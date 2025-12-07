Marcel Ciolacu s-a lăudat cu Autostrada Moldovei după ce a votat la Buzău. „A adus și aduce multe oportunități”
Adevarul.ro, 7 decembrie 2025 09:30
Marcel Ciolacu, fostul premier al României, care candidează la funcția de președinte al consiliului Județean Buzău, a votat la ora 9.00.
Cel mai bun fotbalist român al anului 2025 a fost desemnat de fani, câștigând detașat titlul „Tricolorul Anului”.
Anunțul retragerii Soranei Cîrstea a făcut furori în sportul alb. Simona Halep, Djokovic și alți colegi de breaslă o susțin pe româncă: „Hai să ne distrăm cât mai bine!” # Adevarul.ro
După două decenii în tenisul profesionist, Sorana Cîrstea a anunțat că se va retrage, marcând începutul unui nou capitol în viața sa.
Există un loc în apropiere de Los Angeles unde măgarii umblă liber și dau buzna în nunți organizate în curți. Animalele au provocat multe bătăi de cap, până când au devenit o cauză în sine. În Reche Canyon, în sudul Californiei, măgarii fac o mulțime de probleme.
20 de persoane evacuate, după ce un autoturism a lovit o conductă de gaze. Pompierii au intervenit de urgență în județul Buzău # Adevarul.ro
Noapte tensionată în localitatea Tăbărăști, comuna buzoiană Gălbinași, unde 20 de persoane au fost evacuate preventiv din locuinţe din cauza unui autoturism care a intrat într-o țeavă de gaze.
Explozie într-un apartament din Iași provocată de o scurgere de gaz. Un bărbat are arsuri de gradul I # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani are arsuri de gradul I la nivelul feţei şi mâinilor în urma unei explozii produse duminică dimineaţă într-un apartament din Iaşi. provocată de o scurgere de gaz de la o butelie.
Cinci institute acreditate vor efectua sondaje la ieşirea de la urne în alegerile pentru Primăria Capitalei # Adevarul.ro
Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru efectuarea de sondaje de opinie la ieşirea de la urne la alegerile locale parţiale pentru funcţia de primar general al Capitalei.
Negocierile pentru pace de la Miami s-au încheiat fără progrese majore. Teritoriul și garanțiile de securitate, principalele obstacole # Adevarul.ro
Runda intensă de discuții dintre negociatorii americani și ucraineni privind un posibil acord de pace cu Rusia de la Miami s-a încheiat, fără rezultate semnificative, potrivit unor oficiali ucraineni citați de presa internațională.
Dezvăluiri bombă. Numele femeilor celebre care îl „vizitau” pe Adrian Mutu, după transferul în Anglia. „Pe asta n-am mai spus-o. A fost acolo” # Adevarul.ro
De-a lungul carierei sale, Adrian Mutu a fost adesea în centrul atenției. Internaționalul a avut o viață extrasportivă activă.
Cel puțin 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit la un club de noapte din India. Printre victime sunt și turiști # Adevarul.ro
Un incendiu izbucnit într-un club de noapte din populara regiune turistică indiană Goa a ucis cel puţin 25 de persoane, inclusiv patru turişti, au declarat oficialii locali, conform CNN.
Dmitri Medvedev i-a comentat lui Elon Musk pe platforma X, după ce miliardarul a cerut „abolirea” Uniunii Europene # Adevarul.ro
Revoltat că platforma sa a primit o amendă de 120 de milioane de dolari de la Comisia Europeană, miliardarul american Elon Musk a dat frâu liber aversiunii sale față de Uniunea Europeană, ajungând până în punctul de a cere „abolirea” acesteia.
Alegeri pentru șefia Consiliului Județean Buzău. Opt candidați în cursă, peste 360.000 de alegători așteptați la urne # Adevarul.ro
Buzoienii sunt așteptați duminică la vot pentru a-și alege noul președinte al Consiliului Județean, funcție rămasă vacantă după ce fostul titular, Lucian Romașcanu, a devenit membru al Curții Europene de Conturi la 1 iulie 2024.
Furnizarea apei în Câmpina, întreruptă la 24 de ore de la reluarea alimentării din cauza unor „avarii punctuale” # Adevarul.ro
Furnizarea apei în municipiul Câmpina şi parţial în comuna Poiana Câmpina, din judeţul Prahova, a fost întreruptă temporar, sâmbătă seară, din cauza unor „avarii punctuale” identificate ca urmare a umplerii conductelor şi a reintroducerii apei în sistem.
SUA își retrage armata din Europa în 2027. Un expert de la Washington explică măsurile urgente pe care le poate lua România # Adevarul.ro
Statele Unite vor ca Europa să preia majoritatea capacităților de apărare convenționale ale NATO, de la informații la rachete, până în 2027, conform Reuters. Analista de securitate Iulia Joja explică pentru „Adevărul” ce înseamnă asta.
Europa taie gazul rusesc până în 2027. România, printre puținele țări care își acoperă consumul din producția internă # Adevarul.ro
Acordul politic recent dintre Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, care obligă statelor membre să sisteze importurile de gaze din Rusia până în 2027, ridică semne de întrebare majore asupra modului concret de aplicare.
Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general într-un scrutin local parțial care va stabili conducerea Capitalei pentru următorii 2 ani și jumătate. Alegeri similare au loc și în județul Buzău, precum și în alte 12 localități din țară.
Jeff Bezos, despre AI și piața muncii: Cine are acest tip de abilități va rămâne de neînlocuit # Adevarul.ro
Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a reflectat încă o dată asupra impactului pe care inteligența artificială îl va avea asupra pieței muncii, afirmând că există un tip de lucrător pe care această tehnologie nu îl va putea înlocui niciodată.
Generația afectată de revoluția AI. Scădere drastică a joburilor pentru tineri în tech și servicii # Adevarul.ro
Revoluția inteligenței artificiale avansează rapid, iar extinderea utilizării noilor tehnologii indică o intensificare a impactului în sectoare precum energia, industria de cipuri și componente, dar și pe piața muncii, arată o analiză dedicată efectelor AI.
Letale, de elită și de temut: Cum au devenit unitățile Rubikon o rețea-caracatiță ce sufocă frontul ucrainean # Adevarul.ro
O evoluție în război stârnește fiori reci în rândul soldaților din prima linie: Rusia șterge într-un ritm alarmant avantajul inițial. în materie de drone al Kievului. De la primele unități de elită firave, Rusia a scalat în doar câteva luni capacitatea letală a dronelor, culminând cu temuta Rubikon,
Metodele teroriste prin care a fost alungat ultimul rege al României. Cu ce l-au amenințat comuniștii pe Mihai pentru a semna actul de abdicare # Adevarul.ro
Sfârșitul anului 1947 aducea și „decesul” democrației românești interbelice. Ultimul rege al României era alungat cu amenințări teroriste de o grupare ilegitimă care făcea jocurile sovieticilor și era presată de liderii de la Kremlin să bolșevizeze mai repede țara.
Cum îți ajuți copilul să nu devină victima perfectă pentru bullying în școală. „Este efectul de șoc. Nu se așteaptă” # Adevarul.ro
Bullying-ul este o realitate pe care școlile nu se mai străduiesc să o ascundă, ci caută soluții pentru a diminua fenomenul. Un consilier școlar le-a atras atenția părinților că din dorința de a-și proteja copiii îi pot transforma în ținte perfecte. A avut sfaturi și pentru profesori.
Peisajul frontului din Ucraina arată sumbru, avertizează analiștii. Mărturiile soldaților din sectoarele critice ale câmpului de luptă # Adevarul.ro
Situația pe front se înrăutățește pentru Ucraina: forțele rusești avansează pe mai multe fronturi. În paralel, semnalele date de președintele rus Vladimir Putin în cadrul discuțiilor cu negociatorii americani, și anume că Rusia nu renunță la cerințele sale, sunt menite să transmită un mesaj.
Derby-ul FCSB - Dinamo, un chin fotbalistic. Campioana mai face un pas greșit în lupta pentru play-off # Adevarul.ro
Roș-albaștrii sunt pe locul 8, rivala e pe podium.
7 decembrie: Ziua în care s-a născut generalul Henri Mathias Berthelot, un mare prieten al poporului român # Adevarul.ro
În ziua de 7 martie 1861 s-a născut generalul francez Henri Mathias Berthelot, unul din cele mai importante personaje din istoria României de la început de secol XX. Tot pe 7 martie, în 1941, Japonia lansează atacul de la Pearl Harbor.
Sistemele de risc și de monitorizare au prevenit, în perioada decembrie 2022 - mai 2025, pierderi potențiale de 10 miliarde de dolari cauzate de fraude, protejând peste 7,5 milioane de utilizatori la nivel global, potrivit unui raport de piață, care indică succesul colaborării cu Europol.
Noile reglementări privind creșterea impozitelor pe locuințe și vehicule în România începând cu 2026 marchează o schimbare semnificativă în modul de evaluare și impozitare a proprietăților și autoturismelor.
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură” # Adevarul.ro
Numeroși români care au căutat moduri prin care pot reduce cheltuielile au ajuns la concluzia că una dintre soluțiile cele mai eficiente poate fi aplicată cu succes iarna, însă depinde și de vecini.
Cine a fost ultimul român condamnat la moarte în epoca Ceaușescu și cum a ajuns în fața plutonului de execuţie # Adevarul.ro
Înainte ca pedeapsa capitală să fie abolită în România, regimul comunist a dus la capăt o ultimă execuție, în 1987, după ce Nicolae Ceauşescu a solicitat „rezolvarea cazului” şi i-a respins cererea de comutare a pedepsei.
Estimări care dau fiori reci: Un cutremur major care ar lovi zona metropolitană Tokyo ar putea face 18.000 de victime # Adevarul.ro
Un cutremur puternic care ar lovi zona metropolitană Tokyo s-ar putea solda cu 18.000 de victime şi cu pagube economice de 535 de miliarde de dolari, conform unei estimări guvernamentale, transmite sâmbătă, 6 decembrie, agenţia de presă WAM.
Ce pierde un cuplu când apar copiii: E greu să-ți mai dorești viață sexuală cu un bărbat care nu te ajută deloc în casă # Adevarul.ro
Copiii schimbă echilibrul emoțional al cuplului. Un studiu internațional realizat în 25 de țări arată că părinții se simt mai puțin îndrăgostiți, mai puțin apropiați și mai puțin pasionali decât cei fără copii. Însă angajamentul rămâne solid.
Zelenski anunță că a avut o convorbire telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner # Adevarul.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă seară că a avut o conversaţie telefonică „substanţială şi constructivă” cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi cu negociatorii Kievului plecaţi să îi întâlnească în Florida pentru discuţii privitoare pacea în Ucraina.
Ce se va întâmpla dacă Europa nu va reuși să preia până în 2027 majoritatea capabilităților NATO de apărare convențională. Avertismentul Pentagonului # Adevarul.ro
Statele Unite doresc ca până în 2027 Europa să preia majoritatea capabilităţilor de apărare convenţională ale NATO, le-au transmis reprezentanţi ai Pentagonului unor diplomaţi europeni la Washington în această săptămână, transmite sâmbătă, 6 decembrie, Reuters.
Horoscop duminică, 7 decembrie. Racii se luptă cu oboseala, iar Scorpionii cu frustrări şi gelozie # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click, ştie care sunt zodiile vulnerabile ale zilei de duminică, 7 decembrie, o zi cu o încărcătură emoţională puternică, în care orice decizie trebuie cântărită cu atenţie.
Noua viziune strategică a lui Trump reactivează Doctrina Monroe pentru a face din SUA lider pe continentul american -analiză Reuters # Adevarul.ro
SUA îşi vor reafirma dominaţia în emisfera vestică, îşi vor consolida forţa militară în Indo-Pacific şi, eventual, îşi vor reevalua relaţia cu Europa, se arată într-un document strategic amplu menit să redefinească rolul Americii în lume, scrie Reuters, într-un amplu comentariu.
Surpriză la pescuit pe Dunăre: două grenade prinse cu undița. Poliţiştii au păzit până de dimineaţă zona # Adevarul.ro
O partidă obișnuită de pescuit pe Dunăre s-a încheiat brusc, după ce un pescar din Hinova a prins în undiţă un toc metalic cu două grenade, iar zona a fost înconjurată de echipaje de poliţie.
Ilie Bolojan a încercat să treacă neobservat la Târgul Gaudeamus. S-a echipat cum rar este văzut și a răsfoit câteva cărți: „A venit fără tam-tam” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă, 6 decembrie, „fără tam-tam”, la Târgul de Carte Gaudeamus - 2025, desfășurat în cadrul Pavilionului B2 Romexpo. Cu o șapcă pe cap și în geacă, șeful Executivului a încercat să treacă drept un cititor obișnuit.
„Apărare pe bani grei”. Strategia SUA cere Europei să plătească pentru securitate, altfel rămâne pe cont propriu # Adevarul.ro
Pentru o țară precum România, care a mizat constant pe parteneriatul strategic cu SUA, Strategia de securitate națională a administrației Trump este un semnal de alarmă, spune politologul Sergiu Mișcoiu.
Decizie radicală la Kremlin. Putin a anulat acordurile militare istorice cu trei state NATO # Adevarul.ro
Rusia a anulat, vineri, acordurile militare semnate cu Portugalia, Franța și Canada după căderea URSS, marcând o nouă etapă în deteriorarea relațiilor cu NATO. Decizia survine pe fondul războiului din Ucraina și al tensiunilor tot mai pronunțate dintre Moscova și Occident.
Situația numărului de alegători pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025. Câte persoane au dreptul de vot interzis # Adevarul.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) aduce la cunoștința publicului, sâmbătă seara, situația numărului de alegători pentru alegerile locale parțiale din data de 7 decembrie 2025.
Aeroportul din capitala Lituaniei a fost închis din nou după apariția unor baloane suspecte # Adevarul.ro
Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunţat sâmbătă că a suspendat din nou operaţiunile, ca urmare a apariţiei unor baloane suspecte în spaţiul aerian lituanian.
Viktor Orban, predicții sumbre: „Ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie” # Adevarul.ro
Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi „ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi”, a declarat sâmbătă, 6 decembrie, premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), potrivit MTI.
Cum se anunță vremea în Capitală duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Bucureşti # Adevarul.ro
Deși codul galben de vânt a fost ridicat pentru București, ziua votului aduce o atmosferă rece şi mohorâtă în Capitală.
Imagini incredibile surprinse în Bucureşti. Un șofer lovește frontal ambulanța SMURD venită să-l ajute după ce a intrat într-un copac # Adevarul.ro
Scene incredibile în Sectorul 5 din București: un șofer implicat într-un accident a lovit frontal o ambulanță SMURD venită să îl ajute, împingând-o în autospeciala din spatele ei. Incidentul a fost filmat de un martor la eveniment.
Forumul Judecătorilor cere CCR să blocheze legea pentru modificarea pensiilor magistraților: „Sesizarea ÎCCJ conține suficiente temeiuri pentru a fi admisă” # Adevarul.ro
Forumul Judecătorilor cere CCR să blocheze legea pentru modificarea pensiilor de serviciu
Femeie filmată în mare, la Mamaia, deși termometrele indicau doar 8 grade. Turista a făcut și plajă # Adevarul.ro
O femeie a reușit să atragă atenția, în stațiunea Mamaia, după ce a decis să se scalde în mare, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute.
Povestea celui mai bogat sat din Ucraina, aflat la graniţa cu România. Paradoxul castelelor din Nyzhnia Apșa # Adevarul.ro
La marginea Ucrainei, chiar lângă granița cu România, se află Nyzhnia Apșa, considerat „cel mai bogat sat din țară”, o așezare unde casele nu mai seamănă cu locuințele obișnuite, ci cu adevărate palate.
Meghan Markle a încercat să ia legătura cu tatăl ei după ce bărbatul a rămas fără un picior. În ce realții sunt cei doi # Adevarul.ro
Meghan Markle, ducesă de Sussex, a încercat să ia legătura cu tatăl său, Thomas Markle, după ce acestuia i-ar fi fost amputat un picior în Filipine, transmite Reuters care citează un purtător de cuvânt al actriţei americane.
Un bărbat din Germania a reușit să scape cu viață, sâmbătă, dintr-un incendiu izbucnit în locuința sa, grație câinelui său, care a făcut tot posibilul să-și trezească stăpânul.
Margarita Simonian, inclusă pe lista Financial Times a celor 25 de personalități influente ale lumii în 2025 # Adevarul.ro
Financial Times a inclus-o pe propagandista Kremlinului Margarita Simonian, redactor-șef al postului de televiziune de stat RT, pe lista celor mai influente persoane din 2025, la categoria Lideri, relatează presa ucraineană.
Elon Musk, patronul platformei X, a scris sâmbătă că UE ar trebui desființată. Asta după ce a primit o amendă de 120 de milioane de euro de la Comisia Europeană pentru încălcarea obligațiilor de transparență prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale (DSA).
