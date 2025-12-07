Prezenţă la vot în Bucureşti mult mai scăzută în primele două ore decât în 2024
Ziarul Financiar, 7 decembrie 2025 09:30
• • •
Cum poţi câştiga 23.000 de euro în 100 de zile: ESA caută participanţi pentru studiul Solis100 # Ziarul Financiar
Agenţia Spaţială Europeană a deschis selecţia pentru studiul Solis100, un program de 100 de zile care simulează viaţa într-un modul de staţie spaţială şi pentru care participanţii primesc 23.000 de euro.
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscrişi pentru alegerile locale parţiale de duminică # Ziarul Financiar
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat numărul total al alegătorilor înscrişi în Registrul electoral pentru alegerile locale parţiale este de peste 2.2 milioane de cetăţeni, dintre care este de 2.193.680 sunt pe listele permanente, iar 24.988 pe listele complementare.
Preşedintele Zelenski susţine că a avut un dialog substanţial cu Steve Witkoff şi Jared Kushner # Ziarul Financiar
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că a avut o convorbire lungă şi „substanţială” cu emisarul speciali al Statelor Unite ale Americii, Steve Witkoff, şi cu Jared Kushner, ginerele preşedintelui Trump, notează Reuters.
Keir Starmer, premierul Regatului Unit, îl va găzdui luni pe preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire la care vor particpa şi cancelarul german Friedrich Merz şi preşedintele francez Macron, notează The Independent.
Moldelectrica, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Republica Moldova, a anunţat sâmbătă că a solicitat României ajutor de avarie pentru câteva ore.
Dragoş Damian, Terapia: Uitaţi pentru câteva clipe de alegerile de duminică din Bucureşti. Fiţi atenţi aici, voi aţi auzit de Andrei Ioniţă, Voicu Oprean, Dragoş Bîlteanu, Natalia Iacob, Ovidiu Opriţă, Alin Răţoi, Marius Pandel, Alexandru Stânean, Liana Constantin, Sebastian Ghiţă şi Victor Gânsac? # Ziarul Financiar
VIDEO. Ce-i lipseşte fotbalului românesc ca să fie performant? „Ne lipseşte infrastructura şi ne lipseşte metodologia. Sunt două chestiuni care par seci şi banale, dar sunt foarte, foarte importante pentru dezvoltarea sportului românesc”, explică preşedintele Dinamo, Andrei Nicolescu # Ziarul Financiar
Google va fi obligată să renegocieze anual orice contract pentru poziţia de motor de căutare implicit - cum este cel semnat cu Apple. Decizia deschide uşa concurenţilor din AI generativ, de la OpenAI la Perplexity, pentru o poziţie mai bună pe piaţă # Ziarul Financiar
Google, parte a Alphabet Inc., va fi obligată să renegocieze anual orice contract care face motorul său de căutare sau aplicaţia de inteligenţă artificială opţiunea implicită pe smartphone-uri şi alte dispozitive, a decis vineri un judecător federal american, potrivit Bloomberg, CNBC şi Business Insider.
Cea mai disputată tranzacţie din 2025, care va avea un impact global, conţine şi o clauză fără precedent: Dacă nu va reuşi să obţină aprobările pentru achiziţia studiourilor Warner Bros. şi a HBO, Netflix trebuie să plătească un comision de penalizare de 5,8 miliarde dolari, cel mai mare din istoria tranzacţiilor # Ziarul Financiar
România are o şansă extraordinară de a fi în prim-planul lumii, cum a fost acum 30 de ani: Dacă se va califica la Campionatul Mondial de Fotbal, va juca primul meci cu Australia la Vancouver (Canada) unde este o bună comunitate de români, iar ultimul meci din grupă îl va juca în faţa unei audienţe imense la Los Angeles cu SUA # Ziarul Financiar
Vârful salariilor, subţire: doar 1,5% dintre angajaţi depăşesc venituri de 30.000 de lei brut pe lună. Circa 40% dintre angajaţi au venituri brute între 5.000 şi 10.000 lei. La un venit brut de 30.000 de lei, un angajat ar rămâne „în mână“ cu circa 17.500 de lei pe lună dacă s-ar aplica impozitarea salarială pentru toată suma # Ziarul Financiar
Câştigurile mari rămân în număr mic pe piaţa muncii din România. Deşi aproape 4,6 milioane de salariaţi lucrează în economia privată şi în sectorul bugetar nonadministrativ, mai puţin de 70.000 dintre ei, adică doar 1,5%, au obţinut în octombrie 2024 venituri brute de peste 30.000 de lei, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS) şi calculele ZF. Pentru un astfel de venit, suma rămasă „în mână“ nu trece de 17.500 de lei pe lună dacă impozitarea se aplică integral, precum se aplică salariilor.
Norvegia cumpără submarine şi rachete în faţa „intensificării activităţii forţelor ruse” în regiune # Ziarul Financiar
Norvegia intenţionează să-şi consolideze capacităţile de supraveghere şi descurajare într-o zonă strategică prin achiziţionarea a două noi submarine germane.
Antreprenorul Florin Mitocaru din Suceava, la un pas de afaceri de 10 mil. euro în 2024 cu producătorul de suplimente alimentare Alevia # Ziarul Financiar
Alevia, producătorul de suplimente alimentare cu fabrică în Fălticeni, judeţul Suceava, controlat de antreprenorul Florin Mitocaru, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 48 mil. lei (9,6 mil. euro), în creştere cu 20,7% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 39,7 mil. lei (8 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Profitul net al producătorului de suplimente alimentare şi ceaiuri Dacia Plant a crescut cu 14,7% în 2024, la afaceri de 81,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Dacia Plant, unul dintre cei mai mari producători locali de suplimente alimentare, ceaiuri, tincturi, creme terapeutice, dar şi dulceţuri naturale, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 81,4 mil. lei (16,3 mil. euro), în uşoară scădere, de 1,8% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de 82,9 mil. lei (16,7 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza informaţiilor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Dana Manns, asociat la CTE Trailers: Vânzările de remorci şi semiremorci pentru firmele de transport şi logistică au crescut cu 25%. Am crescut şi pe serviciile de service # Ziarul Financiar
Compania CTE Trailers, care comercializează remorci, semiremorci, trailere şi care deţine unul din cele mai mari service-uri pentru astfel de vehicule la Ciorogârla (judeţul Ilfov), a înregistrat o cerere mai mare pentru remorci din partea firmelor de transport şi logistică.
Benjamin Turquin, CEO al BRD Asigurări de Viaţă: Cred că 2026 va fi un an al transformărilor pentru businessul românesc, marcat de accelerarea digitalizării şi adaptarea la noile cerinţe ale consumatorilor. Firmele care pun accent pe agilitate, investiţii în tehnologie şi orientarea către client vor avea un avantaj competitiv # Ziarul Financiar
Anul viitor va fi unul al transformărilor pentru businessul românesc, digitalizarea va juca în continuare un rol important, iar interesul pentru sustenabilitate şi adaptare vor fi priorităţi, susţine Benjamin Turquin, CEO al BRD Asigurări de Viaţă.
Startup-ul finlandez de sateliţi Iceye a atras 200 mil. euro la o evaluare de 2,4 mld. euro şi pregăteşte listarea la bursă. Compania vrea să producă un satelit pe săptămână în 2026 # Ziarul Financiar
Iceye, startup finlandez specializat în sateliţi radar, a încheiat o rundă de finanţare Series E de 200 de milioane de euro, la o evaluare de 2,4 miliarde de euro, potrivit unui anunţ al companiei. Runda a fost condusă de fondul american General Catalyst şi include 50 de milioane de euro în tranzacţii secundare.
