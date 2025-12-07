Alegerile de azi din București au năucit și Inteligența Artificială. Am stat de vorbă cu trei și rezultatul depinde de prea multe
B365.ro, 7 decembrie 2025 09:50
Am întrebat inteligența artificială cine ar putea câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei. Trei au fost întrebate, 3 răspunsuri diferite am primit. ChatGPT, Meta AI și Google Gemini nu se pun de acord.
• • •
Alegerile de azi din București au năucit și Inteligența Artificială. Am stat de vorbă cu trei și rezultatul depinde de prea multe
Am întrebat inteligența artificială cine ar putea câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei. Trei au fost întrebate, 3 răspunsuri diferite am primit. ChatGPT, Meta AI și Google Gemini nu se pun de acord.
Cine a fost primarul bucureștean care l-a ucis cu spada pe Lahovar, fiindcă l-a criticat în gazetă. Patima politică era atât de înfocată că se ajungea la duel
În zilele noastre, în virtutea dreptului la exprimare garantat prin Constituție, oricine poate să bălăcărească pe oricine pe unde apucă: la televizor, pe internet, pe Tik-Tok, fără să riște mai nimic. Cel mult îl așteaptă
09:20
Rezultate Exit Poll | Cine e pe primul loc la alegerile de azi din București, întrebarea cu răspuns de la 5 case de sondare
Ce rezultate anunță sondajele Exit Poll devine, pe măsură ce trec orele de votare la alegerile de azi din București, o întrebare din ce în ce mai des rostită printre bucureștenii care îl aleg azi
Astăzi are loc al treilea tur de alegeri parțiale din Bucureștiul ultimilor 35 de ani. Rămâne de văzut și care va fi prezența la vot astăzi, un subiect delicat, unde locuitorii din Capitală nu au
Cum e vremea azi în București, în ziua alegerilor pentru funcția de primar general al Capitalei. Prognoza pe ore
Zilele trecute, pe prognoza meteo vedeam posibilă lapoviță/ninsoare pentru București, dar acum, iată că ANM ne anunță că vremea s-a răzgândit, azi, 7 decembrie 2025, când alegem Primarul General al Capitalei. Administrația Națională de Meteorologie
08:50
Nicușor Dan votează acum înlocuitorul său la Primăria Capitalei. Merge la secția de votare unde tocmai a fost alertă de scurgeri de gaze
Astăzi, bucureștenii vor vota un nou primar general al Capitalei. Printre votanți este și Președintele Nicușor Dan, care a și ocupat această funcție în trecut. El va veni la ora 09:00, la Școala Ginmnazială nr.
Prezența la vot | Câți bucureșteni au votat până acum la alegerile pentru funcția de primar general. Situația pe sectoare
Situația pe sectoare, ora 08:00 Sectorul 1 – 0,94% Sectorul 2 – 0,88% Sectorul 3 – 0,72% Sectorul 4 – 0,91% Sectorul 5 – 0,81% Sectorul 6 – 0,91% Prezența la vot poate fi consultată
Să ne imaginăm că e luni, deja știm rezultatul alegerilor de duminică, iar pe internet, la metrou, la barber shop, la unghiuțe, la cafenea și la scara blocului, oamenii scriu și vorbesc despre discursul neașteptat
Un șofer a lovit ambulanțele SMURD sosite să-l ajute după alt accident. Bătbatul a fost testat aparatele Alcooltest și DrugTest
Un șofer a avut un accident pe o stradă din Sectorul 5. Echipajele medicale au sosit la fața locului și au spart geamul mașinii în care afla. Bărbatul a pus piciorul pe accelerație și a
17:20
Cum votezi la alegerile pentru Primăria Capitalei cu buletinul electronic. AEP a anunțat schimbarea pentru posesorii cărților electronice
Bucureștenii merg din nou la vot pentru a alege un nou primar general al Capitalei, pe 7 decembrie. Fiecare alegător trebuie să se prezinte la secția de votare la care este arondat după reședința de
16:40
Noi întreruperi de curent în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 8 – 12 decembrie. Rețele Electrice anunță zonele afectate
Rețele Electrice România anunță clienții săi că va fi o serie de ăntreruperi de curent în București Ilfov și Giurgiu. Mai multe artere vor fi afectate în perioada 8 – 12 decembrie. Se fac lucrări
16:00
FOTO | Mari gropi pe Strada Episcopul Vulcan, din Bucureștii Noi. „Dacă un șofer nu le vede noaptea, ar putea rămâne blocat aici", spune o bucureșteancă
O bucureșteancă semnalează gropi imense pe Strada Episcopul Vulcan. Ea spune că ar fi fost astupate, dar problemele continuă. Seara nu sunt vizibile, un șofer ar putea rămâne blocat acolo. Gropile pot provoca avarii la
14:30
Nuntă secretă la București. Premierul Bolojan s-ar fi căsătorit cu partenera sa, Ioana. Nicio veste similară despre președintele Nicușor Dan
Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret cu partenera sa. Purtătorul de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu a transmis că executivul a fost însoțit la Viena de „soția lui" și că și-ar fi plătit singură
14:20
Miros de gaze la Școala Gimnazială nr. 130 din Sectorul 5, sesizat în această dimineață. Pompieri și reprezentanți Distrigaz au inspectat zona. Traficul din zonă a fost restricționat
O stradă din Sectorul 5 a fost închisă după ce reprezentanții Școlii Gimnaziale nr. 130 au sesizat un miros de gaze. Autoritățile au fost la fața locului pentru a se asigura că nu este vorba
13:10
FOTO ✨ Șiruri de stele și luminițe aduc spiritul sărbătorilor în Piața Romană. Și copacii de pe Bd. Lascăr Catargiu sunt îmbrăcați în beculețe strălucitoare
Bucureștiul e decorat pentru sărbătorile de iarnă. Străzile din Capitală sunt pline de luminițe, decorațiuni și motive specifice Crăciunului. Piața Romană nu este vreo excepție, aici bucureștenii pot admira luminițe și stelele mari de deasupra
11:30
Actualizare METEO | Cod galben de vânt puternic în București și alte județe până diseară. ANM are prognoza specială pentru Capitală, cu ploi slabe în ziua alegerilor
Vremea va fi rece în București, în acest weekend, iar meteorologii anunță ploi slabe în ziua votului la Primăria Capitalei. ANM a emis un cod galben de vânt puternic în Buucrești și alte 9 județe
10:50
ESENȚIAL | Linia 5 STB se deschide săptămâna viitoare. „Tramvaiul Corporatiștilor" revine pe traseul din nordul Capitalei
Primăria Capitalei ar vrea să deschidă Linia 5 de tramvai săptămâna viitoare. Primele probe pe traseu au fost trecute cu succes, în urmă cu o săptămână. Foarte curând, bucureștenii vor circula din nou cu așa
Exit Poll – istoria acestor sondaje care ne pot spune rezultatele alegerilor de duminică din București
La fiecare tur de alegeri, fie ele locale, parlamentare sau prezidențiale, votanții așteaptă cu sufletul la gură după închiderea urnelor Exit Poll urile, sondajele care (de cele mai multe ori) creionează intenția de vot a
Cine cântă și ne încântă pe 6 decembrie, de Moș Nicolae, la târgurile de Crăciun din București. Cargo și Smiley, printre artiștii care vor avea concerte aici
Ziua de 6 decembrie este plină de note muzicale, cu concerte în șase târguri de Crăciun din București, Capitala sărbătorilor de iarnă. Fiecare târg sărbătorește ziua de 6 decembrie cu un vibe aparte: de la
Cine e Moș Nicolae, pe cine protejează, de unde vine și ce nu știm despre el. O poveste și cu nuia, dar cu și mai multe dulciuri
Ziua de Moș Nicolae este, poate, cea mai populară sărbătoare de iarnă în pregătirea Crăciunului, așteptată cu nerăbdare de cei mici, dar nu numai. Și cei mari sunt entuziasmați de mise-en-place-ul ghetuțelor burdușite de dulciuri
ESENȚIAL | Răsturnare de situație în ultimul sondaj AtlasIntel pentru alegerile de duminică din București. Anca Alexandrescu ar câștiga, iar Băluță ar fi la o diferență infimă
Ultimul sondaj AtlasIntel cu privire la alegerile de la Primăria Capitalei dă peste cap toate prezicerile din ultima perioadă. Anca Alexandrescu ar câștiga turul de alegeri de duminică cu un procent de 24% din voturi,
Linia 32 va fi suplimentată, în zilele de weekend, pentru Târgurile de Crăciun din București. Călătorii vor aștepta mai puțin stație
TPBI anunță că mai multe tramvaie vor circula pe linia 32, în zilele de sâmbătă și duminică. Măsura este pentru că a crescut cererea publicului, fiind sezonul târgurilor de Crăciun în Capitală. Timpii de așteptare
Gigi Nețoiu, candidat independent la PMB, a fost cadru al Securității din București, arată verificări CNSAS. Ce spune instituția de alți candidați
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității transmite că au apărut noi informații care arată că Gigi Nețoiu, candidat la PMB, a fost cadru al Securității Municipiului București. Instituția prezintă și care este situația verificărilor privind
FOTO | Start demolări la Colegiul „Gh. Airinei" (PTTR), procesul va dura șase luni, iar lucrările doi ani. „Vom construi cel mai mare campus școlar din țară", promite Ciucu
Administrația locală anunță că a început demolarea liceului
Noi schimbări de circulație la Aeroportul Otopeni pentru șantierul M6. Se desființează locuri de parcare pentru un drum nou. Liniile 100 și 442 vor avea traseele reorganizate în zonă # B365.ro
TPBI transmite călătorilor că liniile 100 și 442 vor avea traseele modificate în zona Terminalului de la Aeroportul Otopeni. Schimbările sunt necesare pentru lucrările de la viitoarea stație de metrou de aici de pe Magistrala […] Articolul Noi schimbări de circulație la Aeroportul Otopeni pentru șantierul M6. Se desființează locuri de parcare pentru un drum nou. Liniile 100 și 442 vor avea traseele reorganizate în zonă apare prima dată în B365.
„Mai bine-mi fac eu acasă!” Cât a ajuns să coste o porție de cartofi prăjiți cu brânză la Târgul de Crăciun din Piața Constituției # B365.ro
În Capitală s-au deschis târgurile de Crăciun încă de la sfârșitul lunii noiembrie. Trei târguri de Crăciun cu intrare liberă au fost organizate în luna decembrie de CREART (Centrul de Creație, Artă și Tradiție al […] Articolul „Mai bine-mi fac eu acasă!” Cât a ajuns să coste o porție de cartofi prăjiți cu brânză la Târgul de Crăciun din Piața Constituției apare prima dată în B365.
VIDEO | Ilie Bolojan, de la București, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Din această seară, alimentarea cu apă va fi reluată treptat” # B365.ro
Premierul Ilie Bolojan susține o conferință de presă pentru a vorbi despre actualele probleme ale țării. Unul dintre pricipalele subiecte este lipsa apei din județul Pravova. Ce spune Ilie Bolojan de problemele apei din județul […] Articolul VIDEO | Ilie Bolojan, de la București, despre criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Din această seară, alimentarea cu apă va fi reluată treptat” apare prima dată în B365.
Ateliere gratuite de Crăciun pentru copii, la sediul PS1, în weekend. Cei mici vor picta brăduți, peisaje de iarnă și vor scrie scrisori moșului # B365.ro
Primăria Sectorului 1 organizează în parteneriat cu Art Safari ateliere de creație pentru copii cu tematica sărbătorilor de iarnă. Copiii vor putea colora brăduți magici, picta peisaje de iarnă și scrie scrisori pentru Moș Crăciun. […] Articolul Ateliere gratuite de Crăciun pentru copii, la sediul PS1, în weekend. Cei mici vor picta brăduți, peisaje de iarnă și vor scrie scrisori moșului apare prima dată în B365.
Cinci persoane au pretins că sunt angajați Enel și au furat din casele mai multor vârstnici din București. Polițiștii au reținut suspecții # B365.ro
Patru bărbați și o femeie s-ar fi dat angajați de la Enel și au păcălit mai mulți vârstnici din București. Polițiștii au reținut suspecții, aceștia ar putea fi arestați preventiv pentru 30 de zile. Suspecții […] Articolul Cinci persoane au pretins că sunt angajați Enel și au furat din casele mai multor vârstnici din București. Polițiștii au reținut suspecții apare prima dată în B365.
Oribilă crimă în Sectorul 4. Un tânăr de 26 de ani și-a omorât tatăl cu 18 lovituri de cuțit. El a fost reținut # B365.ro
Un tânăr de 26 de ani, din București, și-a omorât tatăl, de 54 de ani, aplicându-i 18 lovituri de cuțit. Agresorul este cercetat pentru violență în familie, în modalitatea omorului calificat, prin cruzimi, el fiind […] Articolul Oribilă crimă în Sectorul 4. Un tânăr de 26 de ani și-a omorât tatăl cu 18 lovituri de cuțit. El a fost reținut apare prima dată în B365.
4 linii STB ar putea fi deviate, alte 3 vor avea program prelungit pentru meciul de fotbal FCSB-Dinamo București. Partida e sâmbătă, pe Arena Națională # B365.ro
Sâmbătă, 6 decembrie, va avea loc meciul de fotbal între FCSB și Dinamo București pe Arena Națională de la 20:30. Dat fiind acest lucru, pentru a asigura transportul în siguranță al participanților STB a anunțat […] Articolul 4 linii STB ar putea fi deviate, alte 3 vor avea program prelungit pentru meciul de fotbal FCSB-Dinamo București. Partida e sâmbătă, pe Arena Națională apare prima dată în B365.
FOTO | Poșta Română își modernizează sediile din București. Instituția a cumpărat și 80 de dubițe, care vor funcționa sub numele „Zor” # B365.ro
Poșta Română începe un program de modernizare a oficiilor poștale. Proiectul va începe în ianuarie 2026 și prevede ca toate sediile din București să fie reamenajate până după Paște. În plus, a fost cumpărată și […] Articolul FOTO | Poșta Română își modernizează sediile din București. Instituția a cumpărat și 80 de dubițe, care vor funcționa sub numele „Zor” apare prima dată în B365.
VIDEO | Lucrările de la Spitalul din Calea Șerban Vodă, gata în șase luni, promite Băluță, în ultima zi de campanie. Și contracandidatul Ciucu promite un spital # B365.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a făcut o vizită la șantierul viitorului Spital de Tuberculoză din Calea Șerban Vodă. El spune că unitatea va fi gata în șase luni. Curios este că ieri, contracandiatul lui […] Articolul VIDEO | Lucrările de la Spitalul din Calea Șerban Vodă, gata în șase luni, promite Băluță, în ultima zi de campanie. Și contracandidatul Ciucu promite un spital apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Sondaj CURS și Avangarde pentru alegerile din București, ultimul înainte de alegerile de duminică. Între primii doi candidați e o diferență de doar 3 procente # B365.ro
A fost realizat un nou sondaj de CURS și Avangarde. Acesta arată o cursă strânsă pentru Primăria Capitalei înainte de alegerile de duminică. Daniel Băluță, candidatul PSD, conduce cu 27%, urmat de Ciprian Ciucu de […] Articolul ESENȚIAL | Sondaj CURS și Avangarde pentru alegerile din București, ultimul înainte de alegerile de duminică. Între primii doi candidați e o diferență de doar 3 procente apare prima dată în B365.
4 linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal FCSB și Dinamo București. Partida e sâmbătă, pe Arena Națională # B365.ro
Sâmbătă, 6 decembrie, va avea loc meciul de fotbal între FCSB și Dinamo București pe Arena Națională de la 20:30. Dat fiind acest lucru, pentru a asigura transportul în siguranță al participanților STB a anunțat […] Articolul 4 linii STB ar putea fi deviate pentru meciul de fotbal FCSB și Dinamo București. Partida e sâmbătă, pe Arena Națională apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Blocul din Rahova afectat de explozie va fi pus în siguranță. Primăria Capitalei va suporta întreaga cheltuială # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță că blocul din Rahova va fi pus în siguranță, în urma unui acord făcut cu toți locatarii afectați. Primăria Capitalei va suporta integral această cheltuială. Blocul din Rahova […] Articolul ESENȚIAL | Blocul din Rahova afectat de explozie va fi pus în siguranță. Primăria Capitalei va suporta întreaga cheltuială apare prima dată în B365.
Explozie de sesizări după explozia din Rahova. Bucureștenii reclamă mai des scurgeri de gaz, Distrigaz și firmele autorizate nu fac față solicitărilor # B365.ro
Explozie de sesizări după explozia din Rahova, care a distrus un bloc și în urma căreia trei persoane au murit. Acest tragic incident i-a făcut pe oameni să reclame din ce în ce mai des […] Articolul Explozie de sesizări după explozia din Rahova. Bucureștenii reclamă mai des scurgeri de gaz, Distrigaz și firmele autorizate nu fac față solicitărilor apare prima dată în B365.
Actualizare METEO | Cod galben de vânt puternic în București și alte județe, valabil azi și mâine. ANM are și prognoza specială pentru Capitală # B365.ro
Meteorologii au emis un cod galben de vânt puternic în București și alte județe din Sudul Țării. Atenționarea este valabilă pentru astăzi și mâine. Vremea se răcesște în Capitală Administrația Națională de Meteorologie a transmis […] Articolul Actualizare METEO | Cod galben de vânt puternic în București și alte județe, valabil azi și mâine. ANM are și prognoza specială pentru Capitală apare prima dată în B365.
FOTO | Haos la pubelele de colectare selectivă a deșeurilor din Sectorul 5. Bucureștean: Locurile de parcare sunt pline de gunoi împrăștiat # B365.ro
În ultimul timp străzile din Capitală au început să fie tot mai acoperite de deșeuri. Bucureștenii depozitează pe te miri unde gunoaiele în loc să le lase la pubele. Dintr-un sector în altul această situație […] Articolul FOTO | Haos la pubelele de colectare selectivă a deșeurilor din Sectorul 5. Bucureștean: Locurile de parcare sunt pline de gunoi împrăștiat apare prima dată în B365.
Panica unui puști la metrou: „Iar a picat internetul pe Pământ?” Cloudflare Down, încă un episod masiv, zeci de mii de servicii din zeci de țări sunt afectate # B365.ro
Panica acestui puști care butona în stație la metrou e îndreptățită: iar a picat internetul pe Pământ, e un nou epidod Cloudflare Down. Sunt afectate platforma X (ex Twitter), Substack, Canva, iar creșterea e exponențială. […] Articolul Panica unui puști la metrou: „Iar a picat internetul pe Pământ?” Cloudflare Down, încă un episod masiv, zeci de mii de servicii din zeci de țări sunt afectate apare prima dată în B365.
Petiție pentru oprirea traficului și dezvoltării imobiliare în Pădurea Băneasa. ONG: Viitorul primar al Capitalei trebuie să pună pe primul loc protejarea acestui plămân verde # B365.ro
Organizațiile de mediu și comunitatea locală cer autorităților protejarea Pădurii Băneasa, avertizând că traficul auto ilegal și dezvoltările imobiliare haotice amenință unul dintre cele mai valoroase spații verzi ale Capitalei. Viitorul primar al Capitalei este […] Articolul Petiție pentru oprirea traficului și dezvoltării imobiliare în Pădurea Băneasa. ONG: Viitorul primar al Capitalei trebuie să pună pe primul loc protejarea acestui plămân verde apare prima dată în B365.
Panica unui puști la metrou: „Iar a picat internetul pe Pământ?” Cloudfare Down, încă un episod masiv, zeci de mii de servicii din zeci de țări sunt afectate # B365.ro
Panica acestui puști care butona în stație la metrou e îndreptățită: iar a picat internetul pe Pământ, e un nou epidod Cloudfare Down. Sunt afectate platforma X (ex Twitter), Substack, Canva, iar creșterea e exponențială. […] Articolul Panica unui puști la metrou: „Iar a picat internetul pe Pământ?” Cloudfare Down, încă un episod masiv, zeci de mii de servicii din zeci de țări sunt afectate apare prima dată în B365.
Vremea de Crăciun și Revelion va fi mai caldă decât în mod normal, în București. Ce spune ANM despre posibile ninsori # B365.ro
De Crăciun și de Revelion vom avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei din calendar, atât în București, cât și în restul țării. ANM tocmai a emis prognoza pentru intervalul 8 decembrie […] Articolul Vremea de Crăciun și Revelion va fi mai caldă decât în mod normal, în București. Ce spune ANM despre posibile ninsori apare prima dată în B365.
Ieftin și bun în București. Nimeni nu pleacă flămând de la Cetatea din Alep, ridicată-n Colentina # B365.ro
În vremurile astea de restriște, expresia „ieftin și bun” pare tot mai greu de crezut și de înghițit. Pentru asta avem Bucureștiul de periferie, cu Colentina și Cetatea din Alep, zămislită acum mai bine de […] Articolul Ieftin și bun în București. Nimeni nu pleacă flămând de la Cetatea din Alep, ridicată-n Colentina apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Nou sondaj înainte de alegerile din București. Drulă recuperează, Alexandrescu pierde teren, iar diferența dintre Ciucu și Băluță e în marja de eroare # B365.ro
Un sondaj realizat de ARA la comanda Antena 3 CNN îl plasează pe Daniel Băluță, candidatul PSD, pe prima poziție în intenției de vot pentru alegerile de duminică la Primăria Capitalei. Pe locul doi se […] Articolul ESENȚIAL | Nou sondaj înainte de alegerile din București. Drulă recuperează, Alexandrescu pierde teren, iar diferența dintre Ciucu și Băluță e în marja de eroare apare prima dată în B365.
VIDEO | „Cred că voi dormi la metrou de mâine”. Noaptea unui locatar din Piața Alba Iulia, cu stroboscoape și discotecă în geam, cadoul Winter Wonderland Crăciun de la dl Negoiță # B365.ro
Deși mai sunt 20 de zile până la Crăciun, în Capitală se simte magia sărbătorilor încă de la sfârșitul lunii noiembrie. Sunt foarte multe târguri dedicate acestei sărbători. Iar unii bucureșteni ajung să se bucure […] Articolul VIDEO | „Cred că voi dormi la metrou de mâine”. Noaptea unui locatar din Piața Alba Iulia, cu stroboscoape și discotecă în geam, cadoul Winter Wonderland Crăciun de la dl Negoiță apare prima dată în B365.
Doamna Ninja din PMB, care sare la bătaie în traficul din București. Șefa de la Transporturi: „Am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit și i-am pus pistolu-n cap” # B365.ro
Șefa Transporturilor din Primăria Municipiului București declară că aceasta obișnuiește să sară la bătaie, în trafic, recurgând la gesturi de amenințare cu bâta sau pistolul împotriva taximetriștilor. Declarația a venit în cadrul unei ședințe de […] Articolul Doamna Ninja din PMB, care sare la bătaie în traficul din București. Șefa de la Transporturi: „Am luat pistolul, m-am dat jos, l-am trântit și i-am pus pistolu-n cap” apare prima dată în B365.
VIDEO | Măcelul brazilor din zona retrocedată a Parcului IOR. Drujbele i-au pus la pământ, bucureșteni din Titan cer intervenția urgentă a autorităților # B365.ro
Un nou val de tăieri ilegale marchează degradarea spațiilor verzi din Sector 3 al Capitalei. Mai mulți brazi maturi, au fost doborâți de pe un teren recent retrocedat din Parcul IOR. Locuitorii din Titan cer […] Articolul VIDEO | Măcelul brazilor din zona retrocedată a Parcului IOR. Drujbele i-au pus la pământ, bucureșteni din Titan cer intervenția urgentă a autorităților apare prima dată în B365.
Recordul Exit Poll la alegerile de duminică din București. 5 case de sondare, acreditate să facă sondaje la ieșirea de la urne. De la cine putem afla rezultatele # B365.ro
Se apropie ziua cea mare pentru candidații înscriși în cursa pentru Primăria Capitalei. Pe 7 decembrie bucureștenii își aleg primarul general. Cinci case de sondare au fost acreditate de Biroul Electoral Municipal pentru efectuarea de […] Articolul Recordul Exit Poll la alegerile de duminică din București. 5 case de sondare, acreditate să facă sondaje la ieșirea de la urne. De la cine putem afla rezultatele apare prima dată în B365.
Cum va fi vremea în București în weekend, inclusiv duminică, când sunt alegerile pentru PMB. Prognoza ANM, actualizată # B365.ro
Acest sfârșit de săptămână va fi marcat de burniță și ploi slabe, vremea fiind închisă în București. Duminică, 7 decembrie, când bucureștenii sunt așteptați la urne pentru a vota primarul general, temperatura maximă se va […] Articolul Cum va fi vremea în București în weekend, inclusiv duminică, când sunt alegerile pentru PMB. Prognoza ANM, actualizată apare prima dată în B365.
