GRAFICE România continuă să export masiv energie în Republica Moldova. Grosul ajunge în Ucraina

14:30

România exportă în momentul de față energie electrică în Republica Moldova la puterea de peste 1.700 MW, ca ajutor de avarie acordat țării vecine, după ce atacurile cu drone și rachete de noaptea trecută și din această dimineață ale Rusiei împotriva sistemului energetic al Ucrainei au avut ca efect deconectarea unei centrale de producție importante din Republica Moldova.