregătite 424 de secţii de votare în care sunt aşteptaţi 363.357 de alegători înscrişi pe liste şi au fost tipărite 398.829 de buletine de vot.
Acum 6 ore
05:00
UE şi G7 analizează o interdicţie totală a serviciilor maritime pentru exporturile de petrol rusesc, înlocuind plafonul de preţ # News.ro
Ţările G7 şi Uniunea Europeană poartă discuţii pentru a înlocui plafonul de preţ impus petrolului rusesc cu o interdicţie completă asupra serviciilor maritime utilizate la export, în încercarea de a reduce veniturile care finanţează războiul Rusiei în Ucraina, au declarat pentru Reuters şase surse familiarizate cu negocierile.
Acum 8 ore
02:10
Criza apei potabile din Prahova - Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării # News.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară, din cauza unor „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate, după mai bine de o săptămână în care peste 100.000 de oameni nu au avut apă la robinete.
Acum 12 ore
01:10
Ansamblul “Valea Târnavelor”, format din copii din judeţul Alba, a câştigat emisiunea The Ticket şi premiul de 100.000 de euro - VIDEO # News.ro
Ansamblul “Valea Târnavelor”, format din copii din judeţul Alba, a câştigat emisiunea The Ticket de la Antena 1 şi premiul de 100.000 de euro.
01:00
UPDATE - Buzău - Un autoturism a avariat o ţeavă de gaze. Persoanele aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri, evacuate preventiv # News.ro
Pompierii intervin duminică, în localitatea Tăbărăşti, din judeţul Buzău, după ce o maşină a lovit o ţeavă de gaze, fiind înregistrate ”scurgeri semnificative”. Preventiv, persoanele aflate pe o rază de aproximativ 200 de metri au fost evacuate. Zona a redevenit sigură după intervenţia echipei distribuitorului de gaze.
00:50
Ansamblul “Valea Târnavelor” a câştigat emisiunea The Ticket şi premiul de 100.000 de euro - VIDEO # News.ro
Ansamblul “Valea Târnavelor”, format din copii din judeţul Alba, a câştigat emisiunea The Ticket de la Antena 1 şi premiul de 100.000 de euro.
00:30
Fâşia Gaza: Hamas se declară gata să predea armele unei autorităţi palestiniene, „dacă ocupaţia încetează” # News.ro
Hamas a anunţat, sâmbătă, că este gata să predea armele din Fâşia Gaza unei autorităţi palestiniene care guvernează acest teritoriu, cu condiţia încetării ocupaţiei armatei israeliene, relatează AFP.
00:20
Echipa americană Inter Miami a câştigat sâmbătă primul titlu de campioană din istorie, după ce a învins-o pe Vancouver Whitecaps cu 3-1. Este primul titlu de campion al lui Messi în Statele Unite.
00:10
Meciul FCSB – Dinamo: Jandarmii au aplicat gazdelor şi firmei de pază sancţiuni de 35.000 de lei / Şase suporteri s-au ales cu interdicţii de acces la competiţii # News.ro
Jandarmeria Capitalei anunţă că a aplicat 17 sancţiuni contravenţionale la derbiul FCSB – Dinamo, din Superligă, şi că şase suporteri s-au ales cuu interdicţii de acces la competiţiile sportive.
00:10
Echipa spaniolă Athletic Bilbao a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Atletico Madrid, în etapa a 15-a din La Liga.
6 decembrie 2025
23:50
Echipa italiană Hellas Verona a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea Atalanata Bergamo, în etapa a 14-a din Serie A.
23:40
Florin Tănase, jucătorul echipei FCSB, recunoaşte că egalul de pe Arena Naţională, 0-0 cu Dinamo, nu a fost rezultatul de care campioana avea nevoie.
23:30
Darius Olaru, căpitanul echipei FCSB, a ţinut să le răspundă fanilor, care cred că în iarnă vor fi schimbări importante în lotul bucureştenilor.
22:50
Venezuela: Armata încorporează 5600 de soldaţi suplimentari în contextul tensiunilor cu Washingtonul # News.ro
Armata venezueleană a încorporat, sâmbătă, la Caracas, 5600 de soldaţi noi, considerând o „ameninţare” desfăşurarea din august a unei importante forţe navale americane în Caraibe, care include în special cel mai mare portavion din lume.
22:30
FCSB, echipa campioană a României, a terminat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.
21:50
Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-3, cu gruparea Leeds United, în etapa a 15-a din Premier League. Liverpool a condus cu 2-0 şi 3-2.
21:50
Echipa spaniolă FC Barcelona a dispus sâmbătă seara, în deplasare, scor 5-3, de gruparea Betis Sevilla, în etapa a 15-a din La Liga.
21:40
Echipa germană RB Leipzig a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 6-0, gruparea Eintracht Frankfurt, în etapa a 13-a din Bundesliga.
21:30
Prim-ministrul naţionalist maghiar Viktor Orbán a anunţat sâmbătă, în cadrul unei reuniuni organizate cu câteva luni înaintea alegerilor parlamentare din ţara sa, că va trimite în Rusia, în zilele următoare, o delegaţie de oameni de afaceri pentru a pregăti perioada postbelică din Ucraina, relatează AFP.
21:20
AUR acuză BEJ Buzău „acoperă campania ilegală” din „Ziua Tăcerii”, după ce a respins toate sesizările partidului privind continuarea campaniei electorale în preziua votului # News.ro
Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Biroul Electoral Judeţean (BEJ) Buzău că „acoperă campania ilegală” din „Ziua Tăcerii”, după ce a respins toate sesizările partidului privind continuarea „propagandei pe site-uri şi reţele sociale” în data de 6 decembrie, deşi legea interzice orice formă de campanie electorală cu 24 de ore înaintea începerii procesului electoral.
21:10
Echipa italiană Inter Milano a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, gruparea Como, în etapa a 14-a din Serie A.
21:00
Atletism: Organizatorii unui maraton în Iran, arestaţi după participarea la concurs a unor alergătoare fără văl - VIDEO # News.ro
Două persoane au fost arestate în Iran după ce alergătoare fără văl au participat la un maraton, ceea ce a stârnit controverse, a anunţat sâmbătă justiţia iraniană.
20:40
FIFA a anunţat, sâmbătă, programul meciurilor de la Cupa Mondială din 2026, competiţie la care ar putea participa şi România.
20:40
Precizările AEP privind numărul de alegători înscrişi în Registrul electoral, valabil pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025 # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că numărul de alegători înscrişi în Registrul electoral, valabil pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025, este de 2.193.680 de cetăţeni care figurează în listele electorale permanente şi 24.988 de cetăţeni ai Uniunii Europene cu drept de vot înscrişi pe listele electorale complementare.
Acum 24 ore
20:30
Zelenski spune că a avut o discuţie „substanţială” la telefon cu trimisul special al SUA, Witkoff # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o discuţie telefonică lungă şi „substanţială” cu trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, şi cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, relatează Reuters.
19:50
Echipa olandeză PSV Eindhoven a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Heerenveen, în etapa a 15-a din Eredivisie.
19:30
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza # News.ro
Timp de doi ani, în perioada războiului din Gaza, toate festivităţile publice de Crăciun au fost anulate în Betleem, în Cisiordania ocupată – locul în care creştinii consideră că s-a născut Iisus. Dar, după recentul armistiţiu, oraşul sfânt a decis că anul acesta festivităţile vor reveni, simbolizate de aprinderea tradiţionalului brad de Crăciun gigant din faţa bisericii istorice a Naşterii Domnului, relatează BBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.