REZULTATE LOTO - Duminică, 7 decembrie 2025: Trageri speciale cu premii suplimentate. Peste 8,14 milioane de euro, report la Joker
Digi24.ro, 7 decembrie 2025 09:20
Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae. Pentru aceste trageri, a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40 cu 25.000 de lei.
• • •
Acum 5 minute
09:40
Exporturile de petrol ale Rusiei, sub presiunea dronelor maritime ale Ucrainei: „Moscova are două opțiuni” # Digi24.ro
Recentul atac cu drone Sea Baby al Ucrainei nu a incendiat doar două tancuri ale flotei fantomă din Marea Neagră. Potrivit strategului rus Glen Howard, acesta semnalează o schimbare: Kievul nu mai slăbește doar marina rusă, ci vizează infrastructura financiară care susține efortul de război al Moscovei, relatează Kyiv Post.
09:40
Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău: „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă” # Digi24.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD la Consiliul Județean Buzău, a votat duminică, 7 decembrie, pentru viitorul președinte al instituției, afirmând că întoarcerea în județ reprezintă un moment decisiv în parcursul său politic. Mesajul său central a fost legat de participarea la vot și de nevoia unui parteneriat solid între autoritățile locale, pentru dezvoltarea județului.
09:40
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: Voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi # Digi24.ro
Ciprian Ciucu a votat în această dimineață, puțin după ora 9:00. La ieșirea de la urna de vot, candidatul PNL și actual primar al sectorului 6, a invitat bucureștenii să iasă la vot, pentru că „este foarte important”. „De acum înainte voi fi unul dintre cei care vor promova cât mai mult votul în două tururi, pentru că am văzut că votul într-un singur tur poate să ducă la o fărâmițare foarte mare a spectrului politic”, a ținut să sublinieze Ciprian Ciucu.
09:40
Kremlinul salută noua strategie de securitate a SUA. Rusia nu mai este menționată ca o amenințare directă # Digi24.ro
Rusia a salutat noua strategie naţională de securitate a Statelor Unite drept un pas pozitiv pentru relaţiile bilaterale, într-un comentariu al purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, publicat duminică, informează dpa.
Acum 10 minute
09:30
Alegeri București 2025. Președintele Nicușor Dan: „De mult nu am mai votat pe altcineva în afară de mine” # Digi24.ro
Președintele României Nicușor Dan a votat în această dimineață pentru noul primar general al Capitalei. Șeful statului a ajuns la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul” din Sectorul 5, la ora 09:00, locul anunțat anterior pentru exercitarea dreptului său electoral.
Acum 30 minute
09:20
Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română organizează Tragerile Speciale Loto de Moș Nicolae. Pentru aceste trageri, a fost suplimentat fondul de câștiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49 cu 100.000 de lei, pentru Joker cu 50.000 de lei și pentru Loto 5/40 cu 25.000 de lei.
09:10
Bucureștenii își aleg astăzi noul primar general, după ce funcția a rămas vacantă în urma alegerii lui Nicușor Dan în poziția de președinte al României. Printre cei care vor merge la urne se numără chiar șeful statului, care a ocupat anterior fotoliul de edil al Capitalei. Nicușor Dan este așteptat la secția de vot deschisă la Școala Gimnazială nr. 130 „Luceafărul” din Sectorul 5, începând cu ora 09:00.
09:10
Atac masiv în centrul Ucrainei, după încheierea negocierilor de pace din SUA. Discuțiile au fost „foarte constructive”, spune Zelenski # Digi24.ro
Rusia și-a continuat atacurile aeriene asupra Ucrainei peste noapte, la câteva ore după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut o convorbire telefonică „foarte constructivă” cu echipa de negociatori a lui Donald Trump, în urma a trei zile de discuții în Florida, informează BBC.
Acum o oră
09:00
Alegeri București 2025. MAI a fost sesizat cu 10 posibile fapte nelegale înaintea alegerilor, majoritatea privind propaganda electorală # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, duminică dimineață, că structurile sale au fost sesizate cu privire la zece posibile fapte nelegale legate de desfășurarea procesului electoral în preziua alegerilor și pe parcursul nopții de sâmbătă spre duminică. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Monica Dajbog, șapte dintre aceste sesizări au vizat continuarea propagandei electorale după expirarea termenului legal.
08:50
Alegeri locale parțiale 2025. Români din 11 județe și București își aleg primarul sau președintele de Consiliu Județean # Digi24.ro
Alegeri locale parțiale au loc duminică, 7 decembrie, nu doar în București, ci și în alte județe din țară, pentru funcțiile de primar sau președinte de consiliu județean. Peste 2,2 milioane de oameni sunt așteptați la urne. Mizele cele mai mari sunt în Capitală, unde au loc alegeri pentru funcția de primar general, și în Buzău, unde este ales un nou președinte de CJ.
Acum 2 ore
08:20
Explozie într-un apartament din Iași, din cauza unei butelii: un bărbat dus la spital cu arsuri # Digi24.ro
Un bărbat în vârstă de circa 50 de ani a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței și mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineața, 7 decembrie, într-un apartament din Iași.
08:00
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă temporar din cauza unor „avarii punctuale”, la 24 de ore de la anunţul lui Ilie Bolojan # Digi24.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară, din cauza unor „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem, la o zi de la anunţul premierului Ilie Bolojan privind reluarea alimentării cu această utilitate, după mai bine de o săptămână în care peste 100.000 de oameni nu au avut apă la robinete.
Acum 4 ore
07:10
SUA nu mai dau vize persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului, combaterii dezinformării # Digi24.ro
Departamentul de Stat instruiește personalul său să respingă cererile de viză ale persoanelor care au lucrat în domeniul verificării faptelor, moderării conținutului sau în alte activități pe care administrația Trump le consideră „cenzură” a discursului americanilor, scrie NPR.
07:10
Celulele canceroase pot deveni „nemuritoare”. Cercetătorii au descoperit un mecanism prin care tumorile se repară singure # Digi24.ro
O descoperire care arată cum reuşesc celulele canceroase să îşi menţină structura intactă şi să devină practic „nemuritoare” ar putea spori eficienţa chimioterapiei şi ar putea deschide drumul către noi tratamente.
07:10
Bradul de Crăciun rămâne unul dintre cele mai prețuite și așteptate simboluri ale sărbătorilor de iarnă. Perioada în care este împodobit marchează deschiderea festivităților, aducând în case bucurie și o atmosferă aparte.
07:10
Care este cel mai elegant oraș din Europa. Are cea mai mare concentrație de hoteluri de cinci stele și restaurante faimoase # Digi24.ro
Un studiu al unui club exclusivist de călători a desemnat cel mai elegant oraș din Europa. În studiu au fost analizate peste 100 de orașe de pe continentul european.
07:10
Aparatul de zbor ieftin și inovator pe care NATO l-ar putea folosi pentru a contracara bruiajul Rusiei: „Nimeni nu ne-a crezut” # Digi24.ro
În mai puțin de 10 secunde, dirijabilele argintii ale Kelluu se pot înălța de la sol până deasupra liniei copacilor din estul Finlandei. Dirijabilele cu gaz au fost inventate pentru prima dată în secolul al XIX-lea, dar startup-ul scandinav pariază pe o versiune modernă a vechiului concept pentru a ajuta Occidentul să-și apere teritoriul, potrivit Business Insider.
07:10
Exit-poll alegeri București 2025. Digi24.ro prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie # Digi24.ro
Digi24.ro publică azi, la ora 21:00, imediat după închiderea urnelor de vot pentru alegerea viitorului primar al Capitalei, primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, realizate de institutele CURS și Avangarde.
07:10
„Iadul pe Pământ” și sfârșitul gerului diplomatic: Inamicii americanilor din cel mai lung război din istoria SUA au ieșit din izolare # Digi24.ro
Când talibanii s-au întors la putere în 2021, multe guverne au rupt legăturile diplomatice cu noul guvern de la Kabul. În ultimele luni, însă, regimul islamist din Afghanistan a început să iasă din izolare: talibanii sunt recunoscuți acum de Rusia, au primit vizita ministrului chinez de externe, au trimis diplomați în Europa și au fost chiar lăudați de Statele Unite pentru operațiunile lansate împotriva militanților Isis-Khorasan.
07:10
Sfânta Muceniță Filofteia 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce obiceiuri trebuie să respecte credincioșii pe 7 decembrie # Digi24.ro
Sfânta Muceniță Filofteia este prăznuită de biserica ortodoxă în fiecare an, pe 7 decembrie, zi înscrisă cu cruce roșie în calendarul religios. Credincioșii o cinstesc pentru puritatea păstrată încă din copilărie și pentru devotamentul neclintit, calități care au transformat-o într-un model de devoțiune.
07:10
Pilot american de F-16, premiat pentru manevre excepționale împotriva rebelilor Houthi. Cum a supraviețuit unui baraj de rachete # Digi24.ro
Un pilot al Forțelor Aeriene Americane a supraviețuit 15 minute unui foc de rachete inamice, în timpul unei misiuni în Orientul Mijlociu, anul acesta, efectuând manevre extrem de puternice, în timp ce focoasele explodau la doar câțiva metri de avionul său de vânătoare F-16, potrivit Business Insider.
07:10
Strategia subtilă a Chinei, pe care Occidentul încă nu a descifrat-o: cum încearcă Beijingul să obțină dominația la nivel global # Digi24.ro
La începutul acestui an, după ce președintele american Donald Trump a închis efectiv Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), cel mai mare program de ajutor bilateral din lume, mulți observatori și-au exprimat temerile că Beijingul va interveni pentru a umple vidul geopolitic. USAID a servit drept instrument cheie al diplomației americane timp de mai bine de șase decenii, iar retragerea americană a creat o oportunitate pentru China de a-și extinde arta economică de guvernare și de a câștiga influență în multe părți ale lumii, potrivit unei analize Foreign Affairs.
Acum 12 ore
00:10
Documente necesare când călătorești cu copilul în afara țării: Certificatul de naștere nu înlocuiește pașaportul # Digi24.ro
Indiferent de vârstă, orice minor care călătorește în străinătate are nevoie de un document de identitate valabil. Pentru deplasările în țările Uniunii Europene și Spațiul Economic European, acesta poate fi pașaportul sau cartea de identitate.
00:10
Ministrul polonez de Externe îl trimite pe planeta Marte pe Elon Musk. De la ce a pornit totul # Digi24.ro
Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, i-a spus lui Elon Musk să „plece pe Marte” după ce miliardarul a cerut desființarea Uniunii Europene, în cadrul unor valuri de critici din partea unor personalități americane de seamă care vizează politica de migrație și credibilitatea democratică a blocului comunitar, scrie TVPWorld.
6 decembrie 2025
23:30
SUA au făcut lobby pe lângă mai multe state europene pentru a se opune planului UE de a folosi activele rusești înghețate # Digi24.ro
Statele Unite au făcut lobby pe lângă mai multe state membre ale Uniunii Europene pentru a bloca planul blocului comunitar de a utiliza activele înghețate ale Băncii Centrale Ruse pentru garantarea unui împrumut destinat sprijinirii Ucrainei, potrivit unor diplomați europeni citați sub condiția anonimatului de Bloomberg.
23:30
Venezuela mobilizează mii de soldați ca răspuns la „amenințarea” americană. 5.600 de noi recruți s-au alăturat armatei # Digi24.ro
Armata venezueleană a încorporat sâmbătă, la Caracas, 5.600 de noi recruți, într-o mobilizare prezentată de președintele Nicolás Maduro drept un răspuns la „amenințarea” reprezentată de desfășurarea forțelor navale americane în Caraibe. Liderul venezuelean cere unitate împotriva „imperialismului”, pe fondul tensiunilor tot mai accentuate cu Washingtonul.
23:10
La ce ore va juca România, dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Programul meciurilor din Grupa D # Digi24.ro
Dacă România va reuși să treacă de barajul din martie 2026 și se va califica la Campionatul Mondial din SUA, va disputa cel puțin trei meciuri în Grupa D, în compania naționalelor din Paraguay, Australia şi SUA. Având în vedere diferența de fus orar, telespectatorii din România vor putea vedea meciurile dimineața devreme.
22:50
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a comentat pe X # Digi24.ro
Revoltat că platforma sa, X, a primit o amendă de 120 de milioane de dolari de la Comisia Europeană, miliardarul american Elon Musk a dat frâu liber aversiunii sale față de Uniunea Europeană, ajungând până în punctul de a cere „abolirea” acesteia. El a creat chiar și un hashtag în acest sens pe platforma X.
22:20
Viktor Orban va trimite oameni de afaceri în Rusia pentru a pregăti perioada „de după război şi de după sancţiuni” # Digi24.ro
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a anunțat că o delegație de oameni de afaceri va fi trimisă în Rusia pentru a pregăti cooperarea economică „de după război și de după sancțiuni”. Liderul de la Budapesta spune că Ungaria trebuie să anticipeze o eventuală reintegrare a Rusiei în economia mondială, în contextul în care el menține legături atât cu Moscova, cât și cu Washingtonul.
21:30
„Europa e cel mai apropiat aliat al vostru, nu problema voastră”, îi spune Tusk lui Trump, după atacul din partea SUA # Digi24.ro
Prim-ministrul Poloniei a declarat Statelor Unite că Europa este cel mai apropiat aliat al lor, nu problema acestora, după ce o nouă strategie americană de securitate a provocat indignare prin denunțarea UE ca fiind antidemocratică. Noua Strategie de Securitate Națională a SUA, publicată joi de președintele Donald Trump, susține că UE înăbușă libertatea de exprimare și zdrobește suveranitatea națională, „creând conflicte” prin politicile sale de migrație.
21:10
Cum va fi vremea duminică, în ziua votului: Ploi în sudul țării și temperaturi mai ridicate în vest # Digi24.ro
Duminică, în ziua votului pentru alegerile locale, jumătatea de sud a țării va fi afectată de ploi, în timp ce în vest și centru vremea va fi mai blândă, cu temperaturi mai ridicate și intervale cu cer variabil. În București, ploile sunt așteptate mai ales dimineața, iar vântul va slăbi în intensitate, potrivit ANM.
Acum 24 ore
20:40
Cum se numește ultima melodie înregistrată de Joan Baez. Artista s-a întors în studio, revoltată de politicile lui Trump # Digi24.ro
Revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a determinat-o pe Joan Baez, legenda americană a muzicii folk, să se întoarcă în studio, unde a terminat de înregistrat o nouă melodie de „protest”.
20:30
Zelenski, Witkoff și Kushner au discutat telefonic. „Ucraina este hotărâtă să continue să colaboreze cu bună-credință cu SUA” # Digi24.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o conversație telefonică lungă și „substanțială” cu trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele președintelui american, Jared Kushner, anunță TVPWorld.
20:20
Bradul de Crăciun din Betleem, aprins pentru prima dată de la începutul războiului din Gaza # Digi24.ro
Pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Gaza, Betleemul a reluat tradiția aprinderii bradului de Crăciun, marcând revenirea festivităților publice în orașul considerat locul nașterii lui Iisus. După doi ani de restricții, comunitatea locală vede în acest gest un simbol al speranței și al dorinței de normalitate.
20:10
Alegeri București 2025. Cine sunt cei 17 candidați înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Votul începe duminică, la ora 07:00 # Digi24.ro
Duminică, 7 decembrie, au loc alegeri locale parțiale în București, după ce Nicușor Dan, fostul primar general al Capitalei, a fost ales președintele României. În total, 17 candidați s-au înscris în cursa pentru cea mai mare primărie din țară, iar alegătorii sunt așteptați la urne începând cu ora 07:00.
19:30
Viktor Orban crede că alegerile din 2026 din Ungaria sunt „ultimele înaintea războiului care se apropie” # Digi24.ro
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ''ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi'', a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), transmite MTI, preluată de Agerpres.
19:10
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată # Digi24.ro
Unitatea cibernetică a Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (HUR) a scos din funcțiune o mare companie rusă de logistică într-un atac amplu desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, programat să coincidă cu Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Kyiv Post.
19:10
Consilierul lui Putin preia retorica lui Trump: „Elitele UE vor să finalizeze sinuciderea civilizației europene” # Digi24.ro
Șeful Fondului rus de investiții directe și unul dintre consilierii importanți ai lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, afirmă că liderii europeni doresc să-și distrugă propriile state, prin încălcarea dreptului la proprietate al cetățenilor și prin subminarea propriilor sisteme monetare, potrivit agenției TASS. Declarațiile lui vin în contextul în care Uniunea Europeană ia în calcul tot mai serios folosirea activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei.
19:00
Ucraina anunță că a lovit o importantă rafinărie de petrol rusă, la circa 200 de kilometri de Moscova # Digi24.ro
Ucraina afirmă că forțele sale au lovit cu succes una dintre cele mai mari rafinării de petrol din Rusia în cursul nopții, precum și o fabrică de oțel care produce cartușe în regiunea ocupată Donbas. Rafinăria de petrol Riazan, situată în interiorul Rusiei, la doar 200 de kilometri de Moscova, a fost ținta repetată a Ucrainei, relatează TVPWorld.
18:10
Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: „Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi” # Digi24.ro
Kaja Kallas a dat asigurări sâmbătă că Statele Unite rămân „cel mai mare aliat” al Uniunii Europene. Afirmația șefei diplomației europene vine la o zi după publicarea noii strategii de securitate americane, decisiv naționaliste, care anticipează „dispariția civilizațională” a Europei, conform AFP.
18:10
Accident grav în Capitală: Un șofer a intrat cu mașina într-un copac și apoi a lovit două ambulanțe venite să-i acorde ajutor # Digi24.ro
Un accident neobișnuit a avut loc sâmbătă în Sectorul 5 al Capitalei, unde un șofer de 26 de ani, care tocmai intrase cu mașina într-un copac, a accelerat brusc și a lovit două ambulanțe SMURD sosite la fața locului pentru a-i acorda primul ajutor. Testele efectuate ulterior au arătat că nu consumase alcool sau substanțe psihoactive.
17:40
Republica Moldova a cerut ajutor de avarie din România, după atacurile rusești din Ucraina # Digi24.ro
Republica Moldova a solicitat „preventiv, pentru câteva ore” ajutor energetic din partea României, după atacurile rusești din noaptea de vineri spre sâmbătă asupra sistemului energetic al Ucrainei.
17:30
Șefa Euroclear, custodele belgian al activelor rusești înghețate, critică planul UE de a folosi banii Moscovei # Digi24.ro
Șefa Euroclear, instituția belgiană care deține cea mai mare parte a activelor rusești înghețate în UE, avertizează că folosirea acestor fonduri pentru un împrumut masiv destinat Ucrainei ar putea compromite negocierile de pace și ar pune în pericol stabilitatea financiară europeană.
17:30
Premierul britanic Keir Starmer se va întâlni luni, la Londra, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, pentru a continua discuţiile despre încheierea războiului din Ucraina.
17:20
303 posturi vacante vor fi scoase la concurs la creșele construite prin PNRR, anunță Ministerul Educației # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei a anunţat că, în ultima şedinţă de Guvern, a fost aprobat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR, respectiv prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social, relatează Agerpres.
17:00
Elon Musk, enervat la culme de amenda primită de la CE, cere „abolirea UE”. Noua strategie de securitate a SUA i-a dat aripi # Digi24.ro
Platforma X, fondată de Elon Musk, a fost amendată, vineri, de Comisia Europeană, pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene. Aceasta este prima sancțiune aplicată în temeiul regulamentului blocului comunitar privind guvernanța online. Comisia a anunțat o amendă de 120 de milioane de euro pentru platforma, pentru încălcarea obligațiilor de transparență impuse de Legea DSA a UE. Enervat, Elon Musk a postat compulsiv mesaje anti-UE, cerând „abolirea” Uniunii și întrebând utilizatorii platformei cât mai durează până la dispariția acesteia. A creat și hashtag-ul „AbolishTheEU”.
16:50
Un bărbat care dormea a fost trezit la timp de câinele său şi a reuşit să scape de flăcările care îi cuprinseseră apartamentul din nordul Germaniei, a anunţat sâmbătă poliţia germană.
16:50
Rusia a anulat acordurile militare semnate cu Portugalia, Franța și Canada în perioada de deschidere care a urmat căderii URSS, marcând o nouă etapă în deteriorarea relațiilor cu NATO. Decizia, anunțată prin decret de Moscova, semnalează ruptura tot mai profundă dintre Rusia și Occident, în timp ce războiul din Ucraina intră în al patrulea an și tensiunile geopolitice continuă să se amplifice.
16:00
Cine pierde, cine câștigă din noua Strategie de Securitate Națională a lui Trump. Expert: „Multă baftă” # Digi24.ro
Statele Unite îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, a declarat vineri preşedintele Donald Trump într-un document strategic amplu, care urmăreşte să redefinească rolul ţării sale în lume, scrie Reuters într-un amplu comentariu pe marginea Strategiei de Securitate Națională a Statelor Unite, publicată de Casa Albă.
15:50
Pacea dintre Ucraina și Rusia, „mai aproape ca oricând”. Ambasadorul SUA la NATO: „Ucrainenii vor trebui să accepte orice acord” # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a apreciat sâmbătă, la Doha, că o posibilă pace între Ucraina și Rusia este „mai aproape ca oricând”, deși nu va veni „cu orice preț” pentru niciuna dintre părți, relatează EFE.
