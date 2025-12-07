Un avion chinez de vânătoare a încercat să intercepteze un F 15 japonez / Niponii acuză aviaţia chineză de acte ostile în apropierea Insulei Okinawa
G4Media, 7 decembrie 2025 09:20
Ministrul japonez al apărării, Shinjiro Koizumi, a declarat duminica aceasta că avioane militare chineze şi-au „blocat” radarul asupra unor avioane de vânătoare japoneze în largul Insulei Okinawa în ziua precedentă şi a denunţat incidentele ca fiind „periculoase şi extrem de regretabile”, notează AFP, transmite Agerpres. Tokyo a adresat Beijingului un „protest energic” în urma incidentelor, […] © G4Media.ro.
Acum 10 minute
09:30
Președintele Nicușor Dan: „Am votat pentru cineva de care sunt sigur că nu se apropie de zona de corupție și de mafia imobiliară care e extrem de tentantă la Primăria Capitalei” / ”De mult nu am mai votat pentru altcineva în afară de mine” # G4Media
Președintele Nicușor Dan a votat duminică dimineața, puțin după ora 09:00, în București. ”E important ca primarul care va fi ales să aibă în spate cât mai multe voturi pentru legitimatate. Ca de obicei am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred eu că ne definesc și pentru că e un […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
09:20
09:20
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București, le-a transmis bucureștenilor un mesaj de mobilizare la vot. ”Nu mai plouă, îi aștept la vot pe bucureșteni”, a spus Ciucu la ieșirea de la urne. ”Am votat pentru proiecte, un București dezvoltat, pentru integritate, nu pentru certuri sterile. Îi chem pe oameni la vot, să=și exprime votul. […] © G4Media.ro.
09:10
Europa, descrisă de Trump drept ”în declin economic”, a devenit principala destinație pentru capitalul privat global. Investitorii mizează pe proiectele de infrastructură # G4Media
Europa a atras o cotă-record din finanțarea globală de capital privat în acest an pentru că investitorii internaționali vor să profite de planurile masive de cheltuieli guvernamentale pentru infrastructură de pe continent, arată o analiză Financial Times. Cifrele contrazic mantra administrației Trump, care a descris Europa în noua strategie de securitate drept o economie în […] © G4Media.ro.
09:10
Ana Ciceală, declarații la vot: Încurajez bucureștenii să voteze de dimineață pentru că seara e posibil să se mai formeze cozi # G4Media
Ana Ciceală, candidata Partidului SENS la Primăria București, a votat duminică la ora 9 și i-a îndemnat pe bucureșteni să voteze în număr mare încă de dimineață. ”Ne-am obșinuit să ne trăim viețile de pe o zi pe alta, cu capul în pământ. Azi e o zi bună pentru a începe să ne construim viitorul. […] © G4Media.ro.
09:10
Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae: Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri / 8,14 milioane de euro e premiul pentru Joker / 4,35 de milioane de lei la 6/49 # G4Media
Loteria Română suplimentează cu 175.000 de lei fondul de câştiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, la Tragerile Speciale Loto de Moş Nicolae care vor avea loc duminică, 7 decembrie 2025, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al companiei, la Loto 6/49 fondul de câştiguri va fi suplimentat cu 100.000 de […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:50
Sfaturi de la Salvamont, după deschiderea pârtiilor de schi: ”În cazul căderii, eliberaţi pârtia în cel mai scurt timp” / Care sunt procedurile în cazul unui accident grav # G4Media
Salvamontiştii fac mai multe recomandări în contextul deschiderii, în perioada următoare, a unei părţi din pârtiile de practicare a sporturilor de iarnă, marcându-se astfel debutul sezonului turistic de iarnă, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio București FM. Turiştii sunt sfătuiţi să aleagă un echipament de alunecare pe zăpadă corespunzător din punct de vedere […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:40
Atacurile Ucrainei asupra petrolierelor rusești din Marea Neagră provoacă o creștere rapidă a asigurărilor pentru nave # G4Media
Prețurile asigurărilor pentru navele care tranzitează Marea Neagră s-au triplat în ultima lună, pe fondul atacurilor ucrainene asupra navelor și porturilor rusești, arată brokerii de asigurări citați de Financial Times. Tancurile petroliere și cargourile asociate Rusiei înregistrează cele mai mari majorări. Conform brokerilor de asigurări, costul asigurărilor împotriva riscului de război pentru navele care operează […] © G4Media.ro.
08:40
Organizatorii unui maraton în Iran au fost arestați pentru că au permis femeilor să concureze fără văluri # G4Media
Două persoane care au organizat un maraton în Iran, la care au participat mai multe atlete fără a purta văluri, au fost arestate, a anunțat sâmbătă justiția republicii islamice. Deși femeile din Iran sunt obligate prin lege să-și acopere părul în public, aplicarea legii a devenit mai sporadică de când țara a fost cuprinsă de […] © G4Media.ro.
08:20
Alegeri parțiale Primăria București: Patru exit-poll-uri la ora 21:00, o premieră la acest scrutin / Ce reprezintă exit-poll-ul și cât de relevant este pentru rezultatul final # G4Media
Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00, o premieră la alegerile pentru Primăria București. Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegerile din 7 decembrie: CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade […] © G4Media.ro.
08:10
Vremea în Capitală se anunță mohorâtă azi, în ziua votului pentru Primăria București, cu ploi slabe așteptate mai ales până la prânz și la începutul după-amiezii, potrivit meteorologului Florinela Georgescu, director de prognoză la Administrația Națională de Meteorologie, citat de Digi 24. Temperaturile rămân scăzute, fără variații semnificative față de ziua precedentă. Dacă sâmbătă maximele […] © G4Media.ro.
08:00
Starul argentinian Lionel Messi a câștigat în premieră cu echipa Inter Miami titlul de campion în liga profesionistă nord-americană de fotbal – MLS Soccer (MLS), după victoria cu 3-1 din finala de sâmbătă cu Vancouver Whitecaps, pe teren propriu, la Fort Lauderdale, transmite Agerpres. Messi, 38 ani, nu a marcat în finală, dar a pasat […] © G4Media.ro.
07:50
Call center pentru asistență electorală la votul de duminică, pus la dispoziție de Expert Forum # G4Media
Expert Forum (EFOR), organizație membră a Coaliției Vot Corect, pune duminică la dispoziția tuturor celor interesați un centru de informare și asistență electorală pentru alegerile parțiale din 7 decembrie. Prin intermediul acestuia, experți electorali și juriști vor răspunde celor mai frecvente întrebări legate de zilele votării și vor oferi asistență pentru sesizarea neregulilor. Cei interesați […] © G4Media.ro.
07:50
Acum 4 ore
07:40
Sprijinul pentru Israel este „nucleul esenţial, neschimbat” al politicii germane, declară cancelarul Merz la Întâlnirea cu preşedintele israelian Isaac Herzog # G4Media
Sprijinul pentru Israel este „nucleul esenţial, neschimbat” al politicii germane, a declarat sâmbătă seara la Ierusalim cancelarul german Friedrich Merz în timpul unei întâlniri cu preşedintele israelian Isaac Herzog, notează AFP, citată de Agerpres. „A fi alături de această ţară face parte din nucleul esenţial, neschimbat al politicii Republicii Federale Germania şi va rămâne aşa”, […] © G4Media.ro.
07:30
O navă cu migranți s-a scufundat, sâmbătă, în apele insulei Creta. În urma naufragiului, 18 migranți au murit, iar doi au fost salvați, transmite Mediafax. Naufragiul s-a petrecut în apele insulei Creta, în largul orașului Lerapetra, 26 de mile marine sud de insula Chrysi, notează Euronews. Barca cu migranți s-a scufundat. Ambarcațiunea a fost găsită […] © G4Media.ro.
07:10
Alegeri București: prezența în timp real și toate evenimentele zilei / Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu luptă pentru postul eliberat de Nicușor Dan # G4Media
Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD), Cătălin Drulă (USR) și Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR) se luptă astăzi pentru postul de primar al Bucureștiului, liber după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale. Urmărește LIVE pe G4Media cele mai importante evenimente ale zilei și prezența în timp real. Ora 07:04 Peste 1500 bucureșteni au […] © G4Media.ro.
07:10
EXCLUSIV Profesoara Rachel Epstein, University of Denver: Noua strategie de securitate a SUA servește intereselor lui Putin # G4Media
Strategia de Securitate Națională a SUA în raport cu Europa este profund greșită și servește intereselor lui Putin, a declarat profesoara Rachel Epstein, de la University of Denver, adăugând că documentul eșuează, de asemenea, în a recunoaște măsura în care Europa și UE sunt alcătuite în mare parte din democrații prospere – în contrast cu […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
04:50
Acum 12 ore
00:50
Alegeri parțiale pentru Primăria Capitalei: Primele rezultate vor fi anunțate la scurt timp după închiderea urnelor la ora 21:00 # G4Media
Primele rezultate parțiale ale alegerilor pentru Primăria București vor fi anunțate la scurt timp după închiderea urnelor, atunci când începe numărătoarea buletinelor de vot. Rezultatele pot fi sau nu relevante pentru scorul final, în funcție de secțiile care încheie primele numărătoarea, ce categorii de vârstă sau sociale predomină, ce preferințe electorale sunt în cartierele respective […] © G4Media.ro.
00:40
Alegătorii cu domiciliul sau reședința în municipiul București votează, duminică, doar în sectorul în care au domiciliul sau reședința, după caz, și numai la secția de votare la care sunt arondați. Pentru a găsi secția de votare la care sunteți arondați, puteți consulta Registrul electoral, disponibil pe www.registrulelectoral.ro Votarea se desfășoară, duminică, 7 decembrie, între […] © G4Media.ro.
6 decembrie 2025
23:40
FCSB și Dinamo București au remizat într-un meci fără goluri sâmbătă seară pe Arena Națională în etapa a 19-a a campionatului de fotbal. Cele două echipe au jucat un fotbal la fel de urât ca vremea din București. A fost un meci sărac în ocazii și faze spectaculoase, ambele echipe fiind mai preocupate de defensivă. […] © G4Media.ro.
23:00
Dmitri Medvedev, ecoul lui Vladimir Putin, aprobă îndemnul miliardarului Elon Musk de a distruge UE. Încă o convergență între curentul MAGA și Rusia # G4Media
Apelul de sâmbătă al miliardarului american Elon Musk privind desființarea Uniunii Europene a primit o aprobare publică din partea unui oficial de rang înalt de la Moscova. Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei și ecoul lui Vladimir Putin, și-a exprimat public acordul total cu propunerea lui Musk, susținând că măsura este necesară pentru […] © G4Media.ro.
22:20
Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, urcă pe primul loc în clasamentul din Italia după ce a învins categoric cu 4-0 pe Como # G4Media
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a câștigat sâmbătă seară clar meciul cu Como în etapa a 14-a din Serie A cu scorul de 4-0 și a urcat temporar pe primul loc în prima ligă italiană de fotbal, transmite Mediafax. Golurile echipei lui Chivu au fost marcate de căpitanul Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Hakan […] © G4Media.ro.
21:30
BREAKING Pentagonul a transmis Europei că trebuie să preia până în 2027 majoritatea capabilităților de apărare NATO. În caz contrar, SUA nu vor mai participa la unele mecanisme de coordonare a apărării NATO # G4Media
Statele Unite au cerut ca Europa să preia până în 2027 majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO (adică tot ce înseamnă apărarea împotriva amenințărilor militare care nu implică arme de distrugere în masă), le-au transmis reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă Reuters, citată de Agerpres. Timpul scurt stabilit […] © G4Media.ro.
21:10
Președinta Maia Sandu a retras decorația pe care i-o acordase lui Andrei Golban, șeful federației moldovene de judo, pentru că e urmărit penal. El fusese propus pentru decorare de ministrul Educației # G4Media
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a retras vineri decorația acordată cu două luni în urmă lui Andrei Golban, șeful federației moldovene de judo, care e urmărit penal, transmite Ziarul de Gardă. Decizia de conferire a distincțiilor de stat în cazul a două persoane: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:20
Președintele Zelenski anunță că a avut un dialog ”substanțial” cu emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner # G4Media
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire lungă și „substanțială” cu emisarul speciali al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui Trump, transmite Mediafax. Cei doi propuseseră acum două săptămâni un plan de pace ce însemna capitularea Ucrainei. Zelenski a declarat că Ucraina este determinată […] © G4Media.ro.
20:10
Pune legumele în centrul mesei! | Rețete pentru sărbători în care legumele sunt vedete / Pot fi fel principal vegetarian, aperitive sau garnituri # G4Media
Un mod simplu de a ne îmbunătăți atât sănătatea, cât și impactul asupra mediului este să creștem proporția alimentelor vegetale în dieta noastră, în raport cu produsele animale. Carnea, peștele, ouăle și lactatele rămân surse nutritive valoroase, dar consumate cu moderație, însă tot mai multe preparate pe bază de legume și leguminoase pot deveni feluri principale […] © G4Media.ro.
19:50
Premierul ungar Viktor Orban, care are pentru prima oară un concurent puternic în liderul de opoziție Peter Magyar înaintea alegerilor parlamentare din 2026, utilizează marketingul fricii în campanie electorală și încearcă să îl caracterizeze pe adversarul său drept omul care ar aduce războiul. Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ”ultimele alegeri înaintea războiului […] © G4Media.ro.
19:50
Serviciul de informații ucrainene a paralizat o companie logistică din Rusia cu un atac cibernetic # G4Media
Direcția cibernetică din cadrul serviciului de informații militare ucrainean (HUR) a atacat compania Eltrans+, una dintre companiile principale de logistică din Rusia, blocând operațiuni și ștergând baze de date, scrie Mediafax. ”Aceasta nu a fost o perturbare, a fost o cădere completă a infrastructurii lor digitale”, a declarat o sursă pentru Kyiv Post. Operațiunea, realizată […] © G4Media.ro.
19:20
Captura.ro: Cum a fost recrutată Anca Alexandrescu în armată și a primit gradul de locotent-colonel de la fostul ministru Gabriel Oprea, zis și ”interesul național” # G4Media
Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR la Primăria București și care se prezintă drept politician anti-sistem, a primit grad de locotent-colonel al Armatei Române în 2010, arată o investigație a publicației Captura.ro. Încadrarea ei în sistemul militar a avut loc la câteva luni după cea a lui Robert Turcescu, care a avut același grad. S-a […] © G4Media.ro.
18:50
Un cutremur puternic care ar lovi zona metropolitană Tokyo ar putea face 18.000 de victime. Noua estimare e mai puțin sumbră decât cea de acum zece ani # G4Media
Un cutremur major care ar lovi zona metropolitană Tokyo s-ar putea solda cu 18.000 de victime şi cu pagube economice de 535 de miliarde de dolari, conform unei estimări guvernamentale, transmite sâmbătă agenţia de presă WAM, citată de Agerpres. Estimarea, realizată în scenariul unui cutremur cu magnitudinea 7,3 care ar lovi zona metropolitană, este mai […] © G4Media.ro.
18:50
O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu La 86 de ani, Dinu Mititeanu rămâne una dintre conștiințele muntelui românesc: sobru, luminos, neobosit. În reportajul InspiRO, își recompune drumul început într-un sat de sub Făgăraș și continuat „între două lumi”: România cu granițe închise și orizontul fără frontiere […] © G4Media.ro.
18:30
ANALIZĂ Inundații, secetă, vieți pierdute, insecuritate energetică și prețuri mari: prețul hidrocentralelor nefinalizate # G4Media
Analiză semnată de Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă: România se află astăzi într-un moment de răscruce când vine vorba de gestionarea resurselor de apă, a producției interne de energie și a protecției populației împotriva fenomenelor extreme. În timp ce unele proiecte hidroenergetice au fost stopate sau amânate, realitatea ultimilor ani arată clar că nevoia de […] © G4Media.ro.
18:10
Sir Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor participa și cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron, transmite Mediafax. Cu o zi în urmă, președintele Trump a lansat noua strategie de securitate a SUA care prezintă Europa drept un adversar. […] © G4Media.ro.
18:00
Petiție pentru salvarea Pădurii Băneasa: peste 700 de semnături cer instituirea unei arii naturale protejate și stoparea traficului auto ilegal # G4Media
Pădurea Băneasa, considerată „plămânul verde al Capitalei” și una dintre ultimele rămășițe ale Codrilor Vlăsiei, parte a Centurii Verzi a Capitalei este din nou în centrul unei mobilizări civice. O petiție adresată Ministerului Mediului, Primăriei Capitalei, administrațiilor locale din Sectorul 1, Voluntari și Tunari, precum și Romsilva – Ocolul Silvic Ilfov, solicită instituirea unui regim […] © G4Media.ro.
18:00
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o pe Joan Baez să se întoarcă în studio, după cum a declarat pentru AFP legenda americană a muzicii folk, adăugând că a terminat recent de înregistrat o nouă melodie de „protest”. Această piesă, pe care Joan Baez o descrie drept „un cântec de protest”, este intitulată […] © G4Media.ro.
17:50
Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea York arată că dansul poate fi benefic în oprirea declinului cognitiv asociat cu boala Parkinson și, pentru unii participanți, aceștia au prezentat chiar semne de îmbunătățire. Profesorul asociat Joseph DeSouza, coautor al studiului și membru al Facultății de Sănătate, spune că, din moment ce declinul cognitiv este […] © G4Media.ro.
17:20
Elon Musk vrea că Uniunea Europeană să fie ”eradicată”, la doar o zi după ce strategia de securitate a lui Trump a transformat UE în adversar # G4Media
Miliardarul american Elon Musk, patronul platformei X, a reacţionat dur sâmbătă la adresa Uniunii Europene, după ce Comisia Europeană a amendat vineri cu 120 de milioane de euro rețeaua sa de social media, transmite Agerpres. Musk, care l-a susținut și pe candidatul pro-rus Călin Georgescu, s-a dezlănțuit la adresa UE la doar o zi după […] © G4Media.ro.
17:10
Max Verstappen va pleca din pole position în ultima cursă din acest sezon de Formula 1 contând pentru Marele Premiu din Abu Dhabi, o cursă care va decide campionul mondial la piloți. Campionul mondial en-titre a avut cel mai bun timp, în cifre 1:22.207, urmat de piloții McLaren Lando Norris (+0.201) și Oscar Piastri (+0.230). […] © G4Media.ro.
17:10
UE promite mai multe sancțiuni pentru giganții Tech americani, după amenda de 120 milioane de euro împotriva companiei X a lui Musk # G4Media
Comisia Europeană plănuiește să finalizeze în curând mai multe dintre investigațiile sale asupra companiilor Big Tech în baza legislației privind moderarea conținutului (DSA), a declarat vineri comisara europeană pentru tehnologie, Henna Virkkunen, pentru Politico. Acest lucru ar putea înfuria oficialii de la Washington, dintre care mulți au spus că ei consideră că firmele americane sunt […] © G4Media.ro.
16:50
Patru persoane au fost arestate după ce au vandalizat vitrina Bijuteriilor Coroanei din Londra # G4Media
Poliția Metropolitană a arestat sâmbătă patru protestatari care au aruncat cu plăcintă de mere și frișcă pe vitrina care protejează Coroana Imperială expusă la Turnul Londrei. Incidentul a fost revendicat de un grup de rezistență civilă non-violentă, potrivit Mediafax. Autoritățile au intervenit în dimineața zilei de sâmbătă după ce a fost raportată vandalizarea vitrinei care […] © G4Media.ro.
16:50
Aston Villa câștiga cu liderul Arsenal, scor 2-1, și se apropie de prima poziție în Premier League # G4Media
Aston Villa a făcut un meci mare la Birmingham în compania liderului din Premier League, Arsenal, sâmbătă, și a câștigat cu 2-1 la ultima fază a meciului. Până la dezghețarea tabelei, gazdele au ratat incredibil prin Ollie Watkins care a ratat singur cu portarul după ce a scăpat de adversari. De partea cealaltă, Arsenal a […] © G4Media.ro.
16:40
Tendințele din travel: Bangkok, desemnat cel mai vizitat oraș din lume. Paris, numit cel mai atractiv # G4Media
Dacă Parisul a fost numit cel mai atractiv oraș de pe planetă pentru al cincilea an la rând, Bangkok a fost desemnat cel mai vizitat oraș din lume, potrivit Top 100 City Destinations Index, citat de CNN. Top 100 City Destinations Index, realizat de compania de analiză Euromonitor International, analizează orașe de top din întreaga […] © G4Media.ro.
16:30
Tonul gata preparat poate fi vedeta unui brunch mediteranean, oferind o sursă de proteine de înaltă calitate cu un efort minim. Dacă alegeți un ton bun, conservat în ulei de măsline, ați obținut deja un prim ingredient savuros și versatil, perfect pentru a fi integrat în preparate cu gust de mare și vacanță, numai bune […] © G4Media.ro.
16:30
”O strategie de distrugere a Europei”. Trump inversează istoria și desemnează Europa, nu Rusia, drept inamic în noua politică de securitate – analiză dură Wall Street Journal # G4Media
Un document strategic anual, care descria amenințările de la China la Rusia, își îndreaptă acum o parte din limbajul cel mai dur către aliații NATO. Timp de ani, guvernul SUA a publicat o Strategie de Securitate Națională anuală care prezintă modul în care Washingtonul vede lumea și abordarea sa pentru a gestiona amenințările iminente, de […] © G4Media.ro.
16:10
Guvernul Bolojan a aprobat în ședința de vineri deblocarea a peste 300 de posturi, a anunțat sâmbătă Ministerul Educației. Ministerul transmite că, în ședința de vineri, Guvernul a adoptat Memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creșelor construite recent prin PNRR și prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau […] © G4Media.ro.
16:00
Republica Moldova cere ajutor energetic din România după ce atacurile asupra Ucrainei au afectat sistemul energetic, deși noul guvern de la Chișinău a ignorat complet România în programul de guvernare # G4Media
Atacurile Rusiei asupra sistemului energetic al Ucrainei a dus la deconectarea unui grup energetic-cheie în zona adiacentă Republicii Moldova, a anunța operatorul sistemului de transport al energiei electrice „Moldelectrica” citat de Ziarul de Gardă. Din cauza depășirii fluxului planificat de energie, operatorul a solicitat preventiv, ajutor de avarie din România pentru următoarele ore. Această măsură […] © G4Media.ro.
15:40
Sclavii din Roma antică mâncau deseori mai bine decât oamenii de rând, arată noi descoperiri # G4Media
Deși sclavii din orașul roman antic Pompei erau considerați „unelte vorbitoare”, unii dintre ei primeau o hrană mai bună decât oamenii obișnuiți, a transmis vineri Ministerul Culturii din Italia, citând dovezi din săpături recente, potrivit Reuters. Amfore cu boabe de fasole fava și un vas mare cu fructe – pere, mere și scorobe (sorbită) – […] © G4Media.ro.
15:30
EXCLUSIV Un preot-profesor universitar-prorector sancționat definitiv pentru autoplagiat predă acum studenților Etică și integritate academică la o universitate din Târgoviște și a fost numit de Ministerul Educației în Registrul de experți ai CNATDCU # G4Media
O sancțiune pentru autoplagiat aplicată în 2023 de către Consiliul Național de Etică unui preot-profesor universitar-prorector-conducător de doctorat nu a avut nici un efect asupra carierei acestuia, ba dimpotrivă: după acest moment, a fost validat de Ministerul Educației ca membru în Registrul de Experți ai CNATDCU și le predă studenților Etică și integritate academică. Este […] © G4Media.ro.
