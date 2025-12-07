CSM Oradea defilează pe teren propriu: victorie categorică, 49–35, cu Unirea Sânnicolau Mare. Final tensionat, dar lider detașat în clasament
Bihoreanul, 7 decembrie 2025 09:20
CSM Oradea a continuat parcursul impresionant din acest sezon al Diviziei A la handbal masculin, obținând sâmbătă seara o victorie categorică în fața celor de la Unirea Sânnicolau Mare, scor 49–35, într-o partidă disputată în Arena Antonio Alexe. Echipa bihoreană a condus autoritar încă din primele minute, iar antrenorul Cosmin Liberț a reușit să ofere minute importante întregului lot, inclusiv tinerilor, menținând ritmul și distanțându-se clar pe tabelă. Cu acest rezultat, CSM Oradea își consolidează poziția de lider în Seria C, pregătindu-se pentru duelul decisiv din Cupa României cu CSM Făgăraș.
Acum 30 minute
09:20
Acum 2 ore
08:30
Cinci secții de vot s-au deschis, duminică dimineață, în comuna Remetea, unde cei peste 2.300 de locuitori sunt așteptați la urne pentru a-și alege viitorul primar, după ce fostul edil PSD, Adrian Ștefănică, a ajuns la închisoare.
Acum 24 ore
18:30
E vremea colindelor! Două concerte de Crăciun aduc orădenii împreună pentru muzică, credință și solidaritate # Bihoreanul
Orădenii sunt invitați, în două weekenduri consecutive, la două evenimente speciale de Crăciun, care combină bucuria colindelor cu gesturi de solidaritate față de copiii aflați în nevoie.
17:40
Echipa de fotbal FC Bihor a obținut o victorie importantă, sâmbătă, la Reșița, unde a marcat trei goluri și a primit doar două. Acest rezultat duce formația orădeană pe podiumul clasamentului.
17:30
„I Love Hope”: evenimentul motivațional revine la Oradea cu invitați ca Leonard Doroftei și Carmen Tănase # Bihoreanul
Evenimentul motivațional „I Love Hope” va avea loc vineri, 12 decembrie, la Sinagoga Neologă Sion din Oradea. Ediția din acest an dorește să devină centrul inspirației, al emoției și al poveștilor care nasc curaj. Pe scenă vor urca mai mulți speakeri motivaționali, printre care Carmen Tănase, Narcisa Badea și Leonard Doroftei.
16:30
Vlăduț Preda va reprezenta CS Răzvan Moga Oradea la Campionatul Național de Box de la Târgu Mureș # Bihoreanul
Sportivul orădean Vlăduț Preda, legitimat la CS Răzvan Moga, se pregătește să intre în ring la Campionatul Național de Box pentru Seniori, programat săptămâna viitoare la Târgu Mureș. Participarea sa marchează un nou moment important pentru club, care mizează pe o evoluție solidă în lupta pentru podium.
15:40
Festivalul „Noi umblăm a colinda” aduce la Oradea zeci de grupuri de elevi din județ. Vor ieși la paradă prin centru # Bihoreanul
Inspectoratul Școlar Județean Bihor anunță organizarea celei de-a XIX-a ediții a Festivalului de colinde „Noi umblăm a colinda”, un eveniment anual dedicat promovării colindului autentic bihorean. Manifestarea va avea loc marți, 9 decembrie, în cadrul proiectului județean „Bihorul colindă”, și reunește 47 de grupuri de elevi din școli și licee din întreg județul.
15:00
Japonezii au lansat o „mașină de spălat oameni”. Deocamdată este un prototip, dar ar putea revoluționa îngrijirea vârstnicilor # Bihoreanul
În Japonia, țară renumită pentru tehnologia avansată și pentru provocările demografice cu care se confruntă, o nouă invenție a atras atenția presei internaționale: un dispozitiv care poate spăla, usca și asigura siguranța utilizatorului fără intervenție umană. Deși poate părea o extravaganță tehnologică, specialiștii spun că prototipul nu este creat pentru relaxare, ci pentru un scop mult mai pragmatic – îngrijirea persoanelor vârstnice.
14:20
Elevii unei clase de-a X-a de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din Oradea au demonstrat că solidaritatea poate fi mai puternică decât violența, implicându-se într-o activitate cu impact real în comunitate. În cadrul proiectului educațional „Împreună prindem curaj”, tinerii au pregătit o masă caldă și prăjituri pentru 170 de persoane aflate în dificultate.
13:40
1. Fasole fără ciolan. Și aici și-a băgat Bolojan coada. 2. Mici foarte mici, cu muștarul să veniți de acasă. 3. Pâine unsă cu cuțitul.
13:00
Concurență mare. Amenajarea viitorului parc inteligent din Calea Sântandreiului din Oradea a atras 9 oferte # Bihoreanul
Licitația pentru amenajarea viitorului parc de specializare inteligentă din Calea Sântandreiului a atras nouă oferte până la termenul limită din 4 decembrie. În cadrul procedurii de atribuire a lucrărilor estimate la aproape 16 milioane de lei, fără TVA, concurează patru ofertanți unici și cinci asocieri de firme. Lucrările ar putea începe anul viitor.
11:30
Regulile pentru teme au fost adoptate: maximum o oră pentru învățământul primar și 2 ore la gimnaziu și liceu # Bihoreanul
Ministerul Educației și Cercetării a adoptat noi reguli privind temele pentru acasă, printr-un ordin semnat vineri, 5 decembrie, de ministrul Daniel David. Documentul stabilește clar cât timp pot aloca elevii temelor și introduce un mecanism de monitorizare în fiecare școală.
10:40
Municipalitatea orădeană supune consultării publice proiectele de amenajare a 98 de spaţii de joacă din Oradea. Echipamentele vechi din parcuri şi cartiere vor fi înlocuite în următorii trei ani cu altele moderne. Proiectul vizează instalarea a peste 70 de tipuri noi de echipamente de joacă din materiale durabile începând de la turnuri cu tobogane şi căsuţe tematice până la leagăne şi elemente de căţărare şi echilibristică. Orădenii sunt aşteptaţi să îşi spună părerea.
09:50
Scutul de la Cernobîl, avariat de o dronă. AIEA: „Structura şi-a pierdut funcţiile principale de siguranţă” # Bihoreanul
Structura metalică uriaşă care acoperă reactorul avariat al centralei nucleare de la Cernobîl – aşa-numitul „sarcofag” construit pentru a izola resturile radioactive ale dezastrului din 1986 – a fost serios deteriorată în urma unei lovituri cu dronă, confirmă Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).
Ieri
09:10
Pană de interes: Cum a „ratat” AJPIS Bihor plata indemnizațiilor către familiile cu copii în plasament # Bihoreanul
Pentru 200 de familii de bihoreni, luna noiembrie a fost mai săracă decât una obișnuită, și nu din vina lor, ci a unor slujbași ai statului, care par să nu pună prea mare preț pe ei. Familiile cu copii în plasament nu au primit indemnizațiile cuvenite, în cuantum de 1.100 lei lunar, pentru că Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Bihor a greșit viramentele și nici nu și-a dat seama!
01:10
Cadou de majorat: Orădeanca Briana Magdaș s-a calificat în semifinală la Vocea României (VIDEO) # Bihoreanul
Orădeanca Briana Magdaș face parte dintre cei 8 concurenți care vor merge mai departe în semifinala emisiunii-concurs Vocea României. Tânăra a primit vestea imediat după miezul nopții de vineri spre sâmbătă, zi în care împlinește 18 ani.
5 decembrie 2025
20:50
Un pieton a fost transportat la spital, vineri seară, în urma unui accident rutier produs la intersecția străzii Theodor Neș cu bulevardul Ștefan cel Mare din Oradea.
20:40
20:10
Paradă cu colindători și... cai: Băile Felix găzduiește a XVI-a ediție a Festivalului „Asta-i Datina Străveche” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Stațiunea Băile Felix a găzduit, vineri, în jurul orei 16, o paradă cu peste 300 de colindători din mai multe generații și din mai multe județe, îmbrăcați în straie tradiționale, din alai făcând parte pentru prima oară și mai mulți cai, în cadrul ediției a XVI-a a Festivalului Național de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou, intitulat „Asta-i Datina Străveche”.
18:40
Primăria Oradea dezbate majorarea impozitelor pe apartamentele orădenilor pe 2026 în două variante: cu inflaţia de 5,6% şi cu nivelul record de 100%! (FOTO) # Bihoreanul
„Cadou” de Moș Nicolae, Primăria Oradea a pus vineri în dezbatere publică proiectul de taxe şi impozite pentru anul 2026. În premieră absolută, documentul pe marginea căruia orădenii sunt chemaţi să îşi spună părerea a fost construit în două variante. În prima, creionată de municipalitate pe baza Codului Fiscal, se propune o indexare a obligaţiilor fiscale cu rata inflaţiei din anul 2024, de 5,6%. În cea de-a doua variantă, cuprinsă în pachetul fiscal de reformă a impozitelor locale propus de Guvernul Bolojan, care va fi analizat pe 11 decembrie de către Curtea Constituţională a României, propunerea de majorare a impozitelor pe apartamentele orădenilor va fi una record, de 100%. Află cât ai putea datora bugetului local!
18:10
VIDEO / Ilie Bolojan anunță că se reia alimentarea cu apă în Prahova. Spune că „nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei”, dar că vor fi găsiți responsabilii pentru această criză # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a susținut vineri o conferință de presă în care a abordat criza apei potabile din Prahova, unde mai multe localități și circa 100.000 de oameni au rămas fără apă curentă din cauza lucrărilor la Barajul Paltinu, coroborate cu creșterea turbidității apei. Cel mai probabil, alimentarea va fi reluată treptat începând de vineri seara, a anunțat prim-ministrul, care a adăugat că, după ce urgențele vor fi rezolvate, trebuie identificați responsabilii pentru această situație gravă.
16:50
Spectacolul „Spărgătorul de nuci” ajunge la Oradea, pentru ca micuții să simtă cât mai bine magia sărbătorilor de Crăciun. Este o poveste despre prințese, prietenie și animale vorbitoare, care va combina rolul actorilor, cu cel al păpușilor, cu muzica și implicarea copiilor prin cântec și dans. Evenimentul va avea loc duminică, 7 decembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor.
15:50
Judecătorii ÎCCJ atacă la CCR și noua lege privind pensiile magistraților: „Încalcă brutal independența justiției”. Reacția lui Bolojan # Bihoreanul
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis vineri, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională a României și cu privire la legea care modifică vârsta de pensionare a magistraților și reduce cuantumul pensiilor acestora.
15:00
SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA îşi anunţă consumatorii situaţi pe malul drept al Crişului Repede că, în cursul nopţilor din zilele de luni spre marți 08.12.2025 / 09.12.2025 şi marți spre miercuri 09.12.2025 / 10.12.2025, furnizarea apei potabile se va întrerupe total după următorul program:
14:40
Compania maghiară Wizz Air va opera zboruri pe trei rute europene de pe Aeroportul Internațional Oradea, una urmând să fie lansată în martie 2026, iar celelalte în iunie 2026. Destinațiile spre care se va ajunge direct de la Oradea, cu aeronavele Wizz Air, sunt Milano (Bergamo), Roma (Fiumicino) și Dortmund.
14:30
Accidentul mortal de pe drumul expres Oradea - A3, provocat de un șofer de 34 de ani care n-a păstrat distanța față de mașina din față # Bihoreanul
Poliția Bihor a informat vineri despre cauzele accidentului mortal de pe DEx 16, șoseaua care leagă Oradea de autostrada A3, arătând că acesta s-a petrecut din cauza unui șofer care n-a păstrat distanța față de mașina din fața sa.
13:50
Remetea: viitorul se clădește prin fapte. Cum a atras peste 14 milioane de euro în 4 ani o comună bihoreană de 2.700 de locuitori (FOTO) # Bihoreanul
Peste 20 de kilometri de drumuri asfaltate, patru școli complet renovate, sute de gospodării conectate la apă și canalizare, o sală de sport de 1,5 milioane de euro și proiecte de împădurire pe 177 de hectare. Bilanțul ultimilor patru ani în comuna Remetea, județul Bihor, arată o capacitate remarcabilă de a accesa și implementa fonduri europene – peste 14 milioane de euro investiți într-o comunitate de 2.715 locuitori.
13:10
Timp de aşteptare: o oră! Închiderea circulației pe sub podul feroviar de pe strada Matei Corvin a provocat ambuteiaje la intrarea în Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de amenajare a noului pod feroviar de la intrarea în Oradea prin strada Matei Corvin a dat peste cap circulaţia pe străzile Ion Bogdan, Calea Bihorului, Izvorului şi Ştefan cel Mare. Închiderea circulaţiei pe sub podul în lucru a provocat vineri dimineaţă cozi de maşini de kilometri în şir. Timpul de aşteptare în trafic a fost, în funcţie de rută şi momentul zilei, în jur de o oră.
13:00
Puțul de gaz de la Sântimreu va fi închis, iar proprietarii gospodăriei și firma de foraj riscă amenzi usturătoare (VIDEO) # Bihoreanul
Autoritățile se pregătesc de închiderea puțului de gaz găsit întâmplător, în curtea unei gospodării din Sântimreu, comuna Sălard, când o firmă făcea un foraj la peste 145 de metri. Între timp, echipaje ISU monitorizează situația, iar instituțiile pregătesc și amenzile pe care le vor da. Numai de la Garda de Mediu, proprietarii gospodăriei și firma de foraje riscă amenzi de multe mii de lei.
12:30
Șoferul care a zburat cu mașina pe strada Oneștilor din Oradea a fost amendat și a rămas fără permis. Poliția Bihor: Accidentul s-a petrecut „posibil pe fondul unei afecțiuni medicale” (VIDEO) # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis vineri o informare legată de accidentul șocant petrecut miercuri noaptea în Oradea, pe strada Oneștilor, unde un șofer care circula cu viteză mare a intrat pe sensul opus, a lovit scuarul din sensul giratoriu și a zburat literalmente peste alte mașini aflate în trafic, aterizând pe un spațiu verde de lângă o stație de încărcare GPL.
11:50
11:40
CSM Oradea, duel pe teren propriu cu Unirea Sânnicolau Mare: penultimul meci al anului în Divizia A # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea se pregătesc pentru penultimul meci al anului în Divizia A, sâmbătă, pe teren propriu, cu Unirea Sânnicolau Mare. Roș-albaștrii, lideri în Seria C, vor încerca să își consolideze poziția înainte de optimile Cupei României.
11:00
Lansare de carte la Muzeul Țării Crișurilor: „Calea Mare – Istoria unui sat «fără istorie»”, semnată de istoricul Ioan Ciorba # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor Oradea anunță lansarea volumului Calea Mare – Istoria unui sat „fără istorie”, semnat de dr. Ioan Ciorba și apărut în 2025 la editura MȚC. Cartea reunește un amplu material documentar, autorul punând în valoare surse arhivistice consistente, completate de informații culese oral.
10:40
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Reparații – Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă la efort suplimentar când este cazul, capabilă să lucreze în echipă.
10:00
FC Bihor se pregătește pentru ultima deplasare a anului în Liga 2, sâmbătă, la Reșița, într-un meci derby cu CSM, vecina sa de clasament, ambele echipe având câte 29 de puncte. Roș-albaștrii vin după o victorie clară, 5-0, în fața celor de la CS Dinamo și speră să încheie anul cu un rezultat pozitiv, consolidându-și poziția în partea superioară a clasamentului.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
Mintea de pe urmă: Primăria Oradea s-a trezit târziu că ar fi trebuit amenajat și spațiul verde al Spitalului Militar # Bihoreanul
Traficul rutier pe strada Dunărea, suspendat în urmă cu un an pentru reabilitarea și transformarea zonei într-una preponderent pietonală, urmează să fie reluat din 15 decembrie. Constructorii au înlocuit rețelele din subteran, pavează cu porfir zona de promenadă, amenajările peisagistice urmând să le încheie la începutul anului viitor.
08:00
Prădător sub acoperire: Bihoreanul care a șantajat o fetiță de 9 ani e un agresor sexual cu „vechime”. De ce l-au lăsat liber? # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor, aproape sexagenar, s-a dat adolescent şi a intrat pe o cunoscută platformă de jocuri ca să „vâneze” fetiţe. Condamnat deja cu suspendare pentru expunere indecentă în faţa unei fete de 13 ani şi judecat în libertate pentru distribuirea a sute de materiale pedo-pornografice, Kántor István a manipulat o copilă de 9 ani să se filmeze goală, iar apoi a şantajat-o cu imaginile și i-a cerut să se culce cu el.
4 decembrie 2025
23:30
Victorie clară pentru baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea în deplasare la Târgu Mureș # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea și-a consolidat statutul de lider al Ligii Naționale după victoria clară obținută joi seară, în deplasare, cu 101-82 în fața echipei CSM Târgu Mureș. Bihorenii au controlat meciul în majoritatea momentelor și au demonstrat încă o dată forma excelentă pe care o traversează în acest start de sezon.
21:10
Incendiu puternic la o casă din satul Peștere. Două persoane au suferit atacuri de panică (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu puternic a izbucnit, joi seară, la o casă din localitatea bihoreană Peștere, comuna Aștileu. Două persoane au suferit atacuri de panică, primind îngrijiri de la echipajele de urgență.
20:30
Emil Constantinescu vine la Oradea, pentru conferința „Diplomația culturală. Puterea cărții” # Bihoreanul
Fostul președinte al României Emil Constantinescu se va afla miercuri, 10 decembrie, la Oradea, la Muzeul Țării Crișurilor, pentru conferința „Diplomația culturală. Puterea cărții”. „Conferința de la Oradea are rolul de a demonstra importanța Diplomației culturale, astăzi o nouă disciplină aflată în programele de studiu ale multor universități din lume”, precizează gazdele evenimentului. Conferința va fi dublată de expoziția „Diplomația culturală și cultura păcii prin educație”.
19:40
VIDEO: A zburat ca o rachetă peste sensul giratoriu și peste două mașini! Imagini incredibile de la accidentul de pe strada Oneștilor din Oradea. Ce s-a întâmplat cu șoferul # Bihoreanul
Scene greu de imaginat în cazul accidentului produs miercuri seară pe strada Oneștilor din Oradea. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum, având o viteză foarte mare, șoferul unui Mercedes a zburat, efectiv, peste un sens giratoriu și peste alte două mașini care urmau să intre în intersecție, lovind un gard și plonjând pe spațiul verde al unei stații de carburanți din zonă. BIHOREANUL a aflat ce s-a întâmplat cu șoferul...
19:10
Tânăr polițist din Bihor, premiat de MAI pentru curaj remarcabil: A împiedicat un bărbat să se sinucidă și l-a stabilizat, chiar dacă și el a fost rănit în acțiune! # Bihoreanul
Un tânăr polițist din Beiuș, agentul Alexandru Pașca, care activează în cadrul Poliției Timișoara, a primit Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne pentru modul exemplar în care a salvat o viață. Solicitat la un caz, el a spart un geam și a reușit să salveze un bărbat care încerca să își pună capăt zilelor. Cu toate că a fost rănit în timpul acțiunii, tânărul de 29 de ani a reușit să îl stabilizeze pe sinucigaș, până la sosirea medicilor.
18:20
Hramul Catedralei Sf. Nicolae din centrul Oradiei va fi sărbătorit cu invitați importanți, sfințiri, liturghii și procesiunea moaștelor # Bihoreanul
Hramul Catedralei Sf. Nicolae și al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea va fi sărbătorit în 5 și 6 decembrie, în prezența episcopului Virgil Bercea și a unor invitați importanți, cu hirotoniri de preoți și hirotesiri, liturghii, vecernie, maslu și procesiune de moaște.
17:30
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de peste 67 milioane lei cu firma care va construi drumul între Ic Ponor și Padiș # Bihoreanul
După o licitație la care au participat 12 firme și asocieri de firme, dar și o contestație confirmată în justiție, Consiliul Județean Bihor a semnat contractul pentru construirea celor aproape 10 kilometri de drum care vor lega județele Bihor și Cluj prin Ic Ponor - Padiș. Noua șosea va trebui finalizată în interval de un an și jumătate de la emiterea autorizației de proiectare și construire.
16:50
VIDEO / Bolojan, primit la Viena de cancelarul austriac Stocker: „Ilie, îți mulțumesc foarte mult pentru contribuția României la protecția frontierelor UE” # Bihoreanul
Cancelarul Austriei, Christian Stocker, i-a mulțumit premierului Ilie Bolojan pentru „contribuția foarte importantă” a României la protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene și reducerea migrației ilegale, în declarațiile comune susținute miercuri la Viena, spre finalul vizitei oficiale a șefului Guvernului român.
16:40
Europenii consideră real pericolul unui război cu Rusia și cred că Trump este „un dușman al Europei” # Bihoreanul
Mulți europeni afirmă că riscul ca Rusia să intre în război împotriva țărilor lor este ridicat sau foarte ridicat, arată o cercetare sociologică efectuată prin sondarea opiniilor a aproape 10.000 de persoane din 9 state membre UE. În ceea ce îl privește pe președintele actual al SUA, o parte din locuitorii acestor state îl consideră pe Donald Trump drept un inamic al Europei din cauza politicilor sale.
16:10
Analiză Storia, despre interesul pentru apartamentele vechi de vânzare: Oradea este printre cele mai accesibile orașe # Bihoreanul
Prețurile apartamentelor din marile orașe, cumulate pentru locuințele noi și vechi, au crescut în medie cu 15% comparativ cu anul trecut, conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.204 euro pe metru pătrat, urmat de București (2.264 euro/mp) și Brașov (2.253 euro/mp). La polul opus, cele mai accesibile orașe sunt Iași (1.735 euro/mp) și Oradea (1.828 euro/mp), în timp ce Constanța se remarcă drept singurul oraș unde prețurile cumulate au scăzut semnificativ, cu 22% față de anul trecut.
16:00
USR Oradea se opune majorării indemnizaţiilor conducerilor societăţilor oraşului. "Au nevoie de reforme şi eficientizare, nu de salarii mai mari pentru conducere" # Bihoreanul
Hotărârea de săptămâna trecută a Consiliului Local Oradea de a majora indemnizaţiile membrilor Consiliilor de Administraţie şi ale directorilor de la Termoficare, Compania de Apă Oradea, OTL, ADP şi ADLO a stârnit nemulţumirea USR Oradea. Reprezentanţii organizaţiei au apreciat ca fiind inacceptabile majorările de salarii în bloc în condiţiile în care orădenilor li se cere austeritate şi au cerut o analiză serioasă a performanţelor fiecărei companii.
15:50
Haine și parfumuri contrafăcute, în valoare de 9.400 de lei, descoperite de polițiștii de frontieră din Girișu de Criș # Bihoreanul
Polițiștii din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Girișu de Criș au descoperit, miercuri, în timp ce efectuau controale aleatorii, un român care a încercat să introducă în țară 30 de articole vestimentare și 80 de parfumuri, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare totală de 9.400 de lei.
15:40
Alună… spartă! Deși stau aproape de un mare bulevard din Oradea, locuitorii de pe strada Alunei se simt ca pe o uliță uitată de lume (FOTO) # Bihoreanul
La o distanță de cinci minute de mers pe jos de bulevardul Ștefan cel Mare, orădenii care stau pe strada Alunei se simt ca în mijlocul pustietății. Pe lângă că strada lor este singura din zonă fără o rețea de canalizare și neasfaltată, acum este plină de noroaie, din cauză că se montează noi cămine de apă. Firma care execută lucrările a ignorat însă disconfortul pe care-l creează oamenilor, prin noroiul pe care îl lasă în urmă și pe care locatarii nu au cum să-l ocolească.
